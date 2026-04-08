Вицепрезидентът Ванс: Доналд Тръмп е нетърпелив по отношение на Иран

Вицепрезидентът Ванс: Доналд Тръмп е нетърпелив по отношение на Иран

8 Април, 2026 16:33 1 839 25

Съединените щати и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Пакистан, което потенциално би могло да спре шестседмична война, която уби хиляди

Вицепрезидентът Ванс: Доналд Тръмп е нетърпелив по отношение на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е "нетърпелив" относно постигането на напредък за прекратяването на войната с Иран. Той инструктира преговарящия си екип да се ангажира с иранците добросъвестно. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс.

Говорейки от Будапеща той посочи, че сделката е възможна, ако Иран преговаря искрено, но предупреди, че докато някои части от иранския режим подхождат конструктивно към преговорите, други не го правят. Той определи ситуацията като "крехко примирие".

Президентът ми каза, както и на целия екип за преговори, на държавния секретар, на специалния пратеник Стив Уиткоф, да отидем и да работим добросъвестно, за да постигнем споразумение, добави Ванс. По думите му Тръмп е нетърпелив и бърза да постигне напредък. Според него, ако и двете страни преговарят добросъвестно, може да се постигне сделка.

Съединените щати и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Пакистан, което потенциално би могло да спре шестседмична война, която уби хиляди, разпространи се в Близкия изток и причини безпрецедентни смущения в световните енергийни доставки. Тръмп обяви споразумението часове преди крайния срок, който беше определил на Иран да отвори блокирания Ормузки проток или да се изправи пред унищожение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 БеГемот

    12 2 Отговор
    Запиши го на детска градина....в първа А група...малки патиланци...

    16:36 08.04.2026

  • 2 хе хе хе

    11 9 Отговор
    ти прецака тОрбан и вече губи с 23%, сега плямпаш за сделки. Нещо не ти се получиха.

    Коментиран от #10

    16:36 08.04.2026

  • 3 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Джей Ди трябва да надене усмирителна риза на колегата си Тръмп като му изрецитира 25тата поправка докато го облича.

    16:39 08.04.2026

  • 4 Отстрани

    18 5 Отговор
    Еврейските нацисти след като не се подчиниха на примирието току що убиха най-малко хиляда мирни хора в Ливан след като нанесоха разрушителни бомбардировка по цялата му територия със 100 самолета. Много хора са още под развалините. Истински ужас. Нацистите си изкарват позора и резила върху беззащитния ливански народ.

    Иран в резултат прекрати примирието и затвори отново пролива!

    Войната продължава!

    16:43 08.04.2026

  • 5 Опасността от масирани бомбардировки

    12 3 Отговор
    на гражданска инфраструктура в Иран НЕ Е ОТМИНАЛА!

    Не случайно обръщаме внимание на нея от самото начало.
    Иран няма да отстъпи, преговорите няма да доведат до нищо и в един момент Тръмп ще заложи всичко на една карта. Няма да има друг избор. Около него са само шантави религиозни фундаменталисти- Ванс, Хегсет, Бесент, Кенеди и т.н. Няма кой да му даде друг акъл!

    16:44 08.04.2026

  • 6 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Палачът от Белия дом нападна Иран точно по време на преговори ,на които се бяха разбрали по основните въпроси.Иранжите не са луди да вярват повече на тоя психопат

    16:45 08.04.2026

  • 7 Трол

    1 3 Отговор
    Г-н Тръмп няма търпение да сключи сделка.

    16:49 08.04.2026

  • 8 Кажи честно ... 🤣

    6 5 Отговор
    DJ Ванс пита ли вече плъх орбан, дали смята Тръмп за лъв или е запазено само за Пусин I от Тему? 🤣🤣

    16:50 08.04.2026

  • 9 Павел

    17 4 Отговор
    Иран и Хизбула прекратиха спешно примирието и започнаха в момента масирани ракетни атаки срещу територията на световното зло наречена Израел след като Израел преди малко бомбардира цял Ливан и изби хиляди мирни хора.
    Евреите пак се крият като мишки по мазетата и пищят!
    Ционистите този път ще се наиграят окончателно и от Израел ще остане само мокро петно , но и това не е сигурно!!! Примирие вече няма и няма и да има докато Израел не бъде изтрит от картата, така заявиха иранците, а те не се шегуват както се видя.

    16:52 08.04.2026

  • 10 Верно бе

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "хе хе хе":

    С подкрепата на САЩ точно в този момент загубата на. Орбан е на 200% гарантирана.А дали не е нарочно?

    16:56 08.04.2026

  • 11 Опасността от масирани бомбардировки :

    8 2 Отговор
    Към момента (8 април 2026 г.) ситуацията е силно напрегната и противоречива, като примирието на практика е сериозно нарушено или отхвърлено.
    Ето основните факти към днешна дата:
    Иран отхвърли примирието: Техеран официално отхвърли предложението за 45-дневно временно примирие със САЩ и Израел. Иран настоява за траен мир, изплащане на компенсации и пълна отмяна на санкциите, като представи собствено предложение от 10 точки.
    Хизбула поднови атаките: Макар да имаше периоди на затишие, ливанската групировка Хизбула прекрати примирието с Израел, като атакува израелски позиции (включително на Голанските възвишения) в знак на солидарност с Техеран.
    Продължаващ обстрел: Въпреки обявените опити за спиране на огъня, Иран и Израел продължават да се обстрелват взаимно с ракети. Само часове след обявяването на примирие между САЩ и Иран бяха съобщени експлозии и въздушни атаки в региона.

    17:01 08.04.2026

  • 12 Д-р Ментал

    4 1 Отговор
    По скоро хахалюгав

    17:02 08.04.2026

  • 13 Да,бе

    12 2 Отговор
    Според Ванс иранското ръководство да се самоубие по време на преговорите ще е добро начало...Само дето тоя филм приключи заедно с филма за американската мощ и еврейската държава...

    17:02 08.04.2026

  • 14 Емил Стефанов

    9 1 Отговор
    Така казано сякаш не англосаксонската и ционистка измет започнаха незаконната война а Иран!?!

    17:16 08.04.2026

  • 15 нннн

    9 2 Отговор
    Тръмп се тегли за перчема да се измъкне от блатото. Бърза, че демократите точат ножове и гледат лошо.
    Човек, каквото сам си направи...
    От глупост ще върне неолибералите на бял кон.

    17:17 08.04.2026

  • 16 Феномена Шиши

    7 3 Отговор
    Американски безмозъчни боклуци.

    17:17 08.04.2026

  • 17 Абсурдистан

    2 2 Отговор
    Дончо пикае върху суратя на вицето, а той мисли че дъжд вали. Компромисите нямат граница.

    17:19 08.04.2026

  • 18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 2 Отговор
    Давайте урана и петрола, иначе ви почвам пак.

    17:33 08.04.2026

  • 19 Горски

    5 2 Отговор
    Съединените щати приеха ВСИЧКИ!! точки от изискванията на Иран! Плюс поисканите компенсации, плюс да не възразяват срещу обогатяването на уран!? И обявиха това за победа?! Ето въпроса: Ако това е победа, какво е поражение? Нека да напомним, че в момента преговарят със списъка точки на Иран, а не с тоя на Щатите. Добре де докога ще има хора без мозък, които вярват на телевизора - колко пъти досега САЩ се обявяваха за победител и след няколко дни се оказваше, че не са победител и сега ще бъде същото. Култът към личността по време на комунизма беше детска игра сравнено с тези клоуни. Уж бяха договорили урана, сега не бил..ако го предал, можело..ама ще са наоколо, щото на място не става. САЩ се нуждаят още около 2 седмици за да подготвят нападението в Иран. Подготовката не спира. Иран прекрасно знаят това. Щом САЩ заговори за мир и преговори, това означава приспиване на вниманието и подготовка за нападение. Иран и съюзници прекрасно знаят за това. Пропускането на корабите става по настояване на Китай. Зад което има игра. За сега не е ясно каква. Има вариант да се пропуснат определени кораби. Както след отказа на Франция да пропусне американски самолети през въздушното им пространство, Иран веднага разреши на един техен контейнеровоз да мине пролива.

    17:36 08.04.2026

  • 20 Българин

    3 5 Отговор
    Ванс си прави сметка да наследи Тръм, ама няма да му се получи. Ако въобще за напред има избори в САЩ, то ще най-рано след 18 години. А до тогава Тръм ще е абсолютен президент с непоклатим авторитет сред обикновените американци!

    17:46 08.04.2026

  • 21 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Ди джей вицето с очната линия и розовото червило нарежда кой за кого да гласува в Унгария.

    17:50 08.04.2026

  • 22 Лудите , нямат умора...

    0 1 Отговор
    светът истински ще почива , само когато заспят!

    18:57 08.04.2026

  • 23 баба Сийка

    1 1 Отговор
    Еми да! Иранската военна хунта е като неизбухнала мина и трябва да се работи търпеливо!

    19:21 08.04.2026

  • 24 ТРЪМП БИЛ НЕТЪРПЕЛИВ ,

    2 0 Отговор
    БЪРЗАТА МАЧКА КЬОРАВИ ГИ РАЖДА !

    20:06 08.04.2026

  • 25 Антируснак

    1 0 Отговор
    Гримираният Джендър Винс и неговият кукловод Рижият клоун са съвършени нещастници

    22:27 08.04.2026

