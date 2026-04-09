Орбан: Унгария е по-близо до САЩ, отколкото до европейските ни съюзници

9 Април, 2026 04:59, обновена 9 Април, 2026 05:03 1 361 23

За разлика от тях, Америка се застъпва за мир в Украйна, бори се с миграцията и уважава и защитава семействата, заяви унгарският премиер на предизборна среща

Орбан: Унгария е по-близо до САЩ, отколкото до европейските ни съюзници - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическите възгледи и идеологическите предпочитания на Унгария се оказаха по-близки до тези на Съединените щати, отколкото до тези на традиционните ѝ европейски съюзници, които продължават да подкрепят продължаващия военен конфликт в Украйна.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан на предизборен митинг в Шопрон.

„Европейският съюз, който беше създаден, за да гарантира мира в Европа, сега е на страната на войната. Изненадващо, въпреки географското си разстояние, Съединените щати сега са по-близо до нас, отколкото традиционните ни европейски съюзници. За разлика от тях, Америка се застъпва за мир в Украйна, бори се с миграцията и уважава и защитава семействата“, каза премиерът.

Той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Д. Ванс, който завърши двудневното си посещение в Будапеща в сряда, за подкрепата им.

По време на среща с Орбан и на публични събития Ванс му пожела успех на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Управляващата партия на премиера Фидес - Унгарски граждански съюз се бори срещу опозиционната партия Тиса, чийто лидер Петер Мадяр се радва на подкрепата на ръководството на ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сиси

    28 12 Отговор
    Нещо да не си се объркали, не си ли по близко до Москва!??????

    Коментиран от #6

    05:06 09.04.2026

  • 2 Мнение

    23 10 Отговор
    Заминавай при откачения ти приятел Тръмп, след като си по-близо до него. Но лудия не дава пари така, както Европа. Ще иска много от тебе и пак няма да има сделка с перхидроленото чудовище.

    05:15 09.04.2026

  • 3 Гласуваш за Орбан получаваш Борисов

    17 14 Отговор
    Орбан е унгарският Борисов.

    Коментиран от #5

    05:17 09.04.2026

  • 4 Лошо нема

    23 7 Отговор
    Да подава тогава молба за развод с ЕС да го видим със Сащисаните.

    Коментиран от #11

    05:18 09.04.2026

  • 5 Време е

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Гласуваш за Орбан получаваш Борисов":

    за "Алтернатива за България" с 8 !!!

    05:19 09.04.2026

  • 6 Зависи

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сиси":

    кой откъде гледа.

    05:20 09.04.2026

  • 7 Тоналт Дръмб

    11 1 Отговор
    Яко съм алтав! Що така?

    05:20 09.04.2026

  • 8 Хм...

    21 3 Отговор
    И расия е по-близо до теб, нали Виктор?

    05:44 09.04.2026

  • 9 Избирателите

    11 25 Отговор
    Не щем Гюровците в политиката ! Време е за нашия Орбан, за нашия Фицо, за нашия Джорджеску !

    Коментиран от #10

    05:50 09.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не смее

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Лошо нема":

    Че неговите ще го изгонят с камъни.

    05:58 09.04.2026

  • 12 Кирил

    12 7 Отговор
    Карикатура
    Пълен позор

    06:09 09.04.2026

  • 13 Орбан пак се изака ...

    15 8 Отговор
    По - близо бил до САЩ...???
    Но най-близо до Путин ???
    Дали са му запазили " КГБ" апартамент в Москва ... ???

    06:48 09.04.2026

  • 14 Бат Наско

    14 8 Отговор
    Орбан шмекерува само и само да е на власт:)

    06:54 09.04.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    5 6 Отговор

    До коментар #10 от "Хм...":

    А такива като теб, са щастУиви роби на урсулите. Ало, стокхолмския синдром, тресе ли? Яко, а?!

    07:35 09.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Унгарците

    2 4 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    07:55 09.04.2026

  • 18 така е Орбан ефенди

    3 0 Отговор
    Унгарския народ мисли същото. Показа си го на площадите.

    08:02 09.04.2026

  • 19 веднъж продал се на Дявола

    3 1 Отговор
    си му цял живот роб.

    08:03 09.04.2026

  • 20 Кремълската Мастия

    3 1 Отговор
    ще оттече в канала! По-верпятно и в затвора.

    08:19 09.04.2026

  • 21 Гост

    2 1 Отговор
    ЕС влияели на изборите в Унгария . А той за какво е там, нали за същото.

    09:26 09.04.2026

  • 22 Васил

    3 0 Отговор
    Унгария е по близо до Кремъл.

    09:27 09.04.2026

  • 23 истината

    3 0 Отговор
    С речта си Джей Д. Ванс показа че е пратен все едно от Путин, като го подкрепя против ЕС. Така че Орбан за пореден път показа че е с Путин. Тоя предател да се изключи от Европа!!!

    09:28 09.04.2026

