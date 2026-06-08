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Петима ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк

Петима ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк

8 Юни, 2026 11:20, обновена 8 Юни, 2026 11:24 866 6

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Полицията задържа нападателя, засилени са мерките за сигурност в града

Петима ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Петима души са ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк, съобщиха местните власти, цитирани от сайта на Би Би Си, предава БТА.

Един човек е получил тежки наранявания, двама са с наранявания със средна тежест, а останалите са леко ранени, се казва в изявление на пожарната служба на Ню Йорк, цитирано от американски медии.

Полицаи са задържали заподозрения за атаката, която е станала около 19:00 ч. местно време в неделя (02:00 ч. българско време днес).

По-рано беше обявено, че градът ще засили мерките за сигурност преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп днес за мача на „Ню Йорк Никс“ от финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Представители на правоохранителните органи са заявили пред американския партньор на Би Би Си – „Си Би Ес Нюз“, че нападението е било случаен акт на насилие. Заподозреният е бил в нестабилно емоционално състояние и е арестуван от полицията на железопътната компания „Амтрак“, според „Ей Би Си Нюз“.

Гара „Пен Стейшън“ се намира непосредствено под зала „Мадисън Скуеър Гардън“, където „Ню Йорк Никс“ ще играе срещу „Сан Антонио Спърс“ в третия мач от финалите на НБА тази вечер.

Част от новите мерки за сигурност преди мача включват забрана за внасяне на чанти и отмяна на организираното гледане на мача пред залата заради присъствието на Тръмп. Очаква се на събитието да присъства и кметът на Ню Йорк - Зохран Мамдани.


САЩ
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    Казвам ти дъще - сещай се снахо.

    11:26 08.06.2026

  • 2 Пеньо Пенев

    6 0 Отговор
    Момент, забравих да си разплета и другия чорап.

    11:34 08.06.2026

  • 3 Крият самоличността

    6 0 Отговор
    Самоличността на нападателя с нож на станция Пен Стейшън (Penn Station) в Ню Йорк все още не е публично оповестена от правоохранителните органи.Службите за сигурност обаче потвърждават следните ключови детайли за заподозрения и инцидента от вечерта на 7 юни 2026 г.:
    Извършителят е арестуван на място и се намира в полицейския арест. Той е бил повален и задържан бързо от служители на транспортната полиция на Amtrak.
    Според източници от полицията и градската управа, цитирани от Euronews и BBC, нападателят е бездомен мъж с емоционални и ментални разстройства.
    Властите определят нападението като произволен акт на насилие без връзка с тероризъм или конкретна таргетирана група. На място е предвиден и намерен ножът, с който е извършено престъплението.
    При инцидента около 19:00 ч. местно време са ранени 6 души, като един е в по-тежко, но стабилно състояние в болница.

    11:36 08.06.2026

  • 4 Да питам само

    9 0 Отговор
    И нас кво ни интересува тва?

    Коментиран от #6

    11:39 08.06.2026

  • 5 В С-р-АЩ това е

    7 0 Отговор
    напълно нормален понеделник

    11:54 08.06.2026

  • 6 Бай Хой

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да питам само":

    Как кво бе,и питаш ,ами господарите страдат щастието на господарите е по важно от нашите проблеми .....аман от непреклонни хора ,ами ако не ни ползват базите ,ако не ни продават скъпи оръжия , ако не ни пазят от въображаеми врагове,ако не ни ползват ресурсите безплатно кво ше правим тогава !?!?!?

    12:37 08.06.2026