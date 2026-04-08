Иран и Оман ще таксуват корабите за преминаване през Ормузкия проток, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на източник в региона.

Източникът на агенцията увери, че Иран ще използва събраните средства за възстановяване на инфраструктурата на страната след американо-израелските удари.

Все още не е ясно как Оман ще изразходва средствата си, отбелязва АП.

Тази стъпка е част от предложено двуседмично споразумение за прекратяване на огъня между Иран и САЩ. Съобщава се за фиксирана такса от 2 милиона долара на кораб за преминаване.

Протокът попада в териториалните води на двете държави, които в момента изготвят съвместен протокол за регулиране на трафика и събиране на таксите.

Този ход директно оспорва международното морско право (UNCLOS), според което международните протоци са свободни за преминаване и не подлежат на транзитни такси.



Въпреки че планът се финализира, Иран вече събира такси на ad hoc принцип от началото на март 2026 г., за да осигури "безопасно преминаване". В момента преминаването е разрешено приоритетно за кораби със стоки от първа необходимост и такива от приятелски настроени държави (Русия, Китай, Индия и др.)