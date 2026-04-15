Известна руска инфлуенсърка: Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас

Известната руска лайфстайл инфлуенсърка Виктория Боня привлече голямо внимание с видео, в което разкритикува руския президент Владимир Путин, като клипът има милиони гледания и повече от 800 000 харесвания в Инстаграм, предаде ДПА, съобщи БТА.
“Владимир Владимирович, хората се страхуват от Вас“, заяви критично Боня, която живее извън Русия, по адрес на Путин. Изразяването на критика към руския президент е рядкост, отбелязва агенцията.
“Хората се страхуват от Вас, инфлуенсърите се страхуват от Вас, хората на изкуството се страхуват от Вас, губернаторите се страхуват от Вас. А ти си президентът на нашата страна. Смятам, че не трябва да се страхуваме“, заяви тя.
Боня заяви, че самата тя не изпитва страх от лидера на Кремъл, подкрепя го и смята, че той е силна политическа фигура, която е зле информирана.
В 18-минутното видео тя изброява проблеми, за които според нея регионалните власти не съобщават правилно на Путин.
Сред тези проблеми тя спомена помощта към засегнатите от наводнението в руската република Дагестан, петролния разлив близо до град Анапа на руското черноморско крайбрежие, след като два танкера се сблъскаха там през декември 2024 г., както и скорошни прекъсвания в интернет мрежата.
Боня придоби популярност с участието си в руски телевизионен риалити формат и има близо 13 милиона последователи в Инстаграм.
13:39 15.04.2026
13:40 15.04.2026
13 Ей това да си руснак е Божие наказание.
13:43 15.04.2026
15 Страхуват се
Който няма причина не се страхува
17 Гресирана ватенка
До коментар #15 от "Страхуват се":Кво изгруххтя?
13:45 15.04.2026
19 Зевс олимпийски
До коментар #1 от "Атина Палада":Я излез навън малко,че стоиш и чакаш да оспамиш статиите с първи коментар.
13:47 15.04.2026
20 Казанлъшкия
До коментар #4 от "Вашето мнение":Напротив- 80% от пишещите в Ютюб руснаци го ненавиждат и псуват
13:48 15.04.2026
22 Казанлъшкия
До коментар #15 от "Страхуват се":Само 15-20% от руснаците имат право на задграничен паспорт. Не могат току така да отидат другаде освен в Русия. Говорил съм с руснаци, не се майтапя. Има много условия на които трябва да отговаря човек ,за да му дадат задграничен паспорт. Условия ,които малък процент изпълняват.
13:50 15.04.2026
24 Швейк
До коментар #21 от "Дон Корлеоне":Хаяско пусна в гащите
13:51 15.04.2026
27 Тая
13:57 15.04.2026
28 Много им
14:01 15.04.2026
А Путин съм го обвинявал, че е прекалено мек. Като нищо са му натяквали от години да влиза в Украйна и накрая се е решил. Други изобщо нямаше да чакат толкова.
А от терористите Тръмп и Сатаняху не се страхуват, така ли?
14:07 15.04.2026
35 някой си
До коментар #1 от "Атина Палада":евр0гейските лидери са посмешището на света!
14:19 15.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Руско и родно??
До коментар #32 от "Артилерист":Ааааахахаха
Че то никога не е имало такъв народ и Етнос, ма не грамотен ху есос
Ааааахахаха
От КОЙ век има.."руски език "? Ааааахахаха
История на такава несъществуваща държава? Дори и в П едерацията (1991г) НЯМА такава република
Ааааахахаха
Коментиран от #55
14:25 15.04.2026
40 Българин
Такава може да е само България или Гватемала!
14:28 15.04.2026
42 Възраждане
До коментар #39 от "Роза":Кой ти вярва. Всички истински руснаци го боготворят. Той превърна Елцинова разпадаща се Русия в световна супер сила и диктуваща новия световен ред
Коментиран от #51, #64
14:29 15.04.2026
43 Това не е ред а Кон цлагер
До коментар #38 от "Възраждане":Пен ДЕЛ Мало умен!
Представа си нямаш какво беше по Времето на правешкия БОК..лук и цаливащите се с Език, първи държавни ръководители - комуняги
14:30 15.04.2026
44 Над 30 милиона руснаци искат да напуснат
До коментар #32 от "Артилерист":Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.
