Орбан: Унгария е по-близо до САЩ, отколкото до европейските ни съюзници

Политическите възгледи и идеологическите предпочитания на Унгария се оказаха по-близки до тези на Съединените щати, отколкото до тези на традиционните ѝ европейски съюзници, които продължават да подкрепят продължаващия военен конфликт в Украйна.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан на предизборен митинг в Шопрон.

„Европейският съюз, който беше създаден, за да гарантира мира в Европа, сега е на страната на войната. Изненадващо, въпреки географското си разстояние, Съединените щати сега са по-близо до нас, отколкото традиционните ни европейски съюзници. За разлика от тях, Америка се застъпва за мир в Украйна, бори се с миграцията и уважава и защитава семействата“, каза премиерът.

Той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидента Джей Д. Ванс, който завърши двудневното си посещение в Будапеща в сряда, за подкрепата им.

По време на среща с Орбан и на публични събития Ванс му пожела успех на предстоящите парламентарни избори на 12 април. Управляващата партия на премиера Фидес - Унгарски граждански съюз се бори срещу опозиционната партия Тиса, чийто лидер Петер Мадяр се радва на подкрепата на ръководството на ЕС.