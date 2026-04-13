Берлин след поражението на Орбан: Очаква ни много бързо отпускане на 90 млрд. евро за украинската армия

Германия се надява, че резултатите от изборите в Унгария ще позволят "много бързо“ отпускане на заем от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.

"Резултатите от гласуването дават надежда, че помощта за Украйна може да бъде предоставена много бързо. Германското правителство работи по този въпрос, затова с нетърпение очаква бързото сформиране на правителство в Унгария“, заяви представител на германското правителство.

Украйна не може да получи заема от 90 млрд. евро от Европейския съюз, тъй като процедурното решение за превеждането на парите се блокира от Унгария. Унгарските власти поставиха ултиматум на Киев – парите ще бъдат преведени едва след като бъдат възобновени доставките на руски петрол в Унгария по тръбопровода "Дружба“.

Швеция открито заяви готовност да разгледа член 7 от Договора за ЕС – механизъм за лишаване на Унгария от право на глас. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща нарече поведението на Орбан "неприемливо“.

Освен това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС "така или иначе“ ще отпусне на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро, въпреки блокирането от страна на Унгария.

Унгарската партия "Тиса“ постигна убедителна победа на парламентарните избори на 12 април – 138 от 199 места в парламента. Избирателната активност достигна почти 80% – рекорд за Унгария от времето на разпадането на социалистическия блок.

Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението си.