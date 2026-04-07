Новини
Свят »
Франция »
Саркози: Дължа истината на френския народ, невинен съм

7 Април, 2026 15:42 1 412 18

  • никола саркози-
  • франция-
  • либия

Бившият президент Саркози последователно отхвърля обвиненията, че е извършил нещо незаконно

Саркози: Дължа истината на френския народ, невинен съм
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият френски президент Никола Саркози заяви днес, на съдебно заседание на апелативна инстанция в Париж, че е невинен по обвиненията, че Либия е финансирала предизборната му кампания през 2007 г., предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

"Дължа истината на френския народ", каза Саркози пред тричленен съдебен състав. "Невинен съм", посочи той.

Седемдесет и една годишният Саркози обжалва присъдата си от септември, когато бе признат за виновен за престъпен сговор и бе осъден на пет години затвор заради предполагаемото си участие в схема за получаване на средства от правителството на покойния либийски лидер Муамар Кадафи.

Саркози последователно отхвърля обвиненията, че е извършил нещо незаконно, и твърди, че обвиненията са политически мотивирани.

Днешното съдебно заседание се фокусира върху ролята на Саркози като кандидат-президент и след това като президент от 2007 до 2012 година. В рамките на делото на апелативна инстанция, което започна миналия месец, ще бъдат преразгледани всички доказателства и свидетелства, свързани с него и с останалите деветима обвиняеми в процеса, сред които има трима бивши министри.

Саркози подчерта, че той е поел инициативата за западна военна интервенция в Либия през 2011 г., след като режимът на Кадафи започна да репресира сурово антиправителствени демонстранти.

"Поех инициативата, Франция пое инициативата. Защо? Защото Кадафи нямаше влияние върху мен - финансово, политическо или лично", каза Саркози.

Муамар Кадафи бе убит от опозиционни бойци през октомври 2011 г., като по този начин бе сложен край на продължилото му четири десетилетия управление в Либия.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    13 4 Отговор
    Айде бе,невинен...Кой бомбардира Либия?

    Коментиран от #13, #14

    15:43 07.04.2026

  • 2 На тая снимка

    9 4 Отговор
    и двамата направо плашат

    15:43 07.04.2026

  • 3 Сила

    12 4 Отговор
    Гилотината ще реши ...дребен еврейски мошеник!!!

    15:44 07.04.2026

  • 4 Овчар

    8 4 Отговор
    Един боклук по малко....!аз ако бях щях да му дам доживотна и на другите тирани.....!

    15:48 07.04.2026

  • 5 Цвете

    2 11 Отговор
    ТОВА КОЕТО КАЗВА ДНЕС САРКОЗИ Е САМАТА ИСТИНА. ДВА ПЪТИ СЪМ ГЛАСУВАЛА ЗА НЕГО И ВСИЧКАТА МЪРСОТИЯ, КОЯТО МУ ИЗЛИВАТ Е АБСОЛЮТНА ЛЪЖА.

    Коментиран от #8

    15:48 07.04.2026

  • 6 Всички

    8 1 Отговор
    политици и религии са измамни....!вярвам че идващите поколения един ден ще ги забранят със закон и всеки който ги практикува ще бъде наказан със смърт.,!

    Коментиран от #17

    15:53 07.04.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    7 7 Отговор
    тоя чрез подкуп освободи нашите медицински сестри, които изтрепаха сумати либийски деца!

    Коментиран от #9, #11

    15:54 07.04.2026

  • 8 А стига , бе !!

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Цвете":

    Веднъж и ти да заемеш обективна позиция , извън опорките на евроатлантическа пропаганда ! Да не са ти откраднали ника ?!

    15:56 07.04.2026

  • 9 Мнение

    6 7 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Ти беше ли там да потвърдиш, че българските медици са изтрепали либийските деца?!

    Или вас миньоните на шорош ви подбират по липса на мозък и задължително да сте пълни отрпки?!
    Риторичен въпрос!

    Коментиран от #10, #12

    15:59 07.04.2026

  • 10 Вещици, които се хранят с кръв

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    те работят като медсестри.

    16:01 07.04.2026

  • 11 Интересно

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Еврейката Нейнски ги изостави на смърт, а евреинът Саркози ги отърва.

    16:07 07.04.2026

  • 12 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Българските медицински сестри се върнаха без оправдателна присъда! В интерес на истината не можем да твърдим нито едното,нито другото .Нито ,че са виновни,нито,че са невинни.

    Коментиран от #16

    16:08 07.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 8535

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    8535

    16:10 07.04.2026

  • 15 Пълни измишльотини

    6 2 Отговор
    Тоя съсипа Либия с една безсмислена война за да си прикрие собствените престъпления, нещо подобно прави Тръмп сега в Иран. Малко са му 5 години, гилотината трябваше за това.

    16:12 07.04.2026

  • 16 фактът

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    че се върнаха е благодарение милосърдието на Кадафи, който нито е подкупен, нито подкупва, но очакваше с жеста си на помилване по волята на Бог, да спре враждата с противника. Затова и опъна шатрата си сетне насред Манхатън, в замяна на което обаче след завръщаме в Либия го уредиха с преврат и погром на страната му. Него лично пък убиха незаслужено и зрелищно, в знак на вечна мъст със злоба и назидание към други наивници да не си въобразяват, че могат да бъдат ненаказани миротворци. Инак е обществена тайна такива като хрисимите ни сестри що за чудо са в Либия, където използват всеки удобен случай да изкарат некоя пара повече....

    17:33 07.04.2026

  • 17 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Всички":

    не може да забрани Истината, а Истината е Божието слово, което е в дебелата книга отпреди повече от 7000 години !

    17:40 07.04.2026

  • 18 хмммм

    2 0 Отговор
    На макрон му трябват жертви. Набеди Льо Пен и тоз в своите порочни практики.

    18:42 07.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания