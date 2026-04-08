Примирието виси на косъм! Иран отново затвори Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че преговорите между САЩ и Иран ще се състоят при закрити врата и че "само една част от значимите точки" от предложението за примирие биха били приемливи за Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана ог БТА.

"Това са точките, въз основа на които постигнахме споразумение за прекратяване на огъня. Това са разумни изисквания и не могат лесно да бъдат пренебрегвани", посочи Тръмп в социалните мрежи.

Тръмп заяви в отделно интервю за американския телевизионен канал "Ей Би Си Нюз", че очаква преговорите да започнат утре и да се развият много бързо.

Американският президент заплаши също, че ще започне федерално разследване срещу неназовани лица, обвинени, че са разпространявали съобщения, които според Тръмп не са в основата на споразумението за прекратяване на огъня.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф посочи по-рано днес, че ирански и американски делегации ще пристигнат в Пакистан утре.

Иран отново затвори Ормузкия проток в отговор на израелските атаки срещу групировката "Хизбула" в Ливан, като по този начин постави под съмнение вече нестабилното споразумение за прекратяване на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

САЩ и Иран обявиха победа, след като сключиха споразумението, а много държавници по света изразиха облекчение, въпреки че атаките с дронове и ракети срещу Иран и държавите от Персийския залив продължиха.

Израел също засили атаките си в Ливан, като порази няколко жилищни и търговски района на столицата Бейрут без предупреждение.

Новото нападение заплаши да провали споразумението, което американският вицепрезидент Джей Ди Ванс определи като "нестабилно".

"Нападение срещу Ливан означава и нападение срещу Иран", заяви генерал Сейед Маджид Мусави, командир на въздушнокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР).

Той предупреди, че иранските сили подготвят "сериозен отговор", без да разкрива повече подробности.

КГИР заплаши също с ответни атаки, ако Израел не преустанови нападенията си срещу Ливан, където ударите на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) причиниха смъртта на повече от сто души, предаде Франс прес.

"Само няколко часа след сключването на споразумението за прекратяване на огъня ционисткият режим започна брутално клане в Бейрут. Отправяме строго предупреждение към САЩ и техния съюзник", заяви КГИР в съобщение, разпространено от иранската държавна телевизия.

"Ако нападенията срещу скъпия Ливан не бъдат преустановени незабавно, ние ще изпълним нашия дълг и ще отговорим", допълни КГИР.

Израелското министерство на външните работи представи масираните атаки срещу цели на ливанската въоръжена групировка „Хизбула“ като необходимост и остро разкритикува правителството на съседната страна, съобщи ДПА.

Израелското външно министерство заяви, че ливанското правителство не се срамува да „атакува Израел, защото прави точно това, което самото то е трябвало да направи - да предприеме действия срещу „Хизбула“.

Въпреки прекратяването на огъня във войната с Иран, израелските военновъздушни сили предприеха изненадваща мащабна атака срещу цели в Ливан. Според последните данни на ливанската Служба за гражданска защита, броят на жертвите от днешните атаки е достигнал 254 души.

Въоръжената организация „Хизбула“, съюзничка на Иран, трябваше да бъде разоръжена съгласно споразумение за прекратяване на огъня от 2024 г., но това все още не се е случило.

Със започването на войната с Иран, конфликтът между „Хизбула“ и Израел отново ескалира. Израелски военни съобщиха, че „групировката е изстреляла около 6000 ракети, снаряди и дронове по израелски цели в рамките на малко повече от месец“.

„След хиляди атаки срещу Израел от тяхна територия, те не се извиняват - вместо това отправят искания“, се посочва в изявлението на израелското външно министерство.

„Те не разоръжиха „Хизбула“. Не го направиха, нито пък им пречат да стрелят по Израел“, подчертава израелското МВнР.

Освен това ливанското ръководство „излъга, когато твърдеше, че е демилитаризирало района до река Литани“, се казва още в изявлението и се добавя, че сега Израел трябва „да го направи вместо тях“.

