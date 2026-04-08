Тръмп се закани да извърши най-тежкото престъпление в международното право

Думите на американския президент по същество са закана за извършване на геноцид – най-тежкото възможно престъпление в международното право. Така международният анализатор Мартин Табаков коментира вчерашното изявление на американския президент Тръмп, че ще заличи иранската цивилизация за една нощ. Тръмп заяви часове по-късно, че е се е съгласил да преустанови бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Ето какво написа Табаков във Фейсбук.
Изказването на Доналд Тръмп, че „една цивилизация ще загине тази нощ”, не трябва да бъде подминавано като поредната приумица на един лимитиран субект.
Връзката между цивилизацията и историята е народът, който носи тази цивилизация. Има народ – има действаща цивилизация. Няма народ – цивилизацията е страница в учебника по история.
Затова думите на американския президент по същество са закана за извършване на геноцид – най-тежкото възможно престъпление в международното право. При това самото намерение за геноцид, дори и да не е въплътено в действие, също е наказуемо.
Опасността от Тръмп се материализира в това, че той е опасна комбинация: на човек, който е с плитка умствена организация, но по силата на позицията си има средствата, за да осъществи заканите си. В рамките на последните президентски избори в САЩ казах някъде, не помня къде, че не ме притеснява роенето на акъла на Джо Байдън, а липсата на акъл при Доналд Тръмп. Все пак предишният президент на САЩ функционираше в среда от опитни хора и експерти, които коригираха неговите дефицити (по принцип това е едно от достойнствата на демокрацията като система). Не ставаше дума дали политиката на Байдън се харесва или не, въпросът бе, че тя се реализираше посредством правила. В случая на Тръмп обаче виждаме как той е заобиколен преобладаващо не от хора, които имат професионални качества и морален ценз, а от обикновени нагаждачи. Или както бе казал самият Тръмп - той е ограничен само от неговия морал.
В теорията на международните отношения ядреното оръжие се разглежда амбивалентно: и като средство за установяване на взаимен контрол, когато то е разпределено пропорционално, и като риск, когато то се окаже в ръцете на човек, чийто интерес не съвпада с този на „естествения разум” (затова е опасно, когато авторитарна система има ядрено оръжие – тогава контролните механизми за използването му са счупени по презумпция). Разбира се, не смятам, че САЩ ще използват ядрено оръжие срещу Иран. Давам го като пример по-скоро как се покачват рисковете в регионалната сигурност, когато неподходящи хора трябва да вземат решения, касаещи много хора.
Даваме ли си сметка какъв знак дава президентът на най-силната демокрация на авторитарните режими с подобни изказвания? Ако за управление, което се избира от народа и се контролира от разделението на властите, легитимира унищожаването на една цивилизация, то значи за командните системи вече хептем няма да има граници.
Политикът Тръмп е ясен. Той може да мъжкарее на тюлените в Гренландия, но е премерен и често гладък, да речем, с Китай (колко пъти той вече спомена, че има добри отношения с Влад, със Си, с Ким). Оставям на вас да си отговорите на въпроса как се нарича този човек, който „силнее” пред слабите и слабее пред силните.
9 Възмутен
Ами те и предните извършваха геноцид - да не забравяме Мосул, Ракка и Белград. Евреите какво правят в момента в Ливан - заличават умишлено села като взривяват къщите. Какво правеха в ивицата или голанските възвишения или западния бряг.
Защо никой от нашите наведени евроатлантици и козячета не вижда престъпленията им - пречат им пачки с долари ли?
10 Чиба
Той капитулира
Иран да се върне на персите!
Ясно!
13 Оракула от Делфи
Американски келеш, направил държавата си за подигравка , пред цял свят за векове напред!
19 Възмутен
До коментар #10 от "Чиба":"Радикалния ислямизъм да млъкне"
Обаче ако е в Сирия радикалните ислямисти са "бойци свалили режима на Асад" и са ви първи приятели, талибаните също ви бяха "братята ни талибани", радикалните ислямисти в Саудитска Арабия също са ви първи дружки - терористите свалили кулите бяха почти всичките саудитци.
