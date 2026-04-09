Мъж е убит при атака с дрон в Кримски район на Краснодарския край на Русия, съобщи губернаторът на региона Вениамин Кондратьев в своя Telegram канал.

„В село Саук-Дере в Кримски район мъж е убит от отломки от дрон, докато е бил на балкона на жилищен блок. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семейството на починалия. Администрацията на областта ще предостави на семейството цялата необходима помощ“, написа той.

По-рано регионалната оперативна група съобщи за фрагменти от дронове, паднали на няколко адреса в село Молдаванском в Кримска област, както и в предградията на Кримск.

По-късно оперативната група съобщи, че дрон се е разбил върху частен дом в село Мекерстук в Кримска област. Сградата е претърпяла сериозни щети. Семейството, живеещо там, се е преместило да живее при роднини; никой не е пострадал.

Росавиация съобщи за спиране на летищната дейност в Краснодар и Геленджик.

За нови гробове в Съединените щати на американски наемници, ветерани от войната в Ирак и Афганистан, които са се сражавали на страната на Украйна, съобщи РИА Новости.

Един от загиналите американци е Кори Навроцки от Пенсилвания. Според Newsweek, този ветеран с 20-годишен опит от морската пехота е служил в бойни мисии в Ирак, Афганистан и Кувейт.

Навроцки е убит по време на опит за проникване в Брянска област на Русия в края на октомври 2024 г.

Обстоятелствата около смъртта му бяха съобщени през юли 2025 г. от представителя на щата Пенсилвания Стивън Малагари. Тази информация беше потвърдена от CNN и други медии.

Навроцки е погребан в гробището Арлингтън във Вашингтон.

Роденият в Тексас Ерик Гигълман е служил в армията на САЩ осем години (2013-2021 г.), включително две бойни командировки в Афганистан. През април 2022 г. Гигълман е застанал на страната на украинските въоръжени сили и, според некролога му, е убит през ноември 2025 г. в Запорожка област. Погребан е в родния си щат.

Друг ликвидиран наемник е Майкъл Брайън Круз. Той е служил 14 години в Националната гвардия на Орегон, а също така е изпълнявал „бойни мисии“ в Афганистан и Ирак, според вестник „Nugget“ и „Prineville Review“.

Според тези медии Брайън се е присъединил към украинските бойци през юни 2024 г. и е бил убит при артилерийска атака само няколко седмици по-късно, през юли същата година. Погребан е в родния си щат.