Новини
Свят »
САЩ »
„Президентът на Съединените щати е луд“: говори се за отнемане правомощията на Тръмп

8 Април, 2026 10:33 3 939 51

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • иран-
  • израел

Вестник "Монд" посочи, че словесната ескалация на Доналд Тръмп поражда въпроси за психичното му здраве

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Договореното прекратяване на огъня между САЩ и Иран за срок от две седмици след заплахата на американския президент Доналд Тръмп, че "цяла една цивилизация ще загине", ако Техеран не се съгласи на споразумение за Ормузкия проток, е централна тема в световния печат, пише БТА.

"Тръмп си намери отбивка от иранския път, но проблемите, довели до войната, остават нерешени", пише Дейвид Сангър в американския в. "Ню Йорк таймс". "В 08:06 часа сутринта на 7 април (15:06 ч. българско време - бел. БТА) той отправи апокалиптична заплаха към Иран, заявявайки, че ако искането му за отварянето на Ормузкия проток не бъде изпълнено от Техеран до края на ултиматума му (22:00 ч. нюйоркско време, 03:00 часа българско време днес), цяла една цивилизация ще загине тази вечер и няма да се възстанови никога повече. Краткосрочното му сплашване може и да е проработило, но фундаменталните различия с Иран остават също толкова дълбоки, колкото бяха през февруари", пише авторът, визирайки началото на американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари.

"Десет часа и 26 минути след като отправи заплахата си към Иран - в 18:32 ч. източноамериканско време, Тръмп я оттегли", отбелязва Сангър. "Ню Йорк таймс" обръща внимание, че войната с Иран е нанесла удар върху световната икономика, като в същото време е демонстрирала американското технологично господство и неочакваната иранска устойчивост.

Тактиката на Тръмп да ескалира реториката си до астрономически нива със сигурност му помогна да открие изхода, който търсеше от седмици, посочва американското издание. Това може би подхранва убеждението му, че похватите, които е научил в света на недвижимите имоти в Ню Йорк – като пренебрегване на стари конвенции и отправяне на свръхизисквания – работят и в геополитиката, коментира авторът в "Ню Йорк таймс".

Това несъмнено е очевидна тактическа победа, която би трябвало, поне временно, да възстанови потока на петрол, торове и хелий през Ормузкия проток и да успокои пазарите, където имаше опасения, че глобален енергиен шок ще доведе до глобална рецесия, пише Сангър, отбелязвайки, че не е решен нито един от фундаменталните проблеми, довели до войната. Теократичното правителство в Техеран остава на власт, подкрепяно от агресивния Корпус на гвардейците на Ислямската революция, и подчиняващо изплашено население, атакувано с ракети и бомби, акцентира "Ню Йорк таймс", констатирайки, че контролът на един познат режим оставя иранския ядрен арсенал там, където си е бил досега.

От друга страна "Ню Йорк таймс" напомня за придобилото популярност определение на политиката на Тръмп - TACO (Trump Always Chickens Out - "Тръмп винаги накрая го хваща страх"). Този акроним определя една цяла епоха, отбелязва сайтът на италианската национална телевизия РАИ, обръщайки внимание на факта, че иранската държавна телевизия ликува след "унизителното американско отстъпление".

Британският в. "Гардиън" поддържа темата за намереното от Тръмп отклонение с водещото заглавие "Отчаяно търсене на какъвто и да е изход", под което проследява реакциите по високите етажи на американската политика на постигнатото от Тръмп примирие. Политически лидери и много американци въздъхнаха с облекчение във вторник вечерта, след като Доналд Тръмп обяви временно споразумение за прекратяване на огъня след заплахи за унищожаване на "цялата цивилизация“ на Иран, пише изданието, посочвайки, че споразумението бе обявено около 90 минути преди изтичането на дадения от Тръмп краен срок.

"Радвам се, че Тръмп отстъпи - той отчаяно търсеше някакъв изход от ситуацията, създадена с нелепата му врява“, казва лидерът на малцинството на демократите в Сената на САЩ Чък Шумър, цитиран от "Гардиън". По-рано Шумър нарече Тръмп "изключително болен човек“, който води "безсмислена война по свой избор“.

Според Кейти Роджърс от "Ню Йорк таймс" заплахата на Тръмп за унищожаване на иранската цивилизация вече е прекрачила прага на "празните приказки". Това беше зашеметяваща заплаха, отправена с цялата небрежна безсърдечност, която се превърна в предпочитания стил на комуникация на президента Тръмп, пише Роджърс.

