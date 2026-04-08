Примирието виси на косъм! Иран отново затвори Ормузкия проток

8 Април, 2026 20:35, обновена 8 Април, 2026 22:45 8 526 134

Тръмп заяви в отделно интервю за американския телевизионен канал "Ей Би Си Нюз", че очаква преговорите да започнат утре и да се развият много бързо

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че преговорите между САЩ и Иран ще се състоят при закрити врата и че "само една част от значимите точки" от предложението за примирие биха били приемливи за Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана ог БТА.

"Това са точките, въз основа на които постигнахме споразумение за прекратяване на огъня. Това са разумни изисквания и не могат лесно да бъдат пренебрегвани", посочи Тръмп в социалните мрежи.

Тръмп заяви в отделно интервю за американския телевизионен канал "Ей Би Си Нюз", че очаква преговорите да започнат утре и да се развият много бързо.

Американският президент заплаши също, че ще започне федерално разследване срещу неназовани лица, обвинени, че са разпространявали съобщения, които според Тръмп не са в основата на споразумението за прекратяване на огъня.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф посочи по-рано днес, че ирански и американски делегации ще пристигнат в Пакистан утре.

Иран отново затвори Ормузкия проток в отговор на израелските атаки срещу групировката "Хизбула" в Ливан, като по този начин постави под съмнение вече нестабилното споразумение за прекратяване на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

САЩ и Иран обявиха победа, след като сключиха споразумението, а много държавници по света изразиха облекчение, въпреки че атаките с дронове и ракети срещу Иран и държавите от Персийския залив продължиха.

Израел също засили атаките си в Ливан, като порази няколко жилищни и търговски района на столицата Бейрут без предупреждение.

Новото нападение заплаши да провали споразумението, което американският вицепрезидент Джей Ди Ванс определи като "нестабилно".

"Нападение срещу Ливан означава и нападение срещу Иран", заяви генерал Сейед Маджид Мусави, командир на въздушнокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Той предупреди, че иранските сили подготвят "сериозен отговор", без да разкрива повече подробности.

КГИР заплаши също с ответни атаки, ако Израел не преустанови нападенията си срещу Ливан, където ударите на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) причиниха смъртта на повече от сто души, предаде Франс прес.

"Само няколко часа след сключването на споразумението за прекратяване на огъня ционисткият режим започна брутално клане в Бейрут. Отправяме строго предупреждение към САЩ и техния съюзник", заяви КГИР в съобщение, разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ако нападенията срещу скъпия Ливан не бъдат преустановени незабавно, ние ще изпълним нашия дълг и ще отговорим", допълни КГИР.

Израелското министерство на външните работи представи масираните атаки срещу цели на ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ като необходимост и остро разкритикува правителството на съседната страна, съобщи ДПА.

Израелското външно министерство заяви, че ливанското правителство не се срамува да „атакува Израел, защото прави точно това, което самото то е трябвало да направи - да предприеме действия срещу „Хизбула“.

Въпреки прекратяването на огъня във войната с Иран, израелските военновъздушни сили предприеха изненадваща мащабна атака срещу цели в Ливан. Според последните данни на ливанската Служба за гражданска защита, броят на жертвите от днешните атаки е достигнал 254 души.

Въоръжената организация „Хизбула“, съюзничка на Иран, трябваше да бъде разоръжена съгласно споразумение за прекратяване на огъня от 2024 г., но това все още не се е случило.

Със започването на войната с Иран, конфликтът между „Хизбула“ и Израел отново ескалира. Израелски военни съобщиха, че „групировката е изстреляла около 6000 ракети, снаряди и дронове по израелски цели в рамките на малко повече от месец“.

„След хиляди атаки срещу Израел от тяхна територия, те не се извиняват - вместо това отправят искания“, се посочва в изявлението на израелското външно министерство.

„Те не разоръжиха „Хизбула“. Не го направиха, нито пък им пречат да стрелят по Израел“, подчертава израелското МВнР.

Освен това ливанското ръководство „излъга, когато твърдеше, че е демилитаризирало района до река Литани“, се казва още в изявлението и се добавя, че сега Израел трябва „да го направи вместо тях“.

Министрите от „Хизбула“ остават активни в ливанското правителство, а иранският посланик остава в Бейрут. „Време е да се предприемат действия срещу „Хизбула“. С дела, а не с думи. И ако някой не е способен да го направи - тогава поне не бива да се пречи“, смята министерството.

Междувременно Министерството на външните работи на Катар заяви, че израелските въздушни удари срещу Ливан представляват опасна ескалация и дръзко нарушение на суверенитета на страната, предаде ТАСС.

