Русия обяви учения с „Искандер-М“ и симулира подготовка за ядрени изстрелвания

Министерството на отбраната на Русия заяви, че силите му са доставили ядрени бойни глави за мобилни пускови установки „Искандер-М“, заредили са ги и са упражнявали преместването им до неуточнени обекти като част от голямо ядрено учение, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Осигурена е доставката на ядрени боеприпаси до полеви пунктове за съхранение в позиционните райони на ракетните бригади. Личният състав от ракетните подразделения изпълнява учебно-бойни задачи за получаване на специални боеприпаси за оперативно-тактическата ракетна система „Искандер-М“, оборудване на ракетните носители с тях и скрито придвижване към определения позиционен район като подготовка за ракетни изстрелвания“, съобщиха от Министерството на отбраната.

В изявление, разпространено в държавните медии, се посочва, че участващите в учението ядрени сили са били поставени в най-висока степен на бойна готовност като подготовка за изстрелване на ядрени оръжия.

„В рамките на учението ядрените сили отработиха практически мерки за привеждане на подразделения и военни части, способни да използват ядрени оръжия, в най-висока степен на бойна готовност“, съобщиха от военното ведомство, цитирани от ТАСС.

В учението са участвали общо над 64 000 военнослужещи, повече от 7800 единици въоръжение и техника, включително над 200 ракетни пускови установки, над 140 летателни апарата, 73 кораба и 13 подводници, осем от които - стратегически ракетни подводници.