Министрите от „Хизбула“ остават активни в ливанското правителство, а иранският посланик остава в Бейрут. „Време е да се предприемат действия срещу „Хизбула“. С дела, а не с думи. И ако някой не е способен да го направи - тогава поне не бива да се пречи“, смята министерството.

Междувременно Министерството на външните работи на Катар заяви, че израелските въздушни удари срещу Ливан представляват опасна ескалация и дръзко нарушение на суверенитета на страната, предаде ТАСС.

„Израелските въздушни удари срещу Ливан представляват опасна ескалация и дръзко нарушение на суверенитета на Ливан, международното право и Резолюция 1701“, се казва в изявление на външното министерство на емирството.

Доха призова международната общност да „поеме отговорност и да принуди Израел да прекрати масовите убийства“, се подчертава в изявлението.

Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан, съобщи днес агенция „Фарс“, цитирана от ДПА.

Според „Фарс“, позовавайки се на информиран източник, Техеран може да се оттегли в отговор на продължаващите атаки на Израел срещу „Хизбула“ в Ливан. „Хизбула“ се счита за най-важния съюзник на Иран в региона.

Иран и САЩ се договориха за двуседмично прекратяване на огъня и временно отваряне на Ормузкия проток. Договорката бе постигната малко преди да изтече обявеният от Доналд Тръмп срок за постигане на примирие. В противен случай Иран бе заплашен от мащабна вълна от удари.

Споразумението, постигнато с посредничеството на Пакистан, бе похвалено от политици по целия свят, но остават опасения относно ситуацията в Ливан.

Израелската армия обяви спиране на атаките срещу ирански цели, но израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в сделката.

„Фарс“ също така съобщи, че анонимен военен представител е заплашил Израел с нови атаки, ако ударите срещу „Хизбула“ продължат.

Според позицията на иранското ръководство Израел нарушава прекратяването на огъня, договорено със САЩ.

След като примирието беше обявено късно вчера, пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф написа в социалната мрежа Екс, че то изрично се отнася и за Ливан.

Само часове по-късно обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху не се съгласи, като заяви, че прекратяването на огъня обхваща единствено конфликта между САЩ и Иран, но не и операциите на Израел срещу „Хизбула“.

Цитираният в материала на „Фарс“ военен представител тълкува ситуацията като потвърждение на подозренията на Техеран, че или Вашингтон няма влияние върху израелското правителство, или Централното командване на САЩ негласно допуска израелските атаки.

Споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран не засяга израелските военни операции в Ливан, заяви днес Доналд Тръмп пред телевизия Пи Би Ес.

Заради "Хизбула" Ливан "не е включен в споразумението", каза американският президент в кратък телефонен разговор, публикуван в Екс от журналистката от Пи Би Ес Лиз Ландърс. На въпроса дали е съгласен Израел да продължи ударите си срещу Ливан, Доналд Тръмп отговаря, че "това е отделен конфликт".

Израел бомбардира днес Ливан както никога от началото на войната, като според Министерството на здравеопазването има 112 загинали. Съобщава се и за 722 ранени.

Нов израелски удар е поразил в ранния следобед сграда в жилищен квартал в Бейрут, съобщи Националната новинарска агенция на Ливан (ННА).

Ударът е поразил сграда в квартал "Талет ал Хаят", част от която се е срутила, а спасителните екипи са пристигнали на място, за да окажат помощ на оцелели.

Според Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ударът е бил насочен срещу един от високопоставените лидери на движението "Хизбула".

От своя страна, "Хизбула" заяви, че има "право да отвърне" на смъртоносните израелски удари.

Международното летище "Бен Гурион" в Тел Авив ще възобнови напълно дейност от полунощ, след като бе обявено примирие между САЩ и Израел, съобщи тази вечер израелското Министерство на транспорта, цитирано от Ройтерс.

По-рано през деня Ирак и Бахрейн отвориха въздушните си пространства за граждански полети.

Бахрейн отвори за първи път въздушното си пространство, но за всеки полет ще е необходимо предварително съгласие, заяви авиодиспечер пред ТАСС.

“Въздушното пространство на Бахрейн е отворено, но всички полети, както от местните летища, така и транзитните, подлежат на предварително съгласуване и одобрение от страна на службите за управление на гражданската авиация в страната”, посочи той и добави, че тази мярка ще бъде в сила до 8 юли.

Полетите над Бахрейн бяха прекратени в първите часове на 28 февруари във връзка с военната операция на САЩ и Израел срещу Иран.

По-рано стана ясно, че Сирия и Ирак също отварят въздушните си пространства.

Ситуацията се стабилизира и условията се връщат към нормалното, заяви тази сутрин Управлението за гражданско въздухоплаване на Ирак, цитирано от Ройтерс.

С незабавен ефект всички граждански полети могат да бъдат възобновени, включително транзитните полети, кацанията и излитанията от иракски летища, се добавя в изявлението.

След обявяването на примирието Катар и ОАЕ съобщиха, че частични ограничения ще продължат да действат във въздушното им пространство, докато Кувейт забрани полетите в небето си за още 12 часа.

Американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, добавяйки, че първият кръг от преговорите ще се проведе в събота, съобщи Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър също са част от екипа, посочи Левит пред репортери.

Тя допълни, че Ванс е играл ключова роля в Иран от „самото начало“ и каза, че са се водили разговори на високо равнище между правителствата на САЩ и Китай.

Левит подчерта, че Тръмп ще държи Иран отговорен за оставането на Ормузкия проток отворен и добави, че американският президент е против налагането на такси за преминаване, предаде Асошиейтед прес.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за подхода на президента към Иран по време на разговор, проведен снощи, каза още Левит.

Белят дом заяви още, че Техеран повече няма да може да снабдява марионетните си организации с оръжие и, че ще предаде запасите си от обогатен уран.

Три ключови клаузи от десетте точки в предложението за мир бяха нарушени преди началото на преговорите, написа тази вечер в социалната мрежа Екс председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Ройтерс.

Той уточни, че те включват нарушаване на спирането на огъня в Иран, навлизането на дрон в иранското въздушно пространство и отричане на правото на Техеран да обогатява уран.

В такава ситуация двустранно примирие или преговори са нераузмни, добави Галибаф.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че споразумението за прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран "не слага край на кампанията срещу Иран", а Израел е "готов във всеки един момент да възобнови бойните действия", предаде Франс прес.

"Все още не сме постигнали всички цели и ние ще сторим това или със сключването на споразумение, или с възобновяването на бойните действия", подчерта Нетаняху.

Споразумението за прекратяване на огъня "не означава край на кампанията, а пореден етап към постигането на всичките ни цели", допълни израелският премиер.

По отношение на самото примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп, Нетаняху заяви, че то е било "напълно съгласувано" между Вашингтон и Израел, като по този начин израелският премиер увери, че неговата страна не е била изненадана от американския си съюзник.

"Временно споразумение за прекратяване на огъня, което ще продължи две седмици, влезе сила снощи, като то бе напълно съгласувано с Израел. Не, те (САЩ) не ни изненадаха в последната минута", подчерта Нетаняху.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще поискат разяснение на някои от условията на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, за да се уверят, че Иран няма да атакува цели в региона на Близкия изток, и че ще се съгласи на "безусловното отваряне" на Ормузкия проток, написа говорител на Министерството на външните работи на ОАЕ в социалната мрежа Екс, цитиран от Ройтерс.

"ОАЕ настояват за допълнителни разяснения на разпоредбите на споразумението, за да се гарантира пълното му спазване от страна на Иран, който трябва незабавно да прекрати всички бойни действия в региона и да се съгласи на пълно и безусловно отваряне на Ормузкия проток", гласи съобщението на Министерството.

Говорителят подчерта необходимостта от спазване на многостранен подход, който да отчита заплахите, идващи от Иран, в това число ядрените и военни активи на Техеран, както и съюзните му групировки в региона на Близкия изток.

Министерството на ОАЕ заяви също, че Иран трябва да плати репарации за "щетите", предизвикани от атаките на Техеран в Персийския залив.

Иранските атаки изискват категорично становище, за да може Иран да понесе пълната отговорност за щетите и репарациите, допълни говорителят.