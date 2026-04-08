Иран и Оман ще таксуват корабите за преминаване през Ормузкия проток

8 Април, 2026 06:21, обновена 8 Април, 2026 06:27 4 183 32

Техеран ще използва приходите за възстановяване на унищожената си инфраструктура след ударите на САЩ и Израел

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран и Оман ще таксуват корабите за преминаване през Ормузкия проток, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на източник в региона.

Източникът на агенцията увери, че Иран ще използва събраните средства за възстановяване на инфраструктурата на страната след американо-израелските удари.

Все още не е ясно как Оман ще изразходва средствата си, отбелязва АП.

Тази стъпка е част от предложено двуседмично споразумение за прекратяване на огъня между Иран и САЩ. Съобщава се за фиксирана такса от 2 милиона долара на кораб за преминаване.

Протокът попада в териториалните води на двете държави, които в момента изготвят съвместен протокол за регулиране на трафика и събиране на таксите.

Този ход директно оспорва международното морско право (UNCLOS), според което международните протоци са свободни за преминаване и не подлежат на транзитни такси.

Въпреки че планът се финализира, Иран вече събира такси на ad hoc принцип от началото на март 2026 г., за да осигури "безопасно преминаване". В момента преминаването е разрешено приоритетно за кораби със стоки от първа необходимост и такива от приятелски настроени държави (Русия, Китай, Индия и др.)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    55 18 Отговор
    Да дарим по една заплата на пострадалите ирански граждани от АГРЕСОРА сащ и израел! Помните ли, как нашите престъпници политици ни караха да даваме за украйна и киевския режим със златните тоалетни?...

    Коментиран от #12

    06:31 08.04.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    57 7 Отговор
    защо ще плащат всички? Да се експропиират всички швейцарски сметки на юдей и американци и с тях да се възтановява Иран!

    06:34 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Подобно решение

    42 8 Отговор
    на двете държави е в абсолютно противоречие с общоприетото право на свободно преминаване през водите на международните проливи. Следвайки този пример, всички държави, които граничат с подобни проливи като Франция, Беликобритания, Сингапур, Индонезия, Малайзия и други, могат да поискат и те да дерат кожи за да си оправят продънените бюджети. А това противоречи на общоприетата свобода на корабоплаването. Но погледнато от друга страна, някои държави започнаха да пиратстват из световния океан, като сякаш взеха да възстановяват каперството, т.е. упълномощено от държавата морско пиратство... С други думи светът върви към провала и своеволията, подплатени с "правото на по-силния", взеха да стават правило, а международното право вече се превръща в екзотична фраза и никого не му пука...

    Коментиран от #9, #11, #17, #18, #19, #20

    06:55 08.04.2026

  • 6 оня с коня

    7 19 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Дай Инфо кое е Краят и на Руската Империя за да няма Спорове

    06:57 08.04.2026

  • 7 Дзак

    17 1 Отговор
    Извоювано!

    07:04 08.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    37 5 Отговор
    Как се отразява на крехката ви нервна система капитулацията на господарите ви нпо - грантаджии?

    07:05 08.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вашето мнение

    42 5 Отговор

    До коментар #5 от "Подобно решение":

    Какво международно право бе мой? Натю и англосаксонските ти господари отдавна разрушиха това право

    Коментиран от #16

    07:08 08.04.2026

  • 12 Ачо от ПП

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Да, ти не дари ли за Украйна?

    07:12 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гледащ

    12 2 Отговор
    Докато няма потвърждение от Иран публично всичко това са празни приказки на определени хора не вярвам

    07:39 08.04.2026

  • 15 Аман Заман

    8 1 Отговор
    Оман с тия пари ще развие оманска ядрена програма. Какво друго да прави? Исканията били написани на персийски, естествено, за да трябва страхливецът Тръмп да си ги преведе сам.

    07:49 08.04.2026

  • 16 Учат са от

    4 5 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето мнение":

    Путин

    08:00 08.04.2026

  • 17 Когато не е застрахован танкер в Ллойд

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Подобно решение":

    се обявява за "сенчест", като се избомбва или се конфискува

    Също както ВИС-СИК и т.н, крадяха или палеха коли незастраховани при тях.

    А ако не купуваш и продаваш петрол с петродолари получаваш санкции до сртъч

    Но си грешка че не се събират такси през проливи!

    Коментиран от #31

    08:06 08.04.2026

  • 18 Плаща се

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Подобно решение":

    Навсякъде, където те навигират за преминаване се плаща. През Ормузкия пролив без навигация не може да се мине, на места е много плитко и има скали. Кой ще плаща разходите?

