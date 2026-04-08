Швеция е готова да допринесе за отваряне на Ормузкия проток

8 Април, 2026 14:11 1 735 52

Осигуряването на свободно корабоплаване е в интерес на много страни, включително Швеция

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард заяви, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран е добра новина, съобщава шведската телевизия Ес Ве Те (SVT), цитирана от БТА.

Временното примирие, постигнато след важни посреднически усилия, най-вече на Пакистан, може да създаде условия за възстановяването на свободното преминаване през Ормузкия проток, заяви Стенергард в публикация в платформата "Екс".

“Швеция е готова да допринесе за това (отварянето на Ормузкия проток) по съответния начин, включително за намиране на политически решения“, пише тя.

Наред със свободното корабоплаване тя изтъкна необходимостта да се работи за по-дългосрочно решение, което “да попречи на Иран да разработва ядрено оръжие, да представлява заплаха за сигурността в региона и да извършва дестабилизиращи действия срещу съседни държави и на запад“, отбелязва министърката.

“Осигуряването на свободно корабоплаване, което е основополагащо за функционирането на световната търговия, е в интерес на много страни, включително Швеция. По тази причина ще участваме във форум заедно с около 30 държави по инициатива на Великобритания, за да обсъдим условията за отваряне на Ормузкия проток“, допълва Стенергард.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 айде

    43 4 Отговор
    До скоро мълчаха като ... П...сега се активизираха и тия. щяли да допринасят, да участват въвс форуми и бля бля. до снощи треперехте от страх.

    14:18 08.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    26 6 Отговор
    Може и да могат.
    Арабите любят шведские тройки ☝️😁

    Коментиран от #8

    14:19 08.04.2026

  • 4 Все едно

    37 3 Отговор
    Цитат: да попречи на Иран да разработва ядрено оръжие, да представлява заплаха за сигурността в региона и да извършва дестабилизиращи действия срещу съседни държави и на запад

    Известно е , че Иран от години пледира за БЕЗЯДРЕНА в района.
    Израел не е в ли горепосочения район

    14:19 08.04.2026

  • 5 Шведстерите

    21 5 Отговор
    Ще мобилизират каквото е останало блондинки по Швецко и ще нападат със шведски тройки докато не отворят пролива. Шъ нападат наред без да подбират.

    14:22 08.04.2026

  • 6 АМА КАК СЕ МИНАХ

    3 13 Отговор
    МАНИ
    ДА КУПУВАМ КАМИК ЗА ПС ФЛИЙНСТОУНКИ
    И ДВАЙСЕ И ОСЕМ РУЛА ОПАК.ТИКСО ЗА ДЖАМОВЕ И КРОКИ ЗЪБИ ПРОТИВ ТАНКОВЕ
    ЧЕ СЕ ВЪРЗАХ НА ПРИКАЗКИТЕ НА
    БАРАБАНОВ И КУПЕЙКИН
    ЧЕ иранците ИДВАТ С БАЛИСТИКА....МАНИ...

    Коментиран от #9

    14:23 08.04.2026

  • 7 Здравей

    24 2 Отговор
    Ами свърши войната ,засега. Всички пинчери искат да помагат. Интересно ,ако няма споразумение и бойните действия продължат,дали ще искат да отварят протока?

    14:23 08.04.2026

  • 8 Путин да отвори

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    протока.
    Я виж как добре му върви СВО-то!
    На петата година дръпна шалтера на интернета.

    Коментиран от #18, #19

    14:23 08.04.2026

  • 9 Боко

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "АМА КАК СЕ МИНАХ":

    искаш да кажеш: как ме “МИНАХА” и се нас💩ах от зор👌

    14:25 08.04.2026

  • 10 Мишел

    24 2 Отговор
    Швеция може само да пробие проток между два свои фиорда и да го нарече Ормузки

    Коментиран от #14, #20

    14:25 08.04.2026

  • 11 Ха ха ха ха

    22 3 Отговор
    И как ще допринесе за отварянето но протока? Като изпрати протестна нота или дженд група за прегръдки и целувки?