„Израелските въздушни удари срещу Ливан представляват опасна ескалация и дръзко нарушение на суверенитета на Ливан, международното право и Резолюция 1701“, се казва в изявление на външното министерство на емирството.

Доха призова международната общност да „поеме отговорност и да принуди Израел да прекрати масовите убийства“, се подчертава в изявлението.

Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан, съобщи днес агенция „Фарс“, цитирана от ДПА.

Според „Фарс“, позовавайки се на информиран източник, Техеран може да се оттегли в отговор на продължаващите атаки на Израел срещу „Хизбула“ в Ливан. „Хизбула“ се счита за най-важния съюзник на Иран в региона.

Иран и САЩ се договориха за двуседмично прекратяване на огъня и временно отваряне на Ормузкия проток. Договорката бе постигната малко преди да изтече обявеният от Доналд Тръмп срок за постигане на примирие. В противен случай Иран бе заплашен от мащабна вълна от удари.

Споразумението, постигнато с посредничеството на Пакистан, бе похвалено от политици по целия свят, но остават опасения относно ситуацията в Ливан.

Израелската армия обяви спиране на атаките срещу ирански цели, но израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в сделката.

„Фарс“ също така съобщи, че анонимен военен представител е заплашил Израел с нови атаки, ако ударите срещу „Хизбула“ продължат.

Според позицията на иранското ръководство Израел нарушава прекратяването на огъня, договорено със САЩ.

След като примирието беше обявено късно вчера, пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф написа в социалната мрежа Екс, че то изрично се отнася и за Ливан.

Само часове по-късно обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху не се съгласи, като заяви, че прекратяването на огъня обхваща единствено конфликта между САЩ и Иран, но не и операциите на Израел срещу „Хизбула“.

Цитираният в материала на „Фарс“ военен представител тълкува ситуацията като потвърждение на подозренията на Техеран, че или Вашингтон няма влияние върху израелското правителство, или Централното командване на САЩ негласно допуска израелските атаки.

Споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран не засяга израелските военни операции в Ливан, заяви днес Доналд Тръмп пред телевизия Пи Би Ес.

Заради "Хизбула" Ливан "не е включен в споразумението", каза американският президент в кратък телефонен разговор, публикуван в Екс от журналистката от Пи Би Ес Лиз Ландърс. На въпроса дали е съгласен Израел да продължи ударите си срещу Ливан, Доналд Тръмп отговаря, че "това е отделен конфликт".

Израел бомбардира днес Ливан както никога от началото на войната, като според Министерството на здравеопазването има 112 загинали. Съобщава се и за 722 ранени.

Нов израелски удар е поразил в ранния следобед сграда в жилищен квартал в Бейрут, съобщи Националната новинарска агенция на Ливан (ННА).

Ударът е поразил сграда в квартал "Талет ал Хаят", част от която се е срутила, а спасителните екипи са пристигнали на място, за да окажат помощ на оцелели.

Според Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ударът е бил насочен срещу един от високопоставените лидери на движението "Хизбула".

От своя страна, "Хизбула" заяви, че има "право да отвърне" на смъртоносните израелски удари.

Международното летище "Бен Гурион" в Тел Авив ще възобнови напълно дейност от полунощ, след като бе обявено примирие между САЩ и Израел, съобщи тази вечер израелското Министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс.

По-рано през деня Ирак и Бахрейн отвориха въздушните си пространства за граждански полети.

Бахрейн отвори за първи път въздушното си пространство, но за всеки полет ще е необходимо предварително съгласие, заяви авиодиспечер пред ТАСС.

“Въздушното пространство на Бахрейн е отворено, но всички полети, както от местните летища, така и транзитните, подлежат на предварително съгласуване и одобрение от страна на службите за управление на гражданската авиация в страната”, посочи той и добави, че тази мярка ще бъде в сила до 8 юли.

Полетите над Бахрейн бяха прекратени в първите часове на 28 февруари във връзка с военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

По-рано стана ясно, че Сирия и Ирак също отварят въздушните си пространства.

Ситуацията се стабилизира и условията се връщат към нормалното, заяви тази сутрин Управлението за гражданско въздухоплаване на Ирак, цитирано от Ройтерс.

С незабавен ефект всички граждански полети могат да бъдат възобновени, включително транзитните полети, кацанията и излитанията от иракски летища, се добавя в изявлението.

След обявяването на примирието Катар и ОАЕ съобщиха, че частични ограничения ще продължат да действат във въздушното им пространство, докато Кувейт забрани полетите в небето си за още 12 часа.

Американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, добавяйки, че първият кръг от преговорите ще се проведе в събота, съобщи Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър също са част от екипа, посочи Левит пред репортери.

