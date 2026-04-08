Тръмп се закани да извърши най-тежкото престъпление в международното право

8 Април, 2026 07:47 10 519 165

  • иран-
  • мартин табаков-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Даваме ли си сметка какъв знак дава президентът на най-силната демокрация на авторитарните режими с подобни изказвания?

Тръмп се закани да извърши най-тежкото престъпление в международното право - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Думите на американския президент по същество са закана за извършване на геноцид – най-тежкото възможно престъпление в международното право. Така международният анализатор Мартин Табаков коментира вчерашното изявление на американския президент Тръмп, че ще заличи иранската цивилизация за една нощ. Тръмп заяви часове по-късно, че е се е съгласил да преустанови бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Ето какво написа Табаков във Фейсбук.

Изказването на Доналд Тръмп, че „една цивилизация ще загине тази нощ”, не трябва да бъде подминавано като поредната приумица на един лимитиран субект.

Връзката между цивилизацията и историята е народът, който носи тази цивилизация. Има народ – има действаща цивилизация. Няма народ – цивилизацията е страница в учебника по история.

Затова думите на американския президент по същество са закана за извършване на геноцид – най-тежкото възможно престъпление в международното право. При това самото намерение за геноцид, дори и да не е въплътено в действие, също е наказуемо.

Опасността от Тръмп се материализира в това, че той е опасна комбинация: на човек, който е с плитка умствена организация, но по силата на позицията си има средствата, за да осъществи заканите си. В рамките на последните президентски избори в САЩ казах някъде, не помня къде, че не ме притеснява роенето на акъла на Джо Байдън, а липсата на акъл при Доналд Тръмп. Все пак предишният президент на САЩ функционираше в среда от опитни хора и експерти, които коригираха неговите дефицити (по принцип това е едно от достойнствата на демокрацията като система). Не ставаше дума дали политиката на Байдън се харесва или не, въпросът бе, че тя се реализираше посредством правила. В случая на Тръмп обаче виждаме как той е заобиколен преобладаващо не от хора, които имат професионални качества и морален ценз, а от обикновени нагаждачи. Или както бе казал самият Тръмп - той е ограничен само от неговия морал.

В теорията на международните отношения ядреното оръжие се разглежда амбивалентно: и като средство за установяване на взаимен контрол, когато то е разпределено пропорционално, и като риск, когато то се окаже в ръцете на човек, чийто интерес не съвпада с този на „естествения разум” (затова е опасно, когато авторитарна система има ядрено оръжие – тогава контролните механизми за използването му са счупени по презумпция). Разбира се, не смятам, че САЩ ще използват ядрено оръжие срещу Иран. Давам го като пример по-скоро как се покачват рисковете в регионалната сигурност, когато неподходящи хора трябва да вземат решения, касаещи много хора.

Даваме ли си сметка какъв знак дава президентът на най-силната демокрация на авторитарните режими с подобни изказвания? Ако за управление, което се избира от народа и се контролира от разделението на властите, легитимира унищожаването на една цивилизация, то значи за командните системи вече хептем няма да има граници.

Политикът Тръмп е ясен. Той може да мъжкарее на тюлените в Гренландия, но е премерен и често гладък, да речем, с Китай (колко пъти той вече спомена, че има добри отношения с Влад, със Си, с Ким). Оставям на вас да си отговорите на въпроса как се нарича този човек, който „силнее” пред слабите и слабее пред силните.


  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    164 8 Отговор
    Все пак да не забравяме, че САШтанистите са единствената държава в Света използвала ядрена бомба, при това два пъти ❗

    Коментиран от #72, #101

    07:52 08.04.2026

  • 3 Дончо ментата

    141 7 Отговор
    Американски психар 102 епизод!

    Коментиран от #137

    07:54 08.04.2026

  • 4 Гост

    90 5 Отговор
    Да си припомним старата българска мъдрост: КУЧЕТО СКАЧА СПОРЕД ТОЯГАТА! В случая в ролята на кучето е................! А иначе кучето само лае до скъсване пак според тоягата насреща!

    07:54 08.04.2026

  • 5 Без значение

    83 10 Отговор
    Няма глобална полицейска сила, която да прилага международното право. Ето защо всяка суперсила прави каквото си поиска. Дори по-малки сили като Турция, която го е нарушавала в Кипър, Сирия, Ирак по многобройни начини и е извършвала престъпления срещу човечеството, без никой да си прави труда. Ще бъдат ли наложени санкции на Америка и Русия? Няма начин.

    Коментиран от #11, #39

    07:54 08.04.2026

  • 6 Тити на Кака

    80 10 Отговор
    От две години и половина една позната държава спокойно се занимава с генен цид в една позната и ви цаца - и какво от това?
    Наистина ли някой си мисли, че международното "право" може да отмени вечното право на силния?

