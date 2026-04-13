Берлин след поражението на Орбан: Очаква ни много бързо отпускане на 90 млрд. евро за украинската армия

13 Април, 2026 20:01 1 767 132

Унгарските власти поставиха ултиматум на Киев – парите ще бъдат преведени едва след като бъдат възобновени доставките на руски петрол в Унгария по тръбопровода "Дружба“

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германия се надява, че резултатите от изборите в Унгария ще позволят "много бързо“ отпускане на заем от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.

"Резултатите от гласуването дават надежда, че помощта за Украйна може да бъде предоставена много бързо. Германското правителство работи по този въпрос, затова с нетърпение очаква бързото сформиране на правителство в Унгария“, заяви представител на германското правителство.

Украйна не може да получи заема от 90 млрд. евро от Европейския съюз, тъй като процедурното решение за превеждането на парите се блокира от Унгария. Унгарските власти поставиха ултиматум на Киев – парите ще бъдат преведени едва след като бъдат възобновени доставките на руски петрол в Унгария по тръбопровода "Дружба“.

Швеция открито заяви готовност да разгледа член 7 от Договора за ЕС – механизъм за лишаване на Унгария от право на глас. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща нарече поведението на Орбан "неприемливо“.

Освен това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС "така или иначе“ ще отпусне на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро, въпреки блокирането от страна на Унгария.

Унгарската партия "Тиса“ постигна убедителна победа на парламентарните избори на 12 април – 138 от 199 места в парламента. Избирателната активност достигна почти 80% – рекорд за Унгария от времето на разпадането на социалистическия блок.

Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Няма

    113 15 Отговор
    Как да бъдат по прости германци, нали?

    Коментиран от #6, #20

    20:03 13.04.2026

  • 2 Питам

    25 18 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #12, #98

    20:03 13.04.2026

  • 3 Хасковски каунь

    85 10 Отговор
    Ганьо Балкански без да мисли каза йес.

    20:03 13.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    13 67 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    По-орости от москсляците няма на планетата.

    Коментиран от #18, #94

    20:04 13.04.2026

  • 7 Сандо

    83 10 Отговор
    Това означава,че ако европейците не се вразумят овреме,то континента ще потъне в огън,и дано не е радиоактивен!

    Коментиран от #13

    20:04 13.04.2026

  • 8 Борис

    14 53 Отговор
    Отлични новини.

    20:05 13.04.2026

  • 9 Тепърва

    65 13 Отговор
    Мадярте ще ядат дървото !

    20:05 13.04.2026

  • 10 Опелото

    12 62 Отговор
    Много монголска ЛЕШ се очертава миряни! Много кремльовски ЧЕРНОЗЕМ.
    Ако,.. Нека...Ще !!!

    20:06 13.04.2026

  • 11 Kaлпазанин

    43 7 Отговор
    Ооо сигурен съм ,само пак да се почнат в близкия изток ,ще видите и вие по въжетата ,и с алтернативата ко правим ,ме ми се мисли ,направо мирише на хаос студ и глад

    20:06 13.04.2026

  • 12 ХУЯРТО съм

    15 37 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Звъня на Лавров
    Не ми вдига .

    Вече не съм Троянския Кон

    На Катъра Калантарян.

    Коментиран от #25

    20:06 13.04.2026

  • 13 Борис

    8 46 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    А Мацква и бункера какво ще бъдат засипани с розов цвят ли

    Коментиран от #67, #82

    20:07 13.04.2026

  • 14 Демек без Орбан

    87 9 Отговор
    започвате разграбването на Европа и спонсорството на фашизъм и тероризъм в Украйна!

    Коментиран от #21

    20:07 13.04.2026

  • 15 Павлик Морозов

    10 19 Отговор
    Айде всички колеги надничари на барикадата!
    Да не питате после защо няма... Кеш

    20:08 13.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Отряд 1

    61 7 Отговор
    И никаква газ за Унгария!!!

    Берлин ако познае, Унгарците са си го набили като независима и суверенна държава!

    Щом Берлин казва каквоможе и какво не може да Будапеща - значи Будапеща е квартал на Берлин. Точно като София!!!

    20:08 13.04.2026

  • 18 Има има

    8 42 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    По Проззти от Мискаляците .

    РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    е най Проззтото Същество

    На Планетата.