"Публикацията в "Трут соушъл", в която отправи заплахата, е част от хаотичния му стил на преговори, целящ да доведе до прекратяване на започнатия лично от него конфликт и да убеди Техеран да отвори Ормузкия проток. Някои от съветниците на президента видяха ескалиращата реторика на Тръмп като тактика за преговори, която подсказваше, че той е по-заинтересован от намирането на изход от войната, отколкото от опустошителна атака", посочва авторката в "Ню Йорк таймс".

Според Филип Кеникът от друг американски вестник - "Вашингтон пост", мрачната реторика на Тръмп е засенчила новите чудеса на космическата ера, на които светът е станал свидетел с лунната мисия "Артемис 2". "Мисиите "Аполо“ предложиха невиждан преди път към глобален прогрес, докато върху "Артемис 2" легна сянката на апокалиптичната заплаха на една нация да унищожи друга", казва авторът.

Целият свят се фиксира да разгадава до какво би довела заплахата на Тръмп, гласи лайтмотивът на "Уолстрийт джърнъл". "Дори за президент, който отдавна разчита на хипербола в заплахите, тази публикация в "Екс" от 85 думи бе в повече. Тя рикошира от Овалния кабинет до чуждестранни посолства в САЩ и корпоративни офиси, задействайки обратно броене до крайния срок на Тръмп в 20:00 часа източноамериканско време и трескава глобална игра на догадки за това какво е готов да направи най-могъщият човек в света", отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

"Монд" на свой ред посочи, че словесната ескалация на Доналд Тръмп поражда въпроси за психичното му здраве. "Президентът на Съединените щати е луд“ е водещото заглавие на френското издание, което цитира мнения на американски конгресмени. "Законодатели, смаяни от мръсния и геноциден език, използван от обитателя на Белия дом, започват да се позовават на 25-ата поправка на Конституцията на САЩ, която позволява обявяването на държавен глава за недееспособен и прехвърлянето на правомощия на вицепрезидента", акцентира "Монд".

Изявленията на Тръмп пораждат опасения, че САЩ са в състояние да извършат военни престъпление, посочва от своя страна испанският в. "Паис". "Атакуването на инфраструктура, жизненоважна за оцеляването на мирното население, като електроцентрали, нефтени кладенци, мостове и пътища, може да се счита за нарушение на международното право според експерти, с които разговаря "Паис", пише в материала си Каролина Де Лима.

"Единственото правно основание за атаки срещу подобни обекти или инфраструктури по време на война е, че те ефективно допринасят за военните действия“, обяснява пред испанския вестник Том Даненбаум, професор по право в Станфордския университет в САЩ. Тимъти Снайдър, известен американски историк, специализиран в Холокоста, предположи, че заплахата на Тръмп да унищожи цяла цивилизация може да бъде наказуема съгласно Конвенцията на ООН за геноцида, обобщава "Паис".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    27 75 Отговор
    Ми то и Пусин е лyд, ама там си е нормално положение.

    Коментиран от #11, #20, #22, #47

    10:34 08.04.2026

  • 2 Калин

    69 8 Отговор
    Не ни занимавайте с ционисти, евроатлантици, психопати, расисти и педофили. Изобщо не ни интересуват тези изроди.
    В задокеанския обор няма положителни герои, всички са боклуци и винаги са били такива, цялата им пропаднала държава е сметище от боклуци.

    Коментиран от #19

    10:37 08.04.2026

  • 3 ДънБай

    59 6 Отговор
    А предишния не беше ли също луд ?!

    Коментиран от #12

    10:37 08.04.2026

  • 4 Иван

    55 3 Отговор
    Вече всички видяха жалкото примитивно ниво на вмирисаният зомби хегемон .

    10:37 08.04.2026

  • 5 Мишел

    44 3 Отговор
    Празноглав самохвалко е, не е луд.

    Коментиран от #51

    10:38 08.04.2026

  • 6 Мелания

    37 0 Отговор
    - Дони не е луд, само не помни! Сутринта като ме хвана с трима от охраната, и вика - Какво правят тези разгащените при тебе, бельото ли трябва да им изгладиш?!

    10:38 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мдада...

    3 34 Отговор
    И този си повярва много - егоизъм и безразсъдство, като Путя.

    10:39 08.04.2026

  • 9 импичмънт може но трудно

    19 0 Отговор
    хората сериозно се занимават с десетките проблеми които им е причинил и за досиетата Епстийн . той разбира се има много плюсове . колко пъти се обиди на Европа . като че ли това накара някои вечни политици да се позамислят . срещата с президента на РФ . също е не само пиар . снимането със зелински остана на по заден план .

