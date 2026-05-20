Русия обяви учения с „Искандер-М“ и симулира подготовка за ядрени изстрелвания

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са доставили ядрени бойни глави за мобилни пускови установки „Искандер-М“, заредили са ги и са упражнявали преместването им до неуточнени обекти като част от голямо ядрено учение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Осигурена е доставката на ядрени боеприпаси до полеви пунктове за съхранение в позиционните райони на ракетните бригади. Личният състав от ракетните подразделения изпълнява учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за оперативно-тактическата ракетна система „Искандер-М“, оборудване на ракетните носители с тях и скрито придвижване към определения позиционен район като подготовка за ракетни изстрелвания“, съобщиха от Министерството на отбраната.
В изявление, разпространено в държавните медии, се посочва, че участващите в учението ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелване на ядрени оръжия.
„В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност“, съобщиха от военното ведомство, цитирани от ТАСС.
В учението са участвали общо над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици въоръжение и техника, включително над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, осем от които - стратегически ракетни подводници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЕМ СМЕХ
ЕС са готви за морските плажове.
Коментиран от #18, #20, #23, #34
11:46 20.05.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #15
11:47 20.05.2026
3 Псулерчето маминото се на с р а
Коментиран от #36
11:48 20.05.2026
4 az СВО Победа 81
Глобалисткият запад /Брюксел и Лондон/ упорито иска да получи руски ядрен "подарък"! А пък руснаците са готови да му го дадат....
Коментиран от #7, #10, #16, #17, #38, #41
11:49 20.05.2026
5 Пусин е мека слаба ракия
Коментиран от #26
11:49 20.05.2026
6 Баба Ванга
11:50 20.05.2026
7 Руснак
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Не сме. Путин е приятел на запада.
11:50 20.05.2026
8 Направо невероятно
11:50 20.05.2026
9 хахахахха
11:52 20.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путлер с ЯО ще брани Москва - така ли
-;-
Путлер с ЯО ще брани Москва - така ли
Путлер не може да не знае че се самоубива в момента на изстрелването на Адреното нещо!
нека първо прибире кабаевчетата от радиоктавиното замърсяване!
Другарките Другарите тръпнат ли в очакване какъв Армегедон очаква Четвъртия райх!
11:55 20.05.2026
12 😂😂😂😂😂😂
11:55 20.05.2026
13 Тодар Живков
11:57 20.05.2026
14 какво е русия
11:58 20.05.2026
15 пРосия
До коментар #2 от "ФАКТ":Страната на идиотите.
Коментиран от #19
11:58 20.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Путин
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":и д и о т!
Жените, децата,парите и капиталите са ни на Запад.
12:00 20.05.2026
18 Кое му е снешното
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Едното не пречи на другото.
12:00 20.05.2026
19 има ли трезвени в Райха
До коментар #15 от "пРосия":пРосия
00ОТГОВОР
До коментар 2 от "ФАКТ":
Страната на идиотите.
-;-
има ли трезвени в Райха
Кой да обясни на рашистите че АО не са им спасението?
Такъв Армагедон ще настане, че всякакви там командни пунктове и так далее ще станат на мазало.
Те рашистите нямат черноморски флот, ама ще правят учения с Искандери.
Коментиран от #24
12:01 20.05.2026
20 БаГо
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":То и ЕС се готви за същото, само, че хората тънат в неинформирано блаженство.
Иначе за какво са 800-те милиарда за превъоръжаване и съответните програми?
12:01 20.05.2026
21 АЙДЕЕЕ ЗАПАДНА УКРИЯ ША Е ПЕПЕЛ
12:01 20.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не се знае
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ако внезапния Дядо удари Иран с нещо голямо, може плановете за плаж да се променят.
12:02 20.05.2026
24 Умрел руснак
До коментар #19 от "има ли трезвени в Райха":Цирк за крепостните.
12:04 20.05.2026
25 гневът на атома
Коментиран от #28
12:04 20.05.2026
26 Самогона е по-слаб от патоката
До коментар #5 от "Пусин е мека слаба ракия":Пусин е мека слаба ракия
53ОТГОВОР
Плашат гаргите милиционерите, но никой вече не ги брои за фактор.
-;-
то на путлеристите това им остана
Едно време преди 4 години Трезвения медвед твърдеше че ще имало ответни удари заради употребата на Байрактарите - и какво стана!!!!!!!
Явно не могат да измислят как да излязат от Афганистан-2
То сигурно не са останали мостове, та да се изтеглят с останалите читави оръжия от Украйна
Преди можеше да се разчита по линията на съприкосновение- сега нещата отиват на границата от 1997 година.
12:05 20.05.2026
27 Само да питам
Коментиран от #33
12:06 20.05.2026
28 Гневът на атома ще унищожи Райха
До коментар #25 от "гневът на атома":гневът на атома
00ОТГОВОР
ще застигне перверзната геюропа
-;-
Гневът на атома ще унищожи Райха, защото за един Чертобил със саркофага И так далее, а за ракета и ответен удар , какво ще стане с европейската часта на КЕНЕФА
12:07 20.05.2026
29 Няма край руският
Коментиран от #39
12:07 20.05.2026
30 Размишления
12:08 20.05.2026
31 гост
12:08 20.05.2026
32 Русофил
Коментиран от #35
12:10 20.05.2026
33 Има ли трезвени рашисти
До коментар #27 от "Само да питам":Само да питам
00ОТГОВОР
Учението три дни ли ще трае?
-;-
Тогава бяха 200 хиляди солдатите и нямало да има нападение над Украйна- това беше към 16.02.2022 година
А на 24.02.2022 година същите 200 хиляди влязоха в несъществуващата Украйна
И вече си спомняма колоната от унищожени военни джеледа по пътя към Киев.
сега каква ли ще я направят пиаяите путлеристи!!!!
Дроновете от 18.05.26 към Москва ще име се харесват пред ядрените удари!
12:11 20.05.2026
34 пони, ама розАво
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Къв плаж бе, керосина за самолетите свършва, билетите скъпи, кинти няма всичко ми отиде за смяна на пола, галя от посолствоТО ни резна окончателно.
Сало Уганде, хероинам сало!
12:12 20.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 То какво си имат Рашистите от Афганистан
До коментар #3 от "Псулерчето маминото се на с р а":Псулерчето маминото се на с р а
67ОТГОВОР
Зеленски вчера заяви, че Украйна иска да си върне Крим по военен път.
-;-
То какво си имат Рашистите от Афганистан
Да не би да са си запазили 5-10-15% или там няма рускоговорящи и угнетени люде?!?!
Дано рашистите да нарежат Азовстал на Вторични, та това да им е файдата от Усрацията победоносна\1
12:15 20.05.2026
37 Баба Ванка от руската разведка
12:15 20.05.2026
38 Баба Радка
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Не думай така бе момче.Комшиийте ще помислят,че си се побъркали ще се обадят на 112.
12:16 20.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Усрацията продължава
Докъде може да пропада путлеризъма!
12:21 20.05.2026
41 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":А пък ти си слагй повече грес 😁
12:23 20.05.2026