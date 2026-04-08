Примирието между САЩ и Иран все още не осигурява сигурност за корабоплаването през Ормузкия проток

8 Април, 2026 13:19 3 368 37

„Мерск“, една от най-големите групи за морски транспорт в света, през март спря резервациите за товари до много пристанища в региона

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Корабният гигант „Мерск“ (Maersk) заяви днес, че двуседмичното примирие, договорено между САЩ и Иран, може да отвори някои възможности за корабоплаване през Ормузкия проток, но все още не осигурява достатъчна сигурност за възобновяване на обичайните доставки по маршрута, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Към настоящия момент подхождаме предпазливо и не правим никакви промени в конкретни услуги“, заяви датската корабна група в изявление пред агенцията.

Войната, която започна с американско-израелски удари срещу Иран в края на февруари, последвани от ирански атаки срещу страни в региона и практическото затваряне на Ормузкия проток, доведе до почти пълно спиране на корабоплаването в Персийския залив, което се отрази на глобалните вериги за доставки.

„Мерск“, една от най-големите групи за морски транспорт в света, през март спря резервациите за товари до много пристанища в региона на Персийския залив и въведе спешни доплащания за корабно гориво, за да компенсира нарастващите си разходи.

Обявеното тази нощ примирие между САЩ и Иран „може да създаде възможности за транзитно преминаване, но все още не осигурява пълна сигурност и трябва да разберем всички потенциални условия, свързани с него“, заявиха от „Мерск“.

„Всяко решение за преминаване през Ормузкия проток ще се основава на непрекъснати оценки на риска, внимателно наблюдение на ситуацията със сигурността и наличните указания от съответните власти и партньори“, се посочва още в изявлението на компанията.

„Мерск“ е съчетала морски и сухопътен превоз - през пристанищата в Джеда в Саудитска Арабия, Салала и Сохар в Оман и Хор Факан в Обединените арабски емирства, преди да транспортира по суша пратки до дестинации Персийския залив.

„Ще продължим да следим отблизо развитието на събитията и ще предоставяме актуална информация, когато ситуацията се изясни през следващите часове и дни“, допълниха от компанията.


Иран (Ислямска Република)
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Издирван в 133 страни айхаааа

    8 16 Отговор
    Няма по-голям сме шник от малкия милиционер Пуслер.

    Коментиран от #3, #6

    13:24 08.04.2026

  • 2 Мишел

    13 6 Отговор
    Ако минават само кораби, одобрени от Иран, това не е примирие.

    Коментиран от #32

    13:25 08.04.2026

  • 3 оня с коня

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Издирван в 133 страни айхаааа":

    Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ

    13:28 08.04.2026

  • 4 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 14 Отговор
    Не отворят ли пролива, пак ги почвам.

    13:29 08.04.2026

  • 5 ЕвроАтлантически гьон

    15 2 Отговор
    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    Коментиран от #8, #16

    13:29 08.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мишел

    14 1 Отговор
    Втора резолюция на монархията от залива бе блокирана в Съвета за сигурност от Русия и Китай.

    Коментиран от #12, #13, #14

    13:32 08.04.2026

  • 8 Копейкотрошач

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Теслата.

    13:33 08.04.2026

  • 9 Бега бе😂

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "само питам":

    Нешасник.

    13:34 08.04.2026

  • 10 Копейки,

    3 7 Отговор
    Коментирайте.В България има Интернет.

    Коментиран от #19

    13:34 08.04.2026

  • 11 Аятолахче кретенче

    5 8 Отговор
    Затворихме пролива и сами си го набихме. Не изнасяме петрол, нема петродолари.

    Коментиран от #20

    13:34 08.04.2026

  • 12 Българин

    3 10 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    А украинците блокираха износа на петрол на кремълският дъртак.

    Коментиран от #18

    13:36 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Чалмосана копейка

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    В Рашка литър нафта е 4 копейки😜

    13:40 08.04.2026

  • 15 Мишел

    2 6 Отговор
    Още едно условие се очертава: Тръмп иска да прибира по 1 милион долара от всеки минаващ кораб. Без майтап !

    13:41 08.04.2026

  • 16 Оди у Въш.кар.истан

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    13:41 08.04.2026

  • 17 Хаха

    14 3 Отговор
    Ама ПЕРСИТЕ друго казват. Че са накарали рижия да клекне, приемайки 10те точки от Иранския план. И със КВО се хвали тромпета? - със собствената си КАПИТУЛАЦИЯ.

    13:44 08.04.2026

  • 18 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Фантазираш. За март 2026г. Русия е с рекорден износ на нефт и газ.

    Коментиран от #22, #25, #35

    13:44 08.04.2026

  • 19 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    У наше село НЕМА. Бая е ХИЛАВ.

    13:45 08.04.2026

  • 20 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Аятолахче кретенче":

    Фантазираш Проливът е затворен само за кораби на САЩ и компания.

    Коментиран от #28

    13:46 08.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ти от кои копейки беше?

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    4 волтовите,9 волтовите или плоскоземните?

    Коментиран от #26

    13:48 08.04.2026

  • 23 604

    4 2 Отговор
    Примирие..краварската наглост и пропаганда са безгранични!

    13:48 08.04.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Рижио и плешивио земаха много да си мязат! Два водача, в живота с пълна неодача!

    13:49 08.04.2026

  • 25 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    ЛИНК,ДОКАЗАТЕЛСТВА, ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ?

    13:49 08.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Че то сега минават по 10...15 на ден...преди имаше по 130 кораба....Иран губи милиони петродолари.
    .

    Коментиран от #30

    13:51 08.04.2026

  • 29 Стьопата

    6 3 Отговор
    Руснаки, нимойти са бойти ся! Скора и Кримът жъ згуби стратигичиску значенийе за магучата!

    13:53 08.04.2026

  • 30 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #28 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Световните медии го написаха: "Руския петрол спасява Тръмп от високи цени на петрола"......"Руския петрол спасява световната икономика"..Не,не го казвам аз..Казват го световно известни икономисти по световните медии..

    Коментиран от #34

    13:57 08.04.2026

  • 31 Дзак

    0 0 Отговор
    Иран, Ирак, Сирия, Пакистан, Азербейджан, Афганистан, Башкирия (Гръко Бактрия) са провинции на една империя от автономни области, понякога завладявана от Александър Македонски, от Арабите, от Монголите. На различно икономическо стъпало, с различно държавно устройство.

    14:46 08.04.2026

  • 32 И другите се одобряват

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мишел":

    Срещу 2 млн такса😄 и така докато се изплащат репарациите от 130 трилиона

    Коментиран от #33

    15:25 08.04.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "И другите се одобряват":

    И на Иран ша наложат такси по другите пристанища...танго за кукуригу

    17:36 08.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Атина Палада":

    Че то барел петрол скочи двойно, дори тройно...как "руския" петрол спасява икономиката, че нещо не са разбра....или верваш на написаното, а не на цените по бензиностанциите.

    17:39 08.04.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Затова ли барел петрол скочи над два пъти.

    17:42 08.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ХА ХА

    0 0 Отговор
    Сдухани капеки има ли още некой залък леп на кофите.

    23:20 08.04.2026