    Коментиран от #23

    08:18 08.04.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Подобно решение":

    За "международно право" ще говориш когато то се спазва, а случаят изобщо не е такъв...
    Наясно ли си колко резолюции на ООН (а точно това е МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО) има срещу Изcpaeл които им забраняват нещо си или ги принуждават да правят нещо си? НАД 1200 резолюции има през годините... Знаеш ли колко е спазил Изcpaeл- ПОД 20...
    Краваристан унищожи Ирак с ФАЛШИВ предлог- скромните 1+млн. цивилни бяха избити... Колко още войни В РАЗРЕЗ с "правото" започнаха краварите през годините?
    Наясно ли си, че наложените санкции срещу Русия (и не само) СА НЕЗАКОННИ според решение на ООН?
    Наясно ли си, че Ормузкият проток насила е обявен за международни води? Преди там да "бликне нефт" на никой не му е пукало за Персийския залив и трафика е бил мижав...

    Вкратце- когато големите НЕ СПАЗВАТ правото и правят каквото си искат това автоматично ликвидира същото това "право" и всеки може да прави каквото си ще... Имало и други места дето може да се сложи такса- ами да слагат бе, ако има интерес и нужда да се ползва морски път Х значи ще им се плати.

    08:25 08.04.2026

  • 20 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Подобно решение":

    Турците как затварят.

    08:30 08.04.2026

  • 21 Някой

    3 2 Отговор
    ДА СИ ПЛАЩАТ. АБСОЛЮТНО ВСИЧКО СЕ ПЛАЩА ВЕЧЕ.

    Коментиран от #27

    08:33 08.04.2026

  • 22 Американците ще направят

    4 0 Отговор
    30-40 км тръбопроводи за нефт и газ през ОАЕ

    Коментиран от #24

    08:34 08.04.2026

  • 23 ои8уйхътгрф

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Плаща се":

    Бъркаш леко двата щата...
    Плащането за пилота който ще преведе кораба безопасно си е де факто заплащане на услуга "Дринк енд драйв"- идва един човек и закарва твойто корабче там където трябва щото ти физически не можеш... И това заплащане е дребно, в рамките на хиляди- за разходи и неква печалба все пак...
    Таксата за преминаване през протока е де факто позволение изобщо да преминеш и може да бъде каквато си искат... Сега уж плащали по $2млн. на корабче да мине, но да кажем реалистична и разумна такса е около $250-350 000 на танкер...

    08:34 08.04.2026

  • 24 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Американците ще направят":

    С тръби не става- проучвано е... Трябва си канал напреки през пустинята да свърже Персийския залив и Червено море... Арабите имаха преди много години такъв проект (дори май го почнаха) на скромната стойност от $100+млрд... И днес да го почнат ще отнеме минимум 10 години, а цената ще е поне 3-на... А започнат ли го кой смятате ще плати масрафа?

    08:40 08.04.2026

  • 25 гадател

    2 1 Отговор
    Хвърляйте бомбите бе, какво чакате?

    08:53 08.04.2026

  • 26 Един

    2 0 Отговор
    Рекет.

    09:26 08.04.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    То и Иран ША ПЛАЩА РЕЦИПРОЧНИ такси за корабите си при влизане в чужди пристанища.

    09:30 08.04.2026

  • 28 Хей бонбонче

    1 0 Отговор
    Дай милионче

    10:01 08.04.2026

  • 29 сан себестиан

    2 0 Отговор
    Кремълският ! Мека Мария с розовата поличка да види как Иран въпреки е много по слаба както във военната така и икономически повече от 47 години под санкции благодарение на правилната политика упоритостта и героизма , решимостта и саможертвеността да се сражава до края срещу Световните злини като Америка и Израел показа на Света колко е силна и заслужава да бъде уважавана . Вече 5 година се води войната Меката Мария за да се хареса на Запада не казва нито една лоша дума за да не обиде колегите си. Когато Западът предоставя всякакви оръжиe с които всеки ден се обстрелват Руските територии и убиват мирните граждани , Руските войници той само наблюдава и гледа без никаква реакция като теле пред аптека . Никой нито го счита за нещо нито се съобразява въпреки ,че се хвали с новите си ракети за да сплаши Запада те му се присмиват защото знаят ,че никога няма да ги използва прекрасно знаят каквото и да направят никога Русия няма да им навреди .

    Коментиран от #30, #32

    10:22 08.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "сан себестиан":

    Иран го Разбомбиха бре...ако не отвори пролива, ша го довършат...Вервай ми.

    10:55 08.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ми така е

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "сан себестиан":

    едни имат чест, достойнство, слава и история, други имат зависимости от айфони, филмчета, бургерчета и евровизия

    11:19 08.04.2026

