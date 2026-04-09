Доналд Тръмп: Американските военни сили ще останат около Иран до пълното спазване на примирието от Техеран

9 Април, 2026 08:55 1 991 137

Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американски военни сили - кораби, самолети и военнослужещи, ще останат разположени около Иран, докато не се уверят, че Техеран спазва изцяло примирието, договорено онзи ден, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Всички американски кораби, самолети и военен персонал, наред с техниката и боеприпасите, както и с всичко останало, което е необходимо за смъртоносно действие и унищожение на вече значително отслабения враг, ще останат на място около Иран до момента, в който се постигне РЕАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ и то се спази изцяло", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".

Американският държавен глава се съгласи да преустанови бомбардировките на Иран за период от две седмици, малко преди да изтече поставеният от него ултиматум за отваряне на Ормузкия проток, чийто краен срок бе в 20:00 ч. онзи ден по източноамериканско време (3:00 ч. сутринта българско вчера).

Иранската агенция ФАРС съобщи вчера, че Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорният екип на Техеран си е помислил, че спирането на огъня в конфликта се отнася и за Ливан, но в действителност Вашингтон не е давал подобно съгласие.


  • 1 Мими Кучева🐕

    60 5 Отговор
    С бай Дончо не работи ли психолог?🤔😰🤔

    Коментиран от #3, #99, #131

    08:56 09.04.2026

  • 2 Някои

    48 5 Отговор
    ще останат там завинаги.
    В морето.
    А другите ще избягат.

    08:57 09.04.2026

  • 3 На него

    29 7 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    му трябва педиатър.

    08:58 09.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рамбо

    48 1 Отговор
    Тръмп направи милиарди долари приходи от нарочно противоречивите си заявления в стил Никсън. Курсовете на борсата играят нагоре-надолу според думите му, а той си купава и продава акции. Хитряга е голям!

    Коментиран от #14, #91

    09:00 09.04.2026

  • 6 Любопитен

    47 4 Отговор
    А самолетоносачите и те ли са около Иран, защото за последно единия беше избягал в Хърватска, а другия го теглеха на буксир към САЩ?

    Коментиран от #13

    09:02 09.04.2026

  • 7 име

    42 3 Отговор
    Ама, иранците знаят че тръмп тази сутрин е бълвал поредната порция празни приказки. Или вече не му обръщат внимание.

    09:02 09.04.2026

  • 8 Персия

    9 27 Отговор
    Откакто Иран смениха аяталаха с картон, са непобедими.

    09:03 09.04.2026

  • 9 ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ

    59 1 Отговор
    ЕВРЕИТЕ ЩЕ ГО ПРОВАЛЯТ И ЗАТОВА УМИШЛЕНО ЖЕСТОКО УДРЯТ ПО ЛИВАН.НА ДУМАТА НА ИЗМАМНИЦИ И МРЪСНИЦИ НЕ СТРУВА 5 ПАРИ.

    Коментиран от #15

    09:03 09.04.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    8 42 Отговор
    Самолетоносачите са там....да държат влага на Аятоласите.

    Коментиран от #80

    09:03 09.04.2026

  • 11 Ахах

    9 4 Отговор
    Да "спечелят" още малко

    09:03 09.04.2026

  • 12 ТРЪМП НАШ

    5 28 Отговор
    Тръмп Наш

    И вдигахме чаши
    И пиехме докато припаднем ...

    АГЕНТ КРАСНОВ се оказа по луд

    И от Ботокс Чучелото Путин

    09:03 09.04.2026

  • 13 Ха ха

    7 44 Отговор

    До коментар #6 от "Любопитен":

    А Иран що клекна и моли за примирие?

    Коментиран от #22

    09:04 09.04.2026

  • 14 Даааа

    42 5 Отговор

    До коментар #5 от "Рамбо":

    и направи америка на 2 ст.
    За смях пред целия свят.

    Коментиран от #16, #21

    09:04 09.04.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 32 Отговор

    До коментар #9 от "ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ":

    Кое споразумение обхваща Израел да не бомби Ливан...демек Хизбула.

    09:05 09.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 35 Отговор

    До коментар #14 от "Даааа":

    Бомбят Иран, не САЩ...кой ли е за смях

    Коментиран от #24, #43, #56

    09:06 09.04.2026

  • 17 Че нали израел вече го наруши

    34 3 Отговор
    Съответно пролома пак е запушен.

    09:06 09.04.2026

  • 18 Острова на Епстийн

    38 3 Отговор
    Дони вече и бездомните кучета не може да уплаши:) Май е време да го настанят в специализираната клиника, в която лежи бившия президент Байдън.

    Коментиран от #26

    09:06 09.04.2026

  • 19 Ясно

    18 2 Отговор
    Край няма да има скоро.
    "Пазарите" ще "реагират" съответно...

    09:06 09.04.2026

  • 20 Някой

    43 5 Отговор
    Дементирал тъпан.
    А Израел не трябва ли да спазва примирието? Или те са богоизбрани и могат да тормозят безнаказано всички?

    Коментиран от #23

    09:06 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хахаха

    37 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха":

    Цял свят видя, че Дочно клекна само ти не си го разбрал:)))

    Коментиран от #41, #101

    09:07 09.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И така

    23 0 Отговор

    До коментар #16 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    до следващата гражданска война в сащ…

    Коментиран от #39

    09:08 09.04.2026

  • 25 Цена

    21 2 Отговор
    на дизела на помпата - 2.50 евро (5 лева) до края на май месец.

    Коментиран от #29

    09:09 09.04.2026

  • 26 интелекта

    1 17 Отговор

    До коментар #18 от "Острова на Епстийн":

    е недостижима цел... за копейката.

    09:10 09.04.2026

  • 27 Деменцията от Белия дом

    22 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мумията от мавзолея":

    Как върви тридневната война в Иран?
    Тръмпи още ли реве за помощ, нищо че са две държави срещу една?

    Коментиран от #34

    09:10 09.04.2026

  • 28 Каквото

    5 15 Отговор
    реши Израел, това ще и стане.
    Няма изненади в това отношение.

    09:10 09.04.2026

  • 29 купи

    0 9 Отговор

    До коментар #25 от "Цена":

    си електричка.

    Коментиран от #40

    09:10 09.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Лешник

    9 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мумията от мавзолея":

    лекува.
    Доказано.

    09:12 09.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 15 Отговор

    До коментар #27 от "Деменцията от Белия дом":

    Тръмп бомби Путин и Иран...помощни не требе. Ша гушне урана и петрола на аятоласите 8 ша продължава да избива руснаците.

    09:13 09.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 123

    18 2 Отговор
    Не разбрахте ли, че за да може САЩ да спечели война трябва да се разделят на север и юг и да се бият помежду си, друг вариант няма. Виетнамци, корейци, иранци, който ги хване ги бие кат шкембе у дувар.

    09:15 09.04.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 7 Отговор

    До коментар #24 от "И така":

    Надай са моме за голем х.....

    09:15 09.04.2026

  • 40 Хаха

    15 0 Отговор

    До коментар #29 от "купи":

    Цената на електроенергията в ЕС също върви нагоре. Но в случая не е само транспорта проблем. Петролът е пластмаси, строителни материали, дрехи, торове ... Инфлацията ще бъде двуцифрена през следващите няколко години.

    Коментиран от #50

    09:15 09.04.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 20 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    Дончо разката Иран....и пак ша ги почва ако не слушкат....кой на кого ли клекна....

    Коментиран от #46, #57

    09:17 09.04.2026

  • 42 Думата на америка

    14 2 Отговор
    не струва и половин рупия, а ние сме съюзници с тях в… нато, с извинение, пфу…

    09:17 09.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Васил

    12 0 Отговор
    С такова куку като Тръмп нищо не е сигурно.

    09:18 09.04.2026

  • 45 Гресирана ватенка

    0 10 Отговор

    До коментар #43 от "Наистина голем смех":

    Ленин нещо мухлясал.

    09:19 09.04.2026

  • 46 хахаха

    16 2 Отговор

    До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Нека позная - след 48 часа ще ги почва:) През това време американските бази в Близкия изток са в историята, а Тел Авив и Йерусалим са в руини:)

    Коментиран от #49

    09:20 09.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 9 Отговор

    До коментар #43 от "Наистина голем смех":

    А Бин Ладен дека го....и останалите хиляди талибани около него.

    Коментиран от #63, #65, #73

    09:20 09.04.2026

  • 49 Надай са булка

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "хахаха":

    На голем к....

    09:21 09.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ама

    13 1 Отговор
    Около Иран на 1000 км, че като доближат им се палят пералните, камбузите и бузите😂 Беги ве Дончо, стана за смях на целия свят😅

    Коментиран от #137

    09:22 09.04.2026

  • 52 Били си помислили

    23 1 Отговор
    Техеран вече не ви цепи басма !
    За нищо не ви вЕрва !
    Вие се правехте че водите преговори и най вероломно ги нападнахте, като повечето избити бяха цивилни и то деца !!!
    А не знам дали има и нормален човек в Света, който вече да ви вЕрва !

    09:22 09.04.2026

  • 53 Значи

    14 0 Отговор
    Размяната на въздушни удари продължава за неопределено време. Протокът остава опасен за плаване. Цените отиват нагоре. Кризи...

    09:22 09.04.2026

  • 54 Думата на тръмпанара

    11 2 Отговор
    не струва и половин пробит цент.

    Коментиран от #59

    09:23 09.04.2026

  • 55 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 6 Отговор
    У мен а моркова и...гегата.

    09:23 09.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Мишел

    4 10 Отговор
    Биби размаза Хизбула в Ливан.

    09:24 09.04.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 9 Отговор

    До коментар #54 от "Думата на тръмпанара":

    Тръмп първо удря, после говори....аятоласите да кажат

    09:24 09.04.2026

  • 60 Само

    3 11 Отговор
    от Израел зависи продължението на всичко това. Светът ще трябва да се моли на Натаниаху.

    09:25 09.04.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    1 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:25 09.04.2026

  • 62 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    2 0 Отговор
    Ку Ку

    09:25 09.04.2026

  • 63 Ахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #48 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тия талибани дет си взеха Афганистан обратно ли? За тях ли говориш? Не помниш ли как бягаха сащ тогава от Афганистан.. Сега пак бягат.

    Коментиран от #66

    09:25 09.04.2026

  • 64 Мен не ме мисли

    2 5 Отговор

    До коментар #56 от "Ахаха":

    Бомбят Иран, не ...мен.

    09:25 09.04.2026

  • 65 Реалност

    9 0 Отговор

    До коментар #48 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Питай ЦРУ, те го създадоха, въоръжаваха и финансираха.

    09:26 09.04.2026

  • 66 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 8 Отговор

    До коментар #63 от "Ахаха":

    То и руснаците бягаха от Афганистан позорно, ама айде....
    Иначе САЩ пратиха Бин Ладен на акулите в океана.

    09:27 09.04.2026

  • 67 Удри копейката с лопатЕто!

    2 6 Отговор
    Докато му падне чалмата!

    09:27 09.04.2026

  • 68 Така

    3 0 Отговор
    са насложени политиките, че за САЩ нищо друго освен Израел няма значение. Кой точно е лидерът на света тогава.

    09:28 09.04.2026

  • 69 Абе

    5 0 Отговор
    Кво стана ся? Думнаха самолетоносача, другия сами си го саботираха, ония десантния кораб и него думнаха... Нато се разпада, Русия си ги чекне украинците.. Ся само ПП-ДБ да влезнат по килиите и готова е Демокрацията

    Коментиран от #77

    09:28 09.04.2026

  • 70 Центаджия клош

    3 2 Отговор
    ас сига зъ куго дъ викъм, зъ гуспудин трън или зъ нату, ептен съ пубърках…
    Дъ си зъврът центувете y гз дет ми ги давът!

    09:28 09.04.2026

  • 71 Възмутен

    6 1 Отговор
    "Джей Ди Ванс заяви, че преговорният екип на Техеран си е помислил, че спирането на огъня в конфликта се отнася и за Ливан"

    Ами специалитет на краварите и евреите е да не спазват договори или да нападнат по време на преговори. Ами то в условията на Техеран от 10 точки ясно е написано и за Ливан ама евреите пак ви натиснаха и вие се отметнахте.

    Защо ли много ми прилича на неспазването на Минските споразумения и договора от Истамбул. Съмнява ме че довечера пак ще има ирански удари и нашите козячета ще ревът че видиш ли Иран не спазва примирието.

    Техен специалитет е пък казването на черното бяло.

    Коментиран от #82

    09:28 09.04.2026

  • 72 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор
    За това е ЦРУ...да създава и въоръжава...не. слушкаш ли ти режат главата.

    Коментиран от #76

    09:29 09.04.2026

  • 73 хахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Бях забравил за талибаните, сега си припомних как гониха хамериканците, които висяха по колесниците на самолетите за евакуация, някои пък се бяха преоблекли като жени за да избягат от гнева на афганистанците.
    И да не забравяме, че войната там продължи 20 години, а бяха 32 държави срещу една:)

    Коментиран от #136

    09:29 09.04.2026

  • 74 Всичко би се изяснило

    8 1 Отговор
    ако САЩ публикуват плана от 10 точки заради които Тръмп предложи примирие за преговори и Иран са се съгласили.
    Сега Тръмп твърди, че в него не ставало дума за Ливан.
    Нека видим сами дали е така!
    Иранците твърдят че в предложението им ставало дума за прекратяване на всякакъв огън в целия район, а сега "някои" са притиснали Тръмп да се изметне! И да даде зелена светлина за убийствата в Бейрут.
    Така примирие няма да има!

    Коментиран от #81

    09:30 09.04.2026

  • 75 Тръмп Велики Американски!!!

    3 4 Отговор
    Тръмп се ядоса, че не му дадоха Нобел за мир и не го признаха за велик миротворец и релето му превключи на другия полюс- реши да стане велик пълководец и да завладее Персия.

    Да последва Александър Велики Македонски!

    Коментиран от #79

    09:31 09.04.2026

  • 76 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #72 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Щеше да си роб мечта за всеки робовладелец ако се беше родил два века по рано, само леко да те заплашат и готов да лижеш з....ци:)))

    Коментиран от #78

    09:31 09.04.2026

  • 77 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор

    До коментар #69 от "Абе":

    САЩ сринаха Иран, тоя за някакъв самолетоносач са закахърил....

    Коментиран от #87

    09:31 09.04.2026

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #76 от "1111":

    Аз з.а.д.н.и.ц.и не лижа, на мен ми лижат з.....

    09:33 09.04.2026

  • 79 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Тръмп Велики Американски!!!":

    Тръмп не завладява, той засмуква.....петрола и прай милиарди на гърба на иранците.

    Коментиран от #85

    09:34 09.04.2026

  • 80 Хохо Бохо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    На кой? На Хрватска ли? Щото едини е там з ремонт, а другия го теглят към краварника

    Коментиран от #135

    09:36 09.04.2026

  • 81 За Израел, Британия и САЩ дипломацията

    4 0 Отговор

    До коментар #74 от "Всичко би се изяснило":

    е само средство за приспиване и подъл удар в гръб.

    Техните евро-лакеи посушно ги следват в това.

    09:36 09.04.2026

  • 82 ИстаМбул

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Възмутен":

    се пише ИстаНбул.

    И в българския език няма " помътняване " на буквата " а " !

    Пише се ревАт, а не ревЪт!
    берАт , а не берЪт! И т.н.

    Да не говорим,че в българския език има препинателни знаци, които ти не познаваш!

    Труден език е бългрскиЯТ, не е като рускиЯ, който ви е майчин!

    Коментиран от #92, #110, #111

    09:37 09.04.2026

  • 83 Хмм

    4 0 Отговор
    Нито един проблем не беше решен. Това, което виждаме, е малка почивка. Китайците се постараха зад кулисите. Видяха, че Тръмп е решен да унищожи напълно Иран и видяха, че иранците не го разбират. Интересите на Китай бяха накърнени от това. Затова те се намесиха на заден план чрез Пакистан, който изглежда полага дипломатически усилия. Всичко обаче е неопределено, тъй като никой не изглежда да отстъпва пред нищо. Аз чакам преговорите да са безплодни и злото да започне отново. Това, което всеки от тях е поискал от другия, не може да бъде дадено. Така че...

    09:37 09.04.2026

  • 84 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    "...американски кораби, самолети и военен персонал, наред с техниката и боеприпасите... ще останат на място около Иран " 🤔
    на хиляди километри😉

    Коментиран от #133

