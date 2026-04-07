Закупуването на ирански стоки под санкции може да бъде "билет" за преминаване на Ормузкия проток

Един от вариантите за плащане за преминаването на танкери през Ормузкия проток може да бъде закупуването на ирански стоки в нарушение на санкциите, заяви пред РИА Новости иранският посланик в Москва Казем Джалали.

Той отбеляза, че условията ще зависят от постигнатите споразумения и могат да включват различни опции.

„В зависимост от формата на споразуменията, компенсацията за преминаване може да включва транзитни такси, откриване на кредитни линии за осигуряване на износ и внос, както и гаранции за закупуване на ирански продукти и разплащания извън настоящите механизми за санкции“, каза той.

След ескалацията на конфликта в Близкия изток на 28 февруари Иран затвори Ормузкия проток, през който минават приблизително 20% от световните доставки на петрол и до 30% от световните доставки на втечнен природен газ.

През март Техеран разреши преминаването на кораби от приятелски страни, включително Русия, Индия, Китай и Пакистан, и обяви такса от 2 милиона долара на танкер.

Bloomberg съобщи, че 21 кораба са преминали през пролива през уикенда на 4-5 април - основно ирански плавателни съдове. Към трафика там се присъединяват постепенно и кораби на други страни.

Условията на споразуменията с Техеран, както отбелязва агенцията, остават непрозрачни дори когато са обявени публично.

Междувременно два танкера, „Ал Дайен“ и „Рашида“, натоварени с втечнен природен газ от Катар, напуснаха Ормузкия проток и се върнаха към Персийския залив, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни за проследяване на кораби.

Bloomberg съобщава, че и двата кораба са били натоварени с втечнен природен газ (LNG) в края на февруари. Според агенцията „Ал Дайен“ е посочил Китай като следваща дестинация. „Рашида“, според услугата за проследяване на кораби Marinetraffic, е посочил пристанище Касим в Карачи, Пакистан, като крайна дестинация. Там се намират поне два терминала за внос на втечнен природен газ.

Според данните за проследяване на кораби, събрани от Kpler, обаче, Катар е доставял втечнен природен газ и на Кувейт през последните две седмици. Корабите не е трябвало да напускат Персийския залив

Съоръженията на Qatar Energy, включително най-голямото съоръжение за втечнен природен газ в света в Рас Лафан, бяха атакувани от ирански дронове. Компанията спря производството и обяви поне две форсмажорни събития по договорите си за доставка.

Shell и Total също обявиха форсмажорни събития по договорите си за втечнен природен газ (LNG) от Катар.