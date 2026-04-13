Берлин след поражението на Орбан: Очаква ни много бързо отпускане на 90 млрд. евро за украинската армия

Германия се надява, че резултатите от изборите в Унгария ще позволят "много бързо“ отпускане на заем от ЕС за Украйна в размер на 90 млрд. евро, съобщава Reuters, цитирана от Фокус.
"Резултатите от гласуването дават надежда, че помощта за Украйна може да бъде предоставена много бързо. Германското правителство работи по този въпрос, затова с нетърпение очаква бързото сформиране на правителство в Унгария“, заяви представител на германското правителство.
Украйна не може да получи заема от 90 млрд. евро от Европейския съюз, тъй като процедурното решение за превеждането на парите се блокира от Унгария. Унгарските власти поставиха ултиматум на Киев – парите ще бъдат преведени едва след като бъдат възобновени доставките на руски петрол в Унгария по тръбопровода "Дружба“.
Швеция открито заяви готовност да разгледа член 7 от Договора за ЕС – механизъм за лишаване на Унгария от право на глас. Председателят на Европейския съвет Антониу Коща нарече поведението на Орбан "неприемливо“.
Освен това председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС "така или иначе“ ще отпусне на Украйна заем в размер на 90 млрд. евро, въпреки блокирането от страна на Унгария.
Унгарската партия "Тиса“ постигна убедителна победа на парламентарните избори на 12 април – 138 от 199 места в парламента. Избирателната активност достигна почти 80% – рекорд за Унгария от времето на разпадането на социалистическия блок.
Унгарският премиер Виктор Орбан призна поражението си.
6 Абе
До коментар #1 от "Няма":По-орости от москсляците няма на планетата.
Ако,.. Нека...Ще !!!
12 ХУЯРТО съм
До коментар #2 от "Питам":Звъня на Лавров
Не ми вдига .
Вече не съм Троянския Кон
На Катъра Калантарян.
До коментар #7 от "Сандо":А Мацква и бункера какво ще бъдат засипани с розов цвят ли
Берлин ако познае, Унгарците са си го набили като независима и суверенна държава!
Щом Берлин казва каквоможе и какво не може да Будапеща - значи Будапеща е квартал на Берлин. Точно като София!!!
До коментар #6 от "Абе":По Проззти от Мискаляците .
РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
е най Проззтото Същество
На Планетата.
20:08 13.04.2026
20 Атина Палада
До коментар #1 от "Няма":Изобщо не са прости..Искат тези пари за да спасяват еврото..Вие да не мислите ,че са за Украйна? В Украйна я стигнат няколко милиарда ,я не стигнат..Всичко друго остава в Брюксел..
21 За фашизъм и нацизъм
До коментар #14 от "Демек без Орбан":Гледай Соло ВЬЕВ и кремля ТВ
Ееееедехееее
Там фъргат АТОМА ежедневно по целиот свет
Коментиран от #26
20:09 13.04.2026
25 Помиярто съм
До коментар #12 от "ХУЯРТО съм":Хванах се с Орбан , пък си тръгнах като...
дори не са гледали пресконференцията на победителя :)
28 Мерц Пращай
Въпреки че и без тях
Млатят Ушанките ,
Украйна.
Давай Че повече
Рафинерии и НПЗта
Да бъдат във Пламаци
20:14 13.04.2026
38 Примитив
До коментар #4 от "Удриии Удрии":Постът ти не е от най-интелектуалните, що обаче обиждаш други?
До коментар #20 от "Атина Палада":Впечатлихте ме!
До коментар #31 от "по-добре":Носиш Христос в сърцето си
45 ЗеленНаркос
До коментар #28 от "Мерц Пращай":И Стив Остин и без тях пак ще съм същия наркоман. Пак съм без Крим, Донбас, Азовско море, ЗСЕЦ и без 20 млн. население, без мъже и без земи. Същите ципори.
