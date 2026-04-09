Иранска делегация ще пристигне тази вечер в Исламабад за преговори

Иранска делегация ще пристигне в пакистанската столица Исламабад тази вечер за разговори по въпроса за разрешаването на конфликта на Иран със САЩ и Израел, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския посланик в Пакистан, пише БТА.
"Въпреки скептицизма у иранската общественост заради системното нарушаване на примирието от страна на израелския режим (...) иранска делегация пристига в Исламабад тази вечер за сериозни разговори, основани на предположението от 10 точки на Иран", написа в социалната платформа "Екс" посланик Реза Амири Могадам.
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви снощи, че американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Левит добави, че първият кръг от преговорите ще се състои в събота.
Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, също са част от екипа, посочи говорителката.
До коментар #1 от "Пич":Много си прав че не вярваш в успеха на тия преговори........ ясно е, че нищо няма да се получи. Евреите и кравите са безкрайно нагли и алчни, разбират само от здрав тупаник и трябва да си го получават както досега. Видя се, че още отначалото нарушиха примирието и продължават да извършват истински геноцид в Ливан. Просто ще се направи малка пауза с основна цел презареждане на оръжия и охлабване на Ормузкия проток , както и намаляне цената на петрола.
11:13 09.04.2026