Тя допълни, че Ванс е играл ключова роля в Иран от „самото начало“ и каза, че са се водили разговори на високо равнище между правителствата на САЩ и Китай.

Левит подчерта, че Тръмп ще държи Иран отговорен за оставането на Ормузкия проток отворен и добави, че американският президент е против налагането на такси за преминаване, предаде Асошиейтед прес.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за подхода на президента към Иран по време на разговор, проведен снощи, каза още Левит.

Белят дом заяви още, че Техеран повече няма да може да снабдява марионетните си организации с оръжие и, че ще предаде запасите си от обогатен уран.

Три ключови клаузи от десетте точки в предложението за мир бяха нарушени преди началото на преговорите, написа тази вечер в социалната мрежа Екс председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Ройтерс.

Той уточни, че те включват нарушаване на спирането на огъня в Иран, навлизането на дрон в иранското въздушно пространство и отричане на правото на Техеран да обогатява уран.

В такава ситуация двустранно примирие или преговори са нераузмни, добави Галибаф.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран "не слага край на кампанията срещу Иран", а Израел е "готов във всеки един момент да възобнови бойните действия", предаде Франс прес.

"Все още не сме постигнали всички цели и ние ще сторим това или със сключването на споразумение, или с възобновяването на бойните действия", подчерта Нетаняху.

Споразумението за прекратяване на огъня "не означава край на кампанията, а пореден етап към постигането на всичките ни цели", допълни израелският премиер.

По отношение на самото примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, Нетаняху заяви, че то е било "напълно съгласувано" между Вашингтон и Израел, като по този начин израелският премиер увери, че неговата страна не е била изненадана от американския си съюзник.

"Временно споразумение за прекратяване на огъня, което ще продължи две седмици, влезе сила снощи, като то бе напълно съгласувано с Израел. Не, те (САЩ) не ни изненадаха в последната минута", подчерта Нетаняху.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще поискат разяснение на някои от условията на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, за да се уверят, че Иран няма да атакува цели в региона на Близкия изток, и че ще се съгласи на "безусловното отваряне" на Ормузкия проток, написа говорител на Министерството на външните работи на ОАЕ в социалната мрежа Екс, цитиран от Ройтерс.

"ОАЕ настояват за допълнителни разяснения на разпоредбите на споразумението, за да се гарантира пълното му спазване от страна на Иран, който трябва незабавно да прекрати всички бойни действия в региона и да се съгласи на пълно и безусловно отваряне на Ормузкия проток", гласи съобщението на Министерството.

Говорителят подчерта необходимостта от спазване на многостранен подход, който да отчита заплахите, идващи от Иран, в това число ядрените и военни активи на Техеран, както и съюзните му групировки в региона на Близкия изток.

Министерството на ОАЕ заяви също, че Иран трябва да плати репарации за "щетите", предизвикани от атаките на Техеран в Персийския залив.

Иранските атаки изискват категорично становище, за да може Иран да понесе пълната отговорност за щетите и репарациите, допълни говорителят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    13 52 Отговор
    Кто наскоро също преговаряше в Дубай при напълно закрити врати с Украйна ? Жокер - не се казва Володимир, ходи с токчета ☝️😁

    Коментиран от #6, #31, #55

    20:37 08.04.2026

  • 2 Да,бе

    84 10 Отговор
    Закрити врати,че да не се вижда срама на хегемона...Ще го навеждат...

    20:38 08.04.2026

  • 3 Зарко

    66 5 Отговор
    Тръмпчо може пак сам да си преговаря майче.

    Коментиран от #36, #106

    20:38 08.04.2026

  • 4 Войната нанесе

    75 11 Отговор
    огромни репутационни щети на САЩ. Факт!

    Коментиран от #104

    20:40 08.04.2026

  • 5 Шефа

    36 3 Отговор
    С Биби питали ли са?

    Коментиран от #116

    20:41 08.04.2026

  • 6 Българин

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Бих ли могъл да ти се изхвърля върху очилата омазвайки всичко със гъста лепкава слуз...?

    Коментиран от #76

    20:43 08.04.2026

  • 7 Ехааааааа

    58 7 Отговор
    Абе умрелия ( убиец нетаняху ) защо се обажда като черна станция ?????? Ей затова евреите ще ядът оше бой и дървения купол няма със които станаха за смях да ги спаси. !!!!

    20:45 08.04.2026

  • 8 Тръмп бий му два шамара на

    35 4 Отговор
    Тива извънземно животно със шете пръста !

