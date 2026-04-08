Новини
Свят »
Израел »
В Израел: Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа

В Израел: Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа

8 Април, 2026 10:48 3 612 51

  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • сащ-
  • иран-
  • яир лапид

Лапид обвини Нетаняху, че не е успял да постигне целите на страната във войната срещу Иран

В Израел: Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид изрази остра критика към обявеното примирие между САЩ и Иран, определяйки го като стратегически провал за премиера Бенямин Нетаняху, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Лапид обвини Нетаняху, че не е успял да постигне целите на страната във войната срещу Иран.

"Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа", написа Яир Лапид в социалната мрежа "Екс".

Според него Израел дори не е бил част от консултациите при вземането на решение относно собствената си национална сигурност.

"Армията постигна всичко, което бе поискано от нея, а населението показа забележителна устойчивост. Нетаняху обаче се провали политически и стратегически и не успя да постигне нито една от целите, които си беше поставил", посочи Лапид.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", предаде Ройтерс.

Тръмп посочи, че е разговарял с лидери от Пакистан, след като по-рано тази нощ пакистанският премиер Шехбаз Шариф поиска от американския си колега да удължи с две седмици крайния срок, наложен на Иран да отвори Ормузкия проток.

Израел подкрепя решението на американския президент Доналд Тръмп да преустанови атаките срещу Иран в срок от две седмици, но спирането на огъня не включва Ливан, пише в публикувано в социалната мрежа "Екс" изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф, който призова за двуседмично прекратяване на огъня часове преди изтичането поставения от Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток, тази нощ заяви, че Техеран и Вашингтон са се съгласили на незабавно примирие, което важи и за Ливан.

"Израел подкрепя решението на президента Тръмп да преустанови ударите срещу Иран за две седмици, при условие че Иран незабавно отвори проливите и спре всички атаки срещу САЩ, Израел и страните в региона", пише в изявлението. "Израел също така подкрепя усилията на САЩ да гарантират, че Иран вече не представлява ядрена, ракетна и терористична заплаха за Америка, Израел, арабските съседи на Иран и света", продължава изявлението. "Съединените щати увериха Израел, че са решени да постигнат тези цели... в предстоящите преговори. Двуседмичното примирие не включва Ливан", се добавя в текста.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хохо Бохо

    90 6 Отговор
    Тя па една история....аятолаха дето го убихте беше по стар от историята ви

    10:50 08.04.2026

  • 2 Онзи

    68 3 Отговор
    Омазахте пейзажа , срина ви се авторитета и доверието Еми това е

    Коментиран от #37, #46, #49

    10:50 08.04.2026

  • 3 Цуц

    56 4 Отговор
    Тя пък една история!!! На дядо ми патъците са по- стари от вас.

    10:51 08.04.2026

  • 4 ТЕЗИ

    49 3 Отговор
    Си играят на ХОЛИВУДСКА ПРОДУКЦИЯ:
    Доброто и лошото ченге ...

    И сега Израел ще ползва АМЕРИКАНСКО ядрено оръжие,
    с АМЕРИКАНСКО насочване,
    по АМЕРИКАНСКА команда,

    а Тръмп ще каже "Не бях аз, аз не знаех ..."

    10:51 08.04.2026

  • 5 Мдаа

    60 6 Отговор
    Многохилядната история на Велика Персия ви срина вашата еднодневна история.

    10:53 08.04.2026

  • 6 демократ

    10 45 Отговор
    Този ми харесва. Едно е ясно Иран Никога няма да има ЯО. Каквото и да струва това. Амин на дизела

    10:53 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 така е,

    52 4 Отговор
    и ще се става по-весело.Спре ли протекцията на краваристан, израел приключва.И после големите носове пак ще плъзнат по европа и америка, и почват проблемите. Историята се повтаря.

