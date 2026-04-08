Франция: Цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили

Френското правителство ще следи внимателно цените на горивата на дребно, за да гарантира, че след споразумението за примирие между Иран и САЩ те ще спаднат толкова бързо, колкото са се повишили. Това заяви днес френският премиер Себастиен Льокорню в публикация в "Екс" (X), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Френските власти ще проведат нова среща с представители на енергийния сектор за прилагане на „план за контрол“, добави той.

„Когато световните цени спаднат, цените по бензиностанциите трябва да намалеят толкова бързо, колкото са се повишили. Правителството ще гарантира това“, заяви Льокорню. Цените на петрола спаднаха рязко тази сутрин, след като американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване.

Ормузкият проток е важна транспортна артерия, през която обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол, а затварянето ѝ през последните седмици от страна на Иран доведе до скок на цената на петрола - с повече от 50 процента през март.

Във Франция делегираният министър за енергетиката и говорител на правителството Мод Брежон вчера съобщи, че на около 18 на сто от френските бензиностанции е имало недостиг на някакъв вид гориво. Според нея това се е дължало на логистични трудности във връзка с промените в търсенето, а не на общ проблем с доставките.

Френският петролен гигант „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) е определил таван на цените си на дребно във Франция, който е под тези, които начисляват други компании, и това е довело до проблеми с доставките на някои бензиностанции, каза Брежон.