Владимир Путин: Сплотеността е ключът към победата

Историята на Русия е пълна с примери, когато единството на народа е осигурявало велики победи и постижения, и само благодарение на сплотеността Руската федерация ще постигне целите на специалната военна операция. Това заявява руският президент Владимир Путин на церемонията по връчването на III-та Всеруска общинска награда "Служение“, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Той припомня, че 2026 г. е обявена за Година на единството на народите на Русия и призова да "пазим и укрепваме това уникално наследство“.

"Като се има предвид важната роля на местните общности в тази сфера, към наградата се добави нова номинация – "Единството на народите на Русия – силата на страната“. Имаме много примери, когато именно единството на хората е осигурявало великите победи и постижения на Отечеството. И днес разбираме, че най-важното е да бъдем заедно, че само благодарение на нашата сплотеност ще постигнем целите на специалната военна операция, а благодарение на солидарността и личната отговорност на всеки на своето място ще реализираме стратегическите приоритети на страната, приоритетите за развитие на нашата държава в дългосрочна историческа перспектива“, подчертава Путин.