    Коментиран от #24

    20:46 08.04.2026

  • 9 Хохо Бохо

    52 2 Отговор
    Ще му се на нациста. Ще си изсърба срама целия. Трябва да бъде съден от международен трибунал за престъпления срещу човечеството и заплаха за геноцид и изтребление

    20:48 08.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    37 5 Отговор
    От едната страна Европа и окраина го клатят с Русия,
    от другата страна Израел и арабите го клатят с Иран.
    Китай пък си го клатят по подразбиране.
    Някой вече чуди ли се защо Тръмп
    не го слуша главата и му пеят пастори :)

    20:48 08.04.2026

  • 12 Тия двамата пирати кои са ??????

    32 3 Отговор
    Тия двамата пирати са за затвора !!!!

    20:49 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    23 5 Отговор
    Защо пак триете, коментара не съдържа обиди?

    Коментиран от #63, #85

    20:50 08.04.2026

  • 15 Вълкът козината си мени, ама нрава не

    45 4 Отговор
    Дончо голям го извади, ама клекна - "примирие"!? Временно, докато замаже ситуацията и намери някой хамстер, за да го обвини! Така си мисли, че ще излезе сух ! След 14 дни пак ще повтори същото - - отказьване от политиката на Израел няма да има!
    От дончо нищо не зависи, него го управлява еврейското лоби в САЩ!

    Коментиран от #29

    20:51 08.04.2026

  • 16 Хм...

    37 2 Отговор
    Изглежда инфантилния идиот тръмп се е паникьосал съвсем. И с право, между другото...

    20:53 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аятолаха

    32 9 Отговор
    Първо-изравнява е исзсраел със земята, после Ке видим....

    Коментиран от #62, #84

    20:55 08.04.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    11 29 Отговор
    Таварищи, важна навина:

    Току-що Русия придоби нов и могъщ съюзник !!!
    Не, това не е Китай, Канада или Мадагаскар ☝️
    Мадагаскар ли казах ? 😄 Сегодня в столицата на Мадагаскар ( бали я как се казва ) кацна грохнал советский Ан-124 с КамаЗи, шмайзери и гранати - подарък от Путин за неговия нов брат "ген" Майкъл Рандриандрина. Русия знае как да намира и печели стратегически съюзници, партньори. Мадагаскар баце ...😁

    Коментиран от #119

    20:55 08.04.2026

  • 20 Сатана Z

    25 3 Отговор
    А преговорите отново ще се водят от про еврейската двойка Витков- зетя Кушнер,докато Тръмп подготвя нов удар по Иран по време на примирието.

    20:56 08.04.2026

  • 21 Горски

    36 5 Отговор
    10-те искания на Иран са приети от САЩ като основа и условие за преговори!

    Ето ги:

    1. Гаранции за бъдещо ненападение над Иран

    2. Иран остава контролиращ Ормуз

    3. Иран ще обогатява уран

    4. Отмяна на първичните санкции

    5. Отмяна на вторичните санкции

    6. Прекратяване действието на всички резолюции по Иран в СС на ООН

    7. Прекратяване действието на резолюциите по контрол и наблюдение на Иран от организацията за ядрена енергия

    8. Репарации за Иран

    9. Изтегляне на всички американски бази и сили от региона

    10. Прекратяване на всички войни срещу Хизбула и Ливан. Ормуз ще бъде отворен, но при иранските условия. Ключът тук е в какво ще плащат американците съдове преминаването - в долари или в юани. Иран ще събира такса и ще контролира напълно корабоплаването през протока. Тръмп е загубил вече, независимо от оценките на разни военни и други анализатори. Морално, но и финансово, а и военно той загуби

    Коментиран от #33, #111

    20:56 08.04.2026

  • 22 Преговорите ще се състоят

    22 3 Отговор
    когато каже Иран.

    20:56 08.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 За съжаление

    29 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп бий му два шамара на":

    шестте пръста държат чичо Тръмпи за топките, а той реагира в зависимост от натиска.

    20:56 08.04.2026

  • 25 С агресори и терористи не се преговаря

    38 3 Отговор
    Байдън се здрависваше с въздуха , а Тръмп преговаря сам със себе си! САЩ и Израел са оста на злото! А когато преговарял със злото, то ти носи още зло!

    20:57 08.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не е оправдано

    10 3 Отговор
    В редакцията да са Травестити

    Коментиран от #28

    20:59 08.04.2026

  • 28 Да бе колега

    10 1 Отговор

    До коментар #27 от "Не е оправдано":

    Гнусни траверси във факти. бг

    Коментиран от #30

    21:00 08.04.2026

  • 29 Сатана Z

    34 1 Отговор

    До коментар #15 от "Вълкът козината си мени, ама нрава не":

    Според конституцията,Президентът на САЩ може да води война до 60 дена без одобрението на Конгреса.След това той трябва да уведоми тази институция за да разбере дали му се дава право да продължи или не.Така е по закон,макар ,че войната на Дончо и Биби е далеч извън закона и може да се приеме като военно престъпление към народа на Иран според международното право.

