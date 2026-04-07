Техеран призова за незабавна евакуация в ОАЕ, Саудитска Арабия, Бахрейн, Кувейт и Катар!

7 Април, 2026 05:03, обновена 7 Април, 2026 05:08 5 953 33

  • иран-
  • персийски залив-
  • удари-
  • война-
  • сащ-
  • евакуация

Ислямската република ще „унищожи цялата жизненоважна инфраструктура на тези режими“, ако САЩ и Израел атакуват жизненоважната инфраструктура на страната

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран настоява за незабавна евакуация в ОАЕ, Саудитска Арабия, Бахрейн, Кувейт и Катар.

Ислямската република ще „унищожи цялата жизненоважна инфраструктура на тези режими“, ако САЩ и Израел атакуват жизненоважната инфраструктура на страната. Публикацията на професора от Техеранския университет Мохамад Маранди беше публикувана в Telegram канала на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

На 6 април президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да бъде унищожен, ако не бъде постигнато споразумение.

„Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ. И тази нощ може да е утре“, каза той.

По-рано говорител на Централния щаб на въоръжените сили на Ислямската република, Хатам ал-Анбия, заяви, че Иран ще унищожи цялата свързана със САЩ нефтена и газова инфраструктура в Близкия изток, ако иранските енергийни съоръжения бъдат атакувани.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй.

    55 13 Отговор
    Ще ще ще. Еми да действат! Там са базирани сатанистите и ционистите!

    05:10 07.04.2026

  • 2 Хегемона си отива

    67 9 Отговор
    Влезе в капан.

    Коментиран от #10

    05:11 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Емигрант

    74 7 Отговор
    Работата сериозна.
    Дончо яко стиснат за топките с Епщайнски гадории и гледа Нобела за мир през крив макарон.
    Няма полезен ход.

    Коментиран от #6

    05:13 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зелено чучело

    45 6 Отговор

    До коментар #4 от "Емигрант":

    Кривият Макарон и той ае отказа от Дончо.

    05:15 07.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кураж

    47 7 Отговор
    Близкият изток се прекроява. Нито един ъгъл няма да остане незасегнат. Вече виждате какво се случва в Иран, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, ОАЕ, Оман, Йемен, Ливан, скоро ще видите в Ирак, Йордания и Сирия и накрая Турция. Световната икономика ще получи много силен удар и населението на света ще страда от инфлация и бедност. Всичко това в продължение на години. Смело напред.

    Коментиран от #16

    05:24 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ъъъъ не!

    58 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хегемона си отива":

    Хегемона ще защити съюзниците си, като избяга панически! Даже личните си вещи зарязват!😂😂😂😂😂😂

    05:48 07.04.2026

  • 11 Квестор

    3 16 Отговор

    До коментар #5 от "гладно центаджийче":

    Миленчо кажи този защо не го триеш като пише простотии?

    05:51 07.04.2026

  • 12 Кученце

    41 4 Отговор
    Бахрейн са едно от пипалата на октопода на войната. Те трябва да бъдат ударени с цялата военна мощ на Иран.

    05:52 07.04.2026

  • 13 Квестор

    5 8 Отговор
    Миленчо кажи този защо не го триеш като пише простотии?

    05:52 07.04.2026

  • 14 Крум

    46 4 Отговор
    Нефта ще прескочи 200 долара....а ние ще връщаме магарета и коне...обаче те са вече суджуци...ЕС ритуално си направи сепуко..и решението управляващите дебили да целуват ръце..и други неща ..Русия...

    05:57 07.04.2026

  • 15 Оня

    51 3 Отговор
    А нещо няма ли да мъцне Мърсулата или поне другото недоразумение Кайчето? Нали претендират че ЕСе глобален играч? Що така срамежливо? Кайчето дето е коефициент на интелигентност под стайната температура няма ли да ни удостои някой нов бисер ,нали каза че откакто започнала да пие много четяла и рязко поумняла! А най добре ще е да пита мъжа си дали пази номера на Путин!

    06:07 07.04.2026

  • 16 Иран не го мисли

    41 5 Отговор

    До коментар #8 от "Кураж":

    Щатите ще бъдат от най-засегнатите от абсолютно с нищо неоправданата им агресия срещу Иран (ААА да, забравих за ционистките им шефове). Непрочелият и една книга (като тиквата) смяташе да убие аятолаха и да вземе петрола им..., ама с простата си "йес, сър" администрация удари на камък. Толкова си могат.

    06:24 07.04.2026

  • 17 гошо

    47 4 Отговор
    Оранжевият идиот трябва да бъде вкаран в затвора заедно с еврейския касапин.

    Коментиран от #19

    06:31 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Националист

    13 1 Отговор

    До коментар #17 от "гошо":

    Забрави страхливи плъх

    06:52 07.04.2026

  • 20 Госъ

    1 7 Отговор
    Долно племе тия нали братя ви бяха…

    06:59 07.04.2026

  • 21 Тити

    2 25 Отговор
    Иранският режим е към своят край действат като Рашистите само заплахи.

    Коментиран от #25

    07:17 07.04.2026

  • 22 Иван

    7 2 Отговор
    До утре сутринта целия Сауд Арабел трябва да се е преселил в муслем Босна.

    07:19 07.04.2026

  • 23 Ейййййййй

    21 1 Отговор
    Бай Дончоо00 - да би нирни седяло, не би чудо видяло !

    07:22 07.04.2026

  • 24 военен неможач

    9 1 Отговор
    Крайно време беше да има окончателна развръзка на тази война. И да се знае, чекойто подкрепя агресори . страда яко. Всяка страна има право да се развива така, както над 50% от народа иска. Всяка страна има право да си развива науката и потенциала, както си намери за добре. Ако стане агресор - тогава да се напада и страда. Иначе - каквото повикало - такова се обадило.

    07:48 07.04.2026

  • 25 Хи хи

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити":

    Какъв край ??? урките загубиха 20% територии, т.е. Русия расте, а урките се свиват !

    07:49 07.04.2026

  • 26 ужас

    12 0 Отговор
    Рижия хитлер трябва или да се озапти, или да му се присадят мустачки.

    07:51 07.04.2026

  • 27 Казуар

    1 11 Отговор
    Видяхме как великите перси плачат за един сатрап.

    08:11 07.04.2026

  • 28 Възраждане

    5 0 Отговор
    Иран имат мощта и силата да върнат всички съседни държави в каменната ера за секунди.

    09:06 07.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 димо

    4 0 Отговор
    "Иран ще унищожи цялата свързана със САЩ нефтена и газова инфраструктура в Близкия изток, ако иранските енергийни съоръжения бъдат атакувани.""
    Браво на Иран ! на Иранският народ . Икономически и военна е толкова слаба спрямо Русия и е повече от 47 години живее под санкции на Америка и Запада . Въпреки всичко това показа на Света това което до сега никой --освен СССР --не е имала смелостта да направи ! --Да се изправи срещу Световният хегемон и ционистката държава Израел

    09:53 07.04.2026

  • 33 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Око за око ,зъб за зъб!!

    11:42 07.04.2026