    20:08 13.04.2026

  • 19 Сивия

    38 7 Отговор
    Аз за този заем няма дам и 1 евро, също както и досега не съм дал нищичко на корумпираната държава.

    Коментиран от #100, #101

    20:09 13.04.2026

  • 20 Атина Палада

    35 8 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Изобщо не са прости..Искат тези пари за да спасяват еврото..Вие да не мислите ,че са за Украйна? В Украйна я стигнат няколко милиарда ,я не стигнат..Всичко друго остава в Брюксел..

    Коментиран от #40

    20:09 13.04.2026

  • 21 За фашизъм и нацизъм

    10 27 Отговор

    До коментар #14 от "Демек без Орбан":

    Гледай Соло ВЬЕВ и кремля ТВ
    Ееееедехееее
    Там фъргат АТОМА ежедневно по целиот свет

    Коментиран от #26

    20:09 13.04.2026

  • 22 000

    38 7 Отговор
    Мадяр: Унгария няма да участва в заема за Украйна, против е бързото ѝ членство в ЕС и очаква край на санкциите срещу Русия.

    20:10 13.04.2026

  • 23 ВОЙНОЛЮБЦИТЕ ОТ ЕС СА ВЪВ ВЪЗТОРГ

    51 7 Отговор
    ЩЕ СЕ ЛЕЕ ОЩЕ КРЪВ И ЩЕ ИМА МНОГО СТРАДАНИЯ , ЩЕ ИМА МНОГО УБИТИ , И ОСКАТЕНИ НЕВИННИ НО ТОВА КАКВО ГИ БЪРКА НАЛИ СА БИВШИ НАЦИСТИ !!!

    Коментиран от #65

    20:10 13.04.2026

  • 24 Тоалетна Хартия

    44 7 Отговор
    Немеца е щастлив, че някой го изнасилва, стига да не е руснак!!!

    20:11 13.04.2026

  • 25 Помиярто съм

    11 22 Отговор

    До коментар #12 от "ХУЯРТО съм":

    Хванах се с Орбан , пък си тръгнах като...

    20:11 13.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    49 8 Отговор
    Опиянени от загубата на Орбан, либералфанатиците
    дори не са гледали пресконференцията на победителя :)

    20:12 13.04.2026

  • 28 Мерц Пращай

    8 40 Отговор
    ТАУРУСИТЕ.

    Въпреки че и без тях
    Млатят Ушанките ,
    Украйна.

    Давай Че повече

    Рафинерии и НПЗта

    Да бъдат във Пламаци

    Коментиран от #36, #45

    20:12 13.04.2026

  • 29 ТИР

    33 4 Отговор
    Това добра новина ли е за приетите наскоро в клубЪ на богатите,,,,?

    20:12 13.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 по-добре

    7 14 Отговор
    По-добре да си платим на някой да мре вместо нас, отколкото да мрем ние.

    Коментиран от #44, #47

    20:13 13.04.2026

  • 32 Айде вземайте ги

    41 6 Отговор
    От тъпите унгарци дето скачаха като диваци.Като изтрезнеят утре ще се хапят за задните части ,ама ще бъде късно!

    20:13 13.04.2026

  • 33 българските неонацисти са в дива радост

    42 8 Отговор
    Време е и ние Българите да се порадваме на възможността да дадем европарички на бандеровския режим в Украина ,който гони и преследва всичко православно ! 90 милиарда са добра сумичка на първо време,после ще им даваме още и парички и оръжие.Няма как ,ние сме от еврозоната и трябва да помагаме на укронацистите. За България може да няма ,но за Бандера трябва да има. Подписали сме даже и споразумение да им помагаме повече от колкото на себе си. Българските неонацисти са в дива радост ,от загубата на Орбан. Добре,че загуби та нещата да се отпушат. А сега напред срещу Русия в съюз с Германия,към следващата национална катострофа.

    Коментиран от #54

    20:13 13.04.2026

  • 34 Ше дойде мачка за погачка

    29 5 Отговор
    Берлин започна да се отваря щото на него 45-та му опростиха бая репарации, ама то винаги може пак да "здлъжнееш" когато не си мериш думите.

    20:14 13.04.2026

  • 35 МАДЯ - Р

    22 7 Отговор
    Аз като съм опозиция на уважавания от мен Орбан , това не значи , че ще подпиша кредита за продължаване на войната на урсулите от ес !

