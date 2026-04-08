Вицепрезидентът Ванс: Доналд Тръмп е нетърпелив по отношение на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е "нетърпелив" относно постигането на напредък за прекратяването на войната с Иран. Той инструктира преговарящия си екип да се ангажира с иранците добросъвестно. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс.
Говорейки от Будапеща той посочи, че сделката е възможна, ако Иран преговаря искрено, но предупреди, че докато някои части от иранския режим подхождат конструктивно към преговорите, други не го правят. Той определи ситуацията като "крехко примирие".
Президентът ми каза, както и на целия екип за преговори, на държавния секретар, на специалния пратеник Стив Уиткоф, да отидем и да работим добросъвестно, за да постигнем споразумение, добави Ванс. По думите му Тръмп е нетърпелив и бърза да постигне напредък. Според него, ако и двете страни преговарят добросъвестно, може да се постигне сделка.
Съединените щати и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Пакистан, което потенциално би могло да спре шестседмична война, която уби хиляди, разпространи се в Близкия изток и причини безпрецедентни смущения в световните енергийни доставки. Тръмп обяви споразумението часове преди крайния срок, който беше определил на Иран да отвори блокирания Ормузки проток или да се изправи пред унищожение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
хе хе хе
Иран в резултат прекрати примирието и затвори отново пролива!
Войната продължава!
16:43 08.04.2026
5 Опасността от масирани бомбардировки
Не случайно обръщаме внимание на нея от самото начало.
Иран няма да отстъпи, преговорите няма да доведат до нищо и в един момент Тръмп ще заложи всичко на една карта. Няма да има друг избор. Около него са само шантави религиозни фундаменталисти- Ванс, Хегсет, Бесент, Кенеди и т.н. Няма кой да му даде друг акъл!
16:44 08.04.2026
Евреите пак се крият като мишки по мазетата и пищят!
Ционистите този път ще се наиграят окончателно и от Израел ще остане само мокро петно , но и това не е сигурно!!! Примирие вече няма и няма и да има докато Израел не бъде изтрит от картата, така заявиха иранците, а те не се шегуват както се видя.
До коментар #2 от "хе хе хе":С подкрепата на САЩ точно в този момент загубата на. Орбан е на 200% гарантирана.А дали не е нарочно?
Ето основните факти към днешна дата:
Иран отхвърли примирието: Техеран официално отхвърли предложението за 45-дневно временно примирие със САЩ и Израел. Иран настоява за траен мир, изплащане на компенсации и пълна отмяна на санкциите, като представи собствено предложение от 10 точки.
Хизбула поднови атаките: Макар да имаше периоди на затишие, ливанската групировка Хизбула прекрати примирието с Израел, като атакува израелски позиции (включително на Голанските възвишения) в знак на солидарност с Техеран.
Продължаващ обстрел: Въпреки обявените опити за спиране на огъня, Иран и Израел продължават да се обстрелват взаимно с ракети. Само часове след обявяването на примирие между САЩ и Иран бяха съобщени експлозии и въздушни атаки в региона.
15 нннн
Човек, каквото сам си направи...
От глупост ще върне неолибералите на бял кон.
