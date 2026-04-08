Колко ще похарчат съседите за Великден: увеличение на цените има при почти всички основни продукти

8 Април, 2026 07:17 1 267 25

Тазгодишната традиционна великденска трапеза в Гърция излиза осезаемо по-скъпо, показват данни от проучване

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
БТА БТА

Скъп Великден очакват да посрещнат тази година съседните страни - увеличение на цените се наблюдава при почти всички основни продукти за празничната трапеза спрямо миналата година, пише БТА.

Подобна тенденция преди Великден има и у нас. Обобщената справка на регионалните офиси за мониторинг на потребителските цени на Системата за агропазарна информация (САПИ) сочи ускорено поскъпване при традиционните великденски продукти преди празниците (към 1 април).

На фона на годишна инфлация от 3,3 на сто и предстоящия първи Великден в евро, потребителите посрещат празниците с 15-20 на сто по-скъпа трапеза спрямо 2025 г., посочват от САПИ. Цената на агнешкото месо в национален мащаб е средно 16,10 евро за килограм, като агнешкият бут достига средно 16,65 евро за килограм, а плешката - 15,71 евро за килограм, но се наблюдават отчетливи регионални разлики. Спрямо миналогодишната Великденска кошница (11–19 април 2025 г.), когато агнешкото се предлагаше по 13-14 евро за килограм, поскъпването е около 15 на сто. Предвеликденско поскъпване се наблюдава и при оранжерийните зеленчуци. Яйцата клас M у нас са средно 0,29 евро за брой, а клас L - 0,31 евро за брой. Биологичните яйца клас M достигат 0,53 евро за брой, показват още данните в справката.

Гърция

Тазгодишната традиционна великденска трапеза в Гърция излиза осезаемо по-скъпо, показват данни от проучване на Генералната федерация на потребителите в Гърция (ИНКА), цитирани от местни медии.

Проучването на цените на пазара в седмицата преди Великден показва разход от 412 евро за продукти, предназначени за шест до осем души, което е ръст от 14 до 20 процента спрямо 2025 г., когато сумата е била 361,95 евро. Увеличението е с около 50 евро.

Според данните килограм агнешко месо струва между 14 и 16 евро в провинцията, но в Атина и Солун цената може да достига до 18 евро, а понякога и повече. Традиционното за гърците ястие кокореци – приготвено от агнешки или ярешки дреболии, излиза около 24 евро за килограм и половина.

Проучването дава информация и за цената на зеленчуците. Връзка маруля се продава за 1 евро; килограм домати - 3,20 евро; килограм краставици – 0,90 евро; пресен лук – 0,95 евро. Традиционната гръцка разядка дзадзики струва 4,90 евро за килограм; килограм сирене фета – 14 евро; традиционните едри яйца за боядисване вкъщи плюс боята излизат 15,60 евро за 20 броя. Хлябът се продава за 2,40 евро.

Данните показват също и поскъпване на традиционния козунак, като килограм от него може да достигне 22 евро.

В проучването са обхванати и други видове разходи, като например въглища за скара. Посочва се, че чувал от 20 килограма дървени въглища достига цена от 36 евро. Включени са също и цените на алкохола, безалкохолните напитки, зехтина, електрическата енергия, необходима за приготвяне на храната и други разходи.

Румъния

Румънците ще посрещнат най-скъпия Великден досега, показват оценките на местни икономисти. Според експертите основни причини за поскъпването са високата инфлация, повишените цени на традиционните продукти и поскъпналите горива заради кризата в Близкия изток.

Яйцата са поскъпнали с 14 процента в сравнение с миналата година, съобщават местните медии в свои репортажи по темата. В големите вериги магазини средната цена на едно яйце в момента излиза около 1 лея или 0,20 евроцента, ако се закупи голяма кора от 30 броя, провери на място кореспондентът на БТА. Цената на 10 яйца варира между 12 и 23 леи (2,35 и 4,51 евро), боядисаните яйца са внос от Австрия и Нидерландия и са по-скъпи - между 22 и 26 леи (4,32 и 5,10 евро).

В по-широк диапазон са цените на козунаците румънско производство – най-евтиният е 13 леи (2,55 eвро), най-скъпият - 41 леи (8,04 евро). В традиционните фурни и сладкарници цената на сладкото печиво започва от 40 леи (7,85 евро) и достига 120 леи (23,54 евро).

