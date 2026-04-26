Убит е военният министър на Мали при масирани джихадистки атаки

Министърът на отбраната на Мали Садио Камара е бил убит при вчерашните координирани атаки на свързани с „Ал Каида“ джихадисти, съюзили се с туарегски бунтовници, съобщиха световните агенции, позовавайки се на негови роднини и представители на правителството. Камара е загинал при нападението срещу гарнизонния град Кати в покрайнините на Бамако, предава БТА.
По данни на Ройтерс в Кати и днес се е чувала продължителна стрелба, което подсказва, че боевете не са стихнали напълно, въпреки твърденията на армията, че контролът е възстановен.
Свързаните с „Ал Каида“ джихадисти и техни съюзници туареги поеха отговорност за нападенията край Бамако, в златодобивни райони и в северната част на страната, определяни като едни от най-кръвопролитните удари срещу малийската власт досега.
Организация на обединените нации призова за международна реакция, а генералният секретар Антонио Гутериш осъди категорично ескалацията на насилието в западноафриканския регион Сахел.
3 Наблюдател
Местните въоръжени сили и руския африкански корпус им го сложиха без възелин.
17:40 26.04.2026
6 Факти
До коментар #1 от "Урсула няма ли да прати и там милиарди":Защо Урсула да праща милиарди в Мали? Украйна е най-голямата държава в Европа, богата на нефт, газ и редкоземни елементи, сама иска да бъде в ЕС и вече е с единия крак вътре. Урсула като лидер на ЕС си върши работата и работи за бъдещето на ЕС - да е по-голям и по-независим, с повече ресурси. Урсула трябва да е луда да не инвестира в Украйна, тоест в ЕС, и да остави цялата тази територия и ресурси на алчния Путин, който и без това има най-много от всички на земята. Всички войни са за ресурси и Урсула си върши перфектно работата. Путин е взел само 13% (още преди войната имаше 7%). Значи Урсула е запазила 87% от възможното за ЕС, вместо да изгуби всичко. Аз й пиша отличен 6. Та, отново да те питам, защо Урсула да инвестира в Мали?
17:54 26.04.2026