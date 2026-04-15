Известна руска инфлуенсърка: Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас

15 Април, 2026 13:36 1 814 72

  • владимир путин-
  • инфлуенсърка-
  • русия-
  • виктория боня

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известната руска лайфстайл инфлуенсърка Виктория Боня привлече голямо внимание с видео, в което разкритикува руския президент Владимир Путин, като клипът има милиони гледания и повече от 800 000 харесвания в Инстаграм, предаде ДПА, съобщи БТА.

“Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас“, заяви критично Боня, която живее извън Русия, по адрес на Путин. Изразяването на критика към руския президент е рядкост, отбелязва агенцията.

“Хората се страхуват от Вас, инфлуенсърите се страхуват от Вас, хората на изкуството се страхуват от Вас, губернаторите се страхуват от Вас. А ти си президентът на нашата страна. Смятам, че не трябва да се страхуваме“, заяви тя.

Боня заяви, че самата тя не изпитва страх от лидера на Кремъл, подкрепя го и смята, че той е силна политическа фигура, която е зле информирана.

В 18-минутното видео тя изброява проблеми, за които според нея регионалните власти не съобщават правилно на Путин.

Сред тези проблеми тя спомена помощта към засегнатите от наводнението в руската република Дагестан, петролния разлив близо до град Анапа на руското черноморско крайбрежие, след като два танкера се сблъскаха там през декември 2024 г., както и скорошни прекъсвания в интернет мрежата.

Боня придоби популярност с участието си в руски телевизионен риалити формат и има близо 13 милиона последователи в Инстаграм.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    35 40 Отговор
    Хаяско е посмесището на Света !

    Коментиран от #19, #35, #65

    13:39 15.04.2026

  • 2 Атина Палада

    35 41 Отговор
    Братушките са нямали толкова глупав цар....

    13:39 15.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вашето мнение

    41 32 Отговор
    Определено се страхуват - зеленски, тръмп, байдън, микрон, мерци, стармър, урсула, кая, рюте, петроханци... Руснаците го обожават.

    Коментиран от #14, #20

    13:40 15.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наблюдател

    31 10 Отговор
    Хората които се страхуват от В. В. Путин седят на дълга маса и се возят във влак със салфетки и лъжички.

    13:41 15.04.2026

  • 8 Сила

    22 26 Отговор
    М У Р З И Л К А НА ТОКЧЕТА ...смех голем !!!

    13:41 15.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Швейк

    26 28 Отговор
    Най много се страхуват от Путин малките момченца

    13:42 15.04.2026

  • 11 Аналогично

    29 19 Отговор
    Известна украинска инфлуенсърка: Володимир Зеленски, хората се страхуват от Вас

    Коментиран от #46, #50

    13:43 15.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ей това да си руснак е Божие наказание.

    29 29 Отговор
    Завалийте.

    13:43 15.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Страхуват се

    42 22 Отговор
    тия които има защо !
    Който няма причина не се страхува
    А и Родината е там където си съгласен със самия себе си ! Който се "страхува" никой не го задържа !!!

    Коментиран от #17, #22

    13:44 15.04.2026

  • 16 Трол

    26 14 Отговор
    Много са я жилили пчелите тази инфлуенсърка.

    13:45 15.04.2026

  • 17 Гресирана ватенка

    17 19 Отговор

    До коментар #15 от "Страхуват се":

    Кво изгруххтя?

    13:45 15.04.2026

  • 18 Владимир Путин офишъл

    7 9 Отговор
    И 6@ л съм ва

    13:45 15.04.2026

  • 19 Зевс олимпийски

    9 12 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Я излез навън малко,че стоиш и чакаш да оспамиш статиите с първи коментар.

    13:47 15.04.2026

  • 20 Казанлъшкия

    28 19 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Напротив- 80% от пишещите в Ютюб руснаци го ненавиждат и псуват

    13:48 15.04.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    17 12 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #23, #24

    13:48 15.04.2026

  • 22 Казанлъшкия

    19 12 Отговор

    До коментар #15 от "Страхуват се":

    Само 15-20% от руснаците имат право на задграничен паспорт. Не могат току така да отидат другаде освен в Русия. Говорил съм с руснаци, не се майтапя. Има много условия на които трябва да отговаря човек ,за да му дадат задграничен паспорт. Условия ,които малък процент изпълняват.

    13:50 15.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Швейк

    12 14 Отговор

    До коментар #21 от "Дон Корлеоне":

    Хаяско пусна в гащите

    13:51 15.04.2026

  • 25 Руснаците

    18 13 Отговор
    може и да се страхуват от Путин, но украинците не. Те просто "демилитаризират" всички злощастни доброволци които Путин праща на заколение в Украйна.

    13:54 15.04.2026

  • 26 Тома

    15 17 Отговор
    Ще се страхуват разбира се защото Путин басма не цепи на мошенниците крадците и търтеите.Много генерали и политици вкара в затвора за това.

    13:54 15.04.2026

  • 27 Тая

    15 10 Отговор
    Е някаква мошеница , всички я знаят в РФ и е избягала от там за да не си получи заслуженото от потърпевши ,на запад такива ги величаят .