    10:40 08.04.2026

  • 10 Хаха

    35 1 Отговор
    И ционистът с големите уши в Тел Авив е психично лабилен.

    10:40 08.04.2026

  • 11 Надъхан капейчо 🤩🤡

    6 24 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Не ми обиждай Пусчо че като се ядосаме Ще вземем да сменим световния ред!!!

    Коментиран от #33

    10:40 08.04.2026

  • 12 Мишел

    32 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДънБай":

    Предишният бе с бързо напредваща деменция.

    10:41 08.04.2026

  • 13 К ПЕЙКИ с чалми

    7 24 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #30

    10:41 08.04.2026

  • 14 Е то беше ясно още първия мандат

    24 0 Отговор
    Че си е кукумицин

    10:41 08.04.2026

  • 15 Натан

    33 0 Отговор
    Не, не е луд ами евреите го държат явно по досиетата Епщайн и той играе по тяхната сатанинска тояга. Но Израел сега има страшен проблем защото всички арабски държави и Иран ще искат само едно - ядрено оръжие и по един или друг начин ще го получат!

    10:41 08.04.2026

  • 16 Иван

    33 1 Отговор
    Не е луд . Еврейските собственици на долара го правят на луд с педофилските компромати . Но това няма как да направи запада технологично напреднал и боеспособен

    10:42 08.04.2026

  • 17 Действително

    28 1 Отговор
    има нещо смущаващо в поведението, но то като че ли е резултат на недоразвит интелект. Уж дядо, пък разсъжденията и поведението като на тийнейджър.

    10:42 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ((((((((((

    33 1 Отговор

    До коментар #2 от "Калин":

    Не е луд. Първия мандат беше друг. Просто, избират си зависими/,Епщайн/ и Дълбоката държава- ДД им нарежда какво да правят. Този 39 трилионен дълг им виси на врата и трябва да го намалят чрез продажба на оръжия и крадене на чужди ресурси.

    10:44 08.04.2026

  • 20 Хаха

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Това ли научи от бТВ и Нова. Който не е ходил на училище...

    10:45 08.04.2026

  • 21 мдаа

    20 0 Отговор
    И тука имаме един луд с 4 оставки. Елата приберете и него!

    10:45 08.04.2026

  • 22 Родна реч, омайна сладка..

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Да, да .. ми то.. ама ... си е нормално .

    10:45 08.04.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    19 0 Отговор
    Луда крава.

    10:47 08.04.2026

  • 24 УСА гюбюр

    9 0 Отговор
    Аз съм нормален

    10:47 08.04.2026

  • 25 гошо

    18 0 Отговор
    Арест,съд,затвор.

    10:47 08.04.2026

  • 26 Дончо ментата

    17 0 Отговор
    Я не с лошо за "Заличителят на Цивилизации"😅

    10:48 08.04.2026

  • 27 Ъъъъ

    25 1 Отговор
    Я дайте нещо от израелската преса, че гледам евреите разпънаха Тръмп на кръст заради примирието, като според израелските медии, Тръмп се е превърнал в "глобален клоун“, иранците " са правили каквото си искат с администрацията на Тръмп “ и случилото се е "не само постижение за Иран, но и голяма победа за страната“.... 🤣

    10:48 08.04.2026

  • 28 Гост

    24 1 Отговор
    Трябва да си ходи. Не е това президента който САЩ трябва да има. Определено поста не е за него.

    10:49 08.04.2026

  • 29 Мишел

    19 2 Отговор
    Не е за това, че е луд. Не искат президент, които светкавично обявява война на Иран която САЩ губи с удавяне в Ормузкия проток още по светкавично.

    10:52 08.04.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Световният ред се променя пред очите ти❗
    Ама ПО ПЕЙКИТЕ, четете БЕЗ разбиране и гледате БЕЗ да виждате‼️

    10:53 08.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 боклук

    18 1 Отговор
    Още при първия му мандат, мъдрият източен човек Кич Чен Ум нарече Тръмп ,,изкуфял дъртак", но тогава всички ние критикувахме лидера на КНДР!

    10:56 08.04.2026

  • 33 Тихо бе

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    ГАНЬО БАЛКАНСКИ!Пробите доларчето като тебе,гледат краварника само на картичка и мечтаят да видят мухлясалият обор,но са дискриминирани от ФАЩ и виза не получават!😂😂😂

    10:57 08.04.2026

  • 34 Някой

    10 0 Отговор
    Заплахи с геноцит. Трябва да се направи импийчмънт и заедно с терориста Сатаняху на съд за престъпления срещу човечеството!