Най-скъпият артикул в традиционното меню за великденските празници остава агнешкото месо. На пазарите и в магазините килограм от него се продава между 55 и 65 леи (10,79 и 12,75 евро).

Пресните зеленчуци за салата са сравнително достъпни. Стрък зелена салата се продава за 2,49 леи (0,49 евро), връзка зелен лук излиза 1,49 леи (0,29 евро), репичките са по 1,69 леи (0,33 евро).

Между 500 и 1000 леи (98 и 196 евро) ще похарчат румънците за Великден, съобщава вестник „Адевърул“, като се позовава на Индекса на потребителите. Общо 40 процента очакват по-високи разходи за празника, отколкото през 2025 г.

Република Северна Македония

Между 700 до 1000 денара (12-17 евро) за килограм се продава агнешкото месо в магазините в Северна Македония въпреки изкупната цена, която фермерите получават - между 270 и 280 денара (малко над 4 евро) за живо тегло. Производителите от страната традиционно изнасят агнешко на европейския пазар. Само за миналата година извън Северна Македония са продадени близо 100 000 агнета - най-много в Хърватия - 44 000, България - 25 000 и Гърция- 8400. Тази година около 80 процента от агнетата по 25-26 кг вече са изнесени за Хърватия, Италия и Албания.

Яйцата, които и тук традиционно се боядисват за Великден, се продават по 11-13 денара (0,18-0,19 евро) за брой в магазините. Домашни яйца могат да бъдат намерени и по пазарите, като цената им е по 20 денара за брой (0,32 евро).

От зеленчуците, доматите могат да бъдат намерени на цени между 180 и 300 денара (около 3 до 5 евро), в хипермаркетите най-евтините краставици са по 80 денара (1,80 евро), а по пазарите могат да достигнат и двойно по-висока цена, марулите се продават по 50-70 денара (0,80-1,30 евро), а пролетните ягоди по 300 денара за килограм (малко под 5 евро). В страната козунаците не са част от традиционната Великденска трапеза.

Сърбия

Традиционният избор за Великденския обяд в Сърбия е печено свинско, а не агнешко, както в България, показва проверка на БТА на място. Свинското се продава за цени между 600 динара (5,11 eвро) и 850 динара (7,24 eвро) на килограм, а агнешкото, в зависимост от района на Сърбия, струва от 420 динара (3,58 евро) до 500 динара (4,26 eвро) на килограм живо тегло.

Яйцата в супермаркетите са около 13 динара (0,11 eвро) за бройка, но на пазара стигат и до 30 динара (0,26 евро). Боята за яйца и декорациите към тях представляват допълнителен разход и варират от 80 до 200 динара (от 0,68 до 1,70 евро) за бройка, докато цял комплект боя и декорации струва до 3000 динара (25,56 евро).

Част от ястията около Великден включват и риба, която традиционно се консумира в Сърбия на Разпети петък. На градските пазари в страната цените на прясна мерлуза и скумрия е 900 динара (7,67 eвро) за килограм, докато замразена скумрия може да се намери за 450 динара (3,83 евро). Пресният шаран на пазарите струва 1300 динара (11,08 евро), а пресен сом може да се намери за около 1800 динара (15,34 eвро) за килограм. По-скъпите риби, като сьомга и пъстърва, достигат цени от 1200 до 2000 динара (10,23 до 17,04 евро) за килограм в магазините и супермаркетите, в зависимост от произхода и метода на обработка.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вот на недоверие

    15 2 Отговор
    Да благодарим на 19.04 на 🎃 за еврозоната и проваления референдум!

    Коментиран от #4, #11

    07:22 08.04.2026

  • 2 Някой

    14 1 Отговор
    Кризите ги създават почти изцяло ненормални политици управляващи. И тук и по света.

    07:23 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Някой

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "вот на недоверие":

    Това бе престъпление потъпкването на референдума. Потъпкаха демокрацията (в превод народно управление). Потъпкаха конституцията (член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват, когото те потъпкаха)). Потъпкаха закона за прякото участие. Потъпкаха дори Договора за функциониране на ЕС (член 140 параграфи 1 (за критериите) и 3 (изисквано одобрение и от кандидат страна членка след одобрение по критерии)) - на него се основава закона за еврото.

    Коментиран от #8

    07:27 08.04.2026

  • 5 Пенчо

    16 0 Отговор
    При нас ще е евтино според стъкмистиката нали!?