47 Наивник
До коментар #31 от "по-добре":Просто още не е дошъл нашият ред, но ти как мислиш, защо канят магарето на сватба?
48 Гресирана ватенка
До коментар #26 от "За фашизъм и тероризъм":Груххтиш ли😁
До коментар #26 от "За фашизъм и тероризъм":Използват ботове!
До коментар #5 от "У ДРИ БАЦЕ":Абе татарин и ти и си от същото племе
Дали им пука за Унгария, унгарците? Ми не, нашите ,,евроатлантически партньори,, не са ни ,,приели в ,,райската си градина,, да ни дондуркат а да ни грабят
Кой разбрал - разбрал!
До коментар #23 от "ВОЙНОЛЮБЦИТЕ ОТ ЕС СА ВЪВ ВЪЗТОРГ":кой е войнолюбеца ами Путин разбира се 😂
До коментар #40 от "Браво":Радвам се :)))
😀🤣
До коментар #39 от "Здрасти":Няма друг начин за постигане на траен мир в региона, освен военното подпомагане на нападнатата държава. Това е единствения вариант.
До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":Решавате винаги. Защото от тези пари ще има и за вас. На Русия отнехте авоарите на зельо еврейчето давате. НАПРАВЕТЕ СЕГА И СЪС ТРЪМП И НАТАНЯ ТАКА ЗАПОРИРАНЕ СПРЕТЕ ТЪРГОВИЯТА И ТЕ НАПАДАТ И ВОЙНА ВОДЯТ. Пътници сте.
До коментар #66 от "Атина Палада":Тогава продължаваш да си го слагаш в задният сектор 😁
До коментар #56 от "Айдебе":напишете едно писмо на Путин и му се скарайте, защо е започнал тази война. Какво ви е виновен ЕС за войната. Вие съвсем се ошашавихте от мъка заради загубата на Орбан :)))
До коментар #69 от "Роко":Европейски народи не се събудят и да изгонят урсулопитеците ,които ги щавят на сухо така ще е . Жалкото е ,че благодарение на нашите наведени марионетки и ние страдаме от тия идиотщини.Хора, идват избори. Опичайте си акъла за кого гласувате!!!
До коментар #76 от "Ами като сте недоволен от войната":КАЗА ЧЕ ДО КАТО ИМА НАГЛИ УКРО....ПИ
ЩЕ ИМА ВОЙНА
ПИСАХ И НА ЗЕЛЕНСКИ
И ТОЙ КАЗА СЪЩОТО
ИЗВОДА
АМИ НЕМА ЪКРО....ПИ НЕМА ВОЙНА
Будапеща не трябва да участва в отпускането на заем на Киев, заяви лидерът на партия "Тиса" Петер Мадяр на пресконференция след победата си на изборите.
До коментар #48 от "Гресирана ватенка":Но това не те спира да показваш колко е пропаднал запада опре до евтин и грухтящ глупак.
До коментар #13 от "Борис":А вие розовите пеликани ще станете спукани розови балончета.
До коментар #69 от "Роко":Наистина е необяснимо защо козячетата толкова се радват за очакващото ги набълбукване с тия огромни суми?
Кое е Необяснимо
До коментар #84 от "Сандо":Бре РУБЛО ИДИОТ?
Ще се млатят Руски Мусори
Като за последно.
Ще хвърчат навсякъде Ушанки.
Кое е Необяснимо
За Проззтите Червени ГЕЙЗАЦИ?
До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":Има.Нападнатата държава да сложи оръжие и да поиска мир.Да се спаси,каквото е останало.Но не.Лондон ще се бие до последния украинец,за съжаление.
92 Ту тууууу
До коментар #91 от "ЗАЕМ НЕ Е ЛИ НЕЩО КОЕТО СЕ ВРЪЩА???":Замразени руски активи.
