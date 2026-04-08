В Израел: Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид изрази остра критика към обявеното примирие между САЩ и Иран, определяйки го като стратегически провал за премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Лапид обвини Нетаняху, че не е успял да постигне целите на страната във войната срещу Иран.
"Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа", написа Яир Лапид в социалната мрежа "Екс".
Според него Израел дори не е бил част от консултациите при вземането на решение относно собствената си национална сигурност.
"Армията постигна всичко, което бе поискано от нея, а населението показа забележителна устойчивост. Нетаняху обаче се провали политически и стратегически и не успя да постигне нито една от целите, които си беше поставил", посочи Лапид.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", предаде Ройтерс.
Тръмп посочи, че е разговарял с лидери от Пакистан, след като по-рано тази нощ пакистанският премиер Шехбаз Шариф поиска от американския си колега да удължи с две седмици крайния срок, наложен на Иран да отвори Ормузкия проток.
Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп да преустанови атаките срещу Иран в срок от две седмици, но спирането на огъня не включва Ливан, пише в публикувано в социалната мрежа "Екс" изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който призова за двуседмично прекратяване на огъня часове преди изтичането поставения от Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток, тази нощ заяви, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на незабавно примирие, което важи и за Ливан.
"Израел подкрепя решението на президента Тръмп да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Иран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона", пише в изявлението. "Израел също така подкрепя усилията на САЩ да гарантират, че Иран вече не представлява ядрена, ракетна и терористична заплаха за Америка, Израел, арабските съседи на Иран и света", продължава изявлението. "Съединените щати увериха Израел, че са решени да постигнат тези цели... в предстоящите преговори. Двуседмичното примирие не включва Ливан", се добавя в текста.
4 ТЕЗИ
Доброто и лошото ченге ...
И сега Израел ще ползва АМЕРИКАНСКО ядрено оръжие,
с АМЕРИКАНСКО насочване,
по АМЕРИКАНСКА команда,
а Тръмп ще каже "Не бях аз, аз не знаех ..."
10:51 08.04.2026
13 Последния Софиянец
10:58 08.04.2026
15 всъщност
10:59 08.04.2026
16 ДрайвингПлежър
Тия освен за кражби и убийства за друго не мислят!
Коментиран от #44, #48
11:00 08.04.2026
17 Реалист
19 Наистина
Тя не можа да се докаже като държава.
НЕ ЗАСЛУЖАВА ДА Е ДЪРЖАВА.
Тя е вредна СИОНИСТКАТА държава за ЧОВЕЧЕСТВОТО.
11:02 08.04.2026
24 Мишел
Опитът за война с държава, подкрепяна от съюза Китай, Русия и Северна Корея очаквано завърши с поражение на агесорите.
11:07 08.04.2026
25 Архимандрисандрит Бибиян
30 Ивелин Михайлов
🔴 Запазване на иранския контрол над Ормузкия проток.
🔴 Съгласие за обогатяване на уран.
🔴 Отмяна на санкциите.
🔴 Прекратяване на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН и Управителния съвет на МААЕ.
🔴 Изплащане на компенсации на Иран.
🔴 Изтегляне на американските бойни сили от региона.
🔴 Прекратяване на войната по всички фронтове
11:13 08.04.2026
32 хи хих хи
До коментар #25 от "Архимандрисандрит Бибиян":Рано са те налазили мухите, и те хапят, хапят...
Коментиран от #38
11:14 08.04.2026
33 Феникс
До коментар #13 от "Последния Софиянец":В кои насеени места се случва това?
11:15 08.04.2026
38 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #32 от "хи хих хи":У савецката лудница Путйо не ви ли спре нетя или може ма само у Фатмакти?
11:20 08.04.2026
42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #35 от "Ивелин Михайлов":Намериха ли главата на аятолаха?
11:25 08.04.2026
43 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #36 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Едното е ДЪРЖАВА другото КОЛОНИЯ Знаех че сме зле но но не знаех че е чак толкова зле
11:25 08.04.2026
44 Дядо ви
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Казаното от теб е пълна глупост. Други "умници" като теб в западналата Европа си мислят същото за българите, гледайки какво правят някои наши сънародници там. Подкарването на цели племена и народи под един знаменател е признак най-малкото на невежество. Омразата ражда смърт, душевна и телесна. Държавите в които няма евреи да не би да нямат кражби и престъпност? Нашите врагове нямат кръв и плът, нашите врагове са поднебесните духове на злобата. Потърси къде е казано това и от кого.
11:26 08.04.2026
48 Демократ
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Общочовешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.
11:27 08.04.2026