    14:26 08.04.2026

  • 12 наблюдател

    12 1 Отговор
    Сделкаджията-вън от политиката!

    14:26 08.04.2026

  • 13 яница

    18 2 Отговор
    говори се, че Китай е спрял Тръмпака от Апокалипса с който плашеше Иран ⛔ кликата на МАГАретата си намери майстора 😂😂😂

    14:27 08.04.2026

  • 14 Геро

    1 12 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Мнението на у.тайки като теб е без значение.

    14:31 08.04.2026

  • 15 хахахахо

    16 2 Отговор
    Пуделите се разджавкаха.

    14:32 08.04.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    1 16 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    14:32 08.04.2026

  • 17 Гориил

    22 1 Отговор
    Рядката наглост и нетактичност, характерни за пиратските и бандитски традиции на скандинавските страни. Руският цар Петър Велики превърна Швеция в третокласна страна, но по този начин неволно улесни съсредоточаването на усилията на Стокхолм върху вътрешното развитие и индустриалния растеж. Русия е трябвало да стъпка и разпне скандинавската икономика до степен на разруха и да изгори земята още през 18 век, точно както прави американско-израелската коалиция в многострадалната земя Иран.

    14:33 08.04.2026

  • 18 Z-axaрова

    3 18 Отговор

    До коментар #8 от "Путин да отвори":

    Руснаците ще ги научим да ядат по веднъж на ден.

    Коментиран от #35

    14:33 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Май,май

    1 13 Отговор
    След седмица,две нов пердах по аятоласите.

    14:39 08.04.2026

  • 22 И Швеция е като Пеевски

    7 2 Отговор
    Залага се на сигурна победа в мача. И никаква самоинициатива!

    14:43 08.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А къде ми е...

    11 1 Отговор
    ...,статията за успехите на Зеленски...?!

    Коментиран от #26, #32

    14:45 08.04.2026

  • 25 Бахурчо

    7 2 Отговор
    И тия си вярват... То една военна сила, то едно чудо. Джендъри сър, джендъри. 😉

    14:47 08.04.2026

  • 26 А где

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "А къде ми е...":

    МОЧАТА?

    14:48 08.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Баце ЕООД

    3 1 Отговор
    Швеция не са доволни от победата на САЩ над Иран, така ли? Ахахахаха, ма той Тръмп си каза, купувайте от нас, ние също имаме петрол

    14:50 08.04.2026

  • 29 С кво ще

    10 1 Отговор
    допринесе? Ще нападнат Иран и те ли??? Смешници!

    14:50 08.04.2026

  • 30 Атина Палада

    10 2 Отговор

    До коментар #23 от "Горбачов срути":

    Гл(У)пен.дер , Русия държи световните природни ресурси в ръцете си ..Чифтет@т@ пи.що.ви на г(0)лите т(У)мбаци е валидно за Европа и САЩ..

    Коментиран от #48

    14:50 08.04.2026

  • 31 БОЖЕ БОЖЕВИКИНГИТЕ КЪДЕ СЕ БУТАТ ИЗОБЩО

    8 1 Отговор
    В КАШОНИТЕ ЗА ИЗНОС.СМЕШНИЦИ

    14:50 08.04.2026

  • 32 Володимир Зеленски, президент

    2 4 Отговор

    До коментар #24 от "А къде ми е...":

    "...Къде ми е статията за успехите на 3еленски..."

    Три заглавия надолу, Уст-Луга гори за четвърти път ☝️😁

    Коментиран от #37, #39

    14:51 08.04.2026

  • 33 Малмьо

    4 1 Отговор
    Единствено с шведски тройки.

    14:51 08.04.2026

  • 34 Тръмп

    3 1 Отговор
    И с какво ще допринесе Швеция.С шведки?С шведски маси?Или шведски тройки?

