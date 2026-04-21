Владимир Путин: Сплотеността е ключът към победата

21 Април, 2026 21:23

Путин припомня, че 2026 г. е обявена за Година на единството на народите на Русия и призова да се пази и укрепва това уникално наследство

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Историята на Русия е пълна с примери, когато единството на народа е осигурявало велики победи и постижения, и само благодарение на сплотеността Руската федерация ще постигне целите на специалната военна операция. Това заявява руският президент Владимир Путин на церемонията по връчването на III-та Всеруска общинска награда "Служение“, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Той припомня, че 2026 г. е обявена за Година на единството на народите на Русия и призова да "пазим и укрепваме това уникално наследство“.

"Като се има предвид важната роля на местните общности в тази сфера, към наградата се добави нова номинация – "Единството на народите на Русия – силата на страната“. Имаме много примери, когато именно единството на хората е осигурявало великите победи и постижения на Отечеството. И днес разбираме, че най-важното е да бъдем заедно, че само благодарение на нашата сплотеност ще постигнем целите на специалната военна операция, а благодарение на солидарността и личната отговорност на всеки на своето място ще реализираме стратегическите приоритети на страната, приоритетите за развитие на нашата държава в дългосрочна историческа перспектива“, подчертава Путин.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 си дзън

    38 27 Отговор
    Щом Путин говори за сплотеност и родина, определено идва тотална мобилизация
    на крепостните.

    Коментиран от #9, #16, #20

    21:24 21.04.2026

  • 2 Рибар съм

    21 20 Отговор
    Искам кая калас за съпруга-да не давам пари за червеи

    Коментиран от #45

    21:24 21.04.2026

  • 3 Силиций

    13 16 Отговор
    Всичко за победата!Неговата.

    21:25 21.04.2026

  • 4 Муткурова , Пазарджик

    13 18 Отговор
    Дядя Вова! Мъй с табои !!!

    Коментиран от #29

    21:27 21.04.2026

  • 5 Атина Палада

    32 15 Отговор
    Последната година на Хаяско!

    Коментиран от #14

    21:27 21.04.2026

  • 6 ...

    36 16 Отговор
    Нищо добро не очаква руския крепостен...

    21:28 21.04.2026

  • 7 гост

    21 11 Отговор
    Как къпе стадото а то не е нужно...те са барани очакващи заколение ... лош маТриал

    21:29 21.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бъркаш с

    19 22 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ВСУ крепостните, БУСовиюицираните. Днес пак пребиха двама от ТЦК и запалиха сградата. Укрите се бунтуват нещо, а. Мърдане няма. Ще МРТ за наркомана . Толкоз!

    Коментиран от #93, #94, #97, #98

    21:29 21.04.2026

  • 10 Атина Палада

    26 18 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма !

    Коментиран от #83, #85

    21:29 21.04.2026

  • 11 Нямат край

    26 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    21:29 21.04.2026

  • 12 Помак

    12 18 Отговор
    Евала Дядя Вова

    21:30 21.04.2026

  • 13 Ха-ха

    24 10 Отговор
    След просенето от олигарсите, дойде време и за пропагандна обработка на бъдещи мобилизирани.!

    21:30 21.04.2026

  • 14 Шопо

    13 25 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Свят без Русия не съществува.
    Цар Бомба !

    Коментиран от #44, #49

    21:31 21.04.2026

  • 15 ХЪ ХЪ ЪЪ

    14 10 Отговор
    Къде са чегъртачите балабанта и Тошо африката ха ха, Путинчо ма наближава края като на Славуцата и чегъртачите му.

    21:32 21.04.2026

  • 16 си пън

    14 17 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Хе,хе...,че тя Урсула не е спряла да каканиже за сплотеност на ЕС...😝!

    21:32 21.04.2026

  • 17 Слава Украине

    12 3 Отговор
    Зад кулисите на гръмките заглавия за дълбоководни безпилотни летателни апарати, памукът се кове старателно и трудоемко от SBS Birds.

