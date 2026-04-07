Техеран призова за незабавна евакуация в ОАЕ, Саудитска Арабия, Бахрейн, Кувейт и Катар!

Иран настоява за незабавна евакуация в ОАЕ, Саудитска Арабия, Бахрейн, Кувейт и Катар.

Ислямската република ще „унищожи цялата жизненоважна инфраструктура на тези режими“, ако САЩ и Израел атакуват жизненоважната инфраструктура на страната. Публикацията на професора от Техеранския университет Мохамад Маранди беше публикувана в Telegram канала на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

На 6 април президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да бъде унищожен, ако не бъде постигнато споразумение.

„Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ. И тази нощ може да е утре“, каза той.

По-рано говорител на Централния щаб на въоръжените сили на Ислямската република, Хатам ал-Анбия, заяви, че Иран ще унищожи цялата свързана със САЩ нефтена и газова инфраструктура в Близкия изток, ако иранските енергийни съоръжения бъдат атакувани.