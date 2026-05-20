Новини
Свят »
Украйна »
ЕК отпуска 3,2 млрд. евро на Украйна още през юни
  Тема: Украйна

ЕК отпуска 3,2 млрд. евро на Украйна още през юни

20 Май, 2026 12:54, обновена 20 Май, 2026 12:55 841 94

  • европейска комисия-
  • украйна

Средствата са част от европейски пакет за 90 млрд. евро в подкрепа на Киев през 2026 и 2027 година.

ЕК отпуска 3,2 млрд. евро на Украйна още през юни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия подписа меморандум за разбирателство с Украйна по програма за макрофинансова помощ, която ще позволи отпускането на 3,2 милиарда евро още в средата на юни, след като споразумението бъде ратифицирано от украинския парламент, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Помощта е част от по-голяма европейска схема за финансиране на стойност 90 милиарда евро, предназначена да подпомага Киев през 2026 и 2027 година на фона на продължаващата руска инвазия.

„Финализирахме преговорите с Украйна по меморандума за разбирателство, който е в основата на нашата програма за макрофинансова помощ като част от заема за подкрепа на Украйна“, заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис.

По думите му документът вече е подписан от европейска страна, а сега предстоят подпис от украинската страна и ратификация от Върховната рада, след което ще може да започне изплащането на средствата.

Домбровскис посочи, че окончателното споразумение за целия пакет от 90 милиарда евро може да бъде подписано в рамките на дни. Предвижда се 45 милиарда евро да бъдат отпуснати през тази година, а останалите 45 милиарда - през 2027 година.

От средствата за 2026 година около 28,3 милиарда евро са предназначени за военни разходи, а 16,7 милиарда евро - за подкрепа на държавния бюджет на Украйна.

Средствата за бюджетна подкрепа ще бъдат разделени между макрофинансовата помощ и т.нар. „Украйна фасилити“ - европейски механизъм за възстановяване, реконструкция и модернизация на страната.

Според Домбровскис отпускането на средствата е обвързано с изпълнението на реформи от страна на Киев, насочени към укрепване на публичните финанси, подобряване на събираемостта на приходите и повишаване на ефективността на държавните разходи.

„Координирахме тясно условията с Международния валутен фонд, така че те да бъдат съвместими и при необходимост допълващи програмата на МВФ“, заяви Домбровскис.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 27 Отговор
    Медиите в Украйна пишат че победата на Дара е купена с руски пари и трябва да се отнеме наградата в полза на Израел.

    Коментиран от #4, #7, #10, #18, #42

    12:56 20.05.2026

  • 2 Психопати

    46 6 Отговор
    Айде стига бе с тая покрайнина. Не искам да им даваме никакви пари. Ама тези психопати не дават техните си пари, а парите на евро народите. На се махат. Това вече нема нищо общо с никакви демокрации...

    Коментиран от #54

    12:58 20.05.2026

  • 3 мдааа

    9 25 Отговор
    Нов транш за разширяване на руския Груз 200

    Коментиран от #27

    13:00 20.05.2026

  • 4 Боли

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    мъ кула какво пишат

    13:00 20.05.2026

  • 5 стоян георгиев

    44 5 Отговор
    Браво! Хайде по-бързо, че киефските корумпета на Зеля вече са си поръчали луксозните коли и яхти, само чакат евро помощите за "народа" 😂

    Коментиран от #87

    13:01 20.05.2026

  • 6 Сталин

    34 6 Отговор
    А ортака на зеления наркоман олигарха Ринат Ахметов си купи апартамент в Монако за 550 милиона с тези пари,да повторим пак който не е разбрал - апартамент в Монако за 550 МИЛИОНА

    Коментиран от #16

    13:01 20.05.2026

  • 7 кеф ли ти е

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да лъжеш и изопъчаваш думи или получаваш пари за това?