    21:00 08.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Токчета?!

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Което му е в главата, това му е на устата.

    Коментиран от #77

    21:00 08.04.2026

  • 32 На залрити

    6 1 Отговор
    Врато, че да не се вижда с кого точно са. Ясно Иран, ама въпроса е на руски или на мандарин ще са...

    21:00 08.04.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    9 23 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    "...10-те искания на Иран..."

    Има специална 11-та клауза - всички руснаци вън от Иран !!! Не панимаю що си я пропуснал ☝️

    Коментиран от #44

    21:01 08.04.2026

  • 34 И РАН са победители

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "биги/вгъ3а":

    Антихристите Гол6аг0барат

    Коментиран от #37

    21:01 08.04.2026

  • 35 демократ

    8 32 Отговор
    Иран не е в позиция да поставя каквито и да било условия.

    Коментиран от #38, #59, #97, #98

    21:02 08.04.2026

  • 36 Интересно

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Зарко":

    Толкова ли няма ерудирани хора в тази държава, че избраха баш такъв умник.

    21:02 08.04.2026

  • 37 Тръмб е Педал

    10 5 Отговор

    До коментар #34 от "И РАН са победители":

    Цял свят 3нае това

    Коментиран от #40, #80

    21:02 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Чалмосана копейка

    5 15 Отговор

    До коментар #37 от "Тръмб е Педал":

    Ама Тръмп е приятел на Путин.

    21:04 08.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Горски

    19 6 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    А 12 точка гласи всички кравари и янки вън от Иран! Защо не сия споминал?

    Коментиран от #48

    21:07 08.04.2026

  • 45 Павел

    27 2 Отговор
    Преговори няма да има заради еврейските нацисти убийци на мирни хора и деца , безпощадно бомбардиращи суверенен Ливан! Иран го казаха ясно, или примирие за всички или война за всички!

    21:07 08.04.2026

  • 46 Българин

    3 16 Отговор
    Китай и Русия не могат да кажат нищо на САЩ,та Иран ли?

    21:08 08.04.2026

  • 47 Мммммм

    7 2 Отговор
    Докато я има измислената няма да има мир

    З. А. Л. Ч. А. В. А. Й

    Коментиран от #51

    21:09 08.04.2026

  • 48 Ол1гофрен,

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    Кравари няма в Иран?Кьорав ли си?

    Коментиран от #132

    21:09 08.04.2026

  • 49 Допивам си ракията

    15 5 Отговор
    ИсераВустата на евроатлантите

    Коментиран от #79

    21:10 08.04.2026

  • 50 Казанлъшкия

    21 5 Отговор
    Удряйте петте завода за пречистване на водата в И.зраел и тази държава е приключила- е.реите сами ще въстанат и ще смажат Сатаняху и режима.

    21:10 08.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Данко Харсъзина

    20 8 Отговор
    Персите сцепиха кравите. Нема такъв позор.

    21:13 08.04.2026

  • 53 Любо

    25 9 Отговор
    Нашите медии мълчат като гъзоβе за наглите престъпления които извършват днес еврейските боклуци срещу Ливан!!!!

    21:13 08.04.2026

  • 54 Путин каза

    2 8 Отговор
    Ха ха хххаа... Гушаааа....

    21:18 08.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Той

    12 4 Отговор
    Явно, проблемът е нетъняхо/у/.

    21:20 08.04.2026

  • 57 демократ

    5 3 Отговор
    Трябва да си мало умен за да сваляш цените на петрола при положение че Омрузкият проток не е сигурен.

    21:20 08.04.2026

  • 58 Горски

    17 4 Отговор
  • 59 Ъъъъ

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "демократ":

    "Иран не е в позиция да поставя каквито и да било условия."

    Играе Е в позиция да поставя всякакви условия и поне засега го прави доста успешно. 🤣

    21:28 08.04.2026

  • 60 Курти

    5 12 Отговор
    Копеи пак оцапахте гащите

    21:28 08.04.2026

  • 61 Гробар

    16 4 Отговор
    Иран разби илюзиите на западняците. Чакат ги тежки времена. Кофти, но няма как.

    21:29 08.04.2026

  • 62 Ха ха ха

    5 10 Отговор

    До коментар #18 от "Аятолаха":

    Аятолахът е в кома и нищо не може да изтрива.