    20:14 13.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не мисля

    10 4 Отговор
    Някой бърза с заключенията просто пироет неможе да управляваш повече от дванадесет години а там е премината заради снабдяването всичко друго е театър надявам се сега това да е в наша полза . Нали така фон султанке

    20:15 13.04.2026

  • 38 Примитив

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Удриии Удрии":

    Постът ти не е от най-интелектуалните, що обаче обиждаш други?

    20:15 13.04.2026

  • 39 Здрасти

    40 6 Отговор
    Честито на всички глупаци желаещи това! Болница за децата няма, но пари за война има. Мръсни глупаци!

    Коментиран от #71, #104

    20:16 13.04.2026

  • 40 Браво

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Впечатлихте ме!

    Коментиран от #66

    20:17 13.04.2026

  • 41 Лоши новини за бункерният.

    5 20 Отговор
    Много лоши

    20:18 13.04.2026

  • 42 Владимир Вагин

    5 19 Отговор
    Помощ вагината ми се разпада

    20:18 13.04.2026

  • 43 От чужбина

    29 5 Отговор
    ЕС вече може да скочи с главата на долу като шиле у вир и няма кой да му попречи. Да, до сега поне Орбан ги спираше да дадат безумно много и невъзвръщаеми пари на Украйна. А от къде ще ги вземат тези пари?

    20:19 13.04.2026

  • 44 Голям християнин си

    11 3 Отговор

    До коментар #31 от "по-добре":

    Носиш Христос в сърцето си

    20:19 13.04.2026

  • 45 ЗеленНаркос

    17 6 Отговор

    До коментар #28 от "Мерц Пращай":

    И Стив Остин и без тях пак ще съм същия наркоман. Пак съм без Крим, Донбас, Азовско море, ЗСЕЦ и без 20 млн. население, без мъже и без земи. Същите ципори.

    20:19 13.04.2026

  • 46 Луд

    21 5 Отговор
    Неразбираем как е възможно една страна членка да блокира подаряването на пари на държава не членка на съюза.Не е така идеята е ПОДАРЯВАМЕ И ВСИЧКИ НИЕ ВЪЗТАНОВЯВАМЕ.Щом искат искащите подаряват и същите възстановяват какъв е проблема.Да ти бъркат в джоба вече не е кражба а се казва обща отговорност,Другото е недемократично и е троянски кон на Руснаците а във Унгария ходят не Руснаци а Американци ,,СМЕШНИЦИ,, Станаха във Брюксел циркаджии от цигански катун.

    Коментиран от #121

    20:20 13.04.2026

  • 47 Наивник

    13 3 Отговор

    До коментар #31 от "по-добре":

    Просто още не е дошъл нашият ред, но ти как мислиш, защо канят магарето на сватба?

    20:20 13.04.2026

  • 48 Гресирана ватенка

    7 16 Отговор

    До коментар #26 от "За фашизъм и тероризъм":

    Груххтиш ли😁

    Коментиран от #81

    20:20 13.04.2026

  • 49 Българин

    11 4 Отговор
    Ще има отново вето! Мадяр е еквивалрнта на Орбан-този път Сорос бе излъган. Мадяр умишлено напусна Фидес през 2024 и финтира всички - продукт е на ЦРУ Мосад...

    20:21 13.04.2026

  • 50 хъхъ

    10 12 Отговор
    Избирателите на Румбата Радев да го питат дали той ще наложи вето на този заем? Нали се кани да е премиер?!

    20:21 13.04.2026

  • 51 2222

    4 21 Отговор
    Русийката закъса яко. Тя и сега изнемогва, въпреки спряната американска помощ за Украйна.

    Коментиран от #64

    20:22 13.04.2026

  • 52 ПАРИ ЗА ВОЙНА

    18 3 Отговор
    А НЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ. ТЕЗИ ОТ ЕК СА ЗА БЕСЕНЕ.

    Коментиран от #61

    20:22 13.04.2026

  • 53 хахаха

    5 3 Отговор
    и бързо отпускане на още много милиарди за 10 години напред

    20:22 13.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Айдебе

    19 4 Отговор
    90 млрд евра ..има толкова много бедни в ЕС И мизерия да помагаме на Е ИВРЕИНА ЗЕЛЕНИЯ...НИЕ СМЕ ЛУДИ ...

    Коментиран от #76

    20:24 13.04.2026

  • 57 80% избирателна активност!

