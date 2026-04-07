Съветът за мир на Тръмп даде краен срок на "Хамас" да се разоръжи

Съветът за мир на Тръмп даде краен срок на "Хамас" да се разоръжи

7 Април, 2026 14:15 1 384 33

Условието на САЩ и Израел за следвоенното възстановяване на Газа е именно предаването на военния арсенал на "Хамас"

Съветът за мир на Тръмп даде краен срок на "Хамас" да се разоръжи - 1
The New York Times The New York Times

Съветът за мир, основан от американския президент Доналд Тръмп, настоя палестинската групировка "Хамас" да финализира споразумение за демилитаризирането на ивицата Газа до края на тази седмица, като по този начин засили натиска върху групировката да се откаже от контрола си над анклава, заявиха четирима дипломати, запознати с преговорите, цитирани от американския вестник "Ню Йорк Таймс", пише БТА.

Съветът за мир, който е международен орган, създаден за наблюдение на шестмесечното примирие в Газа, настоява движението "Хамас" да предаде целия си запас от оръжия и да предаде картите, обозначаващи мрежата му от подземни тунели.

Представители на Съвета за мир и "Хамас" се очаква да се срещнат днес, за да сключат споразумение за демилитаризация на анклава до края на тази седмица, съобщиха четиримата дипломати. Въпреки че те изразиха непоколебимост по отношение на крайния срок, той все пак може да се промени.

Ако Газа бъде демилитаризирана, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) биха могли да се оттеглят от всички територии, които контролират в анклава, гласи документ на Съвета за мир, до който получи достъп "Ню Йорк Таймс". Израелските ограничения върху снабдяването на анклава с жизненоважни стоки също ще бъдат премахнати, бойците на групировката биха могли да бъдат амнистирани и ще могат да бъдат доставени каравани за временно настаняване.

Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов връчи предложението за разоръжаване на водачите на "Хамас" миналия месец.

В петък миналата седмица Младенов изрази мнение, че биха могли да настъпят сериозни последици, ако "Хамас" откаже да демилитаризира Газа.

"Този, който не прекоси реката, ще се удави в морето", написа Младенов в социалната мрежа Екс.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да разоръжи "Хамас" със сила, ако групировката откаже да предаде оръжията си. С наближаването на изборите в Израел тази година Нетаняху би бил склонен да започне нова военна кампания в Газа, особено ако "Хамас" запази контрола си над анклава, посочват израелски експерти. Някои привърженици на израелския премиер го призовават да отнеме контрола на "Хамас" над Газа със сила.

Съветът за мир заяви пред "Хамас", че ще настоява Израел да спазва ангажиментите си, поети по силата на споразумението за прекратяване на огъня, сключено през октомври миналата година. Съветът вече оказваше натиск над Израел за пропускането на най-малко 600 камиона с хуманитарна помощ, предназначени за Газа.

Ако "Хамас" се съгласи да се разоръжи, това може да даде началото на възстановяването на опустошената от две години война ивица Газа. Условието на САЩ и Израел за следвоенното възстановяване на Газа е именно предаването на военния арсенал на "Хамас".

Говорителят на въоръженото крило на "Хамас" Абу Обейда посочи обаче, че палестинската групировка не е склонна да приеме плана за разоръжаване на Съвета за мир, тъй като групировката отказва да направи отстъпки на Израел на масата за преговори, които ЦАХАЛ не са извоювали на бойното поле.

"Разглеждането на въпросите за оръжията по такъв груб начин е скандален опит от страна на окупатора да продължи да убива и изтребва за сметка на нашия народ", подчерта Обейда в неделя. Той уточни вместо това, че Израел трябва да спазва задълженията си по силата на споразумението за прекратяване на огъня от октомври миналата година, преди да се състоят важни преговори за разоръжаването на "Хамас".

През изминалия уикенд представители на "Хамас" се срещнаха с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул. Арабски и турски посредници насърчиха "Хамас" да подходи конструктивно към плана за демилитаризация, заявиха двама представители на арабски страни.


  • 1 Браво, Тръмп!

    4 16 Отговор
    Край на всички клетки на лондонсити.
    Те работиха с Нетаняху, шефовете им бяха в Доха
    Платиха..палестинския народ..
    Удри, Тръмп!
    Мир!

    14:17 07.04.2026

  • 2 дони съчмата

    2 6 Отговор
    няма да се спра докато не го поема целия

    14:18 07.04.2026

  • 3 Да излизат сега

    4 8 Отговор
    Шорошките тролове и да започват с плюенето по Тръмп.
    Ще ги скъса Тръмп!
    Скъсва ги!
    Свърши с тези войни! Д
    Давай, Тръмп!

    14:19 07.04.2026

  • 4 Това нещо тръмп

    14 8 Отговор
    се превърна в новият хитлер за света!

    Коментиран от #10

    14:19 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този

    8 7 Отговор
    "Съвет за мир"
    е ЧАСТНА ФИРМИЧКА на един човек, който след няколко месеца ще е НИКОЙ ...

    14:21 07.04.2026

  • 7 Банан

    3 1 Отговор
    Терористично нападение в Истанбул

    14:21 07.04.2026

  • 8 Айде, селските тролеи..

    2 6 Отговор
    Почвайте да плюете по Тръмп..
    За какво ви плащат ?
    И без туй сте за ..казана
    Поне да има мръвка у вас..

    14:22 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ти си спал

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Това нещо тръмп":

    И проспал историята..
    Пиши там, по шорошки, че отиде надника..

    Коментиран от #17

    14:23 07.04.2026

  • 11 Удри Дони... удриии...

    4 8 Отговор
    Докато ги изтриеш от лицето на земята, и след полунощ... пак удриии чалмите, всяка чалма да е без глава, и само чакъл и пепел да остане.

