Техеран посочи два корабни маршрута край остров Ларак за избягване на мини в Ормузкия проток

9 Април, 2026 05:29, обновена 9 Април, 2026 06:12 1 726 4

Директива е издадена от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският военноморски флот съобщи, че всички кораби, планиращи да преминат през Ормузкия проток, трябва да използват два алтернативни маршрута, предложени от Техеран, за да избегнат риска от сблъсък с мини.

Директива е издадена от Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Поради военната ситуация в Персийския залив и Ормузкия проток и евентуалното откриване на различни противокорабни мини в морето, всички кораби, възнамеряващи да преминат през пролива, са длъжни, в координация с военноморските сили на Корпуса на гвардейците в Ормузкия проток, да използват алтернативни маршрути до второ нареждане“, се казва в изявлението.

В него се отбелязва, че това решение е взето „за да се спазват принципите на морската сигурност и да се предотвратят евентуални сблъсъци с морски мини“.

Директивата представя два алтернативни маршрута през Ормузкия проток от Персийския залив и обратно. И двата преминават през водите на остров Ларак.


Подобни новини


  • 1 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Те и преди бяха два уе? Вие не знаете ли?!

    06:08 09.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ВЪРЖЕТЕ БИБИ НАТАНЯХУ НА НОСА НА НЯКОЙ
    ТАНКЕР И ГО ПУСНЕТЕ НАПРАВО ПРЕЗ МИННИТЕ ПОЛЕТА :)

    06:26 09.04.2026

  • 3 Георги

    4 0 Отговор
    как така за избягване на мини? нали не беше миниран?

    06:26 09.04.2026

  • 4 Никой

    3 0 Отговор
    не е напълно сигурен дали са сложени мини или не. Обаче страх лозе пази. Да минават откъдето им казват и да си плащат. Сметката да я изпращат за осребряване на ционистите-терористи в Тел Авив и Вашингтон. Това е.

    07:48 09.04.2026