    10:54 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аятолах без крак

    7 30 Отговор
    Ахала-бахала, ще слагаме такси за преминаване през Ормузкия проток, "пуцай, куме", ахала-бахала. И накрая: ахала-бахала, безусловно и свободно преминаване през Ормузкия проток под контрола на САЩ. Естествено. Иначе няма да има "ахала-бахала".

    10:56 08.04.2026

  • 11 Дидо

    47 5 Отговор
    Докато Израел съществува, светът няма да е спокойно място!

    10:57 08.04.2026

  • 12 Данко Харсъзина

    45 7 Отговор
    Кравите се провалиха с гръм и трясък. Похарчиха 50 милиарда за да направят Иран велика сила. Цял свят им се смее.

    10:57 08.04.2026

  • 13 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Израел изкупува села в България да прави Кибуци

    Коментиран от #33

    10:58 08.04.2026

  • 14 Радио Ереван

    31 5 Отговор
    "Никога в цялата ни история не сме преживявали такава политическа катастрофа" !? То пък една история ....!?

    10:58 08.04.2026

  • 15 всъщност

    33 4 Отговор
    Ционистите изпаднаха дотолкова, че бомбардираха собствените си евреи и разрушиха синагогата в Техеран, което доказва само едно, че не им пука за евреите, като такива, а гонят съвсем други цели под прикритие на "вярата"!

    10:59 08.04.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    27 6 Отговор
    Очевидно няма евреин, който да не е абсолютен престъпник и и изрод кръвопиец!
    Тия освен за кражби и убийства за друго не мислят!

    Коментиран от #44, #48

    11:00 08.04.2026

  • 17 Реалист

    5 27 Отговор
    Върнахте Иран 20 години назад, малко ли е?!

    11:00 08.04.2026

  • 18 лапидора

    5 1 Отговор
    аутист

    11:00 08.04.2026

  • 19 Наистина

    25 5 Отговор
    Дойде крайният срок за разпадането на Израелската държава.
    Тя не можа да се докаже като държава.

    НЕ ЗАСЛУЖАВА ДА Е ДЪРЖАВА.
    Тя е вредна СИОНИСТКАТА държава за ЧОВЕЧЕСТВОТО.

    11:02 08.04.2026

  • 20 криза е . толкова протести.

    9 4 Отговор
    и колко квартала приличат на сринатата Газа . няма измрели , няма и финансова криза . евреите си празнуват . армията води война с две страни . мосад се излага доста . правят фалшиви новини . как евреите са много доволни от 3 години войни . имат арабите за прислуга . и не признават да са направили грешка . а те са виновни че америка нападна Иран . и сега ако стане атентат . в юса . натото се дърпа . нямат пари за нищо . сега може да се намешат в изборите . започнаха да се оформят перспективите . не бих ходил в израел .

    11:02 08.04.2026

  • 21 ама защо така

    5 10 Отговор
    нали Нетаняху беше умрял със 6 пръста?

    11:02 08.04.2026

  • 22 Георгиев

    19 5 Отговор
    То хубаво пише: Иран да отвори прохода, а Израел ще преустанови ли бомбандировките? И въобще какво иска и очаква Израел? И някой пита ли гражданите там? Газа беше едно, сега Иран. До кога?

    11:03 08.04.2026

  • 23 Киркилез

    22 4 Отговор
    В Израел: Никога в цялата ни история от как Сталин ни създаде 1948 г. и изхвърли вярващите хазари в новосъздадената държава Израел, която преди това никога не е съществувала, не сме преживявали такава политическа катастрофа!

    11:05 08.04.2026

  • 24 Мишел

    19 4 Отговор
    САЩ и Израел срещу Иран завършиха с пълно унижение. Впрочем, градовете на еврейската държава продължават да бъдат удряни от ирански ракети . Така става, като започваш война противник, който има много повече ракети .
    Опитът за война с държава, подкрепяна от съюза Китай, Русия и Северна Корея очаквано завърши с поражение на агесорите.

    11:07 08.04.2026

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    4 16 Отговор
    Изреелците са избраниа народ,кой желае да асвабади иранците од мракобесния режим на аетоласите бе пембени гагамуги!