    21:30 08.04.2026

  • 63 Защото

    3 13 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Не възхваляваш достатъчно Путлер и терористите от Иран

    21:33 08.04.2026

  • 64 Ъъъъ

    12 2 Отговор

    До коментар #58 от "Горски":

    "Ормуз ще бъде отворен, но при иранските условия. Ключът тук е в какво ще плащат американците съдове преминаването - в долари или в юани."

    Чувам, че част от условията били писани от Китай... Поне такива слухове се носят - Китай и Русия стояли зад този план от 10 точки.

    Коментиран от #68, #69

    21:33 08.04.2026

  • 65 Пийт Хегсет -Крозейдър

    2 6 Отговор

    До коментар #58 от "Горски":

    0тхвърлят се Каменната ера!

    21:34 08.04.2026

  • 66 Гробар

    13 4 Отговор
    Защо им трябваха американски бази на арабите от залива? Въпрос, който и ние трябва да си зададем.

    21:35 08.04.2026

  • 67 Данко Харсъзина

    3 9 Отговор
    Персите се гаврят с бай Дончо. Време е за Томахавките.

    Коментиран от #72

    21:35 08.04.2026

  • 68 Горски

    12 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ъъъъ":

    В юани, или рубли, но не и в долари. Тук сме на едно мнение.

    21:35 08.04.2026

  • 69 Ъъъъъ

    5 11 Отговор

    До коментар #64 от "Ъъъъ":

    Носят се слухове, че руснаците превзели Купянск за 23 път.

    Коментиран от #74

    21:37 08.04.2026

  • 70 Бгг

    10 2 Отговор
    Евреите развалиха примирието. И за текущата война те са виновни.

    21:38 08.04.2026

  • 71 Българин

    7 9 Отговор

    До коментар #58 от "Горски":

    Русия и Китай не могат да кажат нищо на САЩ,та Иран ли?
    Допивай и легай.

    Коментиран от #123

    21:39 08.04.2026

  • 72 Бгг

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Данко Харсъзина":

    Дане, Дане, не четеш бе Дане.

    21:39 08.04.2026

  • 73 Изфъскал

    2 10 Отговор

    До коментар #58 от "Горски":

    Тебе може да ти се иска
    И КУРАнът да ти пренапишат

    Обаче освен да го целуваш
    Друго нема да стане .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха ...

    Слагай Чалмата и се успокой.

    Коментиран от #124, #133

    21:39 08.04.2026

  • 74 ГЕРАСИМОВ

    2 6 Отговор

    До коментар #69 от "Ъъъъъ":

    Верно е.

    Путин вече Медали и Ордени не му останаха
    Раздава ги като Бонбони ...

    Коментиран от #127

    21:41 08.04.2026

  • 75 Тихо бе

    0 2 Отговор
    На дето ми прай Дудук, да и пратя нефт (Аятолаха)

    21:42 08.04.2026

  • 76 Соловьовче Объркано

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Уплътни си Цефката.

    21:43 08.04.2026

  • 77 ха, ха, ха...

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Токчета?!":

    Ти на това, една педя по ниско от гърба, глава ли му казваш?

    21:44 08.04.2026

  • 78 Смях

    8 1 Отговор
    Кои ще го чете тоя чаршаф?

    21:44 08.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 А Пуся

    1 7 Отговор

    До коментар #37 от "Тръмб е Педал":

    Е Бункерния Педос.

    21:47 08.04.2026

  • 81 Доналд Не дък

    15 3 Отговор
    Примирието е доста условно. Докато Израел се прави на велик и има такива дето му играят по гайдата ,войната е неминуема. След кратко прегрупиране , попълнение на арсенала и пробите да бъдат напипани слаби места ,ще продължат да се млатят. Примирието е за да се избегне провала на срещата в Китай ,регионална екологична катастрофа в резултат на бомбардировки по АЕЦ и многочислени американски жертви при необмислена сухопътна офанзива. Дони може да лъже когото си иска.

    Коментиран от #87

    21:49 08.04.2026

  • 82 дядо дръмпир

    7 1 Отговор
    Израел ще завладее южен ливан до река литани!колкото до теснината.там в момента има около 800кораба...това е като тапа някъде на кръстовище в софия...няма мърдане.днес само два кораба са преминали.утре са създали някакъв ред ,но то ще мине време докато се изтеглят!

    Коментиран от #91, #93

    21:53 08.04.2026

  • 83 ИЗРАЕЛ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ

    10 1 Отговор
    Прекратяване на войната.

    21:56 08.04.2026

  • 84 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Аятолаха":

    ха ха. Не е сериозно

    22:02 08.04.2026

  • 85 Изобщо

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Изобщо защо имате права да пишете се чудя?

    Коментиран от #120

    22:03 08.04.2026

  • 86 мойше

    12 2 Отговор
    Абе кой нормален човек вярва на евреи???