    Групата SBS увеличава използването на средства за Middle Strike и DeepStrike. Днес това са екипите Bird от 1-ви SBS OC, пилоти на Kairos и 13-ти батальон от 414-ти орден „Птици на маджара“, пилоти от 412-ти орден „Немезис“, 413-ти орден „Рейд“ и подразделението „Феникс“.

    Коментиран от #47, #53

    21:32 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДДТ за Путя

    22 8 Отговор
    Дъртата пластмасова муцуна Путйо пак е изпълзял от бункера да ръси глупотевини....

    21:34 21.04.2026

  • 20 Живо ли си

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    още, добиче?

    21:36 21.04.2026

  • 21 Хе,хе...!

    10 11 Отговор

    До коментар #8 от "3 дня в Киев, седмица в Лисабон ...":

    И кво стана с ТоА ГОТВАЧ...?!
    Май го...,,сготвиха"...?!
    И кво стана с Украинският БЛИЦКРИГ в Курск?!
    Май ви секна дежурният въпрос:
    ,,ЧЕЙ КУРСК?!"...?!

    Коментиран от #26

    21:36 21.04.2026

  • 22 Боби Баламата

    16 9 Отговор
    Я не разбрах само...колко Милиона са Копейките на Коце Еврото и оная Пияната...у България?!?
    Я дайте малко инфо бе

    Коментиран от #24

    21:36 21.04.2026

  • 23 Отец Дионисий

    17 8 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #99

    21:38 21.04.2026

  • 24 Руси Лъохмана

    14 5 Отговор

    До коментар #22 от "Боби Баламата":

    Видяхме ги колко са .

    Веднага избягаха при Генерал Боташ.

    Продажните Купейки.

    21:39 21.04.2026

  • 25 КОГАТО ОБЛЕКАТ

    13 5 Отговор
    КАМУФЛАЖКИТЕ

    ПУТИН И ГЕРАСИМОВ

    СА ПРОПАДНАЛИ ГОРСКИ ПАЗАЧИ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:40 21.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ганди

    15 6 Отговор
    Руският нацизъм ще приключи, точно както немския.

    21:41 21.04.2026

  • 28 Санде Глухия

    14 2 Отговор
    Последно, У . йло.. превзе ли Купянск и Киев или оше нема...3.... ПЕТИЛЕТКИ?
    Хихихихихи

    21:43 21.04.2026

  • 29 хаха🤣

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "Муткурова , Пазарджик":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад, битки на фронта и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    21:44 21.04.2026

  • 30 ДЕДУШКА МУДАК

    9 4 Отговор
    Много хора в Русия
    Още са сигурни

    Че ПРИГОЖИН
    Можеше да изкара РУСИЯ ОТ БЛАТОТО.

    Но Бункерния Фюрер не може да преглътне

    Тази истина ...

    И направи Грешката да Убие Пригожин.

    Коментиран от #80

    21:44 21.04.2026

  • 31 Представителят на Украйна в ООН

    15 5 Отговор
    "Никога няма да изоставим и един квадратен милиметър от нашата земя"

    Велик украински народ. Това ако бяха копийките директно щяха да изпълнят упражнението полегнала е Тодора, да събуят гащите и сами да подканят плешивото джудже да ги ашладисва.

    Коментиран от #35

    21:46 21.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стьопата

    13 4 Отговор
    Пропаднандата нема те спаси путинчо! Народя са а наслушал!

    21:47 21.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Да де,именно...!

    3 11 Отговор

    До коментар #31 от "Представителят на Украйна в ООН":

    Те не изоставят градове и села?!
    Просто те ,,губят стратегическото си значение,като се отеглят на по-изгодни позиции..."😉

    Коментиран от #39

    21:49 21.04.2026

  • 36 Сплотеността

    13 4 Отговор
    Е когато

    РУСКАТА ОЛИГАРХИЯ И

    КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕИ

    СА ПО КУРОРТИ

    И ПЛАЖОВЕ И ОСТРОВИ

    А КРЕПОСТНИТЕ

    ГНИЯТ В ОКОПИТЕ В УКРАЙНА

    И ГИ ТРЕПЯТ КАТО ХЛЕБАРКИ .