Абе защо така само едните радикални ислямисти виждате а другите изобщо не ги виждате - пречат едни долари ли?
Да не говорим за радикалните ционисти - на там даже и не поглеждате - да не е свързано с един унгарски евреин.
21 Мишел
До коментар #13 от "Оракула от Делфи":Грешиш. Тръмп е продукт на САЩ, а не обратното.
27 Учуден
До коментар #22 от "малко истински факти":Кое така трябва да бъде - светът да бъде затрит и господарите ти да предизвикат ТСВ.
30 УЧИ СА
До коментар #27 от "Учуден":От путин
33 Гай Турий
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "ДА ПОПИТАМ":Не се разбра кой какво е приел. Ама самолетоносачите са там...
До коментар #27 от "Учуден":Правилно гуведо!Но за днешната ти прехрана още трябва да работиш!
08:14 08.04.2026
39 факуса
До коментар #5 от "Без значение":на русия за какво,че търпя 8г.да избиват рускоезичните хора в донецк и луганск ли,при лъжите на западните лицемери за споразумение
А за Телафиф не е ясно, какво ще им се случва на световните садомазносителли. Иран мисля не са им простили и ще ги продължат...
До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"Ама самолетоносачите са там..."
Къде там били самолетоносачите - единия в Крит пък другия в индийския океан и двата пушат. Ама то пералното се самозапалило нали?
08:17 08.04.2026
47 Баничаря
08:18 08.04.2026
49 Ол1гофрен,
До коментар #46 от "Антитрол":Къде го видя това?
Коментиран от #84
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 точка
08:19 08.04.2026
52 Хаха
Обаче главорезите от Ал Кайда в Сирия не трябва да бъдат отстранени нали - нищо че избиха 2 милиона християни - за там няма опорка да се плюе по тях.
56 Ами виж в тубата
До коментар #42 от "Нещо като":канала "Диалог уъркс" там в итервюто с иранския професор има и откъс от видео на случката.
Иначе тук линкове не разрешават
08:23 08.04.2026
08:23 08.04.2026
61 Артилерист
Ежи се, подскача, бомби и той не знае къде и после бяга.
Завзе Гренландия, Канада, Иран, сега е ред да се пробва и с Куба.
Дали ще яде шамари и там не знам!
08:30 08.04.2026
67 Читател
До коментар #62 от "да си кажем право":По стар комунистически обичай като нямаш доводи се почва плюене по самия човек а не се коментира какво е написал а както знаем всички наши козячета и евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС.
08:30 08.04.2026
До коментар #21 от "Мишел":Потомък на Ирландски преселник на индиянска земя в Северна Америка , сега американски гражданин
Президент на САЩ!!!
Хазартен играч, фалирал повече от един път в бизнеса си!!!Неудачник, но Руски шпионин-
васал!!!
Минало като на ганстер!
Успял да съсипе света за две години!!!
73 Тези 10 точки
До коментар #69 от "Пако":Едва ли са само на Иран .
74 Смех с копейки
До коментар #69 от "Пако":Чалмите питаха ли Биби?
76 Антитрол
До коментар #70 от "Може и така...":"но Руски шпионин"
Когато Тръмп губи е "агент Краснов" а когато печели е "господаря на света" - нали така. Когато нападна Венецуела не беше "Руски шпионин", когато искаше Гренландия веднага стана "Руски шпионин", когато иска да напада Куба пак не е "Руски шпионин", когато спря помощта на зеления пак е "Руски шпионин".
Толкова сте прозрачни в напъните си за пропаганда.
До коментар #74 от "Смех с копейки":От Биби както и от зеления нищо не зависи - без САЩ Биби не 6 а 66 пръста ще му се появят.
08:41 08.04.2026
До коментар #47 от "Баничаря":Ти дореди ли се до кофите на шеф Ангелов ?
До коментар #61 от "Артилерист":Терористи като аятоласите никога няма да имат ядрено оръжие..
Я припомни какво се случи на 7 октомври 2023 година и ще се сетиш защо Натаняху ги избива.
До коментар #80 от "Ол1гофрен,":Питай Ким ядреният дали е съгласен 😂🍌😂 ?