    22:04 08.04.2026

  • 87 само 13 са убитите и 5 самолета , а иран

    2 12 Отговор

    До коментар #81 от "Доналд Не дък":

    е смлян!жертвите на щатите са 13 войника!По време на спасяването е направен бомбен килим с над 100бомби по 900кг и е станало невъзможно на иранците да се доближат до летеца.летеца е бил на височина 2100метра в планината и са го взели .Кратерите от бомбите се виждат ясно от космоса.......урана е станал на прах и ще го събират щатите и иран.Иран има право да обогатява до 3%урана и има точка в ,която той ще съжителства мирно и добросъседски с евреите!

    Коментиран от #92

    22:05 08.04.2026

  • 88 пакистанец

    8 3 Отговор
    Пакистанеца наби каската на Тръмп вчера. Пакистан имат ядрено оръжие и могат да си позволят да набиват каски. Испанеца на среща със Си. Заформя се нещо интересно. Ще има бой по каски. Американски, най-вероятно и руски.

    22:06 08.04.2026

  • 89 ДА ПРАТИМ ТИКВАТА ДА ОТВОРИ ОРМУЗА !

    12 1 Отговор
    ИДИ БЕ ТИКВОЧ !

    22:07 08.04.2026

  • 90 Някой

    13 3 Отговор
    Не виждам да сте съобщили, че при обстрела в Ливан едва не е бил убит министърът на външните работи на Белгия, който е бил в района за търсене на мирно решаване на конфликта. Ама тази новина не е политкоректна, нали?

    22:09 08.04.2026

  • 91 не може да бъде

    8 2 Отговор

    До коментар #82 от "дядо дръмпир":

    Учудвам се защо никой не коментира какво е в момента положението в персийския залив -а то е следното -има общо около 800 кораба /плавателни търговски съдове от които 47 големи танкери!?Танкерите са в такова положение че не могат да мръднат докато не се изтеглят голяма част от другите кораби!?По-рано през пролива са преминавали около 150 кораба сега могат да минат около 20-30 докато се отпуши тапата...поне една седмица!?Така че след две седмици положението ще бъде почти същото ....нефтът падна до 94 $ за барел...сега остава да видим колко ще бъде след 2 седмици!?

    Коментиран от #95

    22:10 08.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Иран

    3 3 Отговор
    да не си проиграе шанса да излезе що годе прилично от тази ситуация проявявайки опърничавост

    22:15 08.04.2026

  • 95 не може да бъде -уточнение

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "не може да бъде":

    Извинявам се цза пропуска -става дума за около 150 кораба на денонощие сега могат да минат около 20-30 на денонощие докато се отпуши тапата...

    22:15 08.04.2026

  • 96 Я пък тоя

    8 3 Отговор
    Ако искат мир, САЩ и Иран да се обединят и да изчистят Израел.

    22:19 08.04.2026

  • 97 Да ви го.......

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "демократ":

    На демокрацита

    22:19 08.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 К ПЕЙКИ с чалми

    4 3 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    22:24 08.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Хаген Дас

    8 4 Отговор
    Иран си е с правото! Щом ще има примирие и трите държави спират огъня! Ако важи за две то Израел е в обсега на удари не са подписвали споразумение! Това че евреите си развяват конв не е примирие!

    Коментиран от #107

    22:26 08.04.2026

  • 102 демократ

    6 7 Отговор
    Ирян няма каквито и да е козове срещу Израел.На Сащ номерата с Омрузкия проток може и да минават или пред ЕС но Израел ще ги смаже и ич му не дреме ни за Омрузкия ни за Одмуртския ни за дебело фъзите оядени европейци че ще си изгубят милярдите спестявания.

    22:27 08.04.2026

  • 103 нищо де

    1 5 Отговор
    Споразумението не включва Израел и Иран може да изпращат ракети по-редовно.

    22:32 08.04.2026

  • 104 така де

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Войната нанесе":

    Те козарите изгониха САЩ, че Иран ще ги жали!

    22:34 08.04.2026

  • 105 Да, да

    4 1 Отговор
    остава само да отворят протока.

    22:38 08.04.2026

  • 106 Стефан

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зарко":

    Не виждам никасва мръцка между две суве
    ренни държави Иран и Ливан. Пр
    еговорите следва да се водят отделно един път с Ливав отделно с Иран. Отделно с Йемен.

