Иракчани нападнаха консулството на Кувейт в Басра след смъртоносен ракетен удар в града ВИДЕО

Разгневени иракски протестиращи свалиха кувейтското знаме от сградата на консулството на страната в иракския град Басра и нападнаха дипломатическото представителство, след като ракетен удар от вътрешността на Кувейт в Ирак уби най-малко трима иракчани и рани други петима.

Протестиращите обвиниха Кувейт за ракетния удар срещу къща в Хор ал Зубаир край Басра.

Десетки души, идентифицирани от някои източници като поддръжници на проирански милиции, нахлуха в комплекса на консулството.

Протестиращите свалиха знамето на Кувейт и издигнаха на негово място знамето на Ирак.

Иракската полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата и да поеме контрол над сградата.

Външното министерство на Кувейт осъди "нахлуването и вандализма", наричайки го сериозно нарушение на дипломатическите норми. Страната отрече територията ѝ да е използвана за нападения срещу Ирак и заяви, че Багдад носи пълна отговорност за защитата на дипломатическите мисии.

Местните власти призоваха за съвместно разследване, за да се установи произхода на ракетата и да се предотврати по-нататъшно насилие.