Петима ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк

Петима души са ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк, съобщиха местните власти, цитирани от сайта на Би Би Си, предава БТА.

Един човек е получил тежки наранявания, двама са с наранявания със средна тежест, а останалите са леко ранени, се казва в изявление на пожарната служба на Ню Йорк, цитирано от американски медии.

Полицаи са задържали заподозрения за атаката, която е станала около 19:00 ч. местно време в неделя (02:00 ч. българско време днес).

По-рано беше обявено, че градът ще засили мерките за сигурност преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп днес за мача на „Ню Йорк Никс“ от финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Представители на правоохранителните органи са заявили пред американския партньор на Би Би Си – „Си Би Ес Нюз“, че нападението е било случаен акт на насилие. Заподозреният е бил в нестабилно емоционално състояние и е арестуван от полицията на железопътната компания „Амтрак“, според „Ей Би Си Нюз“.

Гара „Пен Стейшън“ се намира непосредствено под зала „Мадисън Скуеър Гардън“, където „Ню Йорк Никс“ ще играе срещу „Сан Антонио Спърс“ в третия мач от финалите на НБА тази вечер.

Част от новите мерки за сигурност преди мача включват забрана за внасяне на чанти и отмяна на организираното гледане на мача пред залата заради присъствието на Тръмп. Очаква се на събитието да присъства и кметът на Ню Йорк - Зохран Мамдани.