    07:57 08.04.2026

  • 7 Трол

    75 8 Отговор
    Шизофрен,паталогичен лъжец клоун е трамп ,началото на разпада т.е САЩ ще се раздели няма да е САЩ а ще е ращ ,разделени сме. щтати

    07:59 08.04.2026

  • 8 Пенчо

    101 10 Отговор
    Атомното оръжие е по-опасно в ръцете на западните "демократи" отколкото в ръцете на източните "комунисти"!

    08:00 08.04.2026

  • 9 Възмутен

    114 8 Отговор
    "Думите на американския президент по същество са закана за извършване на геноцид"

    Ами те и предните извършваха геноцид - да не забравяме Мосул, Ракка и Белград. Евреите какво правят в момента в Ливан - заличават умишлено села като взривяват къщите. Какво правеха в ивицата или голанските възвишения или западния бряг.

    Защо никой от нашите наведени евроатлантици и козячета не вижда престъпленията им - пречат им пачки с долари ли?

    08:00 08.04.2026

  • 10 Чиба

    17 44 Отговор
    Радикалния ислямизъм да млъкне
    Той капитулира
    Иран да се върне на персите!
    Ясно!

    Коментиран от #19, #50

    08:01 08.04.2026

  • 12 Дзак

    64 7 Отговор
    Този война не е приумица на Тръмп. Та е подготвяна отдавна. Започнала в Ирак, продължила в Сирия, тъй като Дамаск е центърът на Близкия Изток, с добре развита промишленост, което забави операцията повече от десет години, преди да дойде ред на Иран.

    08:03 08.04.2026

  • 13 Оракула от Делфи

    87 5 Отговор
    Ами да го наречем , един болен и не добре култивиран,
    Американски келеш, направил държавата си за подигравка , пред цял свят за векове напред!

    Коментиран от #21

    08:03 08.04.2026

  • 14 Мишел

    63 5 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    08:04 08.04.2026

  • 16 Госあ

    72 6 Отговор
    В един момент, света ще проумее че няма нужда от сащ.

    08:07 08.04.2026

  • 18 Ха ха ха ха

    Тръпмоча е по-голям клоун дори от зеления ха ха

    08:07 08.04.2026

  • 19 Възмутен

    62 5 Отговор

    "Радикалния ислямизъм да млъкне"

    Обаче ако е в Сирия радикалните ислямисти са "бойци свалили режима на Асад" и са ви първи приятели, талибаните също ви бяха "братята ни талибани", радикалните ислямисти в Саудитска Арабия също са ви първи дружки - терористите свалили кулите бяха почти всичките саудитци.

    Абе защо така само едните радикални ислямисти виждате а другите изобщо не ги виждате - пречат едни долари ли?

    Да не говорим за радикалните ционисти - на там даже и не поглеждате - да не е свързано с един унгарски евреин.

    08:08 08.04.2026

  • 21 Мишел

    До коментар #13 от "Оракула от Делфи":

    Грешиш. Тръмп е продукт на САЩ, а не обратното.

    Коментиран от #70

  • 22 малко истински факти

    7 48 Отговор
    Браво Тръмпи давай все така , така и трябва да бъде .

    Коментиран от #27

    08:09 08.04.2026

  • 23 ДА ПОПИТАМ

    КО СТАНА С ЕПИЧНАТА ЯРОСТ,МАЙ СТАНА ЕПИЧНА ИЗЛАГАЦИЯ. САЩ КАПИТУЛИРА ПРЕД ИРАН ПРИЕМАЙКИ ВСИЧКИТЕ 10 ТОЧКИ НА ИРАНСКИЯ ПЛАН.

    Коментиран от #34

    08:09 08.04.2026

  • 24 Гай Турий

    38 7 Отговор
    Миротвоеннотворният русолявник омръзна на целия свят. Вреден нескопосан нарцис. Опасен за цивилизацията ни. Тоя политикански треп ще се изравни на лавицата на портрети до Чингиссхан и Тамерлан, а до него ще бъде залепен Натан от Телафиф с родилни петна в Литва.

    08:09 08.04.2026

  • 25 Режимът

    59 7 Отговор
    в САЩ стана съвсем безконтролен и опасен за човечеството.

    08:10 08.04.2026

  • 26 густо майн

    Пак се носи жален либерастиченвой от чалмарофилиразни.

    08:10 08.04.2026

  • 27 Учуден

    24 5 Отговор

    Кое така трябва да бъде - светът да бъде затрит и господарите ти да предизвикат ТСВ.

    Коментиран от #30, #37, #47

    08:11 08.04.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    7 24 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 УЧИ СА

    9 13 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    08:12 08.04.2026

  • 32 Иво Христов

    4 23 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    08:12 08.04.2026

  • 33 Гай Турий

    47 6 Отговор
    Дончето утвърдило грабеж на иранското ядрено гориво уранов хексахлорид ?!, концетрат до 65 %, около 45 кг., скрито някъде около Исфахан в тунели. И операцията, включила 150 самолета и хеликоптери, се провали отново поради недоглеждане и бързане. Два огромни С-130 с тюлени и рейнджъри, с 8 малки хеликоптера в тях, затънали в иранската пролетна пръст и ни напред - ни назад. Та се наложило екстрена евакуция както на тия бойци, така и на техния куриращ мащабната и дръзка операция полковник, свален преди 2 дни в Ф-15-ката. После сами си разбомбили всичкото спецоборудване останало на земята. Провал с гръм и трясък.

