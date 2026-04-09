Иранска делегация ще пристигне тази вечер в Исламабад за преговори

9 Април, 2026 10:55 480 5

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви снощи, че американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранска делегация ще пристигне в пакистанската столица Исламабад тази вечер за разговори по въпроса за разрешаването на конфликта на Иран със САЩ и Израел, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския посланик в Пакистан, пише БТА.

"Въпреки скептицизма у иранската общественост заради системното нарушаване на примирието от страна на израелския режим (...) иранска делегация пристига в Исламабад тази вечер за сериозни разговори, основани на предположението от 10 точки на Иран", написа в социалната платформа "Екс" посланик Реза Амири Могадам.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви снощи, че американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Левит добави, че първият кръг от преговорите ще се състои в събота.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, също са част от екипа, посочи говорителката.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 1 Отговор
    Пожелавам успех и на двете страни, за да може да надделее разума над тъпотията!!! Но не вярвам много...

    Коментиран от #5

    10:57 09.04.2026

  • 2 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Да не ги избомбят и там ,аз специално всичко очаквам и няма да ме учуди

    10:57 09.04.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Може би ако бяха в Берлин или Париж ,щеше да е мнооого по добре

    10:58 09.04.2026

  • 4 Шопо

    2 1 Отговор
    Иран: Преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени

    11:03 09.04.2026

  • 5 Точно така е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Много си прав че не вярваш в успеха на тия преговори........ ясно е, че нищо няма да се получи. Евреите и кравите са безкрайно нагли и алчни, разбират само от здрав тупаник и трябва да си го получават както досега. Видя се, че още отначалото нарушиха примирието и продължават да извършват истински геноцид в Ливан. Просто ще се направи малка пауза с основна цел презареждане на оръжия и охлабване на Ормузкия проток , както и намаляне цената на петрола.

    11:13 09.04.2026

