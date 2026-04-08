"Швеция е готова да допринесе за отваряне на Ормузкия проток"

Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард заяви, че двуседмичното примирие между САЩ и Иран е добра новина, съобщава шведската телевизия Ес Ве Те (SVT), цитирана от БТА.

Временното примирие, постигнато след важни посреднически усилия, най-вече на Пакистан, може да създаде условия за възстановяването на свободното преминаване през Ормузкия проток, заяви Стенергард в публикация в платформата "Екс".

“Швеция е готова да допринесе за това (отварянето на Ормузкия проток) по съответния начин, включително за намиране на политически решения“, пише тя.

Наред със свободното корабоплаване тя изтъкна необходимостта да се работи за по-дългосрочно решение, което “да попречи на Иран да разработва ядрено оръжие, да представлява заплаха за сигурността в региона и да извършва дестабилизиращи действия срещу съседни държави и на запад“, отбелязва министърката.

“Осигуряването на свободно корабоплаване, което е основополагащо за функционирането на световната търговия, е в интерес на много страни, включително Швеция. По тази причина ще участваме във форум заедно с около 30 държави по инициатива на Великобритания, за да обсъдим условията за отваряне на Ормузкия проток“, допълва Стенергард.