    Коментиран от #42

    08:13 08.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 19 Отговор

    До коментар #23 от "ДА ПОПИТАМ":

    Не се разбра кой какво е приел. Ама самолетоносачите са там...

    Коментиран от #46

    08:13 08.04.2026

  • 36 Ционисткият

    38 5 Отговор
    режим в Израел е от племенен тип, силно милитаризиран и геноциден. Какъв да е тогава режима в САЩ...

    08:14 08.04.2026

  • 37 Zaxaрова

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    Правилно гуведо!Но за днешната ти прехрана още трябва да работиш!

    08:14 08.04.2026

  • 38 Уникално

    6 26 Отговор
    Иран трябва дабъде спасен. Аятоласите, отговорни за безброи престъпления трябва да бъдат отстранени

    Коментиран от #54, #57

    08:14 08.04.2026

  • 39 факуса

    37 11 Отговор

    До коментар #5 от "Без значение":

    на русия за какво,че търпя 8г.да избиват рускоезичните хора в донецк и луганск ли,при лъжите на западните лицемери за споразумение

    08:14 08.04.2026

  • 40 Гай Турий

    33 5 Отговор
    Е вследствие на военните си провали и заплахи за сриване на целия Персийски залив, снощи лудетината се съгласил на междинен мир за 15 дни, вярвам след това за още по-дълго, защото кожата на дони вече е застъргана за импийчмънт.
    А за Телафиф не е ясно, какво ще им се случва на световните садомазносителли. Иран мисля не са им простили и ще ги продължат...

    Коментиран от #53

    08:15 08.04.2026

  • 42 Нещо като

    4 10 Отговор

    До коментар #33 от "Гай Турий":

    ЛИНК, ДОКАЗАТЕЛСТВА?

    Коментиран от #56, #64

    08:16 08.04.2026

  • 46 Антитрол

    38 5 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "Ама самолетоносачите са там..."

    Къде там били самолетоносачите - единия в Крит пък другия в индийския океан и двата пушат. Ама то пералното се самозапалило нали?

    Коментиран от #49

    08:17 08.04.2026

  • 47 Баничаря

    8 13 Отговор

    До коментар #27 от "Учуден":

    Ти дореди ли се за банички пред пасолья?

    Коментиран от #79

    08:18 08.04.2026

  • 48 Западни ценности

    31 4 Отговор
    Тръмп, воден за носа от Сатаняху, няма да спре до тук. "миротворецът" е твърдо решен да овладее петролните потоци по света и да наложи доминацията си! А на приятеля си да осигури пълен контрол в Близкия Изток и продължаване на геноцида спрямо палестинците, както и ПРИВИЛЕГИЯТА да притежава и развива ядрено оръжие, без да подписва никакви международни договори!!

    08:18 08.04.2026

  • 49 Ол1гофрен,

    7 6 Отговор

    До коментар #46 от "Антитрол":

    Къде го видя това?

    Коментиран от #84

    08:18 08.04.2026

  • 51 точка

    6 11 Отговор
    Даваме ли си сметка какво изобщо става?В Ирак войната се водеше НЕ срещу Ирак а. между Пентагона и ДД. ДД държавен департамент И Дълбока Държава. Ирак бе Терен за това. Те имаха коренно различни виждания. Тръмп Руши ДД!Това става с разрушаването на самите САЩ в този им вид като ДД. И глобален негемон. Това става в момента. Показва слабостта на глобализма разбива НАТО и оформя Нов Световен Ред. Не е длъжно това да става со кротце со благо. Требе и малце кютек. Впрочем доста кютек.

    08:19 08.04.2026

  • 52 Хаха

    16 5 Отговор
    И нашата група така се канехме на масата, докато не ни омекнаха краката. Та и рижия КЛЕКНА, не устиска нананагорнището.

    08:20 08.04.2026

  • 54 Антитрол

    35 4 Отговор

    До коментар #38 от "Уникално":

    "Аятоласите, отговорни за безброи престъпления трябва да бъдат отстранени"

    Обаче главорезите от Ал Кайда в Сирия не трябва да бъдат отстранени нали - нищо че избиха 2 милиона християни - за там няма опорка да се плюе по тях.

    08:20 08.04.2026

  • 55 Край

    26 5 Отговор
    Русофобите така и не разбраха защо Русия не желае американски бази по границите си.

