Франция: Цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили

Франция: Цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили

8 Април, 2026 13:50 3 752 21

Париж ще следи за спад на цените на горивата във Франция след примирието между САЩ и Иран, заяви премиерът

Франция: Цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френското правителство ще следи внимателно цените на горивата на дребно, за да гарантира, че след споразумението за примирие между Иран и САЩ те ще спаднат толкова бързо, колкото са се повишили. Това заяви днес френският премиер Себастиен Льокорню в публикация в "Екс" (X), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Френските власти ще проведат нова среща с представители на енергийния сектор за прилагане на „план за контрол“, добави той.

„Когато световните цени спаднат, цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили. Правителството ще гарантира това“, заяви Льокорню. Цените на петрола спаднаха рязко тази сутрин, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване.

Ормузкият проток е важна транспортна артерия, през която обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол, а затварянето ѝ през последните седмици от страна на Иран доведе до скок на цената на петрола - с повече от 50 процента през март.

Във Франция делегираният министър за енергетиката и говорител на правителството Мод Брежон вчера съобщи, че на около 18 на сто от френските бензиностанции е имало недостиг на някакъв вид гориво. Според нея това се е дължало на логистични трудности във връзка с промените в търсенето, а не на общ проблем с доставките.

Френският петролен гигант „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) е определил таван на цените си на дребно във Франция, който е под тези, които начисляват други компании, и това е довело до проблеми с доставките на някои бензиностанции, каза Брежон.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 12 Отговор
    Много сте наивни.Дигне ли се нещо вече няма надолу.

    13:52 08.04.2026

  • 2 Зевс

    41 3 Отговор
    Като цяло нито трябва да скачат бързо, нито да падат, рафинериите имат резерви и доставки на старите цени, освен това рафинериите купуват нефт с дългосрочни договори, които нямат нищо общо с цените на борсата.

    Коментиран от #6, #21

    13:53 08.04.2026

  • 3 Васил

    21 1 Отговор
    У нас цените са заспали и не мърдат!

    13:56 08.04.2026

  • 4 Така и

    19 4 Отговор
    Ще стане, ама друг път

    13:56 08.04.2026

  • 5 еврогеюво

    15 4 Отговор
    чувство за хумор

    13:56 08.04.2026

  • 6 Мнение

    43 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Така е, НО в България (пък и не само) когато цените на петрола тръгнат нагоре, цените на горивата по бензиностанциите ги вдигат час след повишението на петрола!
    И обратното, когато цените на петрола паднат, на хората се обяснява, че в бензиностанциите имало стари количества горива на старата цена и затова цените падат след около месец!

    Така ще е докато дойде най-сетне пробългарско правителство!

    Коментиран от #12

    13:57 08.04.2026

  • 7 Да ама не

    18 4 Отговор
    На Шел е 2.30.ев дизела

    14:01 08.04.2026

  • 8 Емигрант

    7 2 Отговор
    Цени в Германия на магистралата.

    14:01 08.04.2026

  • 9 Мухахаха

    17 7 Отговор
    У РУСИЯ е 0.70ц дизела

    Коментиран от #11, #14

    14:04 08.04.2026

  • 10 прогноза 100% вярна

    17 2 Отговор
    Ще се намалят след разпада на ЕС

    14:24 08.04.2026

  • 11 Как

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мухахаха":

    Селски , стига с тези бунашки сравнения .Русия произвежда нефт и може да сложи цена и една стотинка на литър.Както е в Саудитска арабия, Кувейт . Оман и др.

    14:44 08.04.2026

  • 12 Вие сте бунаци

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Рафинерията е руска.Не ссе подчинява на българското правителство!

    14:45 08.04.2026

  • 13 не може да бъде

    3 1 Отговор
    Според мен не е само наивност -но е глупост примесена с високомерие и самочувствие без покритие!?Решен ли е въпросът за преминаване на нефтените и газови танкери през пролива без такса!? ако се водим от наличната информация -не е решен ще има такса 1-2 млн.$ на танкер !?Eдин голям танкер превозва около 700-800 хил.барела петрол това означава обща цена около 50 млн.$ при нормална цена на нефта -65-70$ за барел - таксата преминаване означава 4% отгоре !?Но освен тази такса сега трябва да се запитаме за чия сметка ще бъде възстановяването на увредената инфраструктура и щетите понесени от Иран!?!Моето мнение е че скоро няма да има цена на нефта 70 долара за барел -цената ще бъде мин .80 по-вероятно 85 -90 $ и то в най-добрия случай ....за около година или две ...после ще видим !?Естествено ...на печелившите честито!?

    15:14 08.04.2026

  • 14 То и в бг е толкова

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мухахаха":

    О.70 цента+1 евро ДДС и акциз=цена бензиностанция +0.07 цента и роба плаща и кара

    Коментиран от #16

    15:22 08.04.2026

  • 15 изкукуригали французи

    5 1 Отговор
    кафявите пришълци
    трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили

    15:41 08.04.2026

  • 16 Мухахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "То и в бг е толкова":

    Ти си роба мухал

    15:46 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 куку

    2 2 Отговор
    мечтая цените да стигнат 8 евро литър за дизел..по-малко движение на транспорта по-чист въздух..удряй населението с по-високи акцизи..

    Коментиран от #20

    16:24 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ама требе да има печалби

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Зевс
    343ОТГОВОР
    Като цяло нито трябва да скачат бързо, нито да падат, рафинериите имат резерви и доставки на старите цени
    -;-
    Като цяло при мафиотска икономика правилото е "жътва е сега"!

    16:55 08.04.2026

