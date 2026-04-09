Украински дрон уби руснак на балкона на блок край Краснодар
9 Април, 2026 06:50, обновена 9 Април, 2026 06:59 1 755 30

За нови гробове в САЩ на американски наемници, сражавали се на страната на ВСУ, съобщават руски медии

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е убит при атака с дрон в Кримски район на Краснодарския край на Русия, съобщи губернаторът на региона Вениамин Кондратьев в своя Telegram канал.

„В село Саук-Дере в Кримски район мъж е убит от отломки от дрон, докато е бил на балкона на жилищен блок. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Администрацията на областта ще предостави на семейството цялата необходима помощ“, написа той.

По-рано регионалната оперативна група съобщи за фрагменти от дронове, паднали на няколко адреса в село Молдаванском в Кримска област, както и в предградията на Кримск.

По-късно оперативната група съобщи, че дрон се е разбил върху частен дом в село Мекерстук в Кримска област. Сградата е претърпяла сериозни щети. Семейството, живеещо там, се е преместило да живее при роднини; никой не е пострадал.

Росавиация съобщи за спиране на летищната дейност в Краснодар и Геленджик.

За нови гробове в Съединените щати на американски наемници, ветерани от войната в Ирак и Афганистан, които са се сражавали на страната на Украйна, съобщи РИА Новости.

Един от загиналите американци е Кори Навроцки от Пенсилвания. Според Newsweek, този ветеран с 20-годишен опит от морската пехота е служил в бойни мисии в Ирак, Афганистан и Кувейт.

Навроцки е убит по време на опит за проникване в Брянска област на Русия в края на октомври 2024 г.

Обстоятелствата около смъртта му бяха съобщени през юли 2025 г. от представителя на щата Пенсилвания Стивън Малагари. Тази информация беше потвърдена от CNN и други медии.

Навроцки е погребан в гробището Арлингтън във Вашингтон.

Роденият в Тексас Ерик Гигълман е служил в армията на САЩ осем години (2013-2021 г.), включително две бойни командировки в Афганистан. През април 2022 г. Гигълман е застанал на страната на украинските въоръжени сили и, според некролога му, е убит през ноември 2025 г. в Запорожка област. Погребан е в родния си щат.

Друг ликвидиран наемник е Майкъл Брайън Круз. Той е служил 14 години в Националната гвардия на Орегон, а също така е изпълнявал „бойни мисии“ в Афганистан и Ирак, според вестник „Nugget“ и „Prineville Review“.

Според тези медии Брайън се е присъединил към украинските бойци през юни 2024 г. и е бил убит при артилерийска атака само няколко седмици по-късно, през юли същата година. Погребан е в родния си щат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 15 Отговор
    9 ти април 2026 г става историческа дата като край на бандитският съюз НАТО.

    Коментиран от #22, #30

    07:02 09.04.2026

  • 2 Т Живков

    13 19 Отговор
    Избиването на комунисти продължава с ускорени темпове

    07:03 09.04.2026

  • 3 Швейк

    11 17 Отговор
    Да не е излизал на балкона.

    Коментиран от #12

    07:04 09.04.2026

  • 4 Путине, Путине...

    23 15 Отговор
    Много слаба ракия си.... Абе кво още ги чакаш тези фашисти? За кво имаш стратегически оръжия? Да ти стоят в погребите и на ракетните бази, докато тези смотаняци ти унищожават инфраструктурата и ти убиват населението??? Никой вече НЕ те разбира. Отстъпи на Димата да ги смачка за по-малко от един дообед....

    Коментиран от #7, #10, #14, #20

    07:06 09.04.2026

  • 5 Вуте от Бусманци

    8 9 Отговор
    Па он кат сам си не пази г@3о ,кой да му го пази ?

    07:07 09.04.2026

  • 6 Вуте от Бусманци

    6 5 Отговор
    Па он кат сам си не пази г@3о ,кой да му го пази ?

    07:08 09.04.2026

  • 7 Здрасти

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "Путине, Путине...":

    Какво очакваш от вагиналния

    07:09 09.04.2026

  • 8 Победата е веднага

    8 11 Отговор
    Когато врагът няма президентсво, няма НС, няма правителство, няма министерства и няма команден пункт на армията!!! Е, всичките тези задачи можеха да се решат още на 23 февруари 2022 г. Един залп със стратегически ракети "Калибър" около 10 бр. с по 150 килотона Водородни. Но вие предпочитате война с лъкове и стрели.