    08:21 08.04.2026

  • 56 Ами виж в тубата

    9 4 Отговор

    До коментар #42 от "Нещо като":

    канала "Диалог уъркс" там в итервюто с иранския професор има и откъс от видео на случката.
    Иначе тук линкове не разрешават

    08:22 08.04.2026

  • 57 Биби ги разбива всеки ден.

    6 24 Отговор

    До коментар #38 от "Уникално":

    Изби над 40 от ръководството на Иран.До последният хюмейнист!

    08:23 08.04.2026

  • 58 И на сутринта

    20 6 Отговор
    С подвита опашка. Нефелен и той, като предишния. Целия свят му разбра номерата

    08:23 08.04.2026

  • 59 Дон Корлеоне

    5 19 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    08:23 08.04.2026

  • 61 Артилерист

    32 7 Отговор
    Доста разумно писание, като изключим, че САЩ били най-силната демокрация. Що за силна демокрация е американската щом позволява да се водят десетки войни, да се организират цветни революции, да се свалят законни правителства и прочие? Нима американския народ е съгласен с подобно поведение? Ако е да това означава, че самата нация е агресивна и антидемократична. Но вероятно това в голяма степен е така щом не само се позволяват подобни действия, но и че те се предполагат щом като демокрацията, тоест народовластието е разрешило ам. държава да има най-силната армия, най-големия военен бюджет, най- мощните секретни служби за намеса във вътрешните работи на независими държави и тн...

    Коментиран от #80

    08:26 08.04.2026

  • 65 альооооо

    14 5 Отговор
    Пак жален вой от евролиберастиятатабашка.

    08:28 08.04.2026

  • 66 Я пък тоя

    35 5 Отговор
    Тръмп издаде багажа. По смешен и в същото време опасен президент не съм виждал.
    Ежи се, подскача, бомби и той не знае къде и после бяга.
    Завзе Гренландия, Канада, Иран, сега е ред да се пробва и с Куба.
    Дали ще яде шамари и там не знам!

    08:30 08.04.2026

  • 67 Читател

    19 5 Отговор

    До коментар #62 от "да си кажем право":

    По стар комунистически обичай като нямаш доводи се почва плюене по самия човек а не се коментира какво е написал а както знаем всички наши козячета и евроатлантици са бивши комуняги и ченгета от ДС.

    08:30 08.04.2026

  • 68 Змията хапе

    21 6 Отговор
    Долара си утива, а с него и страната на неограничените възможности.

    Коментиран от #122

    08:31 08.04.2026

  • 69 Пако

    33 4 Отговор
    Президентът на САЩ обяви, че се съгласява на мир, базиран на 10 точки, предложени от самия Иран. Това е безпрецедентен случай в съвременната история – суперсилата да приеме условията на държавата, която е санкционирала и демонизирала в продължение на десетилетия.

    Коментиран от #73, #74

    08:32 08.04.2026

  • 70 Може и така...

    22 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Потомък на Ирландски преселник на индиянска земя в Северна Америка , сега американски гражданин
    Президент на САЩ!!!
    Хазартен играч, фалирал повече от един път в бизнеса си!!!Неудачник, но Руски шпионин-
    васал!!!
    Минало като на ганстер!
    Успял да съсипе света за две години!!!

    Коментиран от #76, #157, #164

    08:32 08.04.2026

  • 71 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    17 4 Отговор

    До коментар #53 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Намериха ли на СатанЯхууу ушите и шестия пръст ,за музея на Холокоста ?

    08:33 08.04.2026

  • 73 Тези 10 точки

    8 6 Отговор

    До коментар #69 от "Пако":

    Едва ли са само на Иран .

    08:35 08.04.2026

  • 74 Смех с копейки

    4 18 Отговор

    До коментар #69 от "Пако":

    Чалмите питаха ли Биби?

    Коментиран от #78

    08:37 08.04.2026

  • 75 ПсихоЛог

    21 5 Отговор
    Още преди години по някой от образователните канали даваха как Тръмп направил хотел с голф игрище в Шотландия ,но едни от собствениците отказали да продават земята си която искал да купи тъй като му шречела и почнал постоянен тормоз върху тях ,но в крайна сметка загубил съдебните дела .Та оттогова го знам какъв доуенн боккк луккк е .

    08:38 08.04.2026

  • 76 Антитрол

    23 5 Отговор

    До коментар #70 от "Може и така...":

    "но Руски шпионин"

    Когато Тръмп губи е "агент Краснов" а когато печели е "господаря на света" - нали така. Когато нападна Венецуела не беше "Руски шпионин", когато искаше Гренландия веднага стана "Руски шпионин", когато иска да напада Куба пак не е "Руски шпионин", когато спря помощта на зеления пак е "Руски шпионин".

    Толкова сте прозрачни в напъните си за пропаганда.

    Коментиран от #96, #163

    08:39 08.04.2026

  • 77 Майстора

    18 3 Отговор
    Американците винаги са си правили каквото искат, само че предишните бяха по лицемерни.Я химически оръжия,я човешки права им бяха оправданията.Истината е , че всичко касае пари и интереси.Така че, нищо ново под слънцето.

    08:40 08.04.2026

  • 78 Запознат

    17 3 Отговор

    До коментар #74 от "Смех с копейки":

    От Биби както и от зеления нищо не зависи - без САЩ Биби не 6 а 66 пръста ще му се появят.

    08:41 08.04.2026

  • 79 Хелз кичън

    8 3 Отговор

    До коментар #47 от "Баничаря":

    Ти дореди ли се до кофите на шеф Ангелов ?

    08:41 08.04.2026

  • 80 Ол1гофрен,

    3 24 Отговор

    До коментар #61 от "Артилерист":

    Терористи като аятоласите никога няма да имат ядрено оръжие..
    Я припомни какво се случи на 7 октомври 2023 година и ще се сетиш защо Натаняху ги избива.

    Коментиран от #82, #83, #85, #116, #160

    08:42 08.04.2026

  • 81 ФАКТ

    16 2 Отговор
    Тръмп се скъса от номера и циркаджилък да печели петродолара за оснаналият свят не му пука не разбрахте ли

    08:43 08.04.2026

  • 82 Хелз кичън

    18 2 Отговор

    До коментар #80 от "Ол1гофрен,":

    Питай Ким ядреният дали е съгласен 😂🍌😂 ?

    08:44 08.04.2026

  • 84 И аз да кажа ...

    17 4 Отговор

    До коментар #49 от "Ол1гофрен,":

    "Спасителната мисия" на пилотите, е достатъчно доказателство къде "пуши" и къде" къди"!!
    От зор си бомбандирали самолетите и хеликоптерите, забравили си паспортите и кредитните карти
    стойност 800000000 долара, ...
    е машаала на този победител, "нема лабаво"!!!

    Коментиран от #88, #90

    08:45 08.04.2026

  • 85 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #80 от "Ол1гофрен,":

    Светът не започва от 7 октомври 2023-та❗
    Ама за кло-ZET-ите (00) историята на XX век е
    "Тера инкогнита"‼️

    08:47 08.04.2026

  • 86 Сака Швили

    19 2 Отговор
    Каква демокрация какви пет лева ? Един дърт Цар Вул обърка живота на целия свят ! И всички стоят и гледат като наевани кокошки .

    08:49 08.04.2026

  • 87 гадател

    0 1 Отговор
    Е нее, ще оставят всеки да си прави каквото иска. Не става.

    08:50 08.04.2026

  • 88 Бизнес Инсайдър

    18 4 Отговор

    До коментар #84 от "И аз да кажа ...":

    Стана ясно ,че "мисията по спасяването на пилот Райън" се оказа пропаднала мисия на янките да отккраднат иранския уран ,та са и са си бомбили самолетите Херкулес със по четири малки хеликптери на борда щото са заседнали в пустинята .На янките силата им е единствено в Холивуд и разните им там измислени супергерои 🤣🤣🤣 !

    Коментиран от #95

    08:50 08.04.2026

  • 90 и аз да реча

    3 11 Отговор

    До коментар #84 от "И аз да кажа ...":

    В разкажи как Путин остави 200 моряка да умрат в Курск" на дъното на морето без да си помръдне пръста.

    Коментиран от #94, #97

    08:52 08.04.2026

  • 92 Абе бежанците

    15 2 Отговор
    Изтребили местното население на Северна Америка нямат некакви скруполи за некакви си "международни права" и ала бала. Алата балата е тяхното "право"! Къде беше това право за войната в Ирак? Къде беше за проведеният от тях военен преврат в Укра? И всичките папагали в ЕС и в Британия признаха веднага хунтата за "новата власт", дошла с оръжие на престола. А дали такава "власт" в Брюксел, Берлин, Париж или в Лондон биха признали същите за легитимна? Некви бежанци примерно вземат властта в Брюксел с Калашници и айде, "целият цивилизован свят" да ги признае веднага? Западните се уляха. Те не са вече цивилизация!!! И за това ще умрат от собствената си некадърност и глупости.

    08:53 08.04.2026

  • 93 За пореден път

    5 9 Отговор
    Трябва да се отбележи.

    Дори и във Иран

    Веригите от хора
    Така наречения Жив Щит

    Пред Електроцентралите в Иран

    Бяха съставени от Обикновени Хора

    Режимът на Аятоласите
    Подобно на Кремълския Режим

    Защо не праща Децата си и близките си
    Да правят Жив Щит ?
    Или те самите не хващат Оръжията
    И да се бият .
    А пращат Бедните с
    Обещания за Прекрасен живот в Рая .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Това е Тактиката и
    На Кремъл .

    С Една Дума винаги
    Бедния Крепостен го отнася .

    Коментиран от #100, #107, #111

    08:53 08.04.2026

  • 94 Помнещ

    11 3 Отговор

    До коментар #90 от "и аз да реча":

    И какво трябваше да думне американците ли които блъснаха Курск

    08:56 08.04.2026

  • 95 Иво Христов

    3 9 Отговор

    До коментар #88 от "Бизнес Инсайдър":

    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #104, #110

    08:56 08.04.2026

  • 97 Те нямаха

    8 3 Отговор

    До коментар #90 от "и аз да реча":

    Технически средства да ги спасят. А също и САЩ беше ударил подводницата с ракета. За да не стане атомна война САЩ-Русия, сащиянците платиха некакви милиарди и "замазаха" взаимно положението. Е, моряците бяха жертвите. Опасна професия са избрали.

    Коментиран от #145

    08:57 08.04.2026

  • 99 Реалист

    3 11 Отговор
    А не бе, басма ще им цепи на фанатизираните аятоласи! Тези брадати наглеци само от това разбират...представете си да имат ядрено оръжие?! Това си е луд с кратечница. Ако не бяха Тръмп и САЩ то ядрената война щеше да е много по-близко от всякога...ама малко хора се замислят!

    Коментиран от #102, #105

    09:00 08.04.2026

  • 101 Цивилизационен избор

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това сравнимо с действие на маймуна с ръчна граната. Гръмнаха 2 бомби, за да видят само какво ще стане.

    09:01 08.04.2026

  • 102 Възмутен

    10 2 Отговор

    До коментар #99 от "Реалист":

    "А не бе, басма ще им цепи на фанатизираните аятоласи!"

    Обаче ако са фанатизирани джихадисти от Ал Кайда в Сирия може нали? Нищо че избиха 2 милиона християни.

    09:02 08.04.2026

  • 105 Луд с картечница

    3 3 Отговор

    До коментар #99 от "Реалист":

    Ако ти беше ли ? Ти единствено можеш на Прайда да бъдеш ,а ако То става за ароматизиране и маскиране в рискови ситуации .

    09:04 08.04.2026

  • 106 Я пък тоя

    7 3 Отговор
    Тръмп се заканил!
    САЩ се бият само с овчари и козари , а и от тях губят. Тръгнали срещу Иран, ама и там си го намериха.
    Като са толкова силни защо не скочат на Северна Корея?
    Страх лозе пази.

    09:04 08.04.2026

  • 107 Абе човеко

    8 2 Отговор

    До коментар #93 от "За пореден път":

    То и в покрайнините шмъркачът и жена му, децата му си мият зъбите в златните тоалетни, докато децата на шахтьорите в Донбас са в "Градът на Антелите" с кръстове над тях.... Това е животът! Джунгла. Едните са над другите. И винаги е било така. Защо двойкарите успяха прец целият този "преход" да станат олигарси? Защото са безкруполни. Колко от тях отидоха в гробищата но, като "богати"? Някои определили в този свят, че "богатството и парите, златото", са "важни"! А от там и властта е свързана с грабежи ДО като се стигне до нея или ако са на власт, крадат като за последно...

    09:04 08.04.2026

  • 109 Поздрав

    4 1 Отговор
    Уникална статия с рядко бистър взор над нещата.

    09:06 08.04.2026

  • 110 Херлок Шолмс

    7 1 Отговор

    До коментар #95 от "Иво Христов":

    Василев ,Асене не се прикривай от далече ти личи ,че си ППДБ меккка китттка !

    09:06 08.04.2026

  • 112 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #121

    09:07 08.04.2026

  • 113 Иван

    1 2 Отговор
    Мина ли му крастата?

    09:07 08.04.2026

  • 115 Вацев

    2 5 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    Коментиран от #123

    09:09 08.04.2026

  • 117 Джок Съдбата

    6 1 Отговор
    Обе много медийно време му отделяте на този дррррт боккк луккк,Онази с Косата вече му се точи !

    09:10 08.04.2026

    8 2 Отговор
    сащ може да има най добрите оръжия на света най големите технологични възможности.
    Но срещу тях се намира духът на Народа на ИРАН който се стреми за независимост.
    сащ с тръмп изглежда че губи лостове с които управляваше света

    09:10 08.04.2026

  • 119 Антитрол

    8 1 Отговор

    До коментар #108 от "Zaxaрова":

    Не върви ли козяшката пропаганда - ама пред фактите и боговете мълчали а нашите козячета по стар комунистически обичай като нямат доводи и почват да плюят по човека а не коментират какво е написал а както знаем че всички наши козячета и евроатлантици са бивши комуняги или ченгета от ДС.

    09:10 08.04.2026

  • 121 Пиночет

    2 0 Отговор

    До коментар #112 от "Дон Корлеоне":

    А ти в събота ще пущаш ли пак за 2.5€врака ,та да почистя и смажа инструмента ?

    09:11 08.04.2026

  • 122 Кухоглава копейка

    1 5 Отговор

    До коментар #68 от "Змията хапе":

    Коце Циганина ни каза не на еврото ще приемем долара!

    Коментиран от #125, #136

    09:12 08.04.2026

  • 123 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #115 от "Вацев":

    Не знам ама вече "силното и сплотено" НАТО умре. Пък нашите козячета ревът и плюят в безсилна злоба.

    Коментиран от #130

    09:12 08.04.2026

  • 124 ВВП

    6 0 Отговор
    Тромп тъпака е уникален дизайн..Ще заличи еврейското племе..Последния президент на САЩ.. После ,разпад на щат държава..

    09:13 08.04.2026

  • 125 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Кухоглава копейка":

    Трябва да се лъже яко че иначе ще се мре от глад нали?

    09:13 08.04.2026

  • 126 А МОЧАТА?

    1 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #129, #139

    09:13 08.04.2026

  • 128 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Евроатлантическо ценните нямат ли там някакво механизми да отстранят тоя екскремент, да го съдят и затворят? Този заплаши с изтребление цяла нация. Модерният Хитлер.

    09:16 08.04.2026

  • 129 А НАТОТО

    5 1 Отговор

    До коментар #126 от "А МОЧАТА?":

    май не можете го възстанови щото умря

    Коментиран от #132

    09:16 08.04.2026

  • 131 Абе ти що повтаряш коментарите?

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Антитрол":

    Мало/умен ли си?

    Коментиран от #133

    09:19 08.04.2026

  • 132 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #129 от "А НАТОТО":

    Е сряда ще се проведе среща на върха на НАТО във Вашингтон.
    А Путлер клечи на куфарчето в бункера.

    Коментиран от #134, #138

    09:22 08.04.2026

  • 133 Антитрол

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Абе ти що повтаряш коментарите?":

    Не аз за нашите ма.ло.ум.ни козачета ги повтарям че иначе не могат да ги възприемат с двете си мозъчни клетки.

    09:22 08.04.2026

  • 134 А НАТОТО

    4 0 Отговор

    До коментар #132 от "Ами":

    Панахидата ли ще е тогава - предай на участниците моите съболезнования.

    09:24 08.04.2026

  • 135 Хахаха

    2 0 Отговор
    Тотален идиот

    09:25 08.04.2026

  • 136 Гресиран козяк

    5 0 Отговор

    До коментар #122 от "Кухоглава копейка":

    А ти жълтопаветнико що още продължаваш дасигго слагаш в дир.никкка 😬 ?

    09:27 08.04.2026

  • 137 Зъл пес

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дончо ментата":

    Затова все казвам че хора на повече от 45-50години да НЕ бъдат избирани на важни политически позиции.И задължителен психиатричен преглед.Такива като Бай дрън и Дончо не бива да бъдат допускани до такива позиции.

    Коментиран от #148

    09:29 08.04.2026

  • 138 Небинарен модерен ляв

    2 0 Отговор

    До коментар #132 от "Ами":

    Много срещи много нещо бре неби нарррниккк,много баби -хилаво дете 😂🍌😂 !

    09:29 08.04.2026

  • 139 А ГДЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #126 от "А МОЧАТА?":

    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота 🤣🤣🤣 ?

    09:30 08.04.2026

  • 141 Явно

    3 1 Отговор
    Само за русия е нормално да извършва геноцид и военни престъпления, за всички останали е престъпление в международното право.

    09:44 08.04.2026

  • 142 Надъхан капейчо 🤩🤡

    1 1 Отговор
    Това е нашият пореден шанс да сменим световния ред не се колебайте другари напред революция ще сменяме световния ред

    09:44 08.04.2026

  • 143 Козаристан🐐

    0 2 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😁

    09:45 08.04.2026

  • 144 Христов

    5 1 Отговор
    Грозна история! Подобие на държава, основана от престъпници, на няма и 250 години да си позволява да "заличава" древни цивилизации и на това да му викате демокрация???!!!
    Айде сега да видим дали има истински ред и безпристрастност в МСПЧ! Дали ще излязат с присъда срещу Тръмп за геноцид...

    09:45 08.04.2026

  • 146 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Тръмп не може да направи нищо.като всеки измамник може само да плаши гаргите.поредния цирк

    09:51 08.04.2026

  • 147 Само питам

    2 0 Отговор
    А международно право ли е да имаш записано в конституцията, че трябва да унищожиш друга държава ?

    09:52 08.04.2026

  • 148 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Зъл пес":

    Само прзд човек може да слага всички 45-50 годишни и вообще хора на един кантар.

    09:52 08.04.2026

  • 149 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    2 1 Отговор
    Хартиената мечка са НЕМОЖАЧИ и няма да посмеят никога ЯО!

    докато орела на свободата от високо ще пусне едно две слънца през нощта над Техеран

    09:54 08.04.2026

  • 150 Зейфод Бийблброкс

    0 0 Отговор
    Интересна статия на Мартин Табаков. Побеляла му е брадата вече, така че спокойно може да не увърта толкова, а по-рязко да си каже. Шаблонният израз "най-силната демокрация" и факта, че за 2025г. в САЩ официално са "инвестирани" между $5-7млрд за лобиране (както те го наричат) - а си е чиста търговия с влияние, някак не вървят ръка за ръка. Президентът на Чистата плутокрация щял бил да даде сигнал на Авторитарните режими...?!
    Да не се правим зорлен на неразбиращи...

