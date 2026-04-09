Специалният представител на Путин: Мрачно бъдеще очаква НАТО

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), иронично заяви, че НАТО може да се изправи пред мрачно бъдеще на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава ТАСС.
Дмитриев коментира забележките на прессекретаря на Белия дом на редовен брифинг за пресата.
"Президентът на САЩ Доналд Тръмп за НАТО: "Те бяха подложени на тест и се провалиха". Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит: "НАТО обърна гръб на американския народ". Мрачно бъдеще за провалено НАТО", написа той в публикация на английски език в X.
President Trump on NATO: “They were tested, and they failed.”— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 8, 2026
Press Secretary Leavitt: “NATO turned their backs on the American people.”
The bleak future of a failed NATO. https://t.co/jsLZPSfg34
Ливит отбеляза също, че американският лидер ще обсъди възможността Вашингтон да напусне Северноатлантическия алианс на предстоящата си среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте през следващите часове.
Според нея Тръмп смята, че войната между САЩ и Израел срещу Иран е била изпитание за НАТО, което се е провалило.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
09:27 09.04.2026
2 Гост
09:28 09.04.2026
3 Смех с ватенки
Коментиран от #12
09:29 09.04.2026
5 СССР
Загнилия капитализъм ще си отиде. Факти: Създаде се Европейски съюз.
Социялизъма ще победи в целия свят. Факти: СССР се разпадна.
Коментиран от #8
09:30 09.04.2026
6 Вацев
09:32 09.04.2026
7 Здрасти
09:32 09.04.2026
8 Това са безспорни
До коментар #5 от "СССР":Факти.
09:33 09.04.2026
9 Трол
09:33 09.04.2026
10 ООрана държава
Коментиран от #18
09:33 09.04.2026
11 Швейк
09:33 09.04.2026
12 Както винаги
До коментар #3 от "Смех с ватенки":Руснаците отговарят без някой да ги пита за нещо.
09:34 09.04.2026
13 Ванга
Коментиран от #28
09:34 09.04.2026
15 Ленин
09:36 09.04.2026
16 Дмитриев, чадо
09:38 09.04.2026
17 Хахаха!
Коментиран от #20
09:39 09.04.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "ООрана държава":Разпадна са Варшавския договор, а НАТО бомби Путин....
Коментиран от #29
09:39 09.04.2026
19 Мишел
Коментиран от #23, #24, #30, #40
09:40 09.04.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #17 от "Хахаха!":То НАТО спре тока на...Дмитриев...реално.
09:40 09.04.2026
21 Гресирана ватенка
09:41 09.04.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Мишел":Що ли никой не СМЕЕ да са тества с НАТО...
Коментиран от #38
09:41 09.04.2026
24 Мда
До коментар #19 от "Мишел":Киев за два дня и всьо.
09:41 09.04.2026
25 Петров
09:42 09.04.2026
26 Щеше да е
09:43 09.04.2026
27 Дмитриев, чадо
09:43 09.04.2026
28 Никой не иска
До коментар #13 от "Ванга":война с Русия и да завладява нейната територия, тази кочина. Такава огромна площ не може да се окупира, а и има ли смисъл да се рискува с ядрена война която би унищожила живота на планетата? Русия ще бъде икономически изолирана както беше СССР и са сега С. Корея, Куба, Венецуела, Иран и ще се саморазпадне защото е многонационална държава както стана със СССР. При това разпадане, което е всъщност опасността за РФ срещу кого ще се използва ЯО - Чечня, Дагестан или Якутия? Окупацията ще бъде мирна, ще дойде от изток и на практика вече е започнала с харизването от Путин на 1,5млн.кв. км. на Китай. Другарят Си казва, че изконните китайски земи са до Урал. Китайците ще разработят Сибир с помощта на робите си(руснаци), а суровините в големите крайбрежни китайски мегаполиси и стоките оттам с корабите по целия свят.
Коментиран от #57
09:43 09.04.2026
29 Неподписан
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Скоро ли вундервафе-то немецът ще прати, Хонебу-то Земенски да превози...
09:44 09.04.2026
30 Овчи,
До коментар #19 от "Мишел":Руските нещастници що не се пробват с една натовска държава?М?Ще остане ли жива орка до Урал за часове?М?
09:44 09.04.2026
31 Ром
09:44 09.04.2026
32 Тръпм е велик,
Вмириса целия свят на корупция и лъ-жи!!!