    14:52 08.04.2026

  • 35 Гориил

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Z-axaрова":

    Към 8 април 2026 г. Русия предоставя безплатна помощ при глад и епидемии на поне три дузини страни по света.

    Коментиран от #36

    14:54 08.04.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Гориил":

    Аз ти предоставих минус !!!
    Те така, да се не обаждаш ☝️😄

    14:56 08.04.2026

  • 37 И за 40-ти път...

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Володимир Зеленски, президент":

    ...гори...- ,,Кримският Мост"...😝😂🤣👍!

    Коментиран от #38

    14:56 08.04.2026

  • 38 Кирило Буданов, разведчик

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "И за 40-ти път...":

    Еще не вечер таварищь, еще не вечер.....☝️

    Коментиран от #40

    14:57 08.04.2026

  • 39 И 4 заглавия надолу :

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Володимир Зеленски, президент":

    ,,Как войната в Иран носи милиарди на Русия"...😂🤣👍

    14:59 08.04.2026

  • 40 Ами айде де!

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Откога я чакаме тая ,,вечер",когато ще го съборите най-накрая тоя омразен Кримски мост...?!?!

    Коментиран от #42

    15:00 08.04.2026

  • 41 Трол

    2 1 Отговор
    България е готова еднолично да отвори Ормузкия проток.

    15:02 08.04.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ами айде де!":

    Абе де си трай, че за Русия воистина може дойде Великден ☝️ Я Кримския мост, я телебашнята Останкино !!! 😁

    Коментиран от #47

    15:05 08.04.2026

  • 43 Цитат

    2 3 Отговор
    Позволете ми да кажа, че ще сложим край на тази война. Ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте ми, Русия ще плати цената

    15:08 08.04.2026

  • 44 деменцията джо

    1 1 Отговор
    "Швеция е готова да допринесе за отваряне на Ормузкия проток"
    В първият момент как ще го направи си помислих-- сигурно ще организираt парад като "Парад гордости " или " Парад на еднополовите " или "Гей парад " и ще покани всички като ще каже няма смисъл да воюваме ,да се убиваме и да разрушаваме градовете ще организираме Парад като нашите и всичко - от организацията до веселието е наш проблем ние ще го решим а ви се само присъствайте и се веселете . Защото това са нашите най -скъпите които ги забравихме последно време .

    15:15 08.04.2026

  • 45 Тъпите шведи защо си пъхат задните части

    3 2 Отговор
    там,където други си мерят шпагите?

    15:18 08.04.2026

  • 47 Ами мечтай си-няма лошо?!

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":

    Мечтите поне са безплатни...🤣🤣🤣!

    15:22 08.04.2026

  • 48 Ти не си Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Ти си Атина П.р.о.с.тата.
    Питай руснака Иван, каква му е ползата, че страната му държи световните природни ресурси в ръцете си?
    Няма как да го питаш, щото няма интернет. А от утре може и на купони. Със световните природни ресурси в ръцете си.

    Коментиран от #49

    15:38 08.04.2026

  • 49 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Ти не си Атина Палада":

    Руснака Иван е на Сейшелите на почивка .Като се върне ,ще го питам ..И кой ти каза,че в Русия няма интернет? Няма Телеграм! И в Гърция го спряха! И в Гърция ли няма интернет? Защо не напишеш ,че в Гърция няма интернет,тя да ти се смеят:)))

    16:42 08.04.2026

  • 50 Мишел

    1 0 Отговор
    Иранска ракета е атакувала нефтопровода на Саудитска Арабия , който докарва нефт зад Ормузкия проток.

    18:51 08.04.2026

  • 51 хахаха

    0 0 Отговор
    швеция е готова да допринесе за отварянето на ормузкия проток след отварянето му, нато също

    18:59 08.04.2026

  • 52 А ГОТОВА ЛИ Е ШВЕЦИЯ

    2 0 Отговор
    ИРАН ДА ПРАТИ ТЕРОРИСТИ В ШВЕЦИЯ НА ГУРБЕТ ?

    20:37 08.04.2026