До коментар #49 от "Ол1гофрен,":"Спасителната мисия" на пилотите, е достатъчно доказателство къде "пуши" и къде" къди"!!
От зор си бомбандирали самолетите и хеликоптерите, забравили си паспортите и кредитните карти
стойност 800000000 долара, ...
е машаала на този победител, "нема лабаво"!!!
До коментар #80 от "Ол1гофрен,":Светът не започва от 7 октомври 2023-та❗
Ама за кло-ZET-ите (00) историята на XX век е
"Тера инкогнита"‼️
88 Бизнес Инсайдър
До коментар #84 от "И аз да кажа ...":Стана ясно ,че "мисията по спасяването на пилот Райън" се оказа пропаднала мисия на янките да отккраднат иранския уран ,та са и са си бомбили самолетите Херкулес със по четири малки хеликптери на борда щото са заседнали в пустинята .На янките силата им е единствено в Холивуд и разните им там измислени супергерои 🤣🤣🤣 !
До коментар #84 от "И аз да кажа ...":В разкажи как Путин остави 200 моряка да умрат в Курск" на дъното на морето без да си помръдне пръста.
93 За пореден път
Дори и във Иран
Веригите от хора
Така наречения Жив Щит
Пред Електроцентралите в Иран
Бяха съставени от Обикновени Хора
Режимът на Аятоласите
Подобно на Кремълския Режим
Защо не праща Децата си и близките си
Да правят Жив Щит ?
Или те самите не хващат Оръжията
И да се бият .
А пращат Бедните с
Обещания за Прекрасен живот в Рая .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Това е Тактиката и
На Кремъл .
С Една Дума винаги
Бедния Крепостен го отнася .
94 Помнещ
До коментар #90 от "и аз да реча":И какво трябваше да думне американците ли които блъснаха Курск
До коментар #88 от "Бизнес Инсайдър":Русия не пАбеди ли вече?
До коментар #90 от "и аз да реча":Технически средства да ги спасят. А също и САЩ беше ударил подводницата с ракета. За да не стане атомна война САЩ-Русия, сащиянците платиха некакви милиарди и "замазаха" взаимно положението. Е, моряците бяха жертвите. Опасна професия са избрали.
101 Цивилизационен избор
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това сравнимо с действие на маймуна с ръчна граната. Гръмнаха 2 бомби, за да видят само какво ще стане.
До коментар #99 от "Реалист":"А не бе, басма ще им цепи на фанатизираните аятоласи!"
Обаче ако са фанатизирани джихадисти от Ал Кайда в Сирия може нали? Нищо че избиха 2 милиона християни.
До коментар #99 от "Реалист":Ако ти беше ли ? Ти единствено можеш на Прайда да бъдеш ,а ако То става за ароматизиране и маскиране в рискови ситуации .
САЩ се бият само с овчари и козари , а и от тях губят. Тръгнали срещу Иран, ама и там си го намериха.
Като са толкова силни защо не скочат на Северна Корея?
Страх лозе пази.
До коментар #93 от "За пореден път":То и в покрайнините шмъркачът и жена му, децата му си мият зъбите в златните тоалетни, докато децата на шахтьорите в Донбас са в "Градът на Антелите" с кръстове над тях.... Това е животът! Джунгла. Едните са над другите. И винаги е било така. Защо двойкарите успяха прец целият този "преход" да станат олигарси? Защото са безкруполни. Колко от тях отидоха в гробищата но, като "богати"? Някои определили в този свят, че "богатството и парите, златото", са "важни"! А от там и властта е свързана с грабежи ДО като се стигне до нея или ако са на власт, крадат като за последно...
До коментар #95 от "Иво Христов":Василев ,Асене не се прикривай от далече ти личи ,че си ППДБ меккка китттка !
118 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА
Но срещу тях се намира духът на Народа на ИРАН който се стреми за независимост.