    13:57 15.04.2026

  • 28 Много им

    13 8 Отговор
    се кефя на такива сперМ Ядки ,като се правят на умни

    14:01 15.04.2026

  • 29 Аз съм веган

    12 5 Отговор
    Заприличал е на ам-гъл

    14:01 15.04.2026

  • 30 Ние с гайдите

    15 9 Отговор
    Вл. Путин воюва срещу глутница от пропагандите и армиите на около 50 държави . По-добре хиените да се страхуват от него ! Макар , за съжаление да е прекалено мек с враговете .

    14:06 15.04.2026

  • 31 Някой

    8 9 Отговор
    Такива живеещи извън Русия си патят като отношение, заради налаганият вид расизъм (русофобия). Разни гледат да се харесат на западняци и други. Те реално нямат нация. Тази извлича финансови изгоди.
    А Путин съм го обвинявал, че е прекалено мек. Като нищо са му натяквали от години да влиза в Украйна и накрая се е решил. Други изобщо нямаше да чакат толкова.
    А от терористите Тръмп и Сатаняху не се страхуват, така ли?

    14:07 15.04.2026

  • 32 Артилерист

    7 9 Отговор
    Има доста напуснали Русия след указа на Путин за закриване на сороските нпо, но ако Путин беше като Елцин, сега в Русия нямаше да има нищо руско и родно. Всичко щеше да е разпарчетосано и завладяно демократически от западните хищници. А сигурно и всички руски традициии и обичаи щяха да бъдат заменени със западняшките джендъризми, вагабонтщини, епщайнини и лиготии...

    Коментиран от #37, #44, #47, #54

    14:12 15.04.2026

  • 33 Решение

    7 2 Отговор
    Да отиде на запад за да не страхува заедно с другите дето мислят като нея ще е ценно попълнение за атлантическата общност.

    14:16 15.04.2026

  • 34 Айгедотор

    6 4 Отговор
    Стига пасквили..

    14:18 15.04.2026

  • 35 някой си

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    евр0гейските лидери са посмешището на света!

    14:19 15.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Руско и родно??

    9 6 Отговор

    До коментар #32 от "Артилерист":

    Ааааахахаха
    Че то никога не е имало такъв народ и Етнос, ма не грамотен ху есос
    Ааааахахаха
    От КОЙ век има.."руски език "? Ааааахахаха
    История на такава несъществуваща държава? Дори и в П едерацията (1991г) НЯМА такава република
    Ааааахахаха

    Коментиран от #55

    14:25 15.04.2026

  • 38 Възраждане

    9 8 Отговор
    Така и трябва! Хората трябва да имат респект. Едно време всеки го беше страх от Бай Тошо и имаше ред и сигурност

    Коментиран от #43

    14:26 15.04.2026

  • 39 Роза

    11 6 Отговор
    Говорила съм с руснаци ,които живеят в БГ и имат роднини и приятели в Русия.Най-много ненавиждат Путин тези,в чиито семейства има загинал човек.Загинал във войната с Украйна,искам да кажа.На второ място го ненавиждат заради тоталния контрол върху медиите.Казвам,каквото съм чула от тях,нищо не си измислям!

    Коментиран от #42

    14:27 15.04.2026

  • 40 Българин

    5 6 Отговор
    Е каква ще е тая държава, дето населението и не се страхува от Лидерът и?!?
    Такава може да е само България или Гватемала!

    14:28 15.04.2026

  • 41 Нямат край

    8 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    14:29 15.04.2026

  • 42 Възраждане

    4 11 Отговор

    До коментар #39 от "Роза":

    Кой ти вярва. Всички истински руснаци го боготворят. Той превърна Елцинова разпадаща се Русия в световна супер сила и диктуваща новия световен ред

    Коментиран от #51, #64

    14:29 15.04.2026

  • 43 Това не е ред а Кон цлагер

    10 3 Отговор

    До коментар #38 от "Възраждане":

    Пен ДЕЛ Мало умен!
    Представа си нямаш какво беше по Времето на правешкия БОК..лук и цаливащите се с Език, първи държавни ръководители - комуняги

    14:30 15.04.2026

  • 44 Над 30 милиона руснаци искат да напуснат

    8 6 Отговор

    До коментар #32 от "Артилерист":

    Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    Коментиран от #68

    14:31 15.04.2026

  • 45 наташка

    1 2 Отговор
    тьi линии парии не уважаэш?

    14:31 15.04.2026

  • 46 Kaлпазанин

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Аналогично":

    От m t@@@@@ пък се срамуваме кой и как и плаща да си показва простотията

    14:32 15.04.2026

  • 47 доктор

    8 4 Отговор

    До коментар #32 от "Артилерист":

    Руска нация няма.

    14:32 15.04.2026

  • 48 Фори

    7 4 Отговор
    Ха, ха, ха :“Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас“, заяви критично Боня, която живее извън Русия"
    Ако живееше в Русия щеше да се подмазва ,а не да критикува!

