The Wall Street Journal: Сътрудници и съюзници критикуват Тръмп за прибързаното обявяване на победа в Иран

9 Април, 2026 06:39, обновена 9 Април, 2026 06:47 2 266 32

Според вестника, президентът е бил информиран за рисковете, които биха могли да доведат до провал на споразумението, и че Иран все още запазва опасни военни възможности

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Високопоставени сътрудници и близки съюзници на американския президент Доналд Тръмп се опасяват, че той е преувеличил значението на крехкото прекратяване на огъня с Иран и преждевременно е обявил "пълна и окончателна военна победа на САЩ, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според вестника, Тръмп е бил информиран за рисковете, които биха могли да доведат до провал на споразумението, и че Иран все още запазва опасни военни възможности. Освен това Ислямската република е готова да блокира кораби в Ормузкия проток и да атакува американските сили в Близкия изток.

Упреците се фокусират върху разминаването между гръмките му изявления и реалната ситуация на терен.

Анализатори и опозиционни политици изтъкват, че въпреки твърденията за победа, иранското ръководство остава на власт, а обогатяването на уран продължава. Експерти от Chatham House посочват, че САЩ са подценили устойчивостта на Иран и са допуснали стратегически грешки, надценявайки ролята на въздушните удари за постигане на смяна на режима.

Тръмп беше разкритикуван за „липса на дисциплина“ в комуникацията. Той едновременно твърдеше, че войната е „почти приключила“, и заплашваше с пълно унищожение на иранската цивилизация само часове преди споразумението.

Критици, цитирани от Al Jazeera, отбелязват, че споразумението е само временно и не решава фундаменталните проблеми. Има опасения, че Иран може да използва паузата, за да прегрупира сили или да засили репресиите срещу собствените си граждани.

Преди примирието Тръмп заплаши да атакува цивилна инфраструктура, което беше определено от демократи и международни лидери като „морален провал“ и потенциално нарушение на международното право.

Проучвания на Associated Press показват, че около 60% от американците не подкрепят ръководенето на войната от Тръмп и смятат военните действия за „прекомерни“.

Въпреки тези упреци, администрацията на Тръмп, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, защитиха позицията си, наричайки примирието „решаваща военна победа“, постигната благодарение на това, че Иран е останал без опции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп не става за нищо.

    30 1 Отговор
    На всички е ясно!

    Коментиран от #28

    06:52 09.04.2026

  • 2 Не са само те

    24 1 Отговор
    "Сътрудници и съюзници критикуват Тръмп за прибързаното обявяване на победа в Иран"

    Не са само те. Форумците от Факти и те го критикуват, при това не сме му нито сътрудници нито съюзници.

    06:54 09.04.2026

  • 3 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    11 3 Отговор
    Давайте урана и петрола и ви оставям намира

    06:54 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    18 2 Отговор
    Тръмп се срещна с Рюте и обяви края на НАТО.

    Коментиран от #27

    06:56 09.04.2026

  • 6 Ъъъъ

    24 1 Отговор
    Хахаха.... 🤣

    Китай променя стратегията си спрямо Тайван след фиаското на САЩ в Близкия изток

    Възникнаха сериозни въпроси относно компетентността на военно-политическото ръководство на САЩ и по-специално на Тръмп като главнокомандващ. Радикалните промени във военните решения в рамките на един ден не вдъхват доверие.

    Въпросът на Китай към САЩ относно Тайван

    Иран преживя този конфликт. Белият дом не успя да постигне смяна на режима. Митът за неограничената военна мощ на САЩ е развенчан. Анализаторите предполагат, че в Пекин сега имат всички основания да попитат генералите от Белия дом :

    "Наистина ли си мислите, че сте в състояние да се сражавате за Тайван?"

    06:58 09.04.2026

  • 7 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 2 Отговор
    Който диктува условията, той са води победител

    07:00 09.04.2026

  • 8 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 14 Отговор
    Не слушкат ли аятоласите, пак ги почвам. Вервайте ми.

    07:02 09.04.2026

  • 9 Да,бе

    16 0 Отговор
    Не е много съюзническо да се критикува паднал човек...

    07:02 09.04.2026

  • 10 Аятолахче кретенче

    6 15 Отговор
    Със затварянето на пролива, сами.си го забихме.

