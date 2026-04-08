Въпреки обявеното примирие: Иран и Израел продължават да се обстрелват с ракети

Израелските военновъздушни сили продължават да нанасят удари по Иран въпреки обявяването на прекратяване на огъня, съобщи The Times of Israel, позовавайки се на служител по сигурността.

Вестникът отбелязва, че няма признаци за край на израелските операции срещу ливанското шиитско движение Хизбула, въпреки че пакистанският премиер Шахбаз Шариф по-рано заяви, че прекратяването на огъня „влиза в сила незабавно“ и трябва да се прилага „включително в Ливан и другаде“.

Изданието пише, че израелската армия два пъти е съобщавала за ракетен обстрел от Иран, „откакто прекратяването на огъня трябваше да влезе в сила“.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция прехвана и унищожи шест крилати ракети в небето над иранската провинция Казвин, предаде. Press TV, позовавайки се на свои източници.

Според канала военните са свалили още две ракети северно от Техеран и над Хамадан.

Сред свалените ракети е била една Tomahawk.

Сирени за въздушна тревога са прозвучали два пъти в рамките на час в централен Израел, включително в Тел Авив, съобщи ТАСС.

Веднага след това в израелската столица е имало няколко експлозии.

Израелските военни обявиха преди това, че са засекли нови ракетни атаки от Иран и са започнали да ги прехващат.

„Израелските отбранителни сили са засекли ракети, изстреляни от Иран към израелска територия. Отбранителните системи работят за прихващане на заплахите“, се казва в изявлението.

Това се случва на фона на съобщенията, че САЩ и Иран са се споразумели за прекратяване на огъня и казаното от пакистанският премиер Шахбаз Шариф, че прекратяването на огъня „ще влезе в сила незабавно“.

По-рано Хизбула атакува с дронове израелска казарма, разположена в селището Гиват Йоав на Голанските възвишения.

За нападението съобщи в Telegram канала си военната информационна служба на шиитското движение.

„Дронове камикадзе бяха използвани от бойци на Ислямската съпротива при атака срещу вражеска казарма в Гиват Йоав на Голанските възвишения“, се казва в изявлението. „Операцията беше проведена в защита на ливанския народ от престъпната израелска агресия.“

Във вторник шиитски милиции съобщиха за ракетни и минометни атаки срещу армейски казарми в селищата Дишон, Ифта и Рамот Нафтали в Горна Галилея.

В тези казарми се помещават войници, участващи във въоръжени конфликти в Ливан.

Според комюникето, пет танка Меркава и бронетранспортьор Намер са били унищожени при отблъскване на израелски атаки срещу ливанските градове Айната, Бинт Джубейл, Ал-Баяда и Ет-Тайба.

Като цяло, части на Хизбула са извършили над 50 въоръжени боеви нападения на 7 април.

Двама цивилни са загинали при експлозия в квартал Ал-Амирия в западните покрайнини на Багдад, съобщи Министерството на вътрешните работи на Арабската република.

Според правоохранителните органи „въздушен удар е ударил къща в Ал-Амирия, убивайки двама души“. Министерството на вътрешните работи също така съобщи, че в същия квартал, на улица „Палестина“, „друга ракета е ударила жилищна сграда“, без да дава информация за пострадали.

Министерството заяви, че „компетентните органи са започнали спешно разследване за изясняване на обстоятелствата около тези инциденти“.