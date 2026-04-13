Първият дипломат на Техеран: Бяхме на сантиметри от споразумение с американците

Иран обвини САЩ за провалените преговори за мир в пакистанската столица Исламабад. "Ангажирахме се със САЩ добросъвестно, за да сложим край на войната", заяви в изявление иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от TRT.

Той посочи, че САЩ и Иран бяха "само на сантиметри" от "Меморандум за разбирателство от Исламабад" , преди да се сблъскат с "максимализъм, изместване на позициите и блокада" от страна на САЩ. "Добрата воля поражда добра воля. Враждата поражда вражда", добави Арагчи.

Коментарите дойдоха малко след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че ще започне да прилага блокада на целия морски трафик, влизащ и напускащ ирански пристанища, считано от понеделник. Блокадата изключва кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища, които не са ирански.

Разговорите бяха част от по-широки усилия за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари, при крехко двуседмично прекратяване на огъня, договорено по-рано.