Примирието между САЩ и Иран все още не осигурява сигурност за корабоплаването през Ормузкия проток

Корабният гигант „Мерск“ (Maersk) заяви днес, че двуседмичното примирие, договорено между САЩ и Иран, може да отвори някои възможности за корабоплаване през Ормузкия проток, но все още не осигурява достатъчна сигурност за възобновяване на обичайните доставки по маршрута, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Към настоящия момент подхождаме предпазливо и не правим никакви промени в конкретни услуги“, заяви датската корабна група в изявление пред агенцията.
Войната, която започна с американско-израелски удари срещу Иран в края на февруари, последвани от ирански атаки срещу страни в региона и практическото затваряне на Ормузкия проток, доведе до почти пълно спиране на корабоплаването в Персийския залив, което се отрази на глобалните вериги за доставки.
„Мерск“, една от най-големите групи за морски транспорт в света, през март спря резервациите за товари до много пристанища в региона на Персийския залив и въведе спешни доплащания за корабно гориво, за да компенсира нарастващите си разходи.
Обявеното тази нощ примирие между САЩ и Иран „може да създаде възможности за транзитно преминаване, но все още не осигурява пълна сигурност и трябва да разберем всички потенциални условия, свързани с него“, заявиха от „Мерск“.
„Всяко решение за преминаване през Ормузкия проток ще се основава на непрекъснати оценки на риска, внимателно наблюдение на ситуацията със сигурността и наличните указания от съответните власти и партньори“, се посочва още в изявлението на компанията.
„Мерск“ е съчетала морски и сухопътен превоз - през пристанищата в Джеда в Саудитска Арабия, Салала и Сохар в Оман и Хор Факан в Обединените арабски емирства, преди да транспортира по суша пратки до дестинации Персийския залив.
„Ще продължим да следим отблизо развитието на събитията и ще предоставяме актуална информация, когато ситуацията се изясни през следващите часове и дни“, допълниха от компанията.