    14:33 15.04.2026

  • 49 Шкиф

    5 3 Отговор
    Тази мома и тя ще падне от някой прозорец за съжаление....

    14:33 15.04.2026

  • 50 Kaлпазанин

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Аналогично":

    Дори не може и сама да си го разбере

    14:33 15.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хихи

    3 5 Отговор
    агент Грозев, ли е чела ?!

    14:34 15.04.2026

  • 53 От монголо - москальята

    10 2 Отговор
    И техните БРАТ УШКИ... оризогризачите на Ким,...НЯМА НИКАКВА РАЗЛИКА!!
    Един плакат срещу войната и.. 10 г... тюрма! Недоволство срещу Фюрера педофил и... политаш от прозореца! Но пак има купони,боярищник, дървени кен ЕФИ и..груз..200
    Еееееееехехе

    14:35 15.04.2026

  • 54 ЪХЪ

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Артилерист":

    Ако не са западняшките джендъризми нямаше да имаш интернет та да разберем колко си "умен"

    14:35 15.04.2026

  • 55 Ми гледай

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Руско и родно??":

    Да не го казваваш това пред руснаци, независимо какъв цвят са...
    То и в САЩ няма щат Америка бе пр@с... Ама уж има американцка нация!

    Коментиран от #66

    14:37 15.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Коста

    1 3 Отговор
    Тази изобщо не ми прави инфлуенца. Много зле изглежда жената. Трепери цялата от страх от Владимир Владимирович...Ужасен живот на инфлуенца

    Коментиран от #60

    14:39 15.04.2026

  • 58 Путлер

    5 2 Отговор
    И с право! Аз съм злобен касапин.

    14:40 15.04.2026

  • 59 РаZпутин

    2 3 Отговор
    Много е лесно да се оплакваш от Путин, когато не живееш в Русия!
    А това е старата песен, за уж добрия цар, който не знаел как живеят хората и все го лъжели....

    14:41 15.04.2026

  • 60 Може пък да е звезда

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Коста":

    В Онлифенс... и затова джуките и да са се поддули след дълъг работен ден пред камера...

    14:41 15.04.2026

  • 61 Възраждане

    6 1 Отговор
    Как па една копейка надничар не се излъга да се определи в пен ДЕЛския МИР на педофила а искат Евраци и живот на Запад?!?
    Тука драскат Мало умия срещу Правителство, Президент,Мин.Председател, Партии и т.н,..а у кен ЕФА само за един пост... изчезваш навсегда
    Хихихи

    14:42 15.04.2026

  • 62 !!!?

    2 1 Отговор
    Тази ифлуецърка е казала това което Путлер е искал да чуе, а именно руснаците да се страхуват за живота си където и да се намират !
    Затова Копейките нон стоп сипят дитипамби за кремълкия Ку Чи Син Путлер защото се заблуждават, че така са застраховани...както си мислеше и Пригожин !!!?

    Коментиран от #67

    14:42 15.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 койдазнай

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Възраждане":

    Това е малко повтроение на историята на Германия от преди 80 и няколко години. И там са боготворели Хитлер, и Германия е станала много силна, и те са си връщали историческите земи, дори са си прибрали Чехия без кръв.
    След това не знам какво се е случило, но в крайна сметка Германия остава една от най-силните икономика в света. Сега явно е ред на Русия да премине по тоя път!

    14:44 15.04.2026

  • 65 Бат Жоро

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    и психопат

    14:47 15.04.2026

  • 66 Ми гледаш У..Я, . Пе дал

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Ми гледай":

    Ква САЩ ма пен ДЕЛ ?!? Говоря за ЕТНОС,/ НАРОД!!
    Като...ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ,ГЪРЦИЯ и т.,.
    Държави със свой ЕТНОС, Култура,Традиции, Писменост, Език и т.н!! Във всички тях има малцинства/ етноси,...а у монголо - мюсюлманската П едерация където е Руският ЕТНОС? Език? ИСТОРИЯ? Ааааахахаха
    Републиките си имат ЕТНОС, език и т.н..а ...руснаци.. НЕМА

    Коментиран от #69

    14:51 15.04.2026

  • 67 Ха-ха-ха

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "!!!?":

    Тоа... у-- Родлив Монгольяк и Пи ДЕР на снимката... истински..Русняк ли е ?
    Ааааахахаха

    14:54 15.04.2026

  • 68 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Над 30 милиона руснаци искат да напуснат":

    доста евтина пропаганда,срам и позор

    Коментиран от #71

    14:55 15.04.2026

  • 69 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Ми гледаш У..Я, . Пе дал":

    феса ти къде е ве чистокръвнико

    Коментиран от #72

    14:57 15.04.2026

  • 70 МедведеФ

    1 0 Отговор
    Сладурана, утре отива в ГУЛАГ.

    14:58 15.04.2026

  • 71 78 % от младите монголья у

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "някой си":

    П едерацията, ..до 36 г...биха Имигрирали веднага Ако имаха такава възможност! 52% предпочитат САЩ,..42 %.. ГЕРМАНИЯ, останалите други страни.
    ФАКТ

    14:59 15.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