    ГОЛЯМА СПЛОТЕНОСТ

    ГОЛЯМА РАБОТА

    На ПУТЯГАТА.

    21:50 21.04.2026

  • 37 !!!?

    21 5 Отговор
    Гробищните паркове сплотяват "руския мир" на Путлер !!!?

    Коментиран от #43, #54, #58

    21:51 21.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Аре ма....

    10 2 Отговор

    До коментар #35 от "Да де,именно...!":

    НИТО една превзета Област или Областен град!! Ееееедехееее
    Ама само 2 Милиона москалья ЧЕРНОЗЕМ!
    КИЕВ, ДАМАСК, ОДЕСА, ХЕРСОН, ХАРКОВ.... монголски ли са навсегда?
    Ееееедехееее

    21:54 21.04.2026

  • 40 Русуфил хардлайнaр

    12 2 Отговор
    Най сплотени са у камьона в чyвалите, нагъчкани да събере повеке мaтрял!

    21:54 21.04.2026

  • 41 вай вай вай

    8 2 Отговор
    този съвсем се е мумифицирал от ботокс ли, нещо са го объркал

    21:54 21.04.2026

  • 42 2222

    5 1 Отговор
    Мдааа, няма да ти се налага да работиш:
    Развалена скумрия, цаца и хамсия три в едно! Честито!

    21:55 21.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рибар съм":

    Мдааа, няма да ти се налага да работиш:
    Развалена скумрия, цаца и хамсия в едно!

    21:56 21.04.2026

  • 46 Понеже Всичко е Ок

    11 5 Отговор
    Путин обкръжи ВАЛДАЙСКОТО ОЗЕРО

    Със 27 ПВО СИСТЕМИ.

    Какъв е тоя страх
    Каква е тая Параноя
    Каква е тази Шизофрения

    Бе КГБ ПРОПАДНЯК?

    От кого те е страх ?
    Победихте Украйна
    Победихте НАТО

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #50

    21:56 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 На същия този форум :

    11 3 Отговор
    Руските резервите в по-голямата си част са изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    21:57 21.04.2026

  • 49 Силиций

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    Човек с лъчева болест виждал ли си?

    21:57 21.04.2026

  • 50 варна

    10 2 Отговор

    До коментар #46 от "Понеже Всичко е Ок":

    руското Пво е тотал щета, за нищо не става

    21:58 21.04.2026

  • 51 стоян георгиев - фалшив

    4 0 Отговор
    Фактите, да фъргате и да не фъргате банани, все тая.

    21:58 21.04.2026

  • 52 Стьопата

    14 4 Отговор
    Аз бих се срамувал на мястото на путин да се покажа пред народа и да викам дайте още, ама той е гьoнсyрат! По добре да иде на хирург, да му смени мyтрата!

    21:58 21.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 хихи

    11 3 Отговор

    До коментар #37 от "!!!?":

    агента кагебеец Гундяев, подвизаващ се и като патриярх Кирил 😅

    22:00 21.04.2026

  • 55 Хм...

    7 5 Отговор
    Дръжте се, вова, китай ще помага! А вие щем благодарите още век, ще плащате и ще слушате. Но е важно да кажеш на мужиците, че си взел Донбас.

    22:01 21.04.2026

  • 56 Трепя русофоби

    4 8 Отговор

    До коментар #53 от "ПИ...зда...мос кальям":

    изтребв@не на всички русофоби,бавно и мучителн0

    Коментиран от #59, #60, #71

    22:02 21.04.2026

  • 57 Стьопата

    11 4 Отговор
    Кво сплотяване бе! Що утрепа Пригожин, гoмнар!