Коментиран от #36
09:44 09.04.2026
33 Трайчо
Коментиран от #43
09:44 09.04.2026
34 Димяща УШАНКА
09:45 09.04.2026
35 аха
09:45 09.04.2026
36 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "Тръпм е велик,":Тръмп бомби Путин и Моджтабата...верно е ВЕЛИК.
09:46 09.04.2026
37 стоян георгиев
Коментиран от #44
09:46 09.04.2026
38 Чи Къ?!
До коментар #23 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Туй дет гувориш съ пълни критении! НАТО гу драха ф Афганистан, драха гу ф Украйна, дерат гу и ф Иран!
Коментиран от #62
09:46 09.04.2026
39 Дмитриев, чадо
09:48 09.04.2026
41 Владимир Путин, президент
Никогда до сега Русия не е била по-силна, уважавана и процъфтяваща, блян за милиони имигранти от Запада и НАТО ☝️😁
Коментиран от #49
09:49 09.04.2026
42 Атина Палада
09:50 09.04.2026
43 Не ве
До коментар #33 от "Трайчо":Говори ве Трайчо, вервай!
09:50 09.04.2026
44 Гресирана ватенка
До коментар #37 от "стоян георгиев":Което не бива да ти пречи да продължиш да си го поставяш в г а з а.
Коментиран от #53
09:51 09.04.2026
45 Дон Корлеоне
09:52 09.04.2026
46 Орки!
09:54 09.04.2026
47 Колективен руски крепостен
Коментиран от #52
09:55 09.04.2026
48 С дъртите лаладжии по форумите - да
нито разните западни ЛГБТК, които ще предпочетата Парад пред фронта.
НАТО е в мозъчна смърт, това го каза Макрон, а не руснак.
09:57 09.04.2026
50 Дон Корлеоне
09:59 09.04.2026
51 Тодор Тагарев
Добри трудови условия, високо заплащане, дрога без ограничение.
Не разбирам защо никой не ми се обажда.
10:00 09.04.2026
52 Само питам
До коментар #47 от "Колективен руски крепостен":Ти от Папуа Нова Гвинея ли пишеш бе козляк ?
10:03 09.04.2026
55 ВВП
10:05 09.04.2026
56 ВВП
10:07 09.04.2026
58 ВВП
Коментиран от #63
10:11 09.04.2026
60 ВВП
Коментиран от #64, #65
10:15 09.04.2026
61 явер
10:16 09.04.2026
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Чи Къ?!":Не знам НАТО да е било.в Украйна, Афганистан или Иран...знам само че днес НАТОВСКО оръжие бомби Путин и аятоласите.
10:17 09.04.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #58 от "ВВП":То същото са отнася и за РУСИЯ...
10:18 09.04.2026
64 явер
До коментар #60 от "ВВП":Варненци и след 1878г., две години са се чудели дали да са част от Княжество България, дали ще има келипир в новата държава. Само, че като се пресъединиш към много бедна държава като Русия, тя взема от тебе и ставаш беден за бързо.
Коментиран от #84
10:20 09.04.2026
65 явер
До коментар #60 от "ВВП":И друго, както са мързеливи варненци, с новите разпоредби в Русия, за 12 часов работен ден и шест дневна работна седмица, ще избягат от Варна на бързо.
10:22 09.04.2026
67 ру БЛАТА
10:23 09.04.2026
68 Сесесере2🤢🤮
10:23 09.04.2026
69 Хм...
10:24 09.04.2026
70 Новото нормално
10:27 09.04.2026
71 Крепостен на Хартиената мечка
Коментиран от #82
10:27 09.04.2026
72 Гост
10:28 09.04.2026
73 НАТО
10:29 09.04.2026
74 Тоя плаче на чужд гроб!
10:37 09.04.2026
75 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #77
10:37 09.04.2026
76 Ха ха
10:50 09.04.2026
78 един
10:52 09.04.2026
79 🤣... То поне вашето....
11:00 09.04.2026
80 Хахахаха
11:01 09.04.2026
81 НАТО
Коментиран от #86
11:04 09.04.2026
83 Защо
САЩ може да носи риск само за Израел. Така, че НАТО вече обективно не му трябва.
11:07 09.04.2026
84 Парс
До коментар #64 от "явер":Да бе. Много бедна, само че искупили цялата Варна
11:10 09.04.2026
85 Хаха
Коментиран от #88
11:11 09.04.2026
87 Сега
11:13 09.04.2026
88 Ти виж
До коментар #85 от "Хаха":Нивото на испанската армия пълен смех.Явно разчитат ,че са далеч от всички заплахи.Кажи нещо за Гърция постоянно инвестиране в бойни кораби самолети ПВО
11:13 09.04.2026