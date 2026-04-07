Саркози: Дължа истината на френския народ, невинен съм

Бившият френски президент Никола Саркози заяви днес, на съдебно заседание на апелативна инстанция в Париж, че е невинен по обвиненията, че Либия е финансирала предизборната му кампания през 2007 г., предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
"Дължа истината на френския народ", каза Саркози пред тричленен съдебен състав. "Невинен съм", посочи той.
Седемдесет и една годишният Саркози обжалва присъдата си от септември, когато бе признат за виновен за престъпен сговор и бе осъден на пет години затвор заради предполагаемото си участие в схема за получаване на средства от правителството на покойния либийски лидер Муамар Кадафи.
Саркози последователно отхвърля обвиненията, че е извършил нещо незаконно, и твърди, че обвиненията са политически мотивирани.
Днешното съдебно заседание се фокусира върху ролята на Саркози като кандидат-президент и след това като президент от 2007 до 2012 година. В рамките на делото на апелативна инстанция, което започна миналия месец, ще бъдат преразгледани всички доказателства и свидетелства, свързани с него и с останалите деветима обвиняеми в процеса, сред които има трима бивши министри.
Саркози подчерта, че той е поел инициативата за западна военна интервенция в Либия през 2011 г., след като режимът на Кадафи започна да репресира сурово антиправителствени демонстранти.
"Поех инициативата, Франция пое инициативата. Защо? Защото Кадафи нямаше влияние върху мен - финансово, политическо или лично", каза Саркози.
Муамар Кадафи бе убит от опозиционни бойци през октомври 2011 г., като по този начин бе сложен край на продължилото му четири десетилетия управление в Либия.
1 Атина Палада
Коментиран от #13, #14
15:43 07.04.2026
2 На тая снимка
15:43 07.04.2026
3 Сила
15:44 07.04.2026
4 Овчар
15:48 07.04.2026
5 Цвете
Коментиран от #8
15:48 07.04.2026
6 Всички
Коментиран от #17
15:53 07.04.2026
7 Ганя Путинофила
Коментиран от #9, #11
15:54 07.04.2026
8 А стига , бе !!
До коментар #5 от "Цвете":Веднъж и ти да заемеш обективна позиция , извън опорките на евроатлантическа пропаганда ! Да не са ти откраднали ника ?!
15:56 07.04.2026
9 Мнение
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Ти беше ли там да потвърдиш, че българските медици са изтрепали либийските деца?!
Или вас миньоните на шорош ви подбират по липса на мозък и задължително да сте пълни отрпки?!
Риторичен въпрос!
Коментиран от #10, #12
15:59 07.04.2026
10 Вещици, които се хранят с кръв
До коментар #9 от "Мнение":те работят като медсестри.
16:01 07.04.2026
11 Интересно
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Еврейката Нейнски ги изостави на смърт, а евреинът Саркози ги отърва.
16:07 07.04.2026
12 Атина Палада
До коментар #9 от "Мнение":Българските медицински сестри се върнаха без оправдателна присъда! В интерес на истината не можем да твърдим нито едното,нито другото .Нито ,че са виновни,нито,че са невинни.
Коментиран от #16
16:08 07.04.2026
15 Пълни измишльотини
16:12 07.04.2026
16 фактът
До коментар #12 от "Атина Палада":че се върнаха е благодарение милосърдието на Кадафи, който нито е подкупен, нито подкупва, но очакваше с жеста си на помилване по волята на Бог, да спре враждата с противника. Затова и опъна шатрата си сетне насред Манхатън, в замяна на което обаче след завръщаме в Либия го уредиха с преврат и погром на страната му. Него лично пък убиха незаслужено и зрелищно, в знак на вечна мъст със злоба и назидание към други наивници да не си въобразяват, че могат да бъдат ненаказани миротворци. Инак е обществена тайна такива като хрисимите ни сестри що за чудо са в Либия, където използват всеки удобен случай да изкарат некоя пара повече....
17:33 07.04.2026
17 Никой
До коментар #6 от "Всички":не може да забрани Истината, а Истината е Божието слово, което е в дебелата книга отпреди повече от 7000 години !
17:40 07.04.2026
18 хмммм
18:42 07.04.2026