„Президентът на Съединените щати е луд“: говори се за отнемане правомощията на Тръмп

Договореното прекратяване на огъня между САЩ и Иран за срок от две седмици след заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че "цяла една цивилизация ще загине", ако Техеран не се съгласи на споразумение за Ормузкия проток, е централна тема в световния печат, пише БТА.
"Тръмп си намери отбивка от иранския път, но проблемите, довели до войната, остават нерешени", пише Дейвид Сангър в американския в. "Ню Йорк таймс". "В 08:06 часа сутринта на 7 април (15:06 ч. българско време - бел. БТА) той отправи апокалиптична заплаха към Иран, заявявайки, че ако искането му за отварянето на Ормузкия проток не бъде изпълнено от Техеран до края на ултиматума му (22:00 ч. нюйоркско време, 03:00 часа българско време днес), цяла една цивилизация ще загине тази вечер и няма да се възстанови никога повече. Краткосрочното му сплашване може и да е проработило, но фундаменталните различия с Иран остават също толкова дълбоки, колкото бяха през февруари", пише авторът, визирайки началото на американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.
"Десет часа и 26 минути след като отправи заплахата си към Иран - в 18:32 ч. източноамериканско време, Тръмп я оттегли", отбелязва Сангър. "Ню Йорк таймс" обръща внимание, че войната с Иран е нанесла удар върху световната икономика, като в същото време е демонстрирала американското технологично господство и неочакваната иранска устойчивост.
Тактиката на Тръмп да ескалира реториката си до астрономически нива със сигурност му помогна да открие изхода, който търсеше от седмици, посочва американското издание. Това може би подхранва убеждението му, че похватите, които е научил в света на недвижимите имоти в Ню Йорк – като пренебрегване на стари конвенции и отправяне на свръхизисквания – работят и в геополитиката, коментира авторът в "Ню Йорк таймс".
Това несъмнено е очевидна тактическа победа, която би трябвало, поне временно, да възстанови потока на петрол, торове и хелий през Ормузкия проток и да успокои пазарите, където имаше опасения, че глобален енергиен шок ще доведе до глобална рецесия, пише Сангър, отбелязвайки, че не е решен нито един от фундаменталните проблеми, довели до войната. Теократичното правителство в Техеран остава на власт, подкрепяно от агресивния Корпус на гвардейците на Ислямската революция, и подчиняващо изплашено население, атакувано с ракети и бомби, акцентира "Ню Йорк таймс", констатирайки, че контролът на един познат режим оставя иранския ядрен арсенал там, където си е бил досега.
От друга страна "Ню Йорк таймс" напомня за придобилото популярност определение на политиката на Тръмп - TACO (Trump Always Chickens Out - "Тръмп винаги накрая го хваща страх"). Този акроним определя една цяла епоха, отбелязва сайтът на италианската национална телевизия РАИ, обръщайки внимание на факта, че иранската държавна телевизия ликува след "унизителното американско отстъпление".
Британският в. "Гардиън" поддържа темата за намереното от Тръмп отклонение с водещото заглавие "Отчаяно търсене на какъвто и да е изход", под което проследява реакциите по високите етажи на американската политика на постигнатото от Тръмп примирие. Политически лидери и много американци въздъхнаха с облекчение във вторник вечерта, след като Доналд Тръмп обяви временно споразумение за прекратяване на огъня след заплахи за унищожаване на "цялата цивилизация“ на Иран, пише изданието, посочвайки, че споразумението бе обявено около 90 минути преди изтичането на дадения от Тръмп краен срок.
"Радвам се, че Тръмп отстъпи - той отчаяно търсеше някакъв изход от ситуацията, създадена с нелепата му врява“, казва лидерът на малцинството на демократите в Сената на САЩ Чък Шумър, цитиран от "Гардиън". По-рано Шумър нарече Тръмп "изключително болен човек“, който води "безсмислена война по свой избор“.
Според Кейти Роджърс от "Ню Йорк таймс" заплахата на Тръмп за унищожаване на иранската цивилизация вече е прекрачила прага на "празните приказки". Това беше зашеметяваща заплаха, отправена с цялата небрежна безсърдечност, която се превърна в предпочитания стил на комуникация на президента Тръмп, пише Роджърс.
"Публикацията в "Трут соушъл", в която отправи заплахата, е част от хаотичния му стил на преговори, целящ да доведе до прекратяване на започнатия лично от него конфликт и да убеди Техеран да отвори Ормузкия проток. Някои от съветниците на президента видяха ескалиращата реторика на Тръмп като тактика за преговори, която подсказваше, че той е по-заинтересован от намирането на изход от войната, отколкото от опустошителна атака", посочва авторката в "Ню Йорк таймс".
Според Филип Кеникът от друг американски вестник - "Вашингтон пост", мрачната реторика на Тръмп е засенчила новите чудеса на космическата ера, на които светът е станал свидетел с лунната мисия "Артемис 2". "Мисиите "Аполо“ предложиха невиждан преди път към глобален прогрес, докато върху "Артемис 2" легна сянката на апокалиптичната заплаха на една нация да унищожи друга", казва авторът.
Целият свят се фиксира да разгадава до какво би довела заплахата на Тръмп, гласи лайтмотивът на "Уолстрийт джърнъл". "Дори за президент, който отдавна разчита на хипербола в заплахите, тази публикация в "Екс" от 85 думи бе в повече. Тя рикошира от Овалния кабинет до чуждестранни посолства в САЩ и корпоративни офиси, задействайки обратно броене до крайния срок на Тръмп в 20:00 часа източноамериканско време и трескава глобална игра на догадки за това какво е готов да направи най-могъщият човек в света", отбелязва "Уолстрийт джърнъл".
"Монд" на свой ред посочи, че словесната ескалация на Доналд Тръмп поражда въпроси за психичното му здраве. "Президентът на Съединените щати е луд“ е водещото заглавие на френското издание, което цитира мнения на американски конгресмени. "Законодатели, смаяни от мръсния и геноциден език, използван от обитателя на Белия дом, започват да се позовават на 25-ата поправка на Конституцията на САЩ, която позволява обявяването на държавен глава за недееспособен и прехвърлянето на правомощия на вицепрезидента", акцентира "Монд".
Изявленията на Тръмп пораждат опасения, че САЩ са в състояние да извършат военни престъпление, посочва от своя страна испанският в. "Паис". "Атакуването на инфраструктура, жизненоважна за оцеляването на мирното население, като електроцентрали, нефтени кладенци, мостове и пътища, може да се счита за нарушение на международното право според експерти, с които разговаря "Паис", пише в материала си Каролина Де Лима.
"Единственото правно основание за атаки срещу подобни обекти или инфраструктури по време на война е, че те ефективно допринасят за военните действия“, обяснява пред испанския вестник Том Даненбаум, професор по право в Станфордския университет в САЩ. Тимъти Снайдър, известен американски историк, специализиран в Холокоста, предположи, че заплахата на Тръмп да унищожи цяла цивилизация може да бъде наказуема съгласно Конвенцията на ООН за геноцида, обобщава "Паис".
