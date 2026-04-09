Украински дрон уби руснак на балкона на блок край Краснодар

Мъж е убит при атака с дрон в Кримски район на Краснодарския край на Русия, съобщи губернаторът на региона Вениамин Кондратьев в своя Telegram канал.
„В село Саук-Дере в Кримски район мъж е убит от отломки от дрон, докато е бил на балкона на жилищен блок. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Администрацията на областта ще предостави на семейството цялата необходима помощ“, написа той.
По-рано регионалната оперативна група съобщи за фрагменти от дронове, паднали на няколко адреса в село Молдаванском в Кримска област, както и в предградията на Кримск.
По-късно оперативната група съобщи, че дрон се е разбил върху частен дом в село Мекерстук в Кримска област. Сградата е претърпяла сериозни щети. Семейството, живеещо там, се е преместило да живее при роднини; никой не е пострадал.
Росавиация съобщи за спиране на летищната дейност в Краснодар и Геленджик.
За нови гробове в Съединените щати на американски наемници, ветерани от войната в Ирак и Афганистан, които са се сражавали на страната на Украйна, съобщи РИА Новости.
Един от загиналите американци е Кори Навроцки от Пенсилвания. Според Newsweek, този ветеран с 20-годишен опит от морската пехота е служил в бойни мисии в Ирак, Афганистан и Кувейт.
Навроцки е убит по време на опит за проникване в Брянска област на Русия в края на октомври 2024 г.
Обстоятелствата около смъртта му бяха съобщени през юли 2025 г. от представителя на щата Пенсилвания Стивън Малагари. Тази информация беше потвърдена от CNN и други медии.
Навроцки е погребан в гробището Арлингтън във Вашингтон.
Роденият в Тексас Ерик Гигълман е служил в армията на САЩ осем години (2013-2021 г.), включително две бойни командировки в Афганистан. През април 2022 г. Гигълман е застанал на страната на украинските въоръжени сили и, според некролога му, е убит през ноември 2025 г. в Запорожка област. Погребан е в родния си щат.
Друг ликвидиран наемник е Майкъл Брайън Круз. Той е служил 14 години в Националната гвардия на Орегон, а също така е изпълнявал „бойни мисии“ в Афганистан и Ирак, според вестник „Nugget“ и „Prineville Review“.
Според тези медии Брайън се е присъединил към украинските бойци през юни 2024 г. и е бил убит при артилерийска атака само няколко седмици по-късно, през юли същата година. Погребан е в родния си щат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #30
07:02 09.04.2026
2 Т Живков
07:03 09.04.2026
3 Швейк
Коментиран от #12
07:04 09.04.2026
4 Путине, Путине...
Коментиран от #7, #10, #14, #20
07:06 09.04.2026
5 Вуте от Бусманци
07:07 09.04.2026
6 Вуте от Бусманци
07:08 09.04.2026
7 Здрасти
До коментар #4 от "Путине, Путине...":Какво очакваш от вагиналния
07:09 09.04.2026
8 Победата е веднага
07:15 09.04.2026
9 Слава на Украйна!
Коментиран от #15
07:18 09.04.2026
10 Тези двамата
До коментар #4 от "Путине, Путине...":Путин и Димата. Всичко профукаха. От Киев за три дня четири години буксуват в калта.
Коментиран от #17
07:21 09.04.2026
11 Поличба
Коментиран от #16
07:22 09.04.2026
12 Заблудил се е човекът!
До коментар #3 от "Швейк":Помислил,че е 1 юли и е излязъл на балкона, да посрещне ,,Джулая",но...
07:24 09.04.2026
13 Владимир Путин, президент
Така става га пушиш на неподходящо място, моряците на Масква могат потвърдят. Вървеше 1523 ден на светкавичната Три Дня аперация. Путин гузно мълчи и слово не обелва, таварищи ....☝️
Коментиран от #19
07:25 09.04.2026
14 Дима, Дима
До коментар #4 от "Путине, Путине...":Той може да смачка 3 бутилки Финландска до обяд заедно с Маша.
Това са възможностите на Кремълската банда.
07:25 09.04.2026
15 Да,ама-НЕ...!
До коментар #9 от "Слава на Украйна!":Славата се кове на фронта,от героите,а не от страхливци ,папагалейки лозунги от дивана...!
07:27 09.04.2026
16 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "Поличба":"...на Земята няма да има спокойствие..."
Спакойствие будет га всички татаро-монголи заминат при Юрата Гагарин, таварищь ☝️😁
07:28 09.04.2026
17 а бе..
До коментар #10 от "Тези двамата":Бгбандерски..зеления мухал и джендър урсулята с батисаните икономики,превзеха ли запорожкио аец или си е още масковский,стегай кюлотажо оти комик шмъркачов привърши млрдите в гушата си
07:38 09.04.2026
18 Мунча
07:39 09.04.2026
19 а ма..
До коментар #13 от "Владимир Путин, президент":Как е уweцeтo нaпеефдьскио,кушашь ли кушашь..за празнику на бгбандерците,будеть больше жьолтою добавку
07:43 09.04.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Путине, Путине...":Другата страна също има такива оръжия, ама явно забравяш
Коментиран от #27
08:02 09.04.2026
21 Ъъъъ
08:10 09.04.2026
22 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тръмп наш!
08:10 09.04.2026
23 КоКо
08:54 09.04.2026
24 УКРАЙНА 🇺🇦
08:58 09.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 анонимен
09:06 09.04.2026
27 Коя друга бе?
До коментар #20 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Фащ за укра няма да си мръднат пръста. Още повече сега Иран им разби наглата муцуна! А евро натото? Кои? Франция и Британия са потънали в собствените си проблеми на мулти културализма и на банкротството. И да искат да умрат за укра? Малко вероятно. Общо имат 600 ядрени бойни глави. От другата страна са 6500.... Е и кво ще остане от тях, ако са "смели"?
09:30 09.04.2026
28 Дик диврсанта
09:43 09.04.2026
29 благодари на путин!
10:45 09.04.2026
30 Слава на ЕС и НАТО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ЕС нова държава в Европа!
10:47 09.04.2026