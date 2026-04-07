Закупуването на ирански стоки под санкции може да бъде "билет" за преминаване на Ормузкия проток

Закупуването на ирански стоки под санкции може да бъде "билет" за преминаване на Ормузкия проток

7 Април, 2026 04:38, обновена 7 Април, 2026 05:42 2 513 7

Условията ще зависят от постигнатите споразумения и могат да включват различни опции

Закупуването на ирански стоки под санкции може да бъде "билет" за преминаване на Ормузкия проток
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един от вариантите за плащане за преминаването на танкери през Ормузкия проток може да бъде закупуването на ирански стоки в нарушение на санкциите, заяви пред РИА Новости иранският посланик в Москва Казем Джалали.

Той отбеляза, че условията ще зависят от постигнатите споразумения и могат да включват различни опции.

„В зависимост от формата на споразуменията, компенсацията за преминаване може да включва транзитни такси, откриване на кредитни линии за осигуряване на износ и внос, както и гаранции за закупуване на ирански продукти и разплащания извън настоящите механизми за санкции“, каза той.

След ескалацията на конфликта в Близкия изток на 28 февруари Иран затвори Ормузкия проток, през който минават приблизително 20% от световните доставки на петрол и до 30% от световните доставки на втечнен природен газ.

През март Техеран разреши преминаването на кораби от приятелски страни, включително Русия, Индия, Китай и Пакистан, и обяви такса от 2 милиона долара на танкер.

Bloomberg съобщи, че 21 кораба са преминали през пролива през уикенда на 4-5 април - основно ирански плавателни съдове. Към трафика там се присъединяват постепенно и кораби на други страни.

Условията на споразуменията с Техеран, както отбелязва агенцията, остават непрозрачни дори когато са обявени публично.

Междувременно два танкера, „Ал Дайен“ и „Рашида“, натоварени с втечнен природен газ от Катар, напуснаха Ормузкия проток и се върнаха към Персийския залив, съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни за проследяване на кораби.

Bloomberg съобщава, че и двата кораба са били натоварени с втечнен природен газ (LNG) в края на февруари. Според агенцията „Ал Дайен“ е посочил Китай като следваща дестинация. „Рашида“, според услугата за проследяване на кораби Marinetraffic, е посочил пристанище Касим в Карачи, Пакистан, като крайна дестинация. Там се намират поне два терминала за внос на втечнен природен газ.

Според данните за проследяване на кораби, събрани от Kpler, обаче, Катар е доставял втечнен природен газ и на Кувейт през последните две седмици. Корабите не е трябвало да напускат Персийския залив

Съоръженията на Qatar Energy, включително най-голямото съоръжение за втечнен природен газ в света в Рас Лафан, бяха атакувани от ирански дронове. Компанията спря производството и обяви поне две форсмажорни събития по договорите си за доставка.

Shell и Total също обявиха форсмажорни събития по договорите си за втечнен природен газ (LNG) от Катар.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ха,ха,ха

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Остави го Миленчо да си дращи тук. Статията в "Скандално" е по- пълна и по- вярна. Мани го тоя.

    04:54 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    6 1 Отговор
    Тръмп каза:
    - САЩ могат сами да наложат плащания, на корабите преминаващи през Ормудския проход.

    А от Китай казаха:
    - Нашата цел не е да окупираме света. Ние се борим против заробването на целия свят от определени тъмни сили.

    05:05 07.04.2026

  • 5 Очевидно

    3 2 Отговор
    в същото време чичо Дони смята че обогатеният уран е труден за извличане от дълбоките подземни хранилища и може би ядрено оръжие би могло да го изпари без да застраши американските животи.

    05:08 07.04.2026

  • 6 1111

    0 1 Отговор
    Дай 1 кило фурми и пускай танкерите чалма

    08:48 07.04.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    И купувайте повече фурми!

    14:20 07.04.2026