    6 16 Отговор
    Ако тук има такава копейкин ще събере 2 %

    20:24 13.04.2026

  • 58 Мдаа!🤔

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "За фашизъм и тероризъм":

    Използват ботове!

    20:24 13.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Парс

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "У ДРИ БАЦЕ":

    Абе татарин и ти и си от същото племе

    20:25 13.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мъжа на урсулЪ

    13 4 Отговор
    Това им е проблема - да изпишат 90 000 000 000 000 евро, които нито ще стигнат до 0-край-на нито ще помогнат да победят Русия.
    Дали им пука за Унгария, унгарците? Ми не, нашите ,,евроатлантически партньори,, не са ни ,,приели в ,,райската си градина,, да ни дондуркат а да ни грабят
    Кой разбрал - разбрал!

    20:25 13.04.2026

  • 63 руската мечка

    3 14 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    20:26 13.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хехее

    8 8 Отговор

    До коментар #23 от "ВОЙНОЛЮБЦИТЕ ОТ ЕС СА ВЪВ ВЪЗТОРГ":

    кой е войнолюбеца ами Путин разбира се 😂

    20:28 13.04.2026

  • 66 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Браво":

    Радвам се :)))

    Коментиран от #75

    20:28 13.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Смех с копейки

    6 12 Отговор
    Бая копейки са се гътнали от снощи досега.
    😀🤣

    Коментиран от #116

    20:30 13.04.2026

  • 69 Роко

    14 6 Отговор
    Смешното е че ЕС става все по жалък сега се радват че е свален Орбан и ще могат да гласуват 90 млрд и какво ако искате и 190 млрд евро им отпуснете заем на великите украинци пак няма да победят Русия тва не го ли разбрахте

    Коментиран от #78, #84

    20:30 13.04.2026

  • 70 Файърфлай

    9 2 Отговор
    Прочетете УЛТИМАТУМА,па тогава коментирайте.Унгарците си имат национална ДОКТРИНА и никакви Брюксели не могат да им влияят.

    20:31 13.04.2026

  • 71 Това са пари за мир, а не за война

    4 13 Отговор

    До коментар #39 от "Здрасти":

    Няма друг начин за постигане на траен мир в региона, освен военното подпомагане на нападнатата държава. Това е единствения вариант.

    Коментиран от #74, #90, #96, #99

    20:32 13.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ДА ТАКА БЪРЗО

    8 4 Отговор
    Решавате винаги. Защото от тези пари ще има и за вас. На Русия отнехте авоарите на зельо еврейчето давате. НАПРАВЕТЕ СЕГА И СЪС ТРЪМП И НАТАНЯ ТАКА ЗАПОРИРАНЕ СПРЕТЕ ТЪРГОВИЯТА И ТЕ НАПАДАТ И ВОЙНА ВОДЯТ. Пътници сте.

    20:33 13.04.2026

  • 74 ДА ТАКА БЪРЗО

    7 3 Отговор

    До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":

    Решавате винаги. Защото от тези пари ще има и за вас. На Русия отнехте авоарите на зельо еврейчето давате. НАПРАВЕТЕ СЕГА И СЪС ТРЪМП И НАТАНЯ ТАКА ЗАПОРИРАНЕ СПРЕТЕ ТЪРГОВИЯТА И ТЕ НАПАДАТ И ВОЙНА ВОДЯТ. Пътници сте.

    20:34 13.04.2026

  • 75 Гресирана ватенка

    5 4 Отговор

    До коментар #66 от "Атина Палада":

    Тогава продължаваш да си го слагаш в задният сектор 😁

    20:35 13.04.2026

  • 76 Ами като сте недоволен от войната

    5 10 Отговор

    До коментар #56 от "Айдебе":

    напишете едно писмо на Путин и му се скарайте, защо е започнал тази война. Какво ви е виновен ЕС за войната. Вие съвсем се ошашавихте от мъка заради загубата на Орбан :)))

    Коментиран от #79

    20:35 13.04.2026

  • 77 Еврейския зелен наркос

    10 4 Отговор
    чакам ги незабавно тия 90 милиарда левро, че има да се обзавеждаме с още много златни кенефи.