20:49 13.04.2026
До коментар #6 от "Абе":има ,казват булгари
До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":те досега на 300милиарда им дадоха , мир няма нали.?????? само златни клозети и пари за черни дни в нечии ужди банки
До коментар #2 от "
видяхме го да забавлява булката ти
докато цъкаш тук
До коментар #71 от "Това са пари за мир, а не за война":Колко трябва да си глупав, за да мислиш, че Украйна има и 0,1% шанс срещу Русия? Не ти ли стига до акъла, че тези пари потъват в корупция и военната индустрия на САЩ, докато в Украйна загиват хора, а Европа върви към крах?
До коментар #19 от "Сивия":Давал си без да те питат дори!
Дори сега, дори вече не в левове, а в евро!
Други решават какво да даваш, а не ти!
До коментар #19 от "Сивия":Ще дадеш и ще пееш. Тия цени в БГ да не мислиш че са случайни
102 да припомним
Според новия нямало смисъл да преподписва каквото и да е било, защото той бил съгласен с решението на Орбан. Всъщност, чака се да потвърдят от ЕС, че Унгария няма да бъде въвлечена да плаща каквото и да е било, сиреч те няма да бъдат никакъв гарант по този заем. В този смисъл, позицията на Унгария и без Орбан си остава същата.
Прецакани ще сме ние, че ще ни вдигнат на малко над 2 милиарда отговорността. Пари за закъсалите българи нямаме, ама за Украйна и държават ще си дадем!?
До коментар #39 от "Здрасти":На ПУСЯ ШАЛОМОВИЧ
хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Неговите Пари
Знаем къде отиват
Бре РУБЛО ИДИОТ?
До коментар #98 от "до Питащия":Е Пе.да.ле.тка ...
Унгарския Цомчо.
Забавлявай се ти .
До коментар #105 от "Смешник":Връщат назад поне 10%. Това е силна мотивация.
До коментар #106 от "ЕВРОКРАЖБИТЕ":Орбан не се спря да
Краде от Евросредствата
А Унгареца обедня .
До коментар #68 от "Смех с копейки":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
До коментар #110 от "КИЕВСКИТЕ ФАШИСТИ":10% от 90 милиарда са 9 милиарда рушвети за ЕК. Силна мотивация за безкрайна война.
Да не взривят Турски поток
И да обвинят Украйна.
Това със сигурност е можело да вдигне
Рейтинга на Мазния Маджар ТОРБАн.
До коментар #109 от "Горски":Не си компетентен.
До коментар #46 от "Луд":Не си прав колега това не са подарени пари! Това са пари дадени с ясна цел да бъдат занулявани колкото се може повече 0ркове от блатата
това е добре за европейската сигурност колега
До коментар #119 от "Тихо пръдлю!":това, че не си компетентен е най малкото. трагичното е, че пропадналият запад ти се радва, че си и евтина и глупава докато унищожава Европа!
Какво ще стане, Ормузнкия проток ли ще се отпуши?
До коментар #89 от "Кое е Необяснимо":АЙДЕ ИЗКАЧАЙ ОТ ДЖОБОВЕТЕ КРЕ.....ТЕН
ПЛАЩАЙ КРЕ.....ТЕН
И ПОСЛЕ ЦЕЛУВАЙ РЪКА И НЕ ЗАБРАВЯЙ ДА БЛАГОДАРИШ
ЧАО КРЕ.....ТЕН
КРЕ......
Двореца на ОРБАН във
ХАТВАНПУСТА?
Като не може да краде Евросредства,
Ще може ли да го поддържа
БЕДНИЧКИЯ ТОРБАЛАН?
Руските Служби да не направят ТЕАТРОТО
Със Покушението на Орбан .
И да обвинят Зеленски
Подобно на опита за Покушение срещу Тръмп
Рейтингът на Орбан
Е можел да скочи до Небесата ...
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Изборите са им били
В Кърпа Вързани.
До коментар #89 от "Кое е Необяснимо":Май не си много умен и приличаш на дрогич с ушанка.