    22:02 21.04.2026

  • 58 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    13 3 Отговор

    До коментар #37 от "!!!?":

    По Последни данни

    В Русия са Изникнали

    Над 1000 Нови КЛАДБИЩА.

    Да уточним ГРОБИЩА

    Защо Купейките даже и Руски не знаят

    Но са Русофили.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Че да дойдем на Въпроса

    Какви са тези 1000 Гробища
    А убити в Украйна НЯМА ?

    Оказа се че за 2025 Година
    Най Печелившия Бизнес в Русия

    Е Погребалния Бизнес

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:04 21.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Можеш да ми утрепеш

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Трепя русофоби":

    ГРЕЗДЕЯ със ЦЕЛУВКИ .

    Грездеи Русофоби колкото искаш.

    Коментиран от #68, #69, #91

    22:06 21.04.2026

  • 61 Ъхъ!!!

    19 1 Отговор
    Тия в Кремъл имат много странна представа за сплотеност!? Командаренето от тях, а кръвта от руския народ! Синчето на Песков, Николай (гражданин на САЩ), тъкмо да го наградят с медал за участие в СВО като артилерист и световните медии гръмнали със сензацията, че арестуван на Малдивите за пиянски изпълнения!?
    Много, много показателно!

    Коментиран от #64, #90

    22:07 21.04.2026

  • 62 Тавариши и Таварашутки

    6 3 Отговор
    Последно колко Купейки
    Гладуваха за Костя Копанара?

    Ще управлява ли Сам ?

    Или ще квичи пак като
    Наритана Сабака?

    22:11 21.04.2026

  • 63 Митко бонбата

    10 4 Отговор
    Щом е стигнал до това положение да се излага и да отправя ободряващи призиви, значи дереджето е съвсем изпуснато! Байрака, путин, белия!

    Коментиран от #73

    22:12 21.04.2026

  • 64 А Синчето на Соловьов

    9 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ъхъ!!!":

    БЛОНДИ

    Щял да дойде със МЪЖЪТ си От Лондон

    ДА СИ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИТЕ

    За Рекламиране на

    РУСКИТЕ СЕМЕЙНИ ЦЕННОСТИ.

    22:17 21.04.2026

  • 65 Тоя

    7 2 Отговор
    Лелеле рашистите са много зле щом още го търпят тоя некадърник.

    22:19 21.04.2026

  • 66 си дзън

    4 3 Отговор
    Всъщност Путин не се е появявал на живо от 10 дена.
    Букмейкърите залагат къде е: при Кабаева или Кривоногих?

    22:27 21.04.2026

  • 67 Трепя русофоби

    1 5 Отговор

    До коментар #59 от "Дай координати пе..Дал":

    за ващи давам по 300 евра, скоро ще ги имам и ще се срещнем не бой се!

    Коментиран от #76

    22:28 21.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Трепя русофоби

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Можеш да ми утрепеш":

    ти ще цункаш патките на 10тина цветни които ще те опрашват в мазето ми😉

    22:31 21.04.2026

  • 70 Мол ния

    7 2 Отговор
    Нефтобазата Туапсе продължава да гори втора седмица! Дъжд от капки нефт покрива всичко.
    Къщи,автомобили, детски площадки,улици .. монгольята псу ват ху.. йло

    Коментиран от #74

    22:34 21.04.2026

  • 71 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Трепя русофоби":

    Срещу заплащане ли ги трепеш или идейно?
    Ако да,правиш ли отстъпки за пенсионери?

    Коментиран от #75

    22:34 21.04.2026

  • 72 Ножът опря в кокъла!

    1 4 Отговор
    Украинци, въоръжавайте се и давайте отпор на ТЦК! Средният живот на мобилизирания е един месец. От фронта никой не се завръща жив. Продайте скъпо живота си при насилствената мобилизация.

    Коментиран от #95

    22:35 21.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 си дзън

    7 3 Отговор

    До коментар #70 от "Мол ния":

    Дано укрите я ударят още веднъж, че да свършва тая мъка.
    Димът се простира на 300 километра!