    13:01 20.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Слава на Украйна

    4 38 Отговор
    Още трябва да им се даде. Украйна спира московските вapвари да не стъпват с кървавите си ботуши в ЕС.

    Коментиран от #14, #49, #53

    13:01 20.05.2026

  • 10 Е, вижда се

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Че и укра е хазарско свърталище. А защо ние изобщо да им даваме тия 1 милиард и половина евро? И блоковете от АЕЦ-Белене? И некви фалшиви "договори" да им изучаваме смотания полско-еврейски диалект?
    Нека Израел и САЩ да им дават всичко. Те са хазарски страни. Ние, слава Богу не сме!!!

    Коментиран от #12, #51

    13:01 20.05.2026

  • 11 СПОРЕД АМЕРИКАНЦИТЕ

    30 2 Отговор
    Зеленски бил крадец, корумпе, узурпатор, наркоман и гей. Дали е вярно?

    Коментиран от #15, #17, #28

    13:02 20.05.2026

  • 12 зле си и по география

    1 24 Отговор

    До коментар #10 от "Е, вижда се":

    И по история.
    Хазари са част от руснаците. Хазари са нападали България ВИНАГИ от североизток

    Коментиран от #25

    13:03 20.05.2026

  • 13 Софиянец

    26 2 Отговор
    Това сега добра или лоша новина за укрите е?

    За зелката е добра, ще има за пропаганда, оръжия и яхти, а за укрите зле, ще има бусификация!

    13:04 20.05.2026

  • 14 Оди ти да

    23 3 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на Украйна":

    Ги спираш в укра и при малко повече късмет ще се отървем от теб. На нас не ни трябва никаква война. А който се чувства фашист, нека сам си разбие главата.

    13:04 20.05.2026

  • 15 ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "СПОРЕД АМЕРИКАНЦИТЕ":

    От кога почна да вярваш на американците. До преди 5 мин ги обвиняваше в лъжи.

    Коментиран от #23

    13:05 20.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ми не е

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "СПОРЕД АМЕРИКАНЦИТЕ":

    Ставало дума за еврея ШАЛОМОВ. Не си прочел точно.

    13:06 20.05.2026

  • 18 Лука

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Твърдението е чисто рашистко и се публикува от рашист !

    Коментиран от #21

    13:07 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Последния Софиянец

    5 10 Отговор

    До коментар #18 от "Лука":

    Медиите в Украйна казват че песента на Дара е пълна боза и само руски пари обясняват първото място.

    Коментиран от #24

    13:09 20.05.2026

  • 22 Да умрат дано ЕК заедно с украйна

    17 2 Отговор
    Тези пари са от нашия джоб. Да не се чудите що е скъпо. Гоймания за трети път ни води към национална катастрофа

    13:09 20.05.2026

  • 23 НЕ ИМ ВЯРВАМ МНОГО

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха":

    Затова те питам - Зеленски крадец и гей ли е? Знаеш ли нещо по въпроса?

    Коментиран от #26

    13:09 20.05.2026

  • 24 аха

    0 5 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    А Нетаняху е с 6 пръста. Знаем ги тия пе де Рассиски фейкове.
    Една баба каза = всички в държавата твърдят.

    13:11 20.05.2026

  • 25 Имало е страна

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "зле си и по география":

    "Хазария" и Русия ги е победила във война. Е от хилядите хазари, те са останали за нещастие по руските земи и в Европа. Моите съседи са украински хазари. В укра е пълно с тях. Те се мислят за евреи, но не са. Нямат нищо общо със земите на Палестина.

    13:11 20.05.2026

  • 26 не бе

    0 10 Отговор

    До коментар #23 от "НЕ ИМ ВЯРВАМ МНОГО":

    Путин е крадец, педофил и гей. И има снимки как целува 5 годишно момченце по коремчето и то по Первий канал.

