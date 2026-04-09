Дрон уби 7-годишно момиче в иранския град Шушар, Хизбула прати ракети срещу кибуц в Израел

Едно дете е загинало, а няколко негови близки са ранени, след като отломки от свален дрон са паднали в югозападен Иран, съобщи заместник-губернаторът на провинция Хузестан.

Според него, цитиран от SNN, инцидентът е станал в сряда вечерта в покрайнините на град Шущар. Силите за противовъздушна отбрана са унищожили дрон, чиито отломки са паднали върху къща, убивайки седемгодишно момиче и ранявайки няколко членове на семейството ѝ.

Ливанската шиитска организация Хизбула обяви в своя Telegram канал, че е осъществила ракетна атака срещу Северен Израел.

„В отговор на нарушаването на споразумението за прекратяване на огъня от страна на врага, бойци на ислямската съпротива започнаха ракетна атака срещу еврейското селище Менара в 2:30 ч. сутринта в четвъртък, 9 април 2026 г.“, се казва в комюникето.

„Тази реакция ще продължи, докато израелско-американската агресия срещу нашата страна и нашия народ не приключи.“

По-рано израелският новинарски портал Ynet съобщи за успешното прехващане на ракета, изстреляна от Ливан към северната част на еврейската държава.

Френският президент Еманюел Макрон смята, че споразумението за прекратяване на огъня, постигнато между САЩ и Иран, трябва да включи и Ливан.

Той заяви това в X след телефонни разговори с иранския президент Масуд Пезешкиан и президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Изразих надежда, че прекратяването на огъня ще бъде напълно спазвано от всички страни в конфликта във всички театри на конфликти, включително в Ливан. Това е предпоставка за това прекратяването на огъня да бъде надеждно и трайно“, заяви Макрон.

Той е убеден, че постигнатото споразумение „е най-доброто възможно решение и трябва да проправи пътя за всеобхватни преговори, които ще гарантират сигурността в Близкия изток“.

Президентът отбеляза, че е обсъдил този въпрос и с лидерите на Катар, ОАЕ, Ливан и Ирак.

Австралия призовава споразумението за прекратяване на огъня, постигнато между САЩ и Иран, да бъде разширено до Ливан.

„Прекратяването на огъня трябва да се разпростре до Ливан и както Израел, така и Хизбула трябва да се придържат към него. Продължаващият конфликт в Ливан заплашва и без това крехкото прекратяване на огъня и светът се нуждае от неговото спазване“, каза министърът на външните работи Пени Уонг пред репортери.

Тя също така подчерта, че Австралия не е „страна в мирните преговори в Близкия изток“, но че е важно за Канбера „примирието да се запази и Ормузкият проток да остане отворен“. „Това ще позволи на Австралия и света да очакват по-ниски цени на горивата през следващите седмици и месеци“, добави тя.

Каролайн Ливит на брифинг във Вашингтон заяви, че се обсъжда възможността за разширяване на прекратяването на огъня, постигнато от САЩ и Иран, с Ливан.