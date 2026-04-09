Техеран посочи два корабни маршрута край остров Ларак за избягване на мини в Ормузкия проток

Иранският военноморски флот съобщи, че всички кораби, планиращи да преминат през Ормузкия проток, трябва да използват два алтернативни маршрута, предложени от Техеран, за да избегнат риска от сблъсък с мини.

Директива е издадена от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Поради военната ситуация в Персийския залив и Ормузкия проток и евентуалното откриване на различни противокорабни мини в морето, всички кораби, възнамеряващи да преминат през пролива, са длъжни, в координация с военноморските сили на Корпуса на гвардейците в Ормузкия проток, да използват алтернативни маршрути до второ нареждане“, се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че това решение е взето „за да се спазват принципите на морската сигурност и да се предотвратят евентуални сблъсъци с морски мини“.

Директивата представя два алтернативни маршрута през Ормузкия проток от Персийския залив и обратно. И двата преминават през водите на остров Ларак.