    20:36 13.04.2026

  • 78 Докато заспалите тъпи

    11 2 Отговор

    До коментар #69 от "Роко":

    Европейски народи не се събудят и да изгонят урсулопитеците ,които ги щавят на сухо така ще е . Жалкото е ,че благодарение на нашите наведени марионетки и ние страдаме от тия идиотщини.Хора, идват избори. Опичайте си акъла за кого гласувате!!!

    20:37 13.04.2026

  • 79 ПИСАХ МУ

    7 3 Отговор

    До коментар #76 от "Ами като сте недоволен от войната":

    КАЗА ЧЕ ДО КАТО ИМА НАГЛИ УКРО....ПИ
    ЩЕ ИМА ВОЙНА
    ПИСАХ И НА ЗЕЛЕНСКИ
    И ТОЙ КАЗА СЪЩОТО
    ИЗВОДА
    АМИ НЕМА ЪКРО....ПИ НЕМА ВОЙНА

    20:38 13.04.2026

  • 80 Мадяр:

    10 2 Отговор
    Унгария няма да участва в заема за Украйна, против е бързото ѝ членство в ЕС и очаква край на санкциите срещу Русия
    Будапеща не трябва да участва в отпускането на заем на Киев, заяви лидерът на партия "Тиса" Петер Мадяр на пресконференция след победата си на изборите.

    20:38 13.04.2026

  • 81 Видно да

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Гресирана ватенка":

    Но това не те спира да показваш колко е пропаднал запада опре до евтин и грухтящ глупак.

    20:39 13.04.2026

  • 82 Сандо

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Борис":

    А вие розовите пеликани ще станете спукани розови балончета.

    20:40 13.04.2026

  • 83 !!!?

    3 5 Отговор
    Путлер е в будна кома...надяват се да издържи до 30 април когато Хитлер се самоубива !

    20:42 13.04.2026

  • 84 Сандо

    5 3 Отговор

    До коментар #69 от "Роко":

    Наистина е необяснимо защо козячетата толкова се радват за очакващото ги набълбукване с тия огромни суми?

    Коментиран от #89

    20:43 13.04.2026

  • 85 Жужака

    3 3 Отговор
    Лошо ми е.

    20:43 13.04.2026

  • 86 ООрана държава

    4 3 Отговор
    Много добри новини за пребогатите европейци....

    20:45 13.04.2026

  • 87 Тоест

    5 2 Отговор
    Ние ще платим 2 млрд няма за социалки пари нема у София ще останат кратерите по малките улички зелю да прави златни тойлет

    20:45 13.04.2026

  • 88 УРСУЛА БЪЗА

    4 3 Отговор
    Да усвои комисиона.

    20:45 13.04.2026

  • 89 Кое е Необяснимо

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Сандо":

    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    Ще се млатят Руски Мусори
    Като за последно.
    Ще хвърчат навсякъде Ушанки.

    Кое е Необяснимо
    За Проззтите Червени ГЕЙЗАЦИ?

    Коментиран от #125, #132

    20:46 13.04.2026

  • 90 Файърфлай

    6 2 Отговор

    До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":

    Има.Нападнатата държава да сложи оръжие и да поиска мир.Да се спаси,каквото е останало.Но не.Лондон ще се бие до последния украинец,за съжаление.

    20:46 13.04.2026

  • 91 ЗАЕМ НЕ Е ЛИ НЕЩО КОЕТО СЕ ВРЪЩА???

    7 3 Отговор
    Кога Зеленски ще върне 90 МИЛИАРДА - ТУ ТУУ.

    Коментиран от #92

    20:47 13.04.2026

  • 92 Ту тууууу

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "ЗАЕМ НЕ Е ЛИ НЕЩО КОЕТО СЕ ВРЪЩА???":

    Замразени руски активи.

    20:49 13.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 уфгигхи

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    има ,казват булгари

    20:51 13.04.2026

  • 95 Маргарет Тачър

    2 0 Отговор
    Очаквасе увеличаване броя на комунистическите трупове

    20:52 13.04.2026

  • 96 уф ул иг

    5 1 Отговор

    До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":

    те досега на 300милиарда им дадоха , мир няма нали.?????? само златни клозети и пари за черни дни в нечии ужди банки

    20:53 13.04.2026

  • 97 НА ЖЪЛТОПАВЕТНИЯ ПЛАНКТОН

    4 1 Отговор
    И внуците ще връщат този 90 МИЛИАРДА. Малките планктончета.

