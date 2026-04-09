Орбан: Унгария е по-близо до САЩ, отколкото до европейските ни съюзници

Политическите възгледи и идеологическите предпочитания на Унгария се оказаха по-близки до тези на Съединените щати, отколкото до тези на традиционните ѝ европейски съюзници, които продължават да подкрепят продължаващия военен конфликт в Украйна.
Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан на предизборен митинг в Шопрон.
„Европейският съюз, който беше създаден, за да гарантира мира в Европа, сега е на страната на войната. Изненадващо, въпреки географското си разстояние, Съединените щати сега са по-близо до нас, отколкото традиционните ни европейски съюзници. За разлика от тях, Америка се застъпва за мир в Украйна, бори се с миграцията и уважава и защитава семействата“, каза премиерът.
Той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Д. Ванс, който завърши двудневното си посещение в Будапеща в сряда, за подкрепата им.
По време на среща с Орбан и на публични събития Ванс му пожела успех на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Управляващата партия на премиера Фидес - Унгарски граждански съюз се бори срещу опозиционната партия Тиса, чийто лидер Петер Мадяр се радва на подкрепата на ръководството на ЕС.
3 Гласуваш за Орбан получаваш Борисов
До коментар #3 от "Гласуваш за Орбан получаваш Борисов":за "Алтернатива за България" с 8 !!!
05:19 09.04.2026
До коментар #1 от "Сиси":кой откъде гледа.
05:20 09.04.2026
11 Не смее
До коментар #4 от "Лошо нема":Че неговите ще го изгонят с камъни.
05:58 09.04.2026
12 Кирил
Пълен позор
06:09 09.04.2026
13 Орбан пак се изака ...
Но най-близо до Путин ???
Дали са му запазили " КГБ" апартамент в Москва ... ???
06:48 09.04.2026
15 Ха ха ха ха
До коментар #10 от "Хм...":А такива като теб, са щастУиви роби на урсулите. Ало, стокхолмския синдром, тресе ли? Яко, а?!
07:35 09.04.2026
17 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
07:55 09.04.2026