    22:43 08.04.2026

  • 107 Значи

    3 2 Отговор

    До коментар #101 от "Хаген Дас":

    признават, че Хизбула /отговорните за Сарафово/ е част от Иран

    22:43 08.04.2026

  • 108 Име

    4 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:46 08.04.2026

  • 109 Аее

    1 0 Отговор
    Стига сте разигравали бе палячовци такива един път така един път онака да са некви женски работи както и да е ма тука става въпрос за убийства,насилие,болка и тези които го извършват за тях е нищо за тях е сякаш детска игра нз само Господ какво чака още и не се намесва - отдавна трябваше да го направи…

    22:53 08.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Санитар от Карлуково

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Горски":

    От утре те записвам в клуб "научна фантастика"! Имаш потенциал!!!

    22:59 08.04.2026

  • 112 Бай Ганьо

    2 4 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    23:00 08.04.2026

  • 113 А50

    8 2 Отговор
    Няма по гадни кope.лета от евреите

    23:01 08.04.2026

  • 114 Васил

    3 9 Отговор
    На Иранци и рашисти не може да се има доверие.

    23:05 08.04.2026

  • 115 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Сатанисткото и гнусно юдско племе побясняло от това ,че загубиха войната с Иран и от оттеглянето на САЩ от конфликта решиха да си излетят цялата злоба и гняв днес върху мирното население на Ливан бомбандирайки безогледно гъсто населени жилищни квартали в Бейрут.
    Това веднага подтикна Иран да започне отново мощни удари по Израел и персите отново да затворият Ормузкия проток,защото както обявиха от Техеран ние. никога няма да изоставим съюзниците си и няма да позволим Израел да продължава да убива безнаказано .
    Браво на Иран,така постъпват смелите,горди и достойни народи..

    23:06 08.04.2026

  • 116 1111

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Шефа":

    Биби, май е улетел... Тука има нещо мъгляво, че заявил нещо някъде, ама липсва информация къде. Дано са му оцелели Ушите- ще бъдат скъп музеен експонат.

    23:08 08.04.2026

  • 117 Бум бум бум Тел Авив

    7 1 Отговор
    Евреите са по гадни и гнусни и от марокански хлебарки.

    23:09 08.04.2026

  • 118 Ционисткият

    0 4 Отговор
    режим ще саботира до край всякакви споразумения за прекратяване на атаките срещу Иран. Очертава се дълъг конфликт и високи цени.
    Няма кой да спре Израел. Те държат картите. Не мистър Трампо.

    23:11 08.04.2026

  • 119 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Ми то, от Мадагаскар могат да летят убави балистични мотики към базата в Диего Гарсия, м бъахахаха, географски неграмотник! Присмял се Хърбел на Щърбел...

    23:17 08.04.2026

  • 120 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Изобщо":

    Администраторите си знаят работата, вие кои сте да казвате кой има право и кой не да пише?

    23:23 08.04.2026

  • 121 Край

    5 2 Отговор
    Тръмпича ако е тарикат сега ще каже - аз се бях разбрал с иранците обаче Натаняху се избомби на метеното - Отивам си. Сега плитките да се оправят с брадите...

    23:23 08.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Горски

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    Пий хапчетата и при доктора на консултация.

    23:26 08.04.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Елементарно Уотсън

    3 1 Отговор
    Дончо гледа как да прекара Иран, обаче друг на е на топ на устата !

    23:33 08.04.2026

  • 126 Мирен Атом

    1 3 Отговор
    Бай Дончо да не се чуди, а да дава Атом на Иран в името на Мира. 500 Мегатона ще свършат чудеса.

    00:15 09.04.2026

  • 127 Кадиров

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "ГЕРАСИМОВ":

    Ако има нещо, което в Русия никога няма да е дефицит са Ордени и Медали.

    Коментиран от #130

    00:17 09.04.2026

  • 128 Джихади Йово

    2 1 Отговор
    От Израел камък върху камък няма да остане неразтурен и това е предречено преди повече от 2000 години, много преди да съществува държава Израел и това ще се случи много скоро!!

    00:21 09.04.2026

  • 129 Браво на Иран

    1 1 Отговор
    Никакви преговори със световният терорист САЩ! Те само лъжат и ще ви излъжат! Бой по канчетата им. САЩ никога не са били по унизени!

    00:22 09.04.2026

  • 130 Глас от бункера

    0 0 Отговор

    До коментар #127 от "Кадиров":

    Няма и медали!Укрите взривиха завода ни за медали!

    00:27 09.04.2026

  • 131 Метни им само един атом бе!

    0 0 Отговор
    Кви се моткаш?!

    00:30 09.04.2026

  • 132 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ол1гофрен,":

    Ф@кай се!

    00:32 09.04.2026

  • 133 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Изфъскал":

    Целувач на д и р н и ц и, пфу.

    Коментиран от #134

    00:35 09.04.2026

  • 134 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Горски":

    Дъриият,ще изкараш ли до другата пенсия 🤡

    00:38 09.04.2026

