ЕК отпуска 3,2 млрд. евро на Украйна още през юни

Европейската комисия подписа меморандум за разбирателство с Украйна по програма за макрофинансова помощ, която ще позволи отпускането на 3,2 милиарда евро още в средата на юни, след като споразумението бъде ратифицирано от украинския парламент, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.
Помощта е част от по-голяма европейска схема за финансиране на стойност 90 милиарда евро, предназначена да подпомага Киев през 2026 и 2027 година на фона на продължаващата руска инвазия.
„Финализирахме преговорите с Украйна по меморандума за разбирателство, който е в основата на нашата програма за макрофинансова помощ като част от заема за подкрепа на Украйна“, заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис.
По думите му документът вече е подписан от европейска страна, а сега предстоят подпис от украинската страна и ратификация от Върховната рада, след което ще може да започне изплащането на средствата.
Домбровскис посочи, че окончателното споразумение за целия пакет от 90 милиарда евро може да бъде подписано в рамките на дни. Предвижда се 45 милиарда евро да бъдат отпуснати през тази година, а останалите 45 милиарда - през 2027 година.
От средствата за 2026 година около 28,3 милиарда евро са предназначени за военни разходи, а 16,7 милиарда евро - за подкрепа на държавния бюджет на Украйна.
Средствата за бюджетна подкрепа ще бъдат разделени между макрофинансовата помощ и т.нар. „Украйна фасилити“ - европейски механизъм за възстановяване, реконструкция и модернизация на страната.
Според Домбровскис отпускането на средствата е обвързано с изпълнението на реформи от страна на Киев, насочени към укрепване на публичните финанси, подобряване на събираемостта на приходите и повишаване на ефективността на държавните разходи.
„Координирахме тясно условията с Международния валутен фонд, така че те да бъдат съвместими и при необходимост допълващи програмата на МВФ“, заяви Домбровскис.