    10:59 08.04.2026

  • 35 Хохо Бохо

    14 2 Отговор
    Не е луд. Нацист е и иска заличаване на цяла нация за една нощ. Има и инструменти реално да го направи. Този трябва да бъде съден като Хитлер. Подобни отпадъци нямат място на света.

    11:03 08.04.2026

  • 36 Хахахаха

    4 8 Отговор
    Тръмпоча все пак е избора и на копейките. Нормални хора не се хващат на такива глупости, като на тръмп. Помня, какви коментари бяха на копейки тук, какво чудо като тръмпоча спечели изборите. Ония последния от софия чак банкет вдигна в ресторанта, че тръмп спечелил изборите. Но нормално, копейките всичките им избори на президенти са такива.

    11:04 08.04.2026

  • 37 Бай

    8 3 Отговор
    Тръмп=Хитлер !

    Коментиран от #38

    11:05 08.04.2026

  • 38 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #37 от "Бай":

    Тръмп=путин =нетаняху =хитлер.

    11:07 08.04.2026

  • 39 Раковски

    3 7 Отговор
    Разни либерални и прогресивни "госпоици" много се били стресирали, че президентът Тръмп бил използвал толкова крайна реторика срещу ислямистите в Техеран и ги заплашил, че "цивилизацията" им ще бъде унищожена. Ах, ох, хлъц... Но същите префинени душици никога не са се стресирали, камо ли да надигнат протестен гласец, срещу системните заплахи на Техеран да изличи от лицето на Земята САЩ и Израел. Какъв парадокс, нали!
    Всъщност, какво очаквате - срещу вас кръвнишки да е тръгнал туземец с боздуган, който иска да ви убие, а вие да му предложите чай от каркаде и да послушате заедно Гершуин?

    11:09 08.04.2026

  • 40 Моарейн

    11 4 Отговор
    След като "най-великата демокрация в света" не можа да излъчи като кандидат за президент нищо по-добро от един луд и един дементен, заменен в последния момент от една истеричка, колко велика е всъщност тая демокрация?

    11:10 08.04.2026

  • 41 Архимандрисандрит Бибиян

    5 0 Отговор
    Долен Тъп мое е луд ма синето апче го кара да вярва у победата над земното притеглене! Внетен ли сме?

    11:12 08.04.2026

  • 42 Ко речи...,Ко...?!

    4 1 Отговор
    ,,...може да бъде наказуема съгласно Конвенцията на ООН за геноцида..."
    ООН-то кой го бръсне за с...ва...?!
    Къде беше ООН-то,когато Смахнатаняку избиваше мирното население на Газа....?!

    11:15 08.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гост

    3 1 Отговор
    Няма такъв документиран пример в историята на човечеството владетел, президент или който и да е да е заплашвал цяла цивилизация с "унищожение"! Епщайнеца надмина в заплахите си дори Чингис хан, Наполеон, Хитлер...
    Всъщност епщайнеца е достоен наследник на неговите предци, които унищожават една голяма етническа група, макар същата да е далече от понятието "цивилизация", също така и без да я заплашват, а направо изпълняват!

    11:18 08.04.2026

  • 45 Факт

    3 2 Отговор
    Тръмп направи много точни неща за САЩ. Само където го подведоха за Иран.

    11:23 08.04.2026

  • 46 Зъл пес

    1 1 Отговор
    Удри Дончо!С тия заслепени фанатици трябва здраво сплашване.

    11:27 08.04.2026

  • 47 Преди руснаците бяха крепостни

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    Сега са роби.

    11:30 08.04.2026

  • 48 Ами

    0 0 Отговор
    Както се твърдеше че е във болница "психиатрия" може би отлагането със 2 седмици боя със Иран, е надеждата един луд да умре.

    11:30 08.04.2026

  • 49 Ами че това

    0 0 Отговор
    От колко време го пиша, ама пеперудите ме трият, защото нямат одобрение какво да публикуват?!

    11:31 08.04.2026

  • 50 ТРЪМП НАШ

    0 0 Отговор
    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ

    Да побързат да го махат

    Че сега когато настъпи застой с Иран

    Нали знаете кой е на Мушката.

    Куба ще изгори

    ТАВАРИШИ и ТАВАРАШУТКИ.

    На Иран , Китай и Русия помагаха

    Ама на Куба ,няма шанс .

    Затова Купейки
    Почвайте с Молитвите

    Да го махнат АГЕНТ КРАСНОВ..

    11:31 08.04.2026

  • 51 не си

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    си обама, може димитров да си, ама пак си постна в мислене....

    11:33 08.04.2026