Коментиран от #68
14:31 15.04.2026
46 Kaлпазанин
До коментар #11 от "Аналогично":От m t@@@@@ пък се срамуваме кой и как и плаща да си показва простотията
14:32 15.04.2026
47 доктор
До коментар #32 от "Артилерист":Руска нация няма.
14:32 15.04.2026
Ако живееше в Русия щеше да се подмазва ,а не да критикува!
14:33 15.04.2026
50 Kaлпазанин
До коментар #11 от "Аналогично":Дори не може и сама да си го разбере
14:33 15.04.2026
53 От монголо - москальята
Един плакат срещу войната и.. 10 г... тюрма! Недоволство срещу Фюрера педофил и... политаш от прозореца! Но пак има купони,боярищник, дървени кен ЕФИ и..груз..200
Еееееееехехе
14:35 15.04.2026
54 ЪХЪ
До коментар #32 от "Артилерист":Ако не са западняшките джендъризми нямаше да имаш интернет та да разберем колко си "умен"
14:35 15.04.2026
55 Ми гледай
До коментар #37 от "Руско и родно??":Да не го казваваш това пред руснаци, независимо какъв цвят са...
То и в САЩ няма щат Америка бе пр@с... Ама уж има американцка нация!
Коментиран от #66
14:37 15.04.2026
59 РаZпутин
А това е старата песен, за уж добрия цар, който не знаел как живеят хората и все го лъжели....
14:41 15.04.2026
60 Може пък да е звезда
До коментар #57 от "Коста":В Онлифенс... и затова джуките и да са се поддули след дълъг работен ден пред камера...
14:41 15.04.2026
61 Възраждане
Тука драскат Мало умия срещу Правителство, Президент,Мин.Председател, Партии и т.н,..а у кен ЕФА само за един пост... изчезваш навсегда
Хихихи
14:42 15.04.2026
62 !!!?
Затова Копейките нон стоп сипят дитипамби за кремълкия Ку Чи Син Путлер защото се заблуждават, че така са застраховани...както си мислеше и Пригожин !!!?
Коментиран от #67
14:42 15.04.2026
64 койдазнай
До коментар #42 от "Възраждане":Това е малко повтроение на историята на Германия от преди 80 и няколко години. И там са боготворели Хитлер, и Германия е станала много силна, и те са си връщали историческите земи, дори са си прибрали Чехия без кръв.
След това не знам какво се е случило, но в крайна сметка Германия остава една от най-силните икономика в света. Сега явно е ред на Русия да премине по тоя път!
14:44 15.04.2026
65 Бат Жоро
До коментар #1 от "Атина Палада":и психопат
14:47 15.04.2026
66 Ми гледаш У..Я, . Пе дал
До коментар #55 от "Ми гледай":Ква САЩ ма пен ДЕЛ ?!? Говоря за ЕТНОС,/ НАРОД!!
Като...ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ,ГЪРЦИЯ и т.,.
Държави със свой ЕТНОС, Култура,Традиции, Писменост, Език и т.н!! Във всички тях има малцинства/ етноси,...а у монголо - мюсюлманската П едерация където е Руският ЕТНОС? Език? ИСТОРИЯ? Ааааахахаха
Републиките си имат ЕТНОС, език и т.н..а ...руснаци.. НЕМА
Коментиран от #69
14:51 15.04.2026
67 Ха-ха-ха
До коментар #62 от "!!!?":Тоа... у-- Родлив Монгольяк и Пи ДЕР на снимката... истински..Русняк ли е ?
Ааааахахаха
14:54 15.04.2026
68 някой си
До коментар #44 от "Над 30 милиона руснаци искат да напуснат":доста евтина пропаганда,срам и позор
Коментиран от #71
14:55 15.04.2026
69 някой си
До коментар #66 от "Ми гледаш У..Я, . Пе дал":феса ти къде е ве чистокръвнико
Коментиран от #72
14:57 15.04.2026
71 78 % от младите монголья у
До коментар #68 от "някой си":П едерацията, ..до 36 г...биха Имигрирали веднага Ако имаха такава възможност! 52% предпочитат САЩ,..42 %.. ГЕРМАНИЯ, останалите други страни.
ФАКТ
14:59 15.04.2026