    Коментиран от #32

    11:09 08.04.2026

  • 26 Да,бе

    16 3 Отговор
    Да стягат багажа,че пак ги чака пътуване...Няколко хилядолетия...

    11:09 08.04.2026

  • 27 Бай Ганьо

    3 13 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    11:10 08.04.2026

  • 28 Точен

    14 3 Отговор
    На света няма по-голямо Зло от ционизма и светът може да загине заради него!

    11:11 08.04.2026

  • 29 Пепи Волгата

    5 6 Отговор
    Изобщо не ми пука за Иран, Израел, Русия, Украйна, и САЩ важното е, че аз избрах еврото то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред!

    11:13 08.04.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    9 3 Отговор
    Иран спечели войната 🇮🇷🇺🇸 Условията на Иран, които САЩ приеха:

    🔴 Запазване на иранския контрол над Ормузкия проток.

    🔴 Съгласие за обогатяване на уран.

    🔴 Отмяна на санкциите.

    🔴 Прекратяване на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН и Управителния съвет на МААЕ.

    🔴 Изплащане на компенсации на Иран.

    🔴 Изтегляне на американските бойни сили от региона.

    🔴 Прекратяване на войната по всички фронтове

    11:13 08.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хи хих хи

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Рано са те налазили мухите, и те хапят, хапят...

    Коментиран от #38

    11:14 08.04.2026

  • 33 Феникс

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    В кои насеени места се случва това?

    11:15 08.04.2026

  • 34 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Иран ще получава по 64 милиарда $ годишно от транзитни такси

    11:15 08.04.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    5 4 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОЗДРАВЯВА ИРАН ЗА ПОБЕДАТА!

    Коментиран от #40, #42

    11:16 08.04.2026

  • 36 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 2 Отговор
    Искам някой да ми обясни как в санкционирана и бомбардирана държава бензина е без пари а в демократична България две евро оката

    Коментиран от #43

    11:18 08.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Архимандрисандрит Бибиян

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "хи хих хи":

    У савецката лудница Путйо не ви ли спре нетя или може ма само у Фатмакти?

    11:20 08.04.2026

  • 39 хъхъ

    3 2 Отговор
    Смяна на режимите ще има, но във Вашингтон и Тел Авив.

    11:23 08.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дон Корлеоне

    1 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    11:24 08.04.2026

  • 42 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ивелин Михайлов":

    Намериха ли главата на аятолаха?

    11:25 08.04.2026

  • 43 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Едното е ДЪРЖАВА другото КОЛОНИЯ Знаех че сме зле но но не знаех че е чак толкова зле

    11:25 08.04.2026

  • 44 Дядо ви

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Казаното от теб е пълна глупост. Други "умници" като теб в западналата Европа си мислят същото за българите, гледайки какво правят някои наши сънародници там. Подкарването на цели племена и народи под един знаменател е признак най-малкото на невежество. Омразата ражда смърт, душевна и телесна. Държавите в които няма евреи да не би да нямат кражби и престъпност? Нашите врагове нямат кръв и плът, нашите врагове са поднебесните духове на злобата. Потърси къде е казано това и от кого.

    11:26 08.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Аятолах в хамак

    0 0 Отговор
    САЩ и Израел на колене пред персите

    11:26 08.04.2026

  • 48 Демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Общочовешка ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    11:27 08.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ТЯ ВАШАТА КРАТКА ИСТОРИЯ

    4 0 Отговор
    ЩЕ ЗАВЪРШИ ДО 5-6 ГОДИНИ И ЩЕ ГЛЕДАМЕ ХОЛИВУДСКИ ФИЛМ-ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ ИЗРАЕЛ.

    11:31 08.04.2026

  • 51 Жорко

    1 0 Отговор
    Друг помияр....единият спря за момент заради политически игри и веднага го погнаха...съжалява но съм за Хитлер и маниерите му на правосъдие.

    11:31 08.04.2026