Достъпът до интернет в Иран ще остане блокиран до края на войната

Достъпът до интернет в Иран ще остане блокиран до края на войната

7 Април, 2026 22:54 1 408 33

Достъпът бе ограничен след началото на американско-израелските атаки срещу страната на 28 февруари

Достъпът до интернет в Иран ще остане блокиран до края на войната
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Достъпът до интернет в Иран ще остане блокиран, докато войната продължава, заяви говорителката на иранското правителство Фатемех Мохаджерани, цитирана от ДПА, предаде БТА.

Мохаджерани каза, че правителството подкрепя свободния достъп, но във военно време важат други съображения.

Достъпът до интернет в Иран бе ограничен след началото на американско-израелските атаки срещу страната на 28 февруари и това бе най-дългото прекъсване в историята.

По-голямата част населението в 90-милионната страна има достъп само до съдържание, което е одобрено от държавата, а част от военния и политически елит продължава да използва интернет без ограничения.

Ирански медии продължават да публикуват материали на платформите Телеграм и Екс, които са блокирани за населението като цяло.

Онлайн търговията на практика е в застой и са засегнати стотици хиляди фирми.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Z-axaрова

    7 2 Отговор
    И у нас.

    22:54 07.04.2026

  • 2 Каун

    5 12 Отговор
    Дано САЩ да хвърлят атомна бомба след малко

    Коментиран от #12

    22:56 07.04.2026

  • 3 Даааа

    8 12 Отговор
    За какво им е интернет, като след няколко часа няма да ги има в този им вид, който са сега....ще им изпеят песента "Земи огин, запали ме, направи ме пепел".....

    22:58 07.04.2026

  • 4 Евгений Онанегин

    6 4 Отговор
    Не им трябва.

    22:58 07.04.2026

  • 5 Пич

    7 6 Отговор
    Много правилно !!! Да не са гхеюви вегани от паветата, та да не могат без да си показват срамотиите по интернет?!

    Коментиран от #15, #18, #20

    22:58 07.04.2026

  • 6 Гробар

    10 6 Отговор
    Иранците вече са насочили ракетите към мишените и чакат хода на рижия тази вечер. Дали една от тези ракети не е насочена към софийското летище?

    22:58 07.04.2026

  • 7 Защо бе

    6 3 Отговор
    нали всичко там е нормално и не избиват несъгласни с режима

    Коментиран от #8, #11

    22:59 07.04.2026

  • 8 оня с питон.я

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Защо бе":

    Трябва да се избавим от евроатлантическия фашистки режим.

    Коментиран от #31

    23:01 07.04.2026

  • 9 Касата

    7 7 Отговор
    Иранците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руснаците!

    23:01 07.04.2026

  • 10 Соваж бейби

    5 4 Отговор
    На тях не им трябва интерент стига им да слушат аятоляха какво казва се молят по 5 пъти на ден и да правят деца .Утре е много възможно да ги няма на картата ,зависи Дончо в какво настроение ще е .

    23:02 07.04.2026

  • 11 Митко

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Защо бе":

    Нормално е само за нормалните!
    Вечна дружба другари! Да върнем Бг. Лев.

    Коментиран от #32

    23:03 07.04.2026

  • 12 Дали?

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Каун":

    Рискуват да получат същият отговор!

    Коментиран от #33

    23:03 07.04.2026

  • 13 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    23:05 07.04.2026

  • 14 Мдаа

    6 4 Отговор
    Много важно. По-важно е, че достъпът на Бахрейн до сушата също ще остане блокиран, но завинаги, защото Иран в момента атакува мостът дълъг 32 километра и ще превърне Бахрейн в остров - в ирански остров какъвто винаги е бил.

    Коментиран от #17

    23:05 07.04.2026

  • 15 Шматкар,

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Ти що ползваш интернет?

    23:06 07.04.2026

  • 16 Какъв Интернет?

    6 6 Отговор
    В края на войната в Иран и камъни няма да има? Всичко ще е пясък и радиоактивно стъкло.

    23:07 07.04.2026

  • 17 Мдаа

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    Ти квото досега си писал тук всичко се оказа 100% лъжа.
    Иран приключва тази нощ.

    23:08 07.04.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Нещо като тебе ли... така ли правиш? Пред анонимни пичове за пари?

    23:08 07.04.2026

  • 19 Иранче с куранче

    2 4 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    23:09 07.04.2026

  • 20 Гей

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Бате, кажи как да изкарвам лесно пари като тебе в Интернет?

    Коментиран от #26

    23:09 07.04.2026

  • 21 Иска да унищожи една цивилизация

    3 5 Отговор
    Която му пречи да разврати целия свят. Еми няма да може. Иначе идва и неговия край.

    Коментиран от #22, #23, #25

    23:11 07.04.2026

  • 22 Соваж бейби

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Иска да унищожи една цивилизация":

    Дончо ще ги избави от мъките тази вечер цивилизция на диви мъже и жени без мнение дори не могат си извоюват нормален начин на съществуване само се подчиняват на мъжете супер цивилизация 🤣пази Боже ,наблюдавам с нетърпение новините да не пропусна нещо и късмет на Тръмп.

    23:15 07.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    3 2 Отговор
    За всички кратункивци от паветата - ползвам Нет, за да ви бъркам в ....

    23:20 07.04.2026

  • 25 Пешо .

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Иска да унищожи една цивилизация":

    Иска да спаси персите от Ислямския радикализъм...
    Май не искаш да чуеш..?

    23:22 07.04.2026

  • 26 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гей":

    Е щом твърдиш че си Г Е Й , ходи на площад Възраждане да свириш за пари !!!

    23:22 07.04.2026

  • 27 Биркочеров

    4 3 Отговор
    Всички копейки в чаршафи да се изнасят към просия и иран

    23:33 07.04.2026

  • 28 Белеколев

    2 2 Отговор
    Сривай дончоооо, това заслужават чаршафите.

    23:34 07.04.2026

  • 29 оня с коня

    1 3 Отговор
    ОМАН стиска палци на Тръмп да изпотрепе Иранците,за да остане за него цялата парса от 2 млн.Долара Такса на преминаващ кораб

    Коментиран от #30

    23:54 07.04.2026

  • 30 Айде бе

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "оня с коня":

    Оман в момента си делка с Иран таксите на корабите които Иран пропуска през пролива, така че не фантазирай. Иран събира парите и всички кораби минават покрай неговия бряг . Без Иран няма пари за Оман. Освен това Иран и Оман са съюзници иначе и той щеше да гори както в момента всички останали ционистки пуделчета в залива

    00:30 08.04.2026

  • 31 А бе за

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "оня с питон.я":

    Иран говорим бе, какъв евро незнамси какво бълнуваш

    01:09 08.04.2026

  • 32 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Митко":

    левче - кефче, а

    01:11 08.04.2026

  • 33 Кшищов Довгирд

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дали?":

    Как ?

    07:05 08.04.2026

