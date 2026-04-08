Франция: Цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили

Френското правителство ще следи внимателно цените на горивата на дребно, за да гарантира, че след споразумението за примирие между Иран и САЩ те ще спаднат толкова бързо, колкото са се повишили. Това заяви днес френският премиер Себастиен Льокорню в публикация в "Екс" (X), предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Френските власти ще проведат нова среща с представители на енергийния сектор за прилагане на „план за контрол“, добави той.
„Когато световните цени спаднат, цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили. Правителството ще гарантира това“, заяви Льокорню. Цените на петрола спаднаха рязко тази сутрин, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване.
Ормузкият проток е важна транспортна артерия, през която обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол, а затварянето ѝ през последните седмици от страна на Иран доведе до скок на цената на петрола - с повече от 50 процента през март.
Във Франция делегираният министър за енергетиката и говорител на правителството Мод Брежон вчера съобщи, че на около 18 на сто от френските бензиностанции е имало недостиг на някакъв вид гориво. Според нея това се е дължало на логистични трудности във връзка с промените в търсенето, а не на общ проблем с доставките.
Френският петролен гигант „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) е определил таван на цените си на дребно във Франция, който е под тези, които начисляват други компании, и това е довело до проблеми с доставките на някои бензиностанции, каза Брежон.
2 Зевс
13:53 08.04.2026
6 Мнение
До коментар #2 от "Зевс":Така е, НО в България (пък и не само) когато цените на петрола тръгнат нагоре, цените на горивата по бензиностанциите ги вдигат час след повишението на петрола!
И обратното, когато цените на петрола паднат, на хората се обяснява, че в бензиностанциите имало стари количества горива на старата цена и затова цените падат след около месец!
Така ще е докато дойде най-сетне пробългарско правителство!
13:57 08.04.2026
11 Как
До коментар #9 от "Мухахаха":Селски , стига с тези бунашки сравнения .Русия произвежда нефт и може да сложи цена и една стотинка на литър.Както е в Саудитска арабия, Кувейт . Оман и др.
14:44 08.04.2026
12 Вие сте бунаци
До коментар #6 от "Мнение":Рафинерията е руска.Не ссе подчинява на българското правителство!
14:45 08.04.2026
14 То и в бг е толкова
До коментар #9 от "Мухахаха":О.70 цента+1 евро ДДС и акциз=цена бензиностанция +0.07 цента и роба плаща и кара
15:22 08.04.2026
21 Ама требе да има печалби
Като цяло нито трябва да скачат бързо, нито да падат, рафинериите имат резерви и доставки на старите цени
Като цяло при мафиотска икономика правилото е "жътва е сега"!
16:55 08.04.2026