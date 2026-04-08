В Израел: Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид изрази остра критика към обявеното примирие между САЩ и Иран, определяйки го като стратегически провал за премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Лапид обвини Нетаняху, че не е успял да постигне целите на страната във войната срещу Иран.

"Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа", написа Яир Лапид в социалната мрежа "Екс".

Според него Израел дори не е бил част от консултациите при вземането на решение относно собствената си национална сигурност.

"Армията постигна всичко, което бе поискано от нея, а населението показа забележителна устойчивост. Нетаняху обаче се провали политически и стратегически и не успя да постигне нито една от целите, които си беше поставил", посочи Лапид.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че е разговарял с лидери от Пакистан, след като по-рано тази нощ пакистанският премиер Шехбаз Шариф поиска от американския си колега да удължи с две седмици крайния срок, наложен на Иран да отвори Ормузкия проток.

Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп да преустанови атаките срещу Иран в срок от две седмици, но спирането на огъня не включва Ливан, пише в публикувано в социалната мрежа "Екс" изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който призова за двуседмично прекратяване на огъня часове преди изтичането поставения от Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток, тази нощ заяви, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на незабавно примирие, което важи и за Ливан.

"Израел подкрепя решението на президента Тръмп да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Иран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона", пише в изявлението. "Израел също така подкрепя усилията на САЩ да гарантират, че Иран вече не представлява ядрена, ракетна и терористична заплаха за Америка, Израел, арабските съседи на Иран и света", продължава изявлението. "Съединените щати увериха Израел, че са решени да постигнат тези цели... в предстоящите преговори. Двуседмичното примирие не включва Ливан", се добавя в текста.