Достъпът до интернет в Иран ще остане блокиран до края на войната

Достъпът до интернет в Иран ще остане блокиран, докато войната продължава, заяви говорителката на иранското правителство Фатемех Мохаджерани, цитирана от ДПА, предаде БТА.
Мохаджерани каза, че правителството подкрепя свободния достъп, но във военно време важат други съображения.
Достъпът до интернет в Иран бе ограничен след началото на американско-израелските атаки срещу страната на 28 февруари и това бе най-дългото прекъсване в историята.
По-голямата част населението в 90-милионната страна има достъп само до съдържание, което е одобрено от държавата, а част от военния и политически елит продължава да използва интернет без ограничения.
Ирански медии продължават да публикуват материали на платформите Телеграм и Екс, които са блокирани за населението като цяло.
Онлайн търговията на практика е в застой и са засегнати стотици хиляди фирми.
8 оня с питон.я
До коментар #7 от "Защо бе":Трябва да се избавим от евроатлантическия фашистки режим.
До коментар #7 от "Защо бе":Нормално е само за нормалните!
Вечна дружба другари! Да върнем Бг. Лев.
12 Дали?
До коментар #2 от "Каун":Рискуват да получат същият отговор!
15 Шматкар,
До коментар #5 от "Пич":Ти що ползваш интернет?
До коментар #14 от "Мдаа":Ти квото досега си писал тук всичко се оказа 100% лъжа.
Иран приключва тази нощ.
До коментар #5 от "Пич":Нещо като тебе ли... така ли правиш? Пред анонимни пичове за пари?
До коментар #5 от "Пич":Бате, кажи как да изкарвам лесно пари като тебе в Интернет?
22 Соваж бейби
До коментар #21 от "Иска да унищожи една цивилизация":Дончо ще ги избави от мъките тази вечер цивилизция на диви мъже и жени без мнение дори не могат си извоюват нормален начин на съществуване само се подчиняват на мъжете супер цивилизация 🤣пази Боже ,наблюдавам с нетърпение новините да не пропусна нещо и късмет на Тръмп.
До коментар #21 от "Иска да унищожи една цивилизация":Иска да спаси персите от Ислямския радикализъм...
Май не искаш да чуеш..?
До коментар #20 от "Гей":Е щом твърдиш че си Г Е Й , ходи на площад Възраждане да свириш за пари !!!
30 Айде бе
До коментар #29 от "оня с коня":Оман в момента си делка с Иран таксите на корабите които Иран пропуска през пролива, така че не фантазирай. Иран събира парите и всички кораби минават покрай неговия бряг . Без Иран няма пари за Оман. Освен това Иран и Оман са съюзници иначе и той щеше да гори както в момента всички останали ционистки пуделчета в залива
31 А бе за
До коментар #8 от "оня с питон.я":Иран говорим бе, какъв евро незнамси какво бълнуваш
32 Ха ха ха
До коментар #11 от "Митко":левче - кефче, а
33 Кшищов Довгирд
До коментар #12 от "Дали?":Как ?
