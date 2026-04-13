Първият дипломат на Техеран: Бяхме на сантиметри от споразумение с американците

13 Април, 2026 15:16, обновена 13 Април, 2026 15:55 2 095 32

Първият дипломат на Техеран: Бяхме на сантиметри от споразумение с американците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран обвини САЩ за провалените преговори за мир в пакистанската столица Исламабад. "Ангажирахме се със САЩ добросъвестно, за да сложим край на войната", заяви в изявление иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от TRT.

Той посочи, че САЩ и Иран бяха "само на сантиметри" от "Меморандум за разбирателство от Исламабад" , преди да се сблъскат с "максимализъм, изместване на позициите и блокада" от страна на САЩ. "Добрата воля поражда добра воля. Враждата поражда вражда", добави Арагчи.

Коментарите дойдоха малко след като Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че ще започне да прилага блокада на целия морски трафик, влизащ и напускащ ирански пристанища, считано от понеделник. Блокадата изключва кораби, преминаващи през Ормузкия проток до и от пристанища, които не са ирански.

Разговорите бяха част от по-широки усилия за прекратяване на американско-израелската война срещу Иран, която започна на 28 февруари, при крехко двуседмично прекратяване на огъня, договорено по-рано.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 айранците

    7 16 Отговор
    искали още сантиметри

    Коментиран от #7

    15:18 13.04.2026

  • 2 отстрани

    5 15 Отговор
    Не достигат сантиметри, ама на ядрени мерки.

    15:19 13.04.2026

  • 3 Иран

    7 24 Отговор
    Си играе игрички. Няма да им стане играта.

    15:23 13.04.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 14 Отговор
    Русия тоже е на броени километри от споразумение с Украйна !!! Отърви ни Боже по-скоро от тая напаст, че читава бензиностанция в Русия не остана ☝

    Коментиран от #8

    15:25 13.04.2026

  • 5 Бихлюл

    14 1 Отговор
    Кютека продължава

    15:28 13.04.2026

  • 6 пламен

    10 13 Отговор
    Шубето е голям страх. Израел ще ги убиват един по един. Никой не може да се скрие от Мосад.

    15:29 13.04.2026

  • 7 Линкълн

    11 11 Отговор

    До коментар #1 от "айранците":

    САЩ просто спират кранчето на Иран !:) Нито, могат да купуват , нито да продават! Цялата индустрия на Иран е обвързана с петрола! И всичко е по море. Единственият изход за Иран е EU и China да обявят война на САЩ и да победят!:)

    Коментиран от #22

    15:31 13.04.2026

  • 8 Володемир

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    За сметка на това Украина е добре ! Винаги може да зареди евтини горива от EU !:)

    Коментиран от #13

    15:34 13.04.2026

  • 9 Горски

    12 7 Отговор
    Янките скоро не бяха губили морска битка, французите гласуваха против краварите и вече минават спокойно. И без интернет руснаците попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС. САЩ и Израел вършат всички мръсотии на света - ама пък има редовни грантове към нашите козячета. Козячета какво стана бе - защо плащате такси на аятоласите като отидете на бензиностанцията? Таксите не са никак малки и за това цената на горивата са такива. Започнали сте ама на сън! По време на преговорите се опитахте ама Иран ви даде 30 минути да се разкарате иначе при акулите! И сгънахте цирка! Тия хуморески у детската градина като за куклен театър стават! Да припомним също че над 1,2 милиарда евро изчезнаха безследно по пътя от Брюксел до Киев за разминиране на земеделски земи. Естествено скандала беше потулен от корумпетата в ЕК и европейският съд отказа да образува дело по случая без да се мотивира януари 2026 .

    Коментиран от #14

    15:35 13.04.2026

  • 10 Анонимен

    8 2 Отговор
    Преговори не е имало, просто ви будалкат, за да спечелят време.

    15:35 13.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 На Ко лене ма Чал мар

    4 6 Отговор
    Веднага!
    Ху... ЙЛО... ТОЖЕ
    Хехехехехехе

    15:38 13.04.2026

  • 13 Настася

    0 8 Отговор

    До коментар #8 от "Володемир":

    Прав си ! Нас , ни издържа изцяло EU ! И то напълно безплатно!

    15:39 13.04.2026

  • 14 Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Нито един Ирански кораб няма да излезе.
    Коментирай 13 год....3 дневен БЛИЦКРИГ на Узкоглазия педофил в .. Донбас и пред Селото ПОКРОВСК
    Хахахахаха
    Та...КИЕВ,...кога?

    Коментиран от #17, #29

    15:42 13.04.2026

  • 15 Губят

    5 3 Отговор
    САЩ ще си тръгнат с подвита опашка. С потънали ще запълнят протока, нямат замяна. САЩ войската вече е избягала от американските бази и се крият по хотелите. Остават броени дни, докато сената озапти Тръмп. Все загуби.

    Коментиран от #23, #26

    15:43 13.04.2026

  • 16 Хехе

    3 3 Отговор
    шегаджия 😆 Наиграхте се, сега почва болката за вас, луди терористи ислямисти

    15:44 13.04.2026

  • 17 Левон

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит":

    Мислиш ли че на EU изведнъж могат да и свършат парите ?!

    15:49 13.04.2026

  • 18 Дмитриев

    5 0 Отговор
    влезна при нас и каза-Не подписвайте бийте се,да продаваме петрол по 150 !

    15:50 13.04.2026

  • 19 Хейт

    6 1 Отговор
    Споко, не сте били! Те карибските пирати така са ви оставили да си мислите. Щом се бяхте съгласили с техните условия, те щяха да поискат още. Ако се съгласяхте с това, щяха да поискат още повече и така.

    15:53 13.04.2026

  • 20 Арагчи

    2 2 Отговор
    Ще се бием за Путин до последния иранец !

    15:53 13.04.2026

  • 21 Платените

    2 0 Отговор
    Работят, хората почиват

    15:54 13.04.2026

  • 22 има едно условие

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Линкълн":

    и то е - САЩ да успеят да направят блокада на протока. Началото на тази блоката е обявено от САЩ за 17 ч. българско време, Иран заяви, че това е пиратство и американските действия по налагане на блокада ще срещнат суров отговор. Предстои да видим дали Дончо ще успее да се направи на морски пират.

    Коментиран от #27

    15:54 13.04.2026

  • 23 Американеца

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Губят":

    Такива като теб ще загубят най-много! Скоро EU ще е на колене и ще купува само демократичен газ и петрол от САЩ !:) На всяка цена!:) Просто няма да има избор !:0

    15:55 13.04.2026

  • 24 Що ли

    6 4 Отговор
    ситуацията е най-изгодна за Русия?

    Коментиран от #31

    15:55 13.04.2026

  • 25 тиквата

    6 1 Отговор
    Бяхме на сантиметри от това да станете богати като швейцарците
    ама едни обществени поръчкари ви ограбиха
    та сте най бедните сега в ес и гласуващи за мен

    16:00 13.04.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Губят":

    "....САЩ губят..."

    За сметка на това Русия печели !!!
    Печели Международна Дарвинова награда ☝
    Достоевски и Дарвин аплодират прави....

    16:00 13.04.2026

  • 27 Истината

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "има едно условие":

    Ти, как мислиш ?! Кой, има огромно предимство в откритият океан ?!:) Най - интересно е че никакви приятелски кораби на Иран няма да могат да минат през протока даже и тези на EU ! Да ни е честито!:)

    16:01 13.04.2026

  • 28 Важно е

    0 0 Отговор
    какво ще каже последният!

    16:07 13.04.2026

  • 29 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Кви ги плещиш тра -- ВЕСТ-- тит":

    тра -- ВЕСТ-- тит пак сте друсали яко в Петрохан.

    16:08 13.04.2026

  • 30 Ди джей Ванс

    0 0 Отговор
    Да бяхте спазвали Карачинските споразумения!

    16:09 13.04.2026

  • 31 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Що ли":

    Теоретично Ситуацията БИ ТРЯБВАЛО да е изгодна за русия поради високите цени на горивата,но има едно "Ако"-...ако Украйна не бе поразира с ракетни удари ТРАЙНО почти всички Руски Пристанищни съоръжения и рафинерии,унищожаване на Сенчестият руски Танкерен Флот - Башка.де факто Русия може да изнася Нефт и Газ ЕДИНСТВИНО за Китай но старите евтини цени,защото Договорите с Китай за доставка са Дългосрочни и Цените в тях нямат нищо общо със сегашните.

    16:09 13.04.2026

  • 32 Факти

    1 0 Отговор
    Ислямистите тръгнаха да блокират другите и ги блокираха само тях. Закопават се все повече. Трябва просто да се предадат и да спасят държавата си. Никой не иска да им взема територия. Не разбирам защо се водят по акъла на Путин, който ги подтиква да се бият за да остане петрола скъп. На Путин не му дреме за Иран. Не му пука за живота на иранците, за инфраструктурата и икономиката им. Важното е да печели от нефт, пък нека Иран страда. Дано иранците се събудят и разберат, че Путин не е приятел, а просто ги използва.

    16:11 13.04.2026