    20:54 13.04.2026

  • 98 до Питащия

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Сиярто ли?
    видяхме го да забавлява булката ти
    докато цъкаш тук

    Коментиран от #108

    20:54 13.04.2026

  • 99 Верно ли

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":

    Колко трябва да си глупав, за да мислиш, че Украйна има и 0,1% шанс срещу Русия? Не ти ли стига до акъла, че тези пари потъват в корупция и военната индустрия на САЩ, докато в Украйна загиват хора, а Европа върви към крах?

    20:55 13.04.2026

  • 100 Да бе "не си давал":)

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сивия":

    Давал си без да те питат дори!
    Дори сега, дори вече не в левове, а в евро!

    Други решават какво да даваш, а не ти!

    20:56 13.04.2026

  • 101 Наката

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сивия":

    Ще дадеш и ще пееш. Тия цени в БГ да не мислиш че са случайни

    20:57 13.04.2026

  • 102 да припомним

    3 0 Отговор
    Унгария няма да финансира този заем.
    Според новия нямало смисъл да преподписва каквото и да е било, защото той бил съгласен с решението на Орбан. Всъщност, чака се да потвърдят от ЕС, че Унгария няма да бъде въвлечена да плаща каквото и да е било, сиреч те няма да бъдат никакъв гарант по този заем. В този смисъл, позицията на Унгария и без Орбан си остава същата.

    Прецакани ще сме ние, че ще ни вдигнат на малко над 2 милиарда отговорността. Пари за закъсалите българи нямаме, ама за Украйна и държават ще си дадем!?

    20:57 13.04.2026

  • 103 ЗЕЛЕНСКИ ОТКРАДНА 300 МИЛИАРДА ОТ БАЙДЪН

    5 1 Отговор
    Тези 90 МИЛИАРДА са му като джобни.

    20:57 13.04.2026

  • 104 Ходи се оплачи

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Здрасти":

    На ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ

    хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Неговите Пари
    Знаем къде отиват
    Бре РУБЛО ИДИОТ?

    20:57 13.04.2026

  • 105 Смешник

    3 0 Отговор
    Тия само това чакат как по бързо да напомпят корумпирания фашиски режим в Киев с пари А собствения им народ кучета го яли

    Коментиран от #110

    20:58 13.04.2026

  • 106 ЕВРОКРАЖБИТЕ

    3 1 Отговор
    Нямат граници.

    Коментиран от #111

    20:59 13.04.2026

  • 107 ВиЛанги

    1 0 Отговор
    "Швеция открито заяви готовност да разгледа член 7 от Договора за ЕС – механизъм за лишаване на Унгария от право на глас." Открита диктатура , значи стигна ЕС

    20:59 13.04.2026

  • 108 Сиярто

    2 0 Отговор

    До коментар #98 от "до Питащия":

    Е Пе.да.ле.тка ...

    Унгарския Цомчо.

    Забавлявай се ти .

    20:59 13.04.2026

  • 109 Горски

    4 2 Отговор
    Честито на малоумните ! Гласуваха да наливат пари на укрите сега да се подготвят за повсеместно увеличение. Днес в Унгария урсулите опитват да сложат ръка на целия континент. Урсулите са същества, които отдавна са заели противочовешки позиции и те ще доведат останките от познатата ни цивилизация до лошо опакован фаст фууд. Ще го направят бързо. Без спирачката Орбан ще могат да правят буквално каквото си наумят. Представете си една Европа обзаведена само с подлизурски льохмани като нашите и усетете безнадеждността. Абсурдно е но в момента в Унгария се решава и нашата съдба. За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава. И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.

    Коментиран от #119

    21:00 13.04.2026

  • 110 КИЕВСКИТЕ ФАШИСТИ

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "Смешник":

    Връщат назад поне 10%. Това е силна мотивация.

    Коментиран от #117

    21:00 13.04.2026

  • 111 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #106 от "ЕВРОКРАЖБИТЕ":

    Орбан не се спря да
    Краде от Евросредствата

    А Унгареца обедня .

    21:00 13.04.2026

  • 112 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор
    Ветото на Орбан го няма и кражбата на средства от Европа продължават с нова сила! Ще има за замъци, вили и златни кенефи.