    07:29 08.04.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    13 1 Отговор
    Съседите ни страдат,само България цъфти е преуспява!🦍🦍🦍🤔🤣🤣🤣🤣👍

    07:34 08.04.2026

  • 7 Ха ха ха

    14 1 Отговор
    Баламосвайте глупавото племе със съседите, белким гласуват пак за същите мошеници. То е достатъчно глупаво за да го направи за пореден път.

    07:36 08.04.2026

  • 8 Ха ха ха

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Сега на изборите трябва да им го изкараме през носа. Дано ама надали с толкова глупав и продажен електорат.

    07:39 08.04.2026

  • 9 На мене ми е зле

    5 0 Отговор
    но важното е, че и на Вуте му е зле!!!

    /по БТА/

    Коментиран от #12

    07:40 08.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "вот на недоверие":

    Не е провален референдума, а са отнети законни за допитване, кога да стане влизането в еврозоната. Ама племето вече е забравило и само знае да пъпка, белким го съжали някой.

    Коментиран от #19

    07:43 08.04.2026

  • 12 Ами Урсула ни храни

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "На мене ми е зле":

    Рюте ни брани
    Кая ни развеселява
    Зеленски се грижи за финансите ни

    Какво да се оплакваме?

    Коментиран от #17

    07:45 08.04.2026

    Коментиран от #23

    07:46 08.04.2026

  • 14 Владо "кошницата"

    5 1 Отговор
    Няма промени в цените, защото са в левро и ги контролирам !

    07:46 08.04.2026

  • 15 Култура Миянко

    9 0 Отговор
    Явно ни успокояват че съседите ни са зле ,та ние да се чусвтваме добре за празниците и изборите .

    07:50 08.04.2026

  • 16 Дзак

    5 0 Отговор
    Едно печено парче месо, десетина яйца и няколко козунака не са 400 Евро!

    07:51 08.04.2026

  • 17 Уточнение

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ами Урсула ни храни":

    Да живей труда !

    07:55 08.04.2026

  • 18 Перо

    4 1 Отговор
    В БГ цените скочиха двойно! Вчера видях по ТВ да дават само фермерски бензиностанции в провинцията с цена на бензина €1,45, по всички нормални бензиностанции в София, цената беше €1,51! Аман от кокошкарски манипулации по ТВ на Сорос!

    08:00 08.04.2026

  • 19 хе хе

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха ха":

    Не подценявайте суверена! Аз очаквам да поднесе на политиците един незабравим Великден.😇🪽

    Коментиран от #22

    08:02 08.04.2026

  • 20 Съседите

    2 0 Отговор
    Хич не ни интересуват, как и колко пазаруват. Стига гледахте в чуждите дворове и завиждайте, вижте нашия двор, нашите сметки, нашите възможности за покупки.

    08:04 08.04.2026

  • 21 Бухалка

    3 0 Отговор
    Не ме интересуват съседите. Еврозоната е една скапана дупка и ние сме в най-долната част на дупката.

    08:13 08.04.2026

  • 22 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "хе хе":

    Ха дано! Чул те Господ колега, за да не видим повече нито една вече управлявала муцуна в парламента и властта.

    09:01 08.04.2026

  • 23 пистицид

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пране на пари":

    На всеки стълб трябва да виси по един сводник като теб!

    09:03 08.04.2026

  • 24 Георгиев

    0 0 Отговор
    Къде е това агнешко за 17€/кг? Ако е вярно, тази ще е последния агнешки Великден. Не може цената на македонското и румънското агне да е с 30% надолу. Да си ги ядат!

    09:51 08.04.2026

  • 25 кой ходи за великден в румънска

    0 0 Отговор
    яйца румънски с хляб румънски и да му пее румънски поп . доста интересно . е празник е . и там ще вдигнат цените . доста спорно е примирието . тръмпи искаше по 2 седмици да е в украйна и в Иран . Иран да . украйна не . явно протока е важен . добре е да е отворен . с тези съмнителни танкери европа си носи евтин петрол . като поизгоряха доста от тях и не стига петрола до европа . има и някаква цензуура на новините . в тая война други клипове има . а на тв кат че тръмпи послъгваше . явно свалените ракети са доста по малко . нетаняо обяви че всички сваля . но клиповете не лъжат .

    10:12 08.04.2026