    07:03 09.04.2026

  • 11 гошо

    20 0 Отговор
    Като съюзник в НАТО България може да изпрати на Белия дом като спешна помощ д-р Цветеслава Гълъбова Психиатър, магистър по икономика, експерт съдебна психиатрия.

    07:04 09.04.2026

  • 12 ООрана държава

    24 0 Отговор
    Тоя е по неадекватен от бай дън

    07:05 09.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 3 Отговор
    Аз да си БОМБИМ Иран, пък кой е победител, не е важно.

    07:12 09.04.2026

  • 17 Дудов

    15 1 Отговор
    Дърто американско куку

    07:17 09.04.2026

  • 18 Тръмпо

    21 1 Отговор
    се опита леко да се откачи от каишката на ционистите, но като че ли няма да му мине номера. Ще го саботират грубо и пак ще натирят САЩ да продължи войната.

    Коментиран от #23

    07:20 09.04.2026

  • 19 Ами..

    20 1 Отговор
    Гледам тук всички центаджои плюят бай Дончо, но не виждат, че той просто няма друг избор. САЩ отдавна е фалирал книжен тигър. Байдън само го прикриваше. Дончо просто не го прикрива, но няма верен ход. Това е истината.

    Коментиран от #22

    07:25 09.04.2026

  • 20 ИЗРАЕЛ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ

    17 1 Отговор
    Войната да се прекрати.

    07:25 09.04.2026

  • 21 стоян

    14 1 Отговор
    Тръмп се указа далечен братовчед на Б Борисов

    Коментиран от #30

    07:33 09.04.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Ами..":

    Тръмп бомби Путин и Моджтабата....кои ли са книжните тикгри.

    Коментиран от #25, #26

    07:33 09.04.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Тръмпо":

    Кой ли ша разпорежда на ...Тръмп.

    07:34 09.04.2026

  • 24 Дончо ментата

    9 0 Отговор
    Никой не може да отнеме на Крал Дончо - Заличителя радостта от лудостта!

    07:43 09.04.2026

  • 25 Тръмп моли Путин да не помага на Иран

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А къде е Линкълн

    07:45 09.04.2026

  • 26 Посолството

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Инструкциите ви май са - Крадеца вика: Дръжте крадеца!

    Коментиран от #29

    07:47 09.04.2026

  • 27 Хм Хм

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Тръмп не може да обяви край на НАТО, а само да обяви, че иска да напусне. Което едва ли ще се случи, защото трябва да се гласува от Конгреса, а там едва ли ще мине.
    Същевременно ВПК на САЩ ще претърпи огромни загуби, защото производството на оръжия ще се съсредоточи в Европа, Южна Корея, Япония. Да не говорим, че САЩ ще трябва да забравят за съюзнически бази, които са по целия свят.
    Освен това САЩ трябва да са доста уверени в силата си, за да си помислят, че могат сами да се противопоставят на Китай.
    Така, че това е поредният блъф на Оранжевия. А ако наистина САЩ излязат от НАТО, ще се създаде нов съюз, който финансово ще по-силен и от САЩ и от Китай поотделно.

    07:57 09.04.2026

  • 28 Ха ха

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп не става за нищо.":

    Защо да не става?Неговите хора станаха милиардери играейки си с котировките на борсата.Има примирие- купуват,има бомби и ракети - продават.И знаят предварително какво ще каже Перчема по медиите.

    07:59 09.04.2026

  • 29 От ПОСОЛЯ

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Посолството":

    Получавам всяка сутрин инструкции

    08:07 09.04.2026

  • 30 никой

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян":

    според изказванията–брат близнак

    08:17 09.04.2026

  • 31 Al Jazeera се опасявала,

    2 1 Отговор
    "че Иран може да използва паузата, за да прегрупира сили или да засили репресиите срещу собствените си граждани."
    И за да не бъдат репресирани, Израел и САЩ трябва да ги изтрепят и каквото остане в "каменната ера"???
    Абе тия араби нямат ли си свои медии, че да чуем те от какво се опасяват. Тая Al Jazeera е толкова арабска, колкото Владимир е Володимир и Елена е Олена!

    08:49 09.04.2026

  • 32 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    В САЩ вече открито започнаха да заявяват, че президента е неспособен да ръководи държавата. Въпросът е защо трябваше да му дадат цялата власт, за да установят, че е неспособен! Ние вървим с малко закъснение по същият път - пътя на мазохизма.

    10:04 09.04.2026