сащ с тръмп изглежда че губи лостове с които управляваше света
До коментар #108 от "Zaxaрова":Не върви ли козяшката пропаганда - ама пред фактите и боговете мълчали а нашите козячета по стар комунистически обичай като нямат доводи и почват да плюят по човека а не коментират какво е написал а както знаем че всички наши козячета и евроатлантици са бивши комуняги или ченгета от ДС.
До коментар #68 от "Змията хапе":Коце Циганина ни каза не на еврото ще приемем долара!
До коментар #115 от "Вацев":Не знам ама вече "силното и сплотено" НАТО умре. Пък нашите козячета ревът и плюят в безсилна злоба.
До коментар #122 от "Кухоглава копейка":Трябва да се лъже яко че иначе ще се мре от глад нали?
До коментар #126 от "А МОЧАТА?":май не можете го възстанови щото умря
До коментар #111 от "Антитрол":Мало/умен ли си?
До коментар #129 от "А НАТОТО":Е сряда ще се проведе среща на върха на НАТО във Вашингтон.
А Путлер клечи на куфарчето в бункера.
До коментар #131 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":Не аз за нашите ма.ло.ум.ни козачета ги повтарям че иначе не могат да ги възприемат с двете си мозъчни клетки.
До коментар #122 от "Кухоглава копейка":А ти жълтопаветнико що още продължаваш дасигго слагаш в дир.никкка 😬 ?
До коментар #3 от "Дончо ментата":Затова все казвам че хора на повече от 45-50години да НЕ бъдат избирани на важни политически позиции. И задължителен психиатричен преглед. Такива като Бай дрън и Дончо не бива да бъдат допускани до такива позиции.
До коментар #132 от "Ами":Много срещи много нещо бре неби нарррниккк,много баби -хилаво дете 😂🍌😂 !
До коментар #126 от "А МОЧАТА?":МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота 🤣🤣🤣 ?
Айде сега да видим дали има истински ред и безпристрастност в МСПЧ! Дали ще излязат с присъда срещу Тръмп за геноцид...
До коментар #137 от "Зъл пес":Само прзд човек може да слага всички 45-50 годишни и вообще хора на един кантар.
докато орела на свободата от високо ще пусне едно две слънца през нощта над Техеран
Да не се правим зорлен на неразбиращи...
154 стоян георгиев
До коментар #150 от "Зейфод Бийблброкс":Избора на тръмп е абсолютно доказателство за демокрация в сащ.подобен не би трябвало да бъде назначаван никога за президент ако имаше някакъв варууант за елитарен контрол тая руска к..ва не би трябвало да става президент на най голямата демокрация в света ама глас народен глас божий.
А как се наричат хора, които лижат задните части на същия този човек, като Бойко, ИТН и БСП които му разрешиха да сложи самолети на нашето летище за едно потупване по рамото?
А как се наричат хора, които лижат задните части на същия този човек като Гюров, Нейнски, Запрянов и цялото ППДБ които въпреки призивите на целия си народ да прекратят споразумението и да махнат самолетите продължават да лъжат че те са за учение, а когато се затваря летището се ремонтират шахти?
До коментар #80 от "Ол1гофрен,":са се съгласили с всички искания на американците на преговорите в Брюксел, но веднага щом напуснали преговорната зала американците започнали да бомбардират Иран. Кои са терористите тогава? И става дума за американците.
До коментар #76 от "Антитрол":"Когато Тръмп губи е "агент Краснов" а когато печели е "господаря на света" - нали така. Когато нападна Венецуела не беше "Руски шпионин", когато искаше Гренландия веднага стана "Руски шпионин", когато иска да напада Куба пак не е "Руски шпионин", когато спря помощта на зеления пак е "Руски шпионин".
Толкова сте прозрачни в напъните си за пропаганда."
Колега браво за този коментар !
До коментар #70 от "Може и така...":Тръмп има немска кръв. Немците и руснаците са тясно свързани от векове. Прусия (Германия) и Рус
Докато Тръмп открито казва това което мисли Меката Мария с розовата поличка --Путин -- се страхува да не обиди колегите си и прави всичко възможно да им се хареса и мисля ,че го харесват особено сега в розова поличка когато няма да откаже на никой той предателят Горби само това не направи тоя ще го направи сигурно .