    Коментиран от #154

    09:58 08.04.2026

  • 151 12345

    0 0 Отговор
    лимитиран субект

    09:58 08.04.2026

  • 153 Гост

    4 0 Отговор
    В какво се превърнаха днешните политици? Това е лудост. Трябва да се оттегли веднага.

    10:01 08.04.2026

  • 154 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #150 от "Зейфод Бийблброкс":

    Избора на тръмп е абсолютно доказателство за демокрация в сащ.подобен не би трябвало да бъде назначаван никога за президент ако имаше някакъв варууант за елитарен контрол тая руска к..ва не би трябвало да става президент на най голямата демокрация в света ама глас народен глас божий.

    10:03 08.04.2026

  • 155 гошо

    3 0 Отговор
    Съд и затвор за оранжевия идиот.

    10:06 08.04.2026

  • 156 Бай

    2 0 Отговор
    "Американците са нация от идиоти" ! (Уолт Уитман).

    10:10 08.04.2026

  • 158 Зеления

    1 0 Отговор
    Оставям на вас да си отговорите на въпроса как се нарича този човек, който „силнее” пред слабите и слабее пред силните.""

    А как се наричат хора, които лижат задните части на същия този човек, като Бойко, ИТН и БСП които му разрешиха да сложи самолети на нашето летище за едно потупване по рамото?

    А как се наричат хора, които лижат задните части на същия този човек като Гюров, Нейнски, Запрянов и цялото ППДБ които въпреки призивите на целия си народ да прекратят споразумението и да махнат самолетите продължават да лъжат че те са за учение, а когато се затваря летището се ремонтират шахти?

    10:19 08.04.2026

  • 159 Няма да ги остави

    0 0 Отговор
    Ония ненормалници с ядрено оръжие, да теторизират сврта, пък и роксита навъдили

    10:20 08.04.2026

  • 160 "Аятолясите"

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ол1гофрен,":

    са се съгласили с всички искания на американците на преговорите в Брюксел, но веднага щом напуснали преговорната зала американците започнали да бомбардират Иран. Кои са терористите тогава? И става дума за американците.

    10:23 08.04.2026

  • 161 Боташ Крадев

    0 1 Отговор
    Международното право важи за държавите, които са го възприели и го спазват. Държави като Иран, Русия и Северна Корея не зачитат международното право и не го спазват. Спрямо тях могат да се прилагат всякакви методи в рамките или извън рамките на международните норми, които важат за останалите държави.

    10:25 08.04.2026

  • 162 Пришелец

    1 0 Отговор
    "Най-силната демокрация на авторитарните режими"- Още в заглавието.
    Без коментар!

    10:25 08.04.2026

  • 163 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Антитрол":

    "Когато Тръмп губи е "агент Краснов" а когато печели е "господаря на света" - нали така. Когато нападна Венецуела не беше "Руски шпионин", когато искаше Гренландия веднага стана "Руски шпионин", когато иска да напада Куба пак не е "Руски шпионин", когато спря помощта на зеления пак е "Руски шпионин".

    Толкова сте прозрачни в напъните си за пропаганда."

    Колега браво за този коментар !

    10:26 08.04.2026

  • 164 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Може и така...":

    Тръмп има немска кръв. Немците и руснаците са тясно свързани от векове. Прусия (Германия) и Русия са съюзници още от началото на 18-ти век, когато Русия става империя. Заедно ликвидират Полско-литовското княжество и си го разделят. Имали са обща граница от края на 18-ти век до Първата световна война. Петър Велики е голям почитател на Прусия и прави реформи по неин модел като внася хиляди немски учени, инженери, архитекти и т.н. Екатерина Велика пък си е направо германка и продължава същата политика. Цялата фамилия Романови са германци. Германия и Русия започват заедно втората световна война като съюзници. Културният и технологичен обмен между Германия и Русия е безспорен. То всъщност не е обмен, защото е само в една посока. В руския език има много немски думи. Техническите термини например са масово немски. Връзките между Германия и Русия са си чиста география. Човек с немска кръв да бъде руски агент е съвсем нормално.

    10:30 08.04.2026

  • 165 веселин

    1 0 Отговор
    "Изказването на Доналд Тръмп, че „една цивилизация ще загине тази нощ”, не трябва да бъде подминавано като поредната приумица на един лимитиран субект."
    Докато Тръмп открито казва това което мисли Меката Мария с розовата поличка --Путин -- се страхува да не обиди колегите си и прави всичко възможно да им се хареса и мисля ,че го харесват особено сега в розова поличка когато няма да откаже на никой той предателят Горби само това не направи тоя ще го направи сигурно .

    11:28 08.04.2026

