Русия обяви учения с „Искандер-М“ и симулира подготовка за ядрени изстрелвания

20 Май, 2026 11:41 616 41

Министерството на отбраната съобщава за прехвърляне и зареждане на ядрени бойни глави като част от мащабни стратегически маневри.

Снимка: БГНЕС
Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са доставили ядрени бойни глави за мобилни пускови установки „Искандер-М“, заредили са ги и са упражнявали преместването им до неуточнени обекти като част от голямо ядрено учение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Осигурена е доставката на ядрени боеприпаси до полеви пунктове за съхранение в позиционните райони на ракетните бригади. Личният състав от ракетните подразделения изпълнява учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за оперативно-тактическата ракетна система „Искандер-М“, оборудване на ракетните носители с тях и скрито придвижване към определения позиционен район като подготовка за ракетни изстрелвания“, съобщиха от Министерството на отбраната.

В изявление, разпространено в държавните медии, се посочва, че участващите в учението ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелване на ядрени оръжия.

„В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност“, съобщиха от военното ведомство, цитирани от ТАСС.

В учението са участвали общо над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици въоръжение и техника, включително над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, осем от които - стратегически ракетни подводници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 4 Отговор
    Русия са готви за ядрени учения.
    ЕС са готви за морските плажове.

    Коментиран от #18, #20, #23, #34

    11:46 20.05.2026

  • 2 ФАКТ

    7 10 Отговор
    Поредната кафява ли ия на бав н0 ра3 виващия милиционер

    Коментиран от #15

    11:47 20.05.2026

  • 3 Псулерчето маминото се на с р а

    8 11 Отговор
    Зеленски вчера заяви, че Украйна иска да си върне Крим по военен път.

    Коментиран от #36

    11:48 20.05.2026

  • 4 az СВО Победа 81

    10 5 Отговор
    Накратко:

    Глобалисткият запад /Брюксел и Лондон/ упорито иска да получи руски ядрен "подарък"! А пък руснаците са готови да му го дадат....

    Коментиран от #7, #10, #16, #17, #38, #41

    11:49 20.05.2026

  • 5 Пусин е мека слаба ракия

    10 11 Отговор
    Плашат гаргите милиционерите, но никой вече не ги брои за фактор.

    Коментиран от #26

    11:49 20.05.2026

  • 6 Баба Ванга

    5 4 Отговор
    Ние ще се готвим за Евровизия

    11:50 20.05.2026

  • 7 Руснак

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Не сме. Путин е приятел на запада.

    11:50 20.05.2026

  • 8 Направо невероятно

    3 5 Отговор
    Западът така е хванал в менгемето си загубения бакшиш

    11:50 20.05.2026

  • 9 хахахахха

    4 3 Отговор
    западналите гледат и пълнят памперсите 🤣

    11:52 20.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путлер с ЯО ще брани Москва - така ли

    2 5 Отговор
    Министерството на отбраната съобщава за прехвърляне и зареждане на ядрени бойни глави като част от мащабни стратегически маневри.
    -;-
    Путлер с ЯО ще брани Москва - така ли

    Путлер не може да не знае че се самоубива в момента на изстрелването на Адреното нещо!
    нека първо прибире кабаевчетата от радиоктавиното замърсяване!
    Другарките Другарите тръпнат ли в очакване какъв Армегедон очаква Четвъртия райх!

    11:55 20.05.2026

  • 12 😂😂😂😂😂😂

    2 1 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    11:55 20.05.2026

  • 13 Тодар Живков

    5 4 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти? Еми има другари и другарки.Тоеа са българските комунисти.

    11:57 20.05.2026

  • 14 какво е русия

    5 6 Отговор
    диваци с ядрено оръжие при които интелигенцията е низвергната!!!

    11:58 20.05.2026

  • 15 пРосия

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Страната на идиотите.

    Коментиран от #19

    11:58 20.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    и д и о т!
    Жените, децата,парите и капиталите са ни на Запад.

    12:00 20.05.2026

  • 18 Кое му е снешното

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Едното не пречи на другото.

    12:00 20.05.2026

  • 19 има ли трезвени в Райха

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "пРосия":

    пРосия
    00ОТГОВОР
    До коментар 2 от "ФАКТ":

    Страната на идиотите.
    -;-
    има ли трезвени в Райха
    Кой да обясни на рашистите че АО не са им спасението?
    Такъв Армагедон ще настане, че всякакви там командни пунктове и так далее ще станат на мазало.
    Те рашистите нямат черноморски флот, ама ще правят учения с Искандери.

    Коментиран от #24

    12:01 20.05.2026

  • 20 БаГо

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    То и ЕС се готви за същото, само, че хората тънат в неинформирано блаженство.
    Иначе за какво са 800-те милиарда за превъоръжаване и съответните програми?

