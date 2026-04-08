Иракчани нападнаха консулството на Кувейт в Басра след смъртоносен ракетен удар в града ВИДЕО

8 Април, 2026 05:13, обновена 8 Април, 2026 05:28

Според разгневените местни, ракетата била изстреляна от територията на съседната страна

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Разгневени иракски протестиращи свалиха кувейтското знаме от сградата на консулството на страната в иракския град Басра и нападнаха дипломатическото представителство, след като ракетен удар от вътрешността на Кувейт в Ирак уби най-малко трима иракчани и рани други петима.

Протестиращите обвиниха Кувейт за ракетния удар срещу къща в Хор ал Зубаир край Басра.
Десетки души, идентифицирани от някои източници като поддръжници на проирански милиции, нахлуха в комплекса на консулството.

Протестиращите свалиха знамето на Кувейт и издигнаха на негово място знамето на Ирак.
Иракската полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата и да поеме контрол над сградата.

Външното министерство на Кувейт осъди "нахлуването и вандализма", наричайки го сериозно нарушение на дипломатическите норми. Страната отрече територията ѝ да е използвана за нападения срещу Ирак и заяви, че Багдад носи пълна отговорност за защитата на дипломатическите мисии.

Местните власти призоваха за съвместно разследване, за да се установи произхода на ракетата и да се предотврати по-нататъшно насилие.


  • 1 Град Козлодуй.

    13 3 Отговор
    Бииий фашагите докрай!!!

    05:41 08.04.2026

  • 2 МОСАД

    3 0 Отговор
    Няма какво да разследват!

    08:58 08.04.2026

