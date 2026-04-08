Вицепрезидентът Ванс: Доналд Тръмп е нетърпелив по отношение на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е "нетърпелив" относно постигането на напредък за прекратяването на войната с Иран. Той инструктира преговарящия си екип да се ангажира с иранците добросъвестно. Това заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс.

Говорейки от Будапеща той посочи, че сделката е възможна, ако Иран преговаря искрено, но предупреди, че докато някои части от иранския режим подхождат конструктивно към преговорите, други не го правят. Той определи ситуацията като "крехко примирие".

Президентът ми каза, както и на целия екип за преговори, на държавния секретар, на специалния пратеник Стив Уиткоф, да отидем и да работим добросъвестно, за да постигнем споразумение, добави Ванс. По думите му Тръмп е нетърпелив и бърза да постигне напредък. Според него, ако и двете страни преговарят добросъвестно, може да се постигне сделка.

Съединените щати и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на Пакистан, което потенциално би могло да спре шестседмична война, която уби хиляди, разпространи се в Близкия изток и причини безпрецедентни смущения в световните енергийни доставки. Тръмп обяви споразумението часове преди крайния срок, който беше определил на Иран да отвори блокирания Ормузки проток или да се изправи пред унищожение.