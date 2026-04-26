Новини
Свят »
Мали »
Убит е военният министър на Мали при масирани джихадистки атаки

26 Април, 2026 17:28, обновена 26 Април, 2026 17:29 638 6

  • мали-
  • масирани атаки-
  • военен министър-
  • джихадисти

Свързани с „Ал Каида“ бойци и туарегски бунтовници удариха край Бамако, ООН призова за международна реакция

Убит е военният министър на Мали при масирани джихадистки атаки - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Мали Садио Камара е бил убит при вчерашните координирани атаки на свързани с „Ал Каида“ джихадисти, съюзили се с туарегски бунтовници, съобщиха световните агенции, позовавайки се на негови роднини и представители на правителството. Камара е загинал при нападението срещу гарнизонния град Кати в покрайнините на Бамако, предава БТА.

По данни на Ройтерс в Кати и днес се е чувала продължителна стрелба, което подсказва, че боевете не са стихнали напълно, въпреки твърденията на армията, че контролът е възстановен.

Свързаните с „Ал Каида“ джихадисти и техни съюзници туареги поеха отговорност за нападенията край Бамако, в златодобивни райони и в северната част на страната, определяни като едни от най-кръвопролитните удари срещу малийската власт досега.

Организация на обединените нации призова за международна реакция, а генералният секретар Антонио Гутериш осъди категорично ескалацията на насилието в западноафриканския регион Сахел.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула няма ли да прати и там милиарди

    4 3 Отговор
    Да тържествува димокрацията и справедливоста или само за охрайна важи😅😅😅

    Коментиран от #6

    17:33 26.04.2026

  • 2 Факт

    4 5 Отговор
    След преврата на военните подкрепени от Русия и Вагнер Мали изгони френските и другите западни войници които спирала джихадистите. Сега джихадистите ще завземат страната. Който тръгне с Русия добро не е видял.

    17:38 26.04.2026

  • 3 Наблюдател

    4 4 Отговор
    Про западни марионетни джихадистки войски и наемници от европа и Украйна опитаха военен преврат в Мали, по подибие в Сирия.
    Местните въоръжени сили и руския африкански корпус им го сложиха без възелин.

    17:40 26.04.2026

  • 4 копейките идват много сме силни сме

    3 2 Отговор
    нена евото искаме си рефереререндома и нена умразата срещу росия

    17:41 26.04.2026

  • 5 .ййкхкхйх

    0 0 Отговор
    Площ единадесет Българии.
    Целият Балкански полуостров е само 470х.кв.км.
    Малиййй.

    17:52 26.04.2026

  • 6 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула няма ли да прати и там милиарди":

    Защо Урсула да праща милиарди в Мали? Украйна е най-голямата държава в Европа, богата на нефт, газ и редкоземни елементи, сама иска да бъде в ЕС и вече е с единия крак вътре. Урсула като лидер на ЕС си върши работата и работи за бъдещето на ЕС - да е по-голям и по-независим, с повече ресурси. Урсула трябва да е луда да не инвестира в Украйна, тоест в ЕС, и да остави цялата тази територия и ресурси на алчния Путин, който и без това има най-много от всички на земята. Всички войни са за ресурси и Урсула си върши перфектно работата. Путин е взел само 13% (още преди войната имаше 7%). Значи Урсула е запазила 87% от възможното за ЕС, вместо да изгуби всичко. Аз й пиша отличен 6. Та, отново да те питам, защо Урсула да инвестира в Мали?

    17:54 26.04.2026