    Коментиран от #15

    14:26 07.04.2026

  • 12 Потъването

    3 5 Отговор
    САЩ потъва и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    Коментиран от #29

    14:27 07.04.2026

  • 13 Сатана Z

    5 6 Отговор
    Костинбродските мешаре има по-голяма власт от т.нар. "съвет за мир" на най Дончо Едноухий

    14:30 07.04.2026

  • 14 Я пък тоя

    7 4 Отговор
    "ПОБЕДИТЕ" на Тръмп:
    Обяви търговска война на Китай - отказа се.
    Щеше да прави Канада 51 щат - отказа се
    Щеше да взима Гренландия - отказа се.
    Заплашва НАТО - на НАТО не му пука.
    Испания, Франция, Италия затвориха въздушното си пространство за американски самолети.
    Стармър отказа участие.
    Разби световната икономика.
    Обедини мюсюлманите срещу себе си.
    Останаха му само Израел и 4-5 управляващи българи като приятели.
    Честита победа!

    Коментиран от #16

    14:30 07.04.2026

  • 15 Я пък тоя

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Удри Дони... удриии...":

    Теб кой те удари по главата?
    Потърси професионална помощ!

    14:33 07.04.2026

  • 16 Ко речи?

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Я пък тоя":

    Че целия Персийски залив мина на страна на Тръмп
    Май си спал последния месец или не вдигаш глава от тролене ..
    Шорош плаща, а..
    Ама нема мангизи , да знаеш..
    Дращи докато можеш..

    Коментиран от #22

    14:34 07.04.2026

  • 17 Ами тоигава

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ти си спал":

    отивай да четеш, вместо да се излагаш!

    14:34 07.04.2026

  • 18 Геро

    5 3 Отговор
    Този Съвет на бай Дончо, Тръмпито,,рижавия скункс е същият СИВ, от 1956 година! На Хамас им пука, че им дреме за ФАЩ, дори и за патока ДОНАЛД!
    Жив смешник на Америка!

    14:38 07.04.2026

  • 19 Тома

    3 0 Отговор
    А ние с гайдите ще кажем ли нещо защото и ние сме в съвета за мир на Тръмп

    14:38 07.04.2026

  • 20 Дориана

    4 2 Отговор
    Сега Желязков, Борисов и Коалиция Магнитски да дадат обяснение пред целия български народ защо включиха България в Съвета за мир на Тръмп и станахме преки участници във войната с Иран. България може да бъде нападната от Иран заради Борисов , Желязков и коалиция Магнитски.

    Коментиран от #21, #23

    14:39 07.04.2026

  • 21 О, Десо

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    То го играеш като сърдита на Радко..
    Тия минават само в шоуто на Слави, ма..

    14:41 07.04.2026

  • 22 Я пък тоя

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Ко речи?":

    Не чети само факти!
    Гледай и чети и други источници!
    Кой точно мина на негова страна? ОАЕ ли, Саудитска Арабия ли, Дубай, кувейт, Ирак, Либия, Сирия... седят и гледат падението на Тръмп.

    Коментиран от #26

    14:42 07.04.2026

  • 23 Десо,

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дориана":

    Радко с кой европейски " пътньор" ще танцува..
    Валс по евроатлантически?
    С Макарон
    С Шмерц?
    С Алибан?

    14:43 07.04.2026

  • 24 Тръмпоча иска цялата плячка

    2 2 Отговор
    "На победителя принадлежи плячката": САЩ очакват контрол над петролния сектор на Иран след войната
    „Ние сме победителите. Те са военно победени. Смачкахме ги безмилостно без да дадем военни жертви. Единственото, което им остава, е психологията на „Е, ще хвърлим няколко мини във водата“, заяви Тръмп

    14:44 07.04.2026

  • 25 Ас Копейкин

    3 0 Отговор
    Орбан и Фицо подкрепаяме Съвета за мир на Доналд Тръмп!

    14:44 07.04.2026

  • 26 Старче,

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Я пък тоя":

    От коя година " черпиш" информация?
    Остави " старите" вестници..
    Оуу

    Коментиран от #28

    14:45 07.04.2026

  • 27 Шорош съм

    1 3 Отговор
    На зор съм..
    Не ми закачайте " тружениците" , че ще им одрежа надника, ако не клепат достатъчно Тръмп
    И Путин ги подкрепя
    И Си
    Става опасна триада..
    Помощ...!!!!

    14:47 07.04.2026

  • 28 Я пък тоя

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Старче,":

    Хайде умнико, кажи кои му помагат и с какво.
    Оръжие, войници, военни операции, кажи кой и кога ?
    Пишеш като Тръмп. И той води преговори, но не знае с кой 🤣🤣🤣

    14:50 07.04.2026

  • 29 Кухоглава копейка

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Потъването":

    Коце Циганина ни каза не на еврото ще приемем долара!

    Коментиран от #31

    14:55 07.04.2026

  • 30 Баба Яга

    1 1 Отговор
    Ционисткото куче младенофф май се вживя в ролята си на йехова. Хамас навярно са си го пожелали вече.

    14:59 07.04.2026

  • 31 Потъването

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Кухоглава копейка":

    САЩ потъва и всеки се спасява. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    14:59 07.04.2026

  • 32 Историк

    1 0 Отговор
    Този частен съвет на Тръмп е напълно незаконен, нерегистриран, защото е създаден в нарушение на законите на САЩ . Има официално становище на сената на САЩ. Този свят е напълно полудял, ако разрешава на луди да правят каквото си искат.

    16:44 07.04.2026

  • 33 Това е абсурд

    0 0 Отговор
    "Съветът за мир" дава краен срок преди да започне война.

    17:12 07.04.2026