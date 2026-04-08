Иран и Оман ще таксуват корабите за преминаване през Ормузкия проток, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на източник в региона.
Източникът на агенцията увери, че Иран ще използва събраните средства за възстановяване на инфраструктурата на страната след американо-израелските удари.
Все още не е ясно как Оман ще изразходва средствата си, отбелязва АП.
Тази стъпка е част от предложено двуседмично споразумение за прекратяване на огъня между Иран и САЩ. Съобщава се за фиксирана такса от 2 милиона долара на кораб за преминаване.
Протокът попада в териториалните води на двете държави, които в момента изготвят съвместен протокол за регулиране на трафика и събиране на таксите.
Този ход директно оспорва международното морско право (UNCLOS), според което международните протоци са свободни за преминаване и не подлежат на транзитни такси.
Въпреки че планът се финализира, Иран вече събира такси на ad hoc принцип от началото на март 2026 г., за да осигури "безопасно преминаване". В момента преминаването е разрешено приоритетно за кораби със стоки от първа необходимост и такива от приятелски настроени държави (Русия, Китай, Индия и др.)
5 Подобно решение
Коментиран от #9, #11, #17, #18, #19, #20
06:55 08.04.2026
6 оня с коня
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Дай Инфо кое е Краят и на Руската Империя за да няма Спорове
06:57 08.04.2026
11 Вашето мнение
До коментар #5 от "Подобно решение":Какво международно право бе мой? Натю и англосаксонските ти господари отдавна разрушиха това право
Коментиран от #16
07:08 08.04.2026
12 Ачо от ПП
До коментар #1 от "Факти":Да, ти не дари ли за Украйна?
07:12 08.04.2026
16 Учат са от
До коментар #11 от "Вашето мнение":Путин
08:00 08.04.2026
17 Когато не е застрахован танкер в Ллойд
До коментар #5 от "Подобно решение":се обявява за "сенчест", като се избомбва или се конфискува
Също както ВИС-СИК и т.н, крадяха или палеха коли незастраховани при тях.
А ако не купуваш и продаваш петрол с петродолари получаваш санкции до сртъч
Но си грешка че не се събират такси през проливи!
Коментиран от #31
08:06 08.04.2026
18 Плаща се
До коментар #5 от "Подобно решение":Навсякъде, където те навигират за преминаване се плаща. През Ормузкия пролив без навигация не може да се мине, на места е много плитко и има скали. Кой ще плаща разходите?
Коментиран от #23
08:18 08.04.2026
19 ои8уйхътгрф
До коментар #5 от "Подобно решение":За "международно право" ще говориш когато то се спазва, а случаят изобщо не е такъв...
Наясно ли си колко резолюции на ООН (а точно това е МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО) има срещу Изcpaeл които им забраняват нещо си или ги принуждават да правят нещо си? НАД 1200 резолюции има през годините... Знаеш ли колко е спазил Изcpaeл- ПОД 20...
Краваристан унищожи Ирак с ФАЛШИВ предлог- скромните 1+млн. цивилни бяха избити... Колко още войни В РАЗРЕЗ с "правото" започнаха краварите през годините?
Наясно ли си, че наложените санкции срещу Русия (и не само) СА НЕЗАКОННИ според решение на ООН?
Наясно ли си, че Ормузкият проток насила е обявен за международни води? Преди там да "бликне нефт" на никой не му е пукало за Персийския залив и трафика е бил мижав...
Вкратце- когато големите НЕ СПАЗВАТ правото и правят каквото си искат това автоматично ликвидира същото това "право" и всеки може да прави каквото си ще... Имало и други места дето може да се сложи такса- ами да слагат бе, ако има интерес и нужда да се ползва морски път Х значи ще им се плати.
08:25 08.04.2026
20 Ами
До коментар #5 от "Подобно решение":Турците как затварят.
08:30 08.04.2026
23 ои8уйхътгрф
До коментар #18 от "Плаща се":Бъркаш леко двата щата...
Плащането за пилота който ще преведе кораба безопасно си е де факто заплащане на услуга "Дринк енд драйв"- идва един човек и закарва твойто корабче там където трябва щото ти физически не можеш... И това заплащане е дребно, в рамките на хиляди- за разходи и неква печалба все пак...
Таксата за преминаване през протока е де факто позволение изобщо да преминеш и може да бъде каквато си искат... Сега уж плащали по $2млн. на корабче да мине, но да кажем реалистична и разумна такса е около $250-350 000 на танкер...
08:34 08.04.2026
24 ои8уйхътгрф
До коментар #22 от "Американците ще направят":С тръби не става- проучвано е... Трябва си канал напреки през пустинята да свърже Персийския залив и Червено море... Арабите имаха преди много години такъв проект (дори май го почнаха) на скромната стойност от $100+млрд... И днес да го почнат ще отнеме минимум 10 години, а цената ще е поне 3-на... А започнат ли го кой смятате ще плати масрафа?
08:40 08.04.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Някой":То и Иран ША ПЛАЩА РЕЦИПРОЧНИ такси за корабите си при влизане в чужди пристанища.
09:30 08.04.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #29 от "сан себестиан":Иран го Разбомбиха бре...ако не отвори пролива, ша го довършат...Вервай ми.
10:55 08.04.2026
32 Ми така е
До коментар #29 от "сан себестиан":едни имат чест, достойнство, слава и история, други имат зависимости от айфони, филмчета, бургерчета и евровизия
11:19 08.04.2026