    12:01 20.05.2026

  • 21 АЙДЕЕЕ ЗАПАДНА УКРИЯ ША Е ПЕПЕЛ

    3 3 Отговор
    КОТ ОСТАНЕ ША Е ЗА НЮ СССР

    12:01 20.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не се знае

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ако внезапния Дядо удари Иран с нещо голямо, може плановете за плаж да се променят.

    12:02 20.05.2026

  • 24 Умрел руснак

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "има ли трезвени в Райха":

    Цирк за крепостните.

    12:04 20.05.2026

  • 25 гневът на атома

    3 4 Отговор
    ще застигне перверзната геюропа

    Коментиран от #28

    12:04 20.05.2026

  • 26 Самогона е по-слаб от патоката

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пусин е мека слаба ракия":

    Пусин е мека слаба ракия
    53ОТГОВОР
    Плашат гаргите милиционерите, но никой вече не ги брои за фактор.
    -;-
    то на путлеристите това им остана
    Едно време преди 4 години Трезвения медвед твърдеше че ще имало ответни удари заради употребата на Байрактарите - и какво стана!!!!!!!

    Явно не могат да измислят как да излязат от Афганистан-2
    То сигурно не са останали мостове, та да се изтеглят с останалите читави оръжия от Украйна

    Преди можеше да се разчита по линията на съприкосновение- сега нещата отиват на границата от 1997 година.

    12:05 20.05.2026

  • 27 Само да питам

    2 2 Отговор
    Учението три дни ли ще трае?

    Коментиран от #33

    12:06 20.05.2026

  • 28 Гневът на атома ще унищожи Райха

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "гневът на атома":

    гневът на атома
    00ОТГОВОР
    ще застигне перверзната геюропа
    -;-
    Гневът на атома ще унищожи Райха, защото за един Чертобил със саркофага И так далее, а за ракета и ответен удар , какво ще стане с европейската часта на КЕНЕФА

    12:07 20.05.2026

  • 29 Няма край руският

    3 2 Отговор
    Идиотизъм.

    Коментиран от #39

    12:07 20.05.2026

  • 30 Размишления

    1 2 Отговор
    Предвид ракетните установки до 500 км може да се направи извод че тренират да прехвърлят керимидите на нейто ако се намесят в Украйна.

    12:08 20.05.2026

  • 31 гост

    1 1 Отговор
    даже и крайцера Москва участва от дъното на Черно море - с присъствието си страхува рибите

    12:08 20.05.2026

  • 32 Русофил

    1 0 Отговор
    Ура!От радост се на$рах!Ура!

    Коментиран от #35

    12:10 20.05.2026

  • 33 Има ли трезвени рашисти

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Само да питам":

    Само да питам
    00ОТГОВОР
    Учението три дни ли ще трае?
    -;-
    Тогава бяха 200 хиляди солдатите и нямало да има нападение над Украйна- това беше към 16.02.2022 година

    А на 24.02.2022 година същите 200 хиляди влязоха в несъществуващата Украйна
    И вече си спомняма колоната от унищожени военни джеледа по пътя към Киев.

    сега каква ли ще я направят пиаяите путлеристи!!!!

    Дроновете от 18.05.26 към Москва ще име се харесват пред ядрените удари!

    12:11 20.05.2026

  • 34 пони, ама розАво

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Къв плаж бе, керосина за самолетите свършва, билетите скъпи, кинти няма всичко ми отиде за смяна на пола, галя от посолствоТО ни резна окончателно.
    Сало Уганде, хероинам сало!

    12:12 20.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 То какво си имат Рашистите от Афганистан

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Псулерчето маминото се на с р а":

    Псулерчето маминото се на с р а
    67ОТГОВОР
    Зеленски вчера заяви, че Украйна иска да си върне Крим по военен път.
    -;-
    То какво си имат Рашистите от Афганистан
    Да не би да са си запазили 5-10-15% или там няма рускоговорящи и угнетени люде?!?!

    Дано рашистите да нарежат Азовстал на Вторични, та това да им е файдата от Усрацията победоносна\1

    12:15 20.05.2026

  • 37 Баба Ванка от руската разведка

    1 2 Отговор
    Пак ли ру3ките пияндета ще плашат Света с макети !!! Нещо полезно няма никога направят, няли ?

    12:15 20.05.2026

  • 38 Баба Радка

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Не думай така бе момче.Комшиийте ще помислят,че си се побъркали ще се обадят на 112.

    12:16 20.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Усрацията продължава

    2 0 Отговор
    Вместо да се изтеглят на границата от 1997 година- рашистите вадят Ядрената уплаха!
    Докъде може да пропада путлеризъма!

    12:21 20.05.2026

  • 41 Гресирана ватенка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    А пък ти си слагй повече грес 😁

    12:23 20.05.2026