    21:00 13.04.2026

  • 113 зафир7685

    3 1 Отговор
    Това не е работа нито на Германия, нито на ЕС - непрекъъснато вземат грешни решения. Като искат нека ги даде Германия!!!!!!!!!!! Ние май вече трябва душата да си дадем, само това е останало на 95% от нашия народ ! Опичайте си акъла, тези които ще яхнете властта, то се знае де! Пак същите - кой ще се откупува, кой ще "закупува" и пр.

    21:01 13.04.2026

  • 114 Смешник

    2 2 Отговор
    Не е луд който яде баницата а който му е дава Така след не много време маджарите ще разберат за кого са гласували

    21:02 13.04.2026

  • 115 САМО КАЯ КАЛАС И УРСУЛА

    3 2 Отговор
    Могат да измислят такава тъпотия - да даваш още пари на доказан крадец и корупционер. Какво очакват да стане, освен още кражби.

    21:02 13.04.2026

  • 116 К00ПЕЙКИте

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Смех с копейки":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    21:03 13.04.2026

  • 117 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор

    До коментар #110 от "КИЕВСКИТЕ ФАШИСТИ":

    10% от 90 милиарда са 9 милиарда рушвети за ЕК. Силна мотивация за безкрайна война.

    21:03 13.04.2026

  • 118 Орбан и Компания

    2 1 Отговор
    Отчетоха че е било голяма Грешка
    Да не взривят Турски поток
    И да обвинят Украйна.

    Това със сигурност е можело да вдигне
    Рейтинга на Мазния Маджар ТОРБАн.

    21:03 13.04.2026

  • 119 Тихо пръдлю!

    0 1 Отговор

    До коментар #109 от "Горски":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #123

    21:03 13.04.2026

  • 120 Пилотът Гошу

    2 3 Отговор
    Е ние знаем, че за тея 90 милиарда потривате ръце...

    21:03 13.04.2026

  • 121 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Луд":

    Не си прав колега това не са подарени пари! Това са пари дадени с ясна цел да бъдат занулявани колкото се може повече 0ркове от блатата

    това е добре за европейската сигурност колега

    21:05 13.04.2026

  • 122 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    21:05 13.04.2026

  • 123 Докато си евтин глупак

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Тихо пръдлю!":

    това, че не си компетентен е най малкото. трагичното е, че пропадналият запад ти се радва, че си и евтина и глупава докато унищожава Европа!

    21:05 13.04.2026

  • 124 Странно

    2 1 Отговор
    Какъв е зора на Германия да дадем час по-скоро 90 млрд на Украйна?
    Какво ще стане, Ормузнкия проток ли ще се отпуши?

    21:05 13.04.2026

  • 125 ЗДРАСТИ КРЕ...ТЕН

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Кое е Необяснимо":

    АЙДЕ ИЗКАЧАЙ ОТ ДЖОБОВЕТЕ КРЕ.....ТЕН
    ПЛАЩАЙ КРЕ.....ТЕН
    И ПОСЛЕ ЦЕЛУВАЙ РЪКА И НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА БЛАГОДАРИШ
    ЧАО КРЕ.....ТЕН

    КРЕ......

    21:06 13.04.2026

  • 126 Интересно

    1 1 Отговор
    Какво ще стане със

    Двореца на ОРБАН във

    ХАТВАНПУСТА?

    Като не може да краде Евросредства,

    Ще може ли да го поддържа

    БЕДНИЧКИЯ ТОРБАЛАН?

    21:06 13.04.2026

  • 127 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Голям грабеж на европейците пада с тая война. Цените в Европа се утроиха. В България как е? Парите стигат ли ви да си платите тока?

    21:07 13.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 К ПЕЙКИ с чалми

    2 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    21:07 13.04.2026

  • 130 Орбан и Компания

    0 0 Отговор
    Отчетоха че е било голяма Грешка

    Руските Служби да не направят ТЕАТРОТО

    Със Покушението на Орбан .

    И да обвинят Зеленски

    Подобно на опита за Покушение срещу Тръмп

    Рейтингът на Орбан
    Е можел да скочи до Небесата ...

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Изборите са им били
    В Кърпа Вързани.

    21:09 13.04.2026

  • 131 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    За Украйна ток от АЕЦ КОЗЛОДУЙ, за Ганьо от американските Марици. Да ви е честито тройни сметки за тока!

    21:11 13.04.2026

  • 132 Мда

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Кое е Необяснимо":

    Май не си много умен и приличаш на дрогич с ушанка.

    21:11 13.04.2026

