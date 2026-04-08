Руската армия атакува Измаил, Румъния вдигна F-16
Руската армия атакува Измаил, Румъния вдигна F-16

8 Април, 2026 17:33 3 422 61

Измаил, разположен на река Дунав срещу румънския бряг, се утвърди като ключов логистичен възел за Украйна след блокадата на черноморските пристанища през 2022 г.

Руската армия атакува Измаил, Румъния вдигна F-16 - 1
Руски нощен удар с дронове порази пристанищна инфраструктура в украинския дунавски град Измаил, съобщи украинското министерство на регионалното развитие, цитирано от "Ройтерс".

По информация на властите са възникнали пожари в складови помещения, които впоследствие са били овладени от аварийните служби. Няма данни за жертви. "Противникът продължава да атакува логистична и пристанищна инфраструктура", посочват от ведомството.

Измаил, разположен на река Дунав срещу румънския бряг, се утвърди като ключов логистичен възел за Украйна след блокадата на черноморските пристанища през 2022 г., а и днес остава важен канал за доставки, включително на горива и експлозиви.

В същото време в Румъния бе обявена въздушна тревога заради атаката в близост до границата. Министерството на националната отбрана съобщи, че предупреждение чрез системата Ro-Alert е било изпратено в 03:44 ч. в източния окръг Тулча.

По данни на радарите са били засечени 17 въздушни цели в граничната зона, без да навлизат в румънското въздушно пространство. В отговор два изтребителя F-16 са излетели от авиобаза Борча, а противовъздушните системи са били приведени в готовност.

Тревогата е отменена в 05:10 ч., като румънските власти заявиха, че продължават засиленото наблюдение и координация за защита на населението и националната територия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха 🤣

    13 69 Отговор
    дядо Вовчик така и не се научи как се прави военна операция, а петата година тече 🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    Коментиран от #2, #11, #54

    17:34 08.04.2026

  • 2 месете погачите пълнете бъклиците

    64 9 Отговор

    До коментар #1 от "хаха 🤣":

    Дядо Иван е на Дунава

    Коментиран от #7, #30

    17:37 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дачко Яворов

    43 11 Отговор
    Па немое нацелат Букурести да гледаме фойерверки от Русито ! Власите винаги са били предатели и мошеняги, въртящи си зaдниците спрямо този, който дyмка по-хард !

    Коментиран от #22

    17:38 08.04.2026

  • 5 Сатана Z

    35 13 Отговор
    Слава на Русия:

    През нощта руските въоръжени сили извършиха мащабна атака с дронове камикадзе срещу град Измаил в Одеска област.


    Използвани са най-малко 30 дрона клас „Гераниум“, като основната цел е била пристанищна инфраструктура. Сред ударените цели е руският танкер „Ника Спирит“, който Украйна е завзет от 2019 г.

    Коментиран от #10, #12, #25

    17:38 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хаха 🤣

    16 51 Отговор

    До коментар #2 от "месете погачите пълнете бъклиците":

    погачите мухлясаха, а дядо Иван се удави в Днепър🤣🤣🤣

    Коментиран от #51

    17:39 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смех с копейки

    13 33 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Значи блатарите гърмят по руски танкери.Еми Слав😜🤣

    Коментиран от #55

    17:42 08.04.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    58 11 Отговор

    До коментар #1 от "хаха 🤣":

    ХА ХО, с 1/2 мозАк на кокошка, У...йна е наполовина руска земя и там живеят рускоговорящи укр...и❗
    А иSSраел и ШАШт, бомбят напълно чужда територия с напълно чуждо население❗

    Коментиран от #18, #36

    17:42 08.04.2026

  • 12 Фани се гръммни а?

    10 26 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Ще си направиш добра услуга.

    17:42 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вече не е

    34 4 Отговор
    Ключов възел

    17:45 08.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Британски дронове унищожиха

    9 27 Отговор
    мост, контролиран от руснаците. Войници на въоръжените сили на Украйна с помощта на британски дронове удариха на прелеза на Днепър, който руските войски използваха, за да осигурят своите части в окупираната територия на Херсонска област. Това съобщава The Telegraph, като се отбелязва, че атаката е станала част от по-широка кампания за унищожаване на ключовата логистична инфраструктура, която има важна роля в доставката на оборудване, боеприпаси и персонал между позициите на руските войски на различни брегове на Днепър.

    17:46 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бомби падат в Иран и Русия.

    11 29 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не в САЩ и Европа.Загря ли?

    Коментиран от #28

    17:46 08.04.2026

  • 19 РИА Новости

    12 28 Отговор
    Украйна унищожи руската база в Черно море! Първа употреба на шведски ракети RBS-15

    RBS -15 са с фугасна бойна глава 200 кг.
    Бяха качени на украинска бойна безпилотна платформа Сиваш.
    Освен ракетите в нападението участваха и въздушни дронове .

    Коментиран от #37

    17:46 08.04.2026

  • 20 ТЯЗИ ВОЙНА ФАЛИРА ЕС

    29 11 Отговор
    Изтощение на целия ЕС а ние отдавна сме фалирали

    Коментиран от #21, #26, #27, #32, #39, #45

    17:47 08.04.2026

  • 21 Оди у Въш.кар.истан

    8 20 Отговор

    До коментар #20 от "ТЯЗИ ВОЙНА ФАЛИРА ЕС":

    Там не са фалирали.Може да ти падне някоя и друга бомба на главата...

    Коментиран от #23

    17:50 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ти па оди в 404

    25 6 Отговор

    До коментар #21 от "Оди у Въш.кар.истан":

    там са фалирали, но одат у златни тоалетни😂🤣😂🤣

    17:52 08.04.2026

  • 24 Ми хората си

    27 5 Отговор
    Имат Ф 16... вдигот си ги... А наще още и за снмка за спомен нистават...

    17:52 08.04.2026

  • 25 Ехееее

    7 16 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Смени дилъра

    17:52 08.04.2026

  • 26 Смех с копейки

    9 22 Отговор

    До коментар #20 от "ТЯЗИ ВОЙНА ФАЛИРА ЕС":

    В " бедна " България кафенета пълни,в ресторантите няма места,задръствания по магистралите,българите масово отиват в чужбина за празниците.И най-важното-българите не умират на фронта в Донбас.

    17:55 08.04.2026

  • 27 Обратното е. Русия фалира.

    8 31 Отговор

    До коментар #20 от "ТЯЗИ ВОЙНА ФАЛИРА ЕС":

    Русия общо взето, освен да фалира, нищо друго не успя да направи за тези 5 години. Както и да погледнем на ситуацията в тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    17:55 08.04.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    32 7 Отговор

    До коментар #18 от "Бомби падат в Иран и Русия.":

    Ех БЕЗников БЕЗумецо, Иран не са избивали янки, ама янките бомбят Иран и това било демокрация❗
    Укр...ите избиха стотици рускоговорящи и когато Путин се намеси-това било агресия❗
    Ама като нямаш реотан -нямаш с какво да загрееш❗

    Коментиран от #33, #34, #40, #52, #53

    17:56 08.04.2026

  • 29 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    7 20 Отговор
    Румънците да действат, вместо страхливо наблюдават !!! Нощес Българските модерни F-16 Block 70 летим за Уст-Луга, таварищи.....😁☝️

    Коментиран от #35

    17:56 08.04.2026

  • 30 гахахха

    8 18 Отговор

    До коментар #2 от "месете погачите пълнете бъклиците":

    и копейките да свалят потурите и да приготвят вазелина пак

    Коментиран от #38

    17:57 08.04.2026

  • 31 Хи хи хи

    20 9 Отговор
    мама....лигарите настъпиха същата мотика като при Сталинград 43-та

    17:58 08.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не грамо тен и потен копей

    6 19 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Руските миzерници направиха гражданска война По тези 2014 година в Донбас.Имаше едни Гиви,Захарченко, Моторола...вече ги няма де.

    18:01 08.04.2026

  • 34 Друга е целта

    7 25 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    САЩ унищожава ха военни обекти и кораби. Иранският режим е избил над 120 000 иранци за тези 47 г. робство, само за това че са протестирали. В Иран е нещо подобно на Северна Корея и Русия, ако не знаеш.

    18:01 08.04.2026

  • 35 Ще литиш

    12 4 Отговор

    До коментар #29 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Как не... като дилъра ти и прбутал от халюцигенното менте... можеш даже и селфи с Артемис на фона на Лунота да си направиш

    18:03 08.04.2026

  • 36 Сельо красний

    8 19 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    с1/2 мозАк на врабче,няма такъв кинофилм!! Украйна не е нито цяла,нито 1/2 руска територия.Украйна като държава съществува от осми век,а Русия като такава от единадесети век!!В коя бивша съветска република няма рускоговорящо население?? Това основание за нападение ли е?

    18:06 08.04.2026

  • 37 УсроИнформ

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "РИА Новости":

    нам сказалii, че сЪ фърлили отгоре върху руснаците един ейбръмс пълен дп горе С томахавки и един леопърд пълен до горе с тауруси
    Хи хи хи

    18:08 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 оня с коня

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "ТЯЗИ ВОЙНА ФАЛИРА ЕС":

    Мен конкретно напълно ме устройва да живея в есна "фалирала" БГ според думите ти.Въпросът е ТИ що още се мотаеш тука и не си емигрирал?А наистина ли си въобразяваш че като недоволстваш против Бълг. начин на живот ще оцелееш в Държава от Клуба на Богатите,в която ти си само Слуга без бъдеще?

    Коментиран от #50, #58

    18:12 08.04.2026

  • 40 Така ли бе

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Май са ти изпушили реотаните.В България също има рускоговорящи!

    Коментиран от #43

    18:15 08.04.2026

  • 41 604

    7 2 Отговор
    запрянката да скача с гумените лодки, там са предимно българи....

    18:15 08.04.2026

  • 42 ...

    4 8 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    Коментиран от #44

    18:17 08.04.2026

  • 43 604

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Така ли бе":

    не ги бийте да не нападне и нас....

    18:17 08.04.2026

  • 44 604

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "...":

    по унижаването ДА, но за фалирането...ние ще ги предварим...

    Коментиран от #46

    18:18 08.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Уудрий !

    18:28 08.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 оня с х.я

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Еееех Конски ,ардон Ломски ,как няма да те устройва тук като си мокър влах копанар,къв ще дириш в Куба ? Продай дъргела бмв -то ,а парите дари на Украйна .А оня моя е просто класи над вас !

    18:33 08.04.2026

  • 51 Ъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаха 🤣":

    Кой бие по Измаил тогава? Иран?🤥

    18:51 08.04.2026

  • 52 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Много им дреме на епщайнци колко иранци са избити от..... други иранци, нали няма и 1 /един/убит американец, че да има повод да ги нападат т.е. "унищожават", както се изрази червенокосия епщайнец!
    И естествено, че повода да ги нападнат и искат да ги унищожат е един - петрола на Иран! Само наивници, като теб вЕрват, че повода е налагане на "демокрация", ядрени оръжия и тем подобни глупости на търкалета....

    18:53 08.04.2026

  • 53 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    До 34 ми е отговора!

    18:55 08.04.2026

  • 54 Хохо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха 🤣":

    Кредита плати ли си?

    18:55 08.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лятна ушанка

    5 0 Отговор
    Терперите ли, терперите мамалиги ку хо глави? Навеждайте се още на лелките от Брюкселото! Давайте бази на сащисаните!
    Хахахаааа...

    19:01 08.04.2026

  • 58 ПУКА МИ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "оня с коня":

    Проблема си е твой а аз имам начин да се издържам добре !!!!!!!!

    Коментиран от #60

    19:20 08.04.2026

  • 59 Бензиностанцията с ракети

    3 0 Отговор
    Румъния ги вдига
    а Иран ги сваля

    19:28 08.04.2026

  • 60 това ли е начинът

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "ПУКА МИ":

    Гербаджия ли си?

    19:32 08.04.2026

  • 61 Горски

    2 0 Отговор
    Кого заблуждавате, че е била руска атака? Ние много добре знаем, че това е поредна провокация и инсинуация от страна на укронацистите и техният ненормален фюрер-наркоман.

    20:32 08.04.2026

