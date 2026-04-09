Специалният представител на Путин: Мрачно бъдеще очаква НАТО

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), иронично заяви, че НАТО може да се изправи пред мрачно бъдеще на фона на конфликта в Близкия изток, съобщава ТАСС.

Дмитриев коментира забележките на прессекретаря на Белия дом на редовен брифинг за пресата.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп за НАТО: "Те бяха подложени на тест и се провалиха". Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит: "НАТО обърна гръб на американския народ". Мрачно бъдеще за провалено НАТО", написа той в публикация на английски език в X.

President Trump on NATO: “They were tested, and they failed.”



Press Secretary Leavitt: “NATO turned their backs on the American people.”



The bleak future of a failed NATO. https://t.co/jsLZPSfg34 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) April 8, 2026

Ливит отбеляза също, че американският лидер ще обсъди възможността Вашингтон да напусне Северноатлантическия алианс на предстоящата си среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте през следващите часове.

Според нея Тръмп смята, че войната между САЩ и Израел срещу Иран е била изпитание за НАТО, което се е провалило.