Новини
Свят »
Ливан »
Въпреки обявеното примирие: Иран и Израел продължават да се обстрелват с ракети

8 Април, 2026 03:07, обновена 8 Април, 2026 04:53 3 538 15

  • хизбула-
  • израел-
  • казарми-
  • атаки-
  • дронове-
  • ливан

Хизбула атакува с дронове-камикадзе израелска казарма на Голанските възвишения. Двама цивилни загинаха край Багдад

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските военновъздушни сили продължават да нанасят удари по Иран въпреки обявяването на прекратяване на огъня, съобщи The Times of Israel, позовавайки се на служител по сигурността.

Вестникът отбелязва, че няма признаци за край на израелските операции срещу ливанското шиитско движение Хизбула, въпреки че пакистанският премиер Шахбаз Шариф по-рано заяви, че прекратяването на огъня „влиза в сила незабавно“ и трябва да се прилага „включително в Ливан и другаде“.

Изданието пише, че израелската армия два пъти е съобщавала за ракетен обстрел от Иран, „откакто прекратяването на огъня трябваше да влезе в сила“.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция прехвана и унищожи шест крилати ракети в небето над иранската провинция Казвин, предаде. Press TV, позовавайки се на свои източници.

Според канала военните са свалили още две ракети северно от Техеран и над Хамадан.

Сред свалените ракети е била една Tomahawk.

Сирени за въздушна тревога са прозвучали два пъти в рамките на час в централен Израел, включително в Тел Авив, съобщи ТАСС.

Веднага след това в израелската столица е имало няколко експлозии.

Преди това израелската армия обяви, че е засекла нови ракетни изстрелвания от иранска територия.

Израелските военни обявиха преди това, че са засекли нови ракетни атаки от Иран и са започнали да ги прехващат.

„Израелските отбранителни сили са засекли ракети, изстреляни от Иран към израелска територия. Отбранителните системи работят за прихващане на заплахите“, се казва в изявлението.

Това се случва на фона на съобщенията, че САЩ и Иран са се споразумели за прекратяване на огъня и казаното от пакистанският премиер Шахбаз Шариф, че прекратяването на огъня „ще влезе в сила незабавно“.

По-рано Хизбула атакува с дронове израелска казарма, разположена в селището Гиват Йоав на Голанските възвишения.

За нападението съобщи в Telegram канала си военната информационна служба на шиитското движение.

„Дронове камикадзе бяха използвани от бойци на Ислямската съпротива при атака срещу вражеска казарма в Гиват Йоав на Голанските възвишения“, се казва в изявлението. „Операцията беше проведена в защита на ливанския народ от престъпната израелска агресия.“

Във вторник шиитски милиции съобщиха за ракетни и минометни атаки срещу армейски казарми в селищата Дишон, Ифта и Рамот Нафтали в Горна Галилея.

В тези казарми се помещават войници, участващи във въоръжени конфликти в Ливан.

Според комюникето, пет танка Меркава и бронетранспортьор Намер са били унищожени при отблъскване на израелски атаки срещу ливанските градове Айната, Бинт Джубейл, Ал-Баяда и Ет-Тайба.

Като цяло, части на Хизбула са извършили над 50 въоръжени боеви нападения на 7 април.

Двама цивилни са загинали при експлозия в квартал Ал-Амирия в западните покрайнини на Багдад, съобщи Министерството на вътрешните работи на Арабската република.

Според правоохранителните органи „въздушен удар е ударил къща в Ал-Амирия, убивайки двама души“. Министерството на вътрешните работи също така съобщи, че в същия квартал, на улица „Палестина“, „друга ракета е ударила жилищна сграда“, без да дава информация за пострадали.

Министерството заяви, че „компетентните органи са започнали спешно разследване за изясняване на обстоятелствата около тези инциденти“.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    32 4 Отговор
    примирието е с краварите, а не с мошетата.

    Коментиран от #2, #9

    03:49 08.04.2026

  • 2 Даааааа

    30 7 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Да добавя.
    Оня с малките мустачки не успя но персите ще я довършат тази работа с евреите

    Коментиран от #4

    03:53 08.04.2026

  • 3 Гражданин.

    9 1 Отговор
    Това не се брои.

    03:53 08.04.2026

  • 4 Ммммм

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Даааааа":

    Д А Н О

    04:05 08.04.2026

  • 5 Иран няма да спре

    18 6 Отговор
    Иран няма да спре докато не изчисти тази фълшива държава израел която беше създадена ат англия с сила и убйста и кражба на земите а палестина Русия днес се закани на англия кадейто е подпалила войната между Русия и украйна сега вече истинта изобличена сега вече англя да му мисли с израел вече е свършено дано да горяд евреите в ада крият се като мишки по дупките а Иранците са по улиците - Иран няма да спре веднъж бяха лъгани от америка

    04:17 08.04.2026

  • 6 Лъжлива чалма

    7 2 Отговор
    Тва е абсолютната лъжа! Еврейски номера!

    04:19 08.04.2026

  • 7 Късно е либе за китка

    20 6 Отговор
    Защо ли тази новина не буди вълна от съчувствие и съпричастност към горките, миролюбови евреи, дето сключили примирие..

    04:22 08.04.2026

  • 8 .....

    8 1 Отговор
    Така се прави. Бий за да те уважават

    05:01 08.04.2026

  • 9 Малко бъркаш

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Примирието включва САЩ и Израел от една страна и Израел от друга! И така беше обявено официално.
    Като Израел да спре и в Ливан и Газа!
    Но Израел в торба не стои. И вечните си номера да проваля всякакъв мир с подли номера, очаквайки че лобито в САЩ да притисне Тръмп да пподължи

    Коментиран от #12

    05:39 08.04.2026

  • 10 Град Козлодуй.

    13 0 Отговор
    На евреин и на сиганин не може да се вярва!

    05:43 08.04.2026

  • 11 Град Козлодуй.

    16 0 Отговор
    Думата Моше е евреиска и от там произлиза думата Мошеник!.Със значение измамник подлец!

    05:46 08.04.2026

  • 12 Дано този път Тръмп

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Малко бъркаш":

    не се подведе! А Натаняху да продължи да опитва.
    И Иран да даде на Израел добър урок.

    06:04 08.04.2026

  • 13 Заглавието наподобява на

    3 0 Отговор
    журналистически професионализъм, също както:

    Въпреки че обстрела на Атомни Централи е престъпление, Запорожката АЕЦ продължава да се обстрелва, като Русия и Украйна се обвиняват едни други за това. Като Ройтес не може да потвърди от независим източник каква е истината

    06:26 08.04.2026

  • 14 Матиа фон Зигмунд

    4 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    07:18 08.04.2026

  • 15 Браво

    1 0 Отговор
    Думкайте по израилевия тумор, додето изчезне напълно!

    08:29 08.04.2026