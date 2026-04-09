The Wall Street Journal: Сътрудници и съюзници критикуват Тръмп за прибързаното обявяване на победа в Иран

Високопоставени сътрудници и близки съюзници на американския президент Доналд Тръмп се опасяват, че той е преувеличил значението на крехкото прекратяване на огъня с Иран и преждевременно е обявил "пълна и окончателна военна победа на САЩ, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
Според вестника, Тръмп е бил информиран за рисковете, които биха могли да доведат до провал на споразумението, и че Иран все още запазва опасни военни възможности. Освен това Ислямската република е готова да блокира кораби в Ормузкия проток и да атакува американските сили в Близкия изток.
Упреците се фокусират върху разминаването между гръмките му изявления и реалната ситуация на терен.
Анализатори и опозиционни политици изтъкват, че въпреки твърденията за победа, иранското ръководство остава на власт, а обогатяването на уран продължава. Експерти от Chatham House посочват, че САЩ са подценили устойчивостта на Иран и са допуснали стратегически грешки, надценявайки ролята на въздушните удари за постигане на смяна на режима.
Тръмп беше разкритикуван за „липса на дисциплина“ в комуникацията. Той едновременно твърдеше, че войната е „почти приключила“, и заплашваше с пълно унищожение на иранската цивилизация само часове преди споразумението.
Критици, цитирани от Al Jazeera, отбелязват, че споразумението е само временно и не решава фундаменталните проблеми. Има опасения, че Иран може да използва паузата, за да прегрупира сили или да засили репресиите срещу собствените си граждани.
Преди примирието Тръмп заплаши да атакува цивилна инфраструктура, което беше определено от демократи и международни лидери като „морален провал“ и потенциално нарушение на международното право.
Проучвания на Associated Press показват, че около 60% от американците не подкрепят ръководенето на войната от Тръмп и смятат военните действия за „прекомерни“.
Въпреки тези упреци, администрацията на Тръмп, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, защитиха позицията си, наричайки примирието „решаваща военна победа“, постигната благодарение на това, че Иран е останал без опции.
2 Не са само те
Не са само те. Форумците от Факти и те го критикуват, при това не сме му нито сътрудници нито съюзници.
06:54 09.04.2026
Китай променя стратегията си спрямо Тайван след фиаското на САЩ в Близкия изток
Възникнаха сериозни въпроси относно компетентността на военно-политическото ръководство на САЩ и по-специално на Тръмп като главнокомандващ. Радикалните промени във военните решения в рамките на един ден не вдъхват доверие.
Въпросът на Китай към САЩ относно Тайван
Иран преживя този конфликт. Белият дом не успя да постигне смяна на режима. Митът за неограничената военна мощ на САЩ е развенчан. Анализаторите предполагат, че в Пекин сега имат всички основания да попитат генералите от Белия дом :
"Наистина ли си мислите, че сте в състояние да се сражавате за Тайван?"
06:58 09.04.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #19 от "Ами..":Тръмп бомби Путин и Моджтабата....кои ли са книжните тикгри.
Коментиран от #25, #26
07:33 09.04.2026
27 Хм Хм
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Тръмп не може да обяви край на НАТО, а само да обяви, че иска да напусне. Което едва ли ще се случи, защото трябва да се гласува от Конгреса, а там едва ли ще мине.
Същевременно ВПК на САЩ ще претърпи огромни загуби, защото производството на оръжия ще се съсредоточи в Европа, Южна Корея, Япония. Да не говорим, че САЩ ще трябва да забравят за съюзнически бази, които са по целия свят.
Освен това САЩ трябва да са доста уверени в силата си, за да си помислят, че могат сами да се противопоставят на Китай.
Така, че това е поредният блъф на Оранжевия. А ако наистина САЩ излязат от НАТО, ще се създаде нов съюз, който финансово ще по-силен и от САЩ и от Китай поотделно.
07:57 09.04.2026
28 Ха ха
До коментар #1 от "Тръмп не става за нищо.":Защо да не става?Неговите хора станаха милиардери играейки си с котировките на борсата.Има примирие- купуват,има бомби и ракети - продават.И знаят предварително какво ще каже Перчема по медиите.
07:59 09.04.2026
31 Al Jazeera се опасявала,
И за да не бъдат репресирани, Израел и САЩ трябва да ги изтрепят и каквото остане в "каменната ера"???
Абе тия араби нямат ли си свои медии, че да чуем те от какво се опасяват. Тая Al Jazeera е толкова арабска, колкото Владимир е Володимир и Елена е Олена!
08:49 09.04.2026