    13:12 20.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами верно е

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "СПОРЕД АМЕРИКАНЦИТЕ":

    Не виждаш ли сам? Некакъв смотан хазарин, артист. Обикаля по цял свят, чупи стойки, реве и проси пари да златни тоалетни.

    Коментиран от #31, #52

    13:14 20.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дано

    6 0 Отговор
    ги застигне някоя заблудена краинска ракета и да им покаже пътя за мир на тези де били...

    13:15 20.05.2026

  • 31 пак за неуките

    1 11 Отговор

    До коментар #28 от "Ами верно е":

    хазарите са руснаци и са нападали България ВИНАГИ ОТ СЕВЕРОизток.

    13:15 20.05.2026

  • 32 Пуссин

    0 6 Отговор
    Си пък ще ни даде чували и всичко ще е наред с Груз 200

    13:17 20.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И защо толкова малко?

    3 4 Отговор
    3,2 млрд. € са малко над 7% от обявените за годината 45 млрд.€ пари за Украйна.

    13:21 20.05.2026

  • 35 Таман

    8 0 Отговор
    Ще стигнат за тоалетна хартия със златен кант.

    13:21 20.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Р малък

    3 0 Отговор
    Може ли да се псува?

    13:22 20.05.2026

  • 38 Си хареса това

    1 2 Отговор
    Сега ще можем да изпратим нови 500 000 чувала за Груз 200.
    Така се правят добри икономически взаимоотношения

    13:23 20.05.2026

  • 39 Мухаа ха!

    7 0 Отговор
    Без тези 3,2 милиарда евро още следващия месец,клоуна ще бъде изправен пред пълна невъзможност да изплаща пенсии ,заплати на полиция,пожарна, учители, администрация и възнагражденията на онези- в окопите.Там беше големия трън в задните бузи на акушерката.Трън наречен Орбан.Ако не бяха му организирали Джен зет революция,и беше останал със неговата твърда позиция срещу пилеене на милиарди към 🤡,, нямаше сила,която да го спаси вътре,в самата Незалежная.Милиони пенсионери ,служители ,мобилизирани ,който трябва да получат месечните си заплати( техните семейства) увисваха без такива с месеци.Готова среда за протести,който да прераснат в бунтове ,но от най- опасната прослойка,- мобилизираните.Затова е това бясно бързане.Европа ще издържа вътрешните разплащания на цяла Незалежная през цялата 2026-27 година.Остатъка ще го хапнат батковците отвъд океана.За скраб.,Е,ще хапнат и местни играчи от отделни ВПК.

    13:23 20.05.2026

  • 40 Боко

    6 0 Отговор
    А ние с години драпаме за 200 милиона 🥳

    13:24 20.05.2026

  • 41 Сталин

    0 5 Отговор
    Има руснак - има проблем.
    Няма руснак - няма проблем
    За това на времето ги пращах в Гулаг и избих повече руснаци от Хитлер. Жалко че не си довърших мисията.

    13:25 20.05.2026

  • 42 100%

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Това го пишат украинските тролове !!

    13:25 20.05.2026

  • 43 Русия

    7 2 Отговор
    Докато има балъци да дават ще има и тарикати които ще взимат.Европееца бъхти на две места,а укрофашта яде и пие.Във Украйна на Фон Пфайзер трябва да и издигнат паметник.

    Коментиран от #55

    13:25 20.05.2026

  • 44 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Бъдете сигурни - Зеленски, Миндич и еврейските им банкери чакат с нетърпение пускането на паричките по пързалката!

    😂😂😂

    13:27 20.05.2026

  • 45 мдааа

    1 2 Отговор
    Акциите на Груз 200 рязко се покачиха.
    Погребалните агенции харесаха това.

    Коментиран от #59

    13:28 20.05.2026

  • 46 хаха

    3 2 Отговор
    Точно тези 3.2 млрд са от бюджета на байганьовците. Даже ще са напечатани от БНБ и пренесени с камиони до Украйна.

