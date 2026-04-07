Съветът за мир на Тръмп даде краен срок на "Хамас" да се разоръжи

Съветът за мир, основан от американския президент Доналд Тръмп, настоя палестинската групировка "Хамас" да финализира споразумение за демилитаризирането на ивицата Газа до края на тази седмица, като по този начин засили натиска върху групировката да се откаже от контрола си над анклава, заявиха четирима дипломати, запознати с преговорите, цитирани от американския вестник "Ню Йорк Таймс", пише БТА.
Съветът за мир, който е международен орган, създаден за наблюдение на шестмесечното примирие в Газа, настоява движението "Хамас" да предаде целия си запас от оръжия и да предаде картите, обозначаващи мрежата му от подземни тунели.
Представители на Съвета за мир и "Хамас" се очаква да се срещнат днес, за да сключат споразумение за демилитаризация на анклава до края на тази седмица, съобщиха четиримата дипломати. Въпреки че те изразиха непоколебимост по отношение на крайния срок, той все пак може да се промени.
Ако Газа бъде демилитаризирана, Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) биха могли да се оттеглят от всички територии, които контролират в анклава, гласи документ на Съвета за мир, до който получи достъп "Ню Йорк Таймс". Израелските ограничения върху снабдяването на анклава с жизненоважни стоки също ще бъдат премахнати, бойците на групировката биха могли да бъдат амнистирани и ще могат да бъдат доставени каравани за временно настаняване.
Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов връчи предложението за разоръжаване на водачите на "Хамас" миналия месец.
В петък миналата седмица Младенов изрази мнение, че биха могли да настъпят сериозни последици, ако "Хамас" откаже да демилитаризира Газа.
"Този, който не прекоси реката, ще се удави в морето", написа Младенов в социалната мрежа Екс.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да разоръжи "Хамас" със сила, ако групировката откаже да предаде оръжията си. С наближаването на изборите в Израел тази година Нетаняху би бил склонен да започне нова военна кампания в Газа, особено ако "Хамас" запази контрола си над анклава, посочват израелски експерти. Някои привърженици на израелския премиер го призовават да отнеме контрола на "Хамас" над Газа със сила.
Съветът за мир заяви пред "Хамас", че ще настоява Израел да спазва ангажиментите си, поети по силата на споразумението за прекратяване на огъня, сключено през октомври миналата година. Съветът вече оказваше натиск над Израел за пропускането на най-малко 600 камиона с хуманитарна помощ, предназначени за Газа.
Ако "Хамас" се съгласи да се разоръжи, това може да даде началото на възстановяването на опустошената от две години война ивица Газа. Условието на САЩ и Израел за следвоенното възстановяване на Газа е именно предаването на военния арсенал на "Хамас".
Говорителят на въоръженото крило на "Хамас" Абу Обейда посочи обаче, че палестинската групировка не е склонна да приеме плана за разоръжаване на Съвета за мир, тъй като групировката отказва да направи отстъпки на Израел на масата за преговори, които ЦАХАЛ не са извоювали на бойното поле.
"Разглеждането на въпросите за оръжията по такъв груб начин е скандален опит от страна на окупатора да продължи да убива и изтребва за сметка на нашия народ", подчерта Обейда в неделя. Той уточни вместо това, че Израел трябва да спазва задълженията си по силата на споразумението за прекратяване на огъня от октомври миналата година, преди да се състоят важни преговори за разоръжаването на "Хамас".
През изминалия уикенд представители на "Хамас" се срещнаха с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Истанбул. Арабски и турски посредници насърчиха "Хамас" да подходи конструктивно към плана за демилитаризация, заявиха двама представители на арабски страни.