    Коментиран от #79

    22:38 21.04.2026

  • 75 Трепя русофоби

    2 4 Отговор

    До коментар #71 от "Моряка":

    да ти кажа идейно,за сега се набутвам по 300€ на адрес за мякащите тука,ама е малка сумата и не се напъват момчетата,по един на седмица ми дават

    22:39 21.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 От Европа

    1 5 Отговор
    На улицата пак вият сирени. Подлудиха народа с таз скъпотия. Ужас! Мaма.... им украинска!

    Коментиран от #78

    22:43 21.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #74 от "си дзън":

    "Нефтен дъжд" вали в Туапсе. Последствията от тежките украинските удари по Туапсе и огнения ад на руското пристанище. „Нефтен дъжд“ се изля над руския град Туапсе. Явлението идва след две украински атаки срещу нефтопреработвателния завод в града. В морето наблизо пък се е образувало гигантско нефтено петно с площ около 10 хиляди кв.м.

    Коментиран от #88

    22:53 21.04.2026

  • 80 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "ДЕДУШКА МУДАК":

    Пригожин се самоуби,още когато тръгна към Москва.Нямаще как да не го утрепят.

    Коментиран от #100, #102

    22:54 21.04.2026

  • 81 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Тиранията е единственото което задържа народите в путинландия.

    Коментиран от #86

    22:57 21.04.2026

  • 82 Неподписан

    0 0 Отговор
    Съдба,на всеки 80 години рога режат....

    23:00 21.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    О,свещинна простота!!!(за Атинчето иде реч).

    23:21 21.04.2026

  • 86 Моряка

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Е, чак пък всички да са мазохисти?Всичките 150 милиона?

    23:25 21.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Мишел":

    с тая ж@лк@ пропаганда няма да стигнеш далеч,най много да се озовеш в някоя шахта

    23:36 21.04.2026

  • 89 Трепя русофоби

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "300... Ман.. АФА":

    ше цункаш и ти цветни чатали в мазата ми

    23:38 21.04.2026

  • 90 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ъхъ!!!":

    явно много сериозно са избомбели нещо братята руснаци че козячетата тука да вият толкова

    23:43 21.04.2026

  • 91 Трепя русофоби

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Можеш да ми утрепеш":

    мога да утреп@ тебе и родата ти без никакви проблеми,даже ще ме наградят,но трябва да ти дойде реда,по списък сте

    23:46 21.04.2026

  • 92 Най-богатата

    1 1 Отговор
    Най богатата страна в света вместо да се бори със сифилисът, СПИН, алкохолизъм и наркомания,вместо да подобри живота на гражданите си в провинцията,а не само в големите им европейски градове, убиват и разрушават като средновековни монголи собствените си хора и братята си в Украйна,защото... ???!!!

    Коментиран от #101

    23:54 21.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Путлер

    0 1 Отговор
    Жеже

    00:00 22.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Бъркаш се

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин 8 милиарда души по света се събуждат щастливи, че не са родили в евр0гейск@та к0чина

    00:13 22.04.2026

  • 100 МИ ТОЙ ИМА АПАРТАМЕНТ в МОСКВА

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Моряка":

    ШО ДА НЕ ОТИВА........ПРОСТО МНОГО ЗЕЕШЕ И ЛАЕШЕ...

    00:18 22.04.2026

  • 101 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Най-богатата":

    Превантивно, не са съгласни да са в другия лагер, но буфераинците не искат с тях.

    00:27 22.04.2026

  • 102 хххх

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Моряка":

    Грешката на Пригожин беше ,че спря преди Москва и това му костваше живота.Щеше да влезе без проблем и да свали фашисткият режим на бункерния.За сметка на това Пригожин показа съвест и не искаше да убива руснаци по пътя и затова бункерния диктатор го уби

    00:37 22.04.2026