    Хайде започвайте да грухтите байганьовци! ХАХАХА

    Коментиран от #65

    13:28 20.05.2026

  • 47 ООрана държава

    5 1 Отговор
    За какво му е мир на зелю, всяка седмица идват милярди безотчетни евраци

    Коментиран от #62

    13:29 20.05.2026

  • 48 Бай онзи

    4 0 Отговор
    Давайте и пийте студена вода!!!!!

    13:31 20.05.2026

  • 49 Град Козлодуй

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на Украйна":

    Колко време ще бъде нужно на Русия за да превземе България ?
    Справка ВСВ.

    Коментиран от #58

    13:32 20.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Така ли

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Е, вижда се":

    И как видя,като по далече от пръстите на краката си не виждаш? Освен незнание и невежество какво можеш още да покажеш?

    13:41 20.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Прррррръдльоооо

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Психопати":

    някой като че ли ще те пита даваш ли,не даваш ли?

    13:46 20.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #53 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Излез и го кажи на улицата да видим дали ще прибереш в къщи.

    Коментиран от #61

    13:49 20.05.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 да ти кажа

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй":

    предпочитам по-скорошни данни. Като гледам в Украйна... някъде към 1300 години

    13:51 20.05.2026

  • 59 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "мдааа":

    Интерпретираш гениално съотношението 1000:26?
    Е, как да не ти каже човек едно "Браво!"....

    😂😂😂

    Коментиран от #63

    13:52 20.05.2026

  • 60 ГРУЗ 200

    0 1 Отговор
    Цената на чам, пресован картон и МДФ за производството на ковчези в Русия веднага се вдигнаха.

    13:53 20.05.2026

  • 61 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Руското знаме винаги е било на прозореца ми,винаги съм подкрепял Русия и винаги ще е така, както и цяла България я подкрепя🇧🇬🤝🇷🇺,а и3мет като тебе няма място на планетата

    Коментиран от #71, #74, #76

    13:54 20.05.2026

  • 62 Ихууууу

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "ООрана държава":

    И за копейките пак нищо!

    13:54 20.05.2026

  • 63 Кака с Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Тити на Кака":

    Съотношението е 1:3.5 дори към 9 както се доказа вчера. За всеки агинал украинец биват пращани в Груз 200 3.5 до 9 пе де Руснака. Явно някой са на части. ха ха ха

    Коментиран от #94

    13:55 20.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Сталин

    2 1 Отговор
    Има руснак - има проблем.
    Няма руснак - няма проблем
    За това на времето ги пращах в Гулаг и избих повече руснаци от Хитлер. Жалко че не си довърших мисията.

    Коментиран от #67

    13:56 20.05.2026

  • 67 СПРАВКА

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Сталин":

    Около 1,5 милиона души са екзекутирани (разстреляни) по политически обвинения между 1930 и 1953 г.Между 4 и 5 милиона души умират от глад, болести, изтощение и непосилен труд в самите лагери.Общо репресиите, включващи лагери, депортации и екзекуции, взимат живота на между 7 и 9 милиона души от всички етноси в СССР, като голяма част от тях са руснаци

    Коментиран от #69

    14:01 20.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Пуссин

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "СПРАВКА":

    Още имам да бачакам докато го достигна. Поне още 10 години

    14:02 20.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "А бре":

    ще дойдем бре,много сте в списъка просто,през това време реши как ше ти готвим чавето

    14:06 20.05.2026

  • 74 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Ти не си цяла България,това е манипулация ! Като казваш освободители, за коя русия говориш,тази на цар Александър втори ,тази на болшевиките и ленин ,тазш на сталин или сегашните национал олигархисти !

