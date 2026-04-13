Първият дипломат на Техеран: Бяхме на сантиметри от споразумение с американците

Иран обвини САЩ за провалените преговори за мир в пакистанската столица Исламабад. "Ангажирахме се със САЩ добросъвестно, за да сложим край на войната", заяви в изявление иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от TRT.
Той посочи, че САЩ и Иран бяха "само на сантиметри" от "Меморандум за разбирателство от Исламабад" , преди да се сблъскат с "максимализъм, изместване на позициите и блокада" от страна на САЩ. "Добрата воля поражда добра воля. Враждата поражда вражда", добави Арагчи.
Коментарите дойдоха малко след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че ще започне да прилага блокада на целия морски трафик, влизащ и напускащ ирански пристанища, считано от понеделник. Блокадата изключва кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища, които не са ирански.
Разговорите бяха част от по-широки усилия за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари, при крехко двуседмично прекратяване на огъня, договорено по-рано.
1 айранците
2 отстрани
3 Иран
4 Владимир Путин, президент
5 Бихлюл
6 пламен
7 Линкълн
До коментар #1 от "айранците":САЩ просто спират кранчето на Иран !:) Нито, могат да купуват , нито да продават! Цялата индустрия на Иран е обвързана с петрола! И всичко е по море. Единственият изход за Иран е EU и China да обявят война на САЩ и да победят!:)
8 Володемир
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":За сметка на това Украина е добре ! Винаги може да зареди евтини горива от EU !:)
9 Горски
10 Анонимен
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 На Ко лене ма Чал мар
13 Настася
До коментар #8 от "Володемир":Прав си ! Нас , ни издържа изцяло EU ! И то напълно безплатно!
14 Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит
До коментар #9 от "Горски":Нито един Ирански кораб няма да излезе.
15 Губят
16 Хехе
17 Левон
До коментар #14 от "Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит":Мислиш ли че на EU изведнъж могат да и свършат парите ?!
18 Дмитриев
19 Хейт
20 Арагчи
21 Платените
22 има едно условие
До коментар #7 от "Линкълн":и то е - САЩ да успеят да направят блокада на протока. Началото на тази блоката е обявено от САЩ за 17 ч. българско време, Иран заяви, че това е пиратство и американските действия по налагане на блокада ще срещнат суров отговор. Предстои да видим дали Дончо ще успее да се направи на морски пират.
23 Американеца
До коментар #15 от "Губят":Такива като теб ще загубят най-много! Скоро EU ще е на колене и ще купува само демократичен газ и петрол от САЩ !:) На всяка цена!:) Просто няма да има избор !:0
24 Що ли
25 тиквата
26 Владимир Путин, президент
27 Истината
До коментар #22 от "има едно условие":Ти, как мислиш ?! Кой, има огромно предимство в откритият океан ?!:) Най - интересно е че никакви приятелски кораби на Иран няма да могат да минат през протока даже и тези на EU ! Да ни е честито!:)
28 Важно е
29 Горски
30 Ди джей Ванс
31 оня с коня
До коментар #24 от "Що ли":Теоретично Ситуацията БИ ТРЯБВАЛО да е изгодна за русия поради високите цени на горивата,но има едно "Ако"-...ако Украйна не бе поразира с ракетни удари ТРАЙНО почти всички Руски Пристанищни съоръжения и рафинерии,унищожаване на Сенчестият руски Танкерен Флот - Башка.де факто Русия може да изнася Нефт и Газ ЕДИНСТВИНО за Китай но старите евтини цени,защото Договорите с Китай за доставка са Дългосрочни и Цените в тях нямат нищо общо със сегашните.
32 Факти
