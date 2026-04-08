Руската армия атакува Измаил, Румъния вдигна F-16

Руски нощен удар с дронове порази пристанищна инфраструктура в украинския дунавски град Измаил, съобщи украинското министерство на регионалното развитие, цитирано от "Ройтерс".

По информация на властите са възникнали пожари в складови помещения, които впоследствие са били овладени от аварийните служби. Няма данни за жертви. "Противникът продължава да атакува логистична и пристанищна инфраструктура", посочват от ведомството.

Измаил, разположен на река Дунав срещу румънския бряг, се утвърди като ключов логистичен възел за Украйна след блокадата на черноморските пристанища през 2022 г., а и днес остава важен канал за доставки, включително на горива и експлозиви.

В същото време в Румъния бе обявена въздушна тревога заради атаката в близост до границата. Министерството на националната отбрана съобщи, че предупреждение чрез системата Ro-Alert е било изпратено в 03:44 ч. в източния окръг Тулча.

По данни на радарите са били засечени 17 въздушни цели в граничната зона, без да навлизат в румънското въздушно пространство. В отговор два изтребителя F-16 са излетели от авиобаза Борча, а противовъздушните системи са били приведени в готовност.

Тревогата е отменена в 05:10 ч., като румънските власти заявиха, че продължават засиленото наблюдение и координация за защита на населението и националната територия.