    Коментиран от #77

    14:07 20.05.2026

  • 75 Тома

    0 0 Отговор
    За два дена корумпетата от хунтата на зеле събраха над 3 милиона долара за да освободят т ареста Ермак един от главатарите крали и прали пари с г.за си

    Коментиран от #79

    14:07 20.05.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Лука":

    не се прави на остроумен ве евтин драскач,за шепа центове се излагаш да бълваш дезинформация,срам и позор

    Коментиран от #93

    14:10 20.05.2026

  • 78 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "и още да те питам":

    аман от евтини драскачи,за няколко цента си готов на всичко,после аз съм бил родоотстъпник,срам и позор

    Коментиран от #80

    14:11 20.05.2026

  • 79 Странно съвпадение

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Тома":

    В Уикипедия пише, че валутната единица в Хазарския каганат се наричала ермак…

    14:14 20.05.2026

  • 80 момченце

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "хахахахха":

    Научи си историята. Бъди горд с дедите си. Не се разчеквай за едно джудже.

    Коментиран от #81

    14:16 20.05.2026

  • 81 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "момченце":

    Горд съм с дедите си,с цялото ми руско родословие съм горд!

    Коментиран от #82, #83

    14:19 20.05.2026

  • 82 ти си срам

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "хахахахха":

    За Майка България родоотстъпнико.

    14:23 20.05.2026

  • 83 що не си в пе де Рассия

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "хахахахха":

    Ми стой в гадба България бе мурка?

    Коментиран от #85, #86

    14:26 20.05.2026

  • 84 От чужбина

    4 0 Отговор
    Да, тези пари им трябват за да си плащат войната. Зеленски си им каза:-Плащайте и ще се бием. Ако парите спрат, следва гражданска война. А и Путин още в началото им каза: -Искате дълга война, добре имате я! Така докато има войници на фронта и войната ще продължава. Европа ще продължи да плаща, поне докато сегашните пишман лидери я управляват.

    14:27 20.05.2026

  • 85 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "що не си в пе де Рассия":

    Как що? Няма да мра на фронта. Страх ме е от украинци.

    Коментиран от #89

    14:28 20.05.2026

  • 86 Трепя русофоби

    2 1 Отговор

    До коментар #83 от "що не си в пе де Рассия":

    тука,и поколението им, трябва да се изчисти тази и3мет от планетата!

    Коментиран от #88, #90, #92

    14:29 20.05.2026

  • 87 Лиз ач евроатлантик

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Не само киевските,и брюкселските

    14:30 20.05.2026

  • 88 хе хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Трепя русофоби":

    Ти ли бе пръдльо:))))
    Пслячи нежен страхлив.

    14:31 20.05.2026

  • 89 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "хахахахха":

    много слабо,всяка година съм в Русия,там не е уср@йна,не е толкова лесно да те вземат в СВО,пробвал съм

    Коментиран от #91

    14:32 20.05.2026

  • 90 ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Трепя русофоби":

    Ходи се трепи някъде русофобе. Путинофил е равно на русофоб. Само русофоб може да се радва как един дърт бункерен еврей пигмей избива милиони млади руснаци на фронта

    14:34 20.05.2026

  • 91 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "хахахахха":

    Лъжеш и то като руснак.

    14:34 20.05.2026

  • 92 Серсемин

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Трепя русофоби":

    Трепеш им ...сещай се!

    14:35 20.05.2026

  • 93 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "хахахахха":

    Няма дезинформация няма центове има питане ! Краино време е да различаваме различните фази в развитието на русия.

    14:59 20.05.2026

  • 94 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Кака с Тити":

    Правилно си научил - и понеже на всеки загинал украинец камбаната риткат по 10-20 руснака, затова в Украйна тече перманентна бусификация, а след като Путин увеличи руската армия до 350 000 щика през 2023, в Русия никаква мобилизация не се наблюдава, камо ли бусификация.
    И това се случва, защото при всяка размяна на тленни останки победната Украйна получава по 1000 свои комплекта, а избиваните като хлебарки руснаци получават 20-30 свои!
    На това му викам аз правилно мислене, за правилна победа!

    15:05 20.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания