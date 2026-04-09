Доналд Тръмп: Американските военни сили ще останат около Иран до пълното спазване на примирието от Техеран

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американски военни сили - кораби, самолети и военнослужещи, ще останат разположени около Иран, докато не се уверят, че Техеран спазва изцяло примирието, договорено онзи ден, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Всички американски кораби, самолети и военен персонал, наред с техниката и боеприпасите, както и с всичко останало, което е необходимо за смъртоносно действие и унищожение на вече значително отслабения враг, ще останат на място около Иран до момента, в който се постигне РЕАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ и то се спази изцяло", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".

Американският държавен глава се съгласи да преустанови бомбардировките на Иран за период от две седмици, малко преди да изтече поставеният от него ултиматум за отваряне на Ормузкия проток, чийто краен срок бе в 20:00 ч. онзи ден по източноамериканско време (3:00 ч. сутринта българско вчера).

Иранската агенция ФАРС съобщи вчера, че Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорният екип на Техеран си е помислил, че спирането на огъня в конфликта се отнася и за Ливан, но в действителност Вашингтон не е давал подобно съгласие.