    07:15 09.04.2026

  • 9 Слава на Украйна!

    12 22 Отговор
    Слава на героите!

    Коментиран от #15

    07:18 09.04.2026

  • 10 Тези двамата

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "Путине, Путине...":

    Путин и Димата. Всичко профукаха. От Киев за три дня четири години буксуват в калта.

    Коментиран от #17

    07:21 09.04.2026

  • 11 Поличба

    11 10 Отговор
    УКРАЙНА мутира. На земята няма да има спокойствие. По примера и заразата от американския долар, всеки станал мимиардер иска собствена държава и собствени правила. Дявола броди по земята.

    Коментиран от #16

    07:22 09.04.2026

  • 12 Заблудил се е човекът!

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Швейк":

    Помислил,че е 1 юли и е излязъл на балкона, да посрещне ,,Джулая",но...

    07:24 09.04.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    10 7 Отговор
    Ха-ха...любимата ми сутрешна статия, която не пропускам прочета, Великден почва xopoшо.
    Така става га пушиш на неподходящо място, моряците на Масква могат потвърдят. Вървеше 1523 ден на светкавичната Три Дня аперация. Путин гузно мълчи и слово не обелва, таварищи ....☝️

    Коментиран от #19

    07:25 09.04.2026

  • 14 Дима, Дима

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Путине, Путине...":

    Той може да смачка 3 бутилки Финландска до обяд заедно с Маша.
    Това са възможностите на Кремълската банда.

    07:25 09.04.2026

  • 15 Да,ама-НЕ...!

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "Слава на Украйна!":

    Славата се кове на фронта,от героите,а не от страхливци ,папагалейки лозунги от дивана...!

    07:27 09.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "Поличба":

    "...на Земята няма да има спокойствие..."

    Спакойствие будет га всички татаро-монголи заминат при Юрата Гагарин, таварищь ☝️😁

    07:28 09.04.2026

  • 17 а бе..

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Тези двамата":

    Бгбандерски..зеления мухал и джендър урсулята с батисаните икономики,превзеха ли запорожкио аец или си е още масковский,стегай кюлотажо оти комик шмъркачов привърши млрдите в гушата си

    07:38 09.04.2026

  • 18 Мунча

    5 2 Отговор
    Балконя здраф ли?

    07:39 09.04.2026

  • 19 а ма..

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":

    Как е уweцeтo нaпеефдьскио,кушашь ли кушашь..за празнику на бгбандерците,будеть больше жьолтою добавку

    07:43 09.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путине, Путине...":

    Другата страна също има такива оръжия, ама явно забравяш

    Коментиран от #27

    08:02 09.04.2026

  • 21 Ъъъъ

    5 2 Отговор
    Докато руското ПВО го сваля над главите на хората, така ще е.

    08:10 09.04.2026

  • 22 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тръмп наш!

    08:10 09.04.2026

  • 23 КоКо

    3 0 Отговор
    Тоя дрон сега да бъде осъден и вкаран в затвора

    08:54 09.04.2026

  • 24 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 1 Отговор
    Браво

    08:58 09.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 анонимен

    6 1 Отговор
    Путин трябваше да се въздържа от физическа е к с п а н з и я. Европа го дондуркаше около две десетилетия, даваше му икономически коридори, кранчета, източници на свежи доходи, направи инвестиции в Русия. Но тавариша Г н о м а реши, че ще се прави на велик и хвърли населението си във война.

    09:06 09.04.2026

  • 27 Коя друга бе?

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Фащ за укра няма да си мръднат пръста. Още повече сега Иран им разби наглата муцуна! А евро натото? Кои? Франция и Британия са потънали в собствените си проблеми на мулти културализма и на банкротството. И да искат да умрат за укра? Малко вероятно. Общо имат 600 ядрени бойни глави. От другата страна са 6500.... Е и кво ще остане от тях, ако са "смели"?

    09:30 09.04.2026

  • 28 Дик диврсанта

    1 0 Отговор
    Защитата от руския фашизъм е дело и обединява целия прогресивен свят. За да го има света черната руска чума трябва да бъде спряна.

    09:43 09.04.2026

  • 29 благодари на путин!

    1 0 Отговор
    фашиста путин е виновен за всичко!

    10:45 09.04.2026

  • 30 Слава на ЕС и НАТО

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЕС нова държава в Европа!

    10:47 09.04.2026

