The Wall Street Journal: Сътрудници и съюзници критикуват Тръмп за прибързаното обявяване на победа в Иран

Високопоставени сътрудници и близки съюзници на американския президент Доналд Тръмп се опасяват, че той е преувеличил значението на крехкото прекратяване на огъня с Иран и преждевременно е обявил "пълна и окончателна военна победа на САЩ, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Според вестника, Тръмп е бил информиран за рисковете, които биха могли да доведат до провал на споразумението, и че Иран все още запазва опасни военни възможности. Освен това Ислямската република е готова да блокира кораби в Ормузкия проток и да атакува американските сили в Близкия изток.

Упреците се фокусират върху разминаването между гръмките му изявления и реалната ситуация на терен.

Анализатори и опозиционни политици изтъкват, че въпреки твърденията за победа, иранското ръководство остава на власт, а обогатяването на уран продължава. Експерти от Chatham House посочват, че САЩ са подценили устойчивостта на Иран и са допуснали стратегически грешки, надценявайки ролята на въздушните удари за постигане на смяна на режима.

Тръмп беше разкритикуван за „липса на дисциплина“ в комуникацията. Той едновременно твърдеше, че войната е „почти приключила“, и заплашваше с пълно унищожение на иранската цивилизация само часове преди споразумението.

Критици, цитирани от Al Jazeera, отбелязват, че споразумението е само временно и не решава фундаменталните проблеми. Има опасения, че Иран може да използва паузата, за да прегрупира сили или да засили репресиите срещу собствените си граждани.

Преди примирието Тръмп заплаши да атакува цивилна инфраструктура, което беше определено от демократи и международни лидери като „морален провал“ и потенциално нарушение на международното право.

Проучвания на Associated Press показват, че около 60% от американците не подкрепят ръководенето на войната от Тръмп и смятат военните действия за „прекомерни“.

Въпреки тези упреци, администрацията на Тръмп, включително министърът на отбраната Пийт Хегсет, защитиха позицията си, наричайки примирието „решаваща военна победа“, постигната благодарение на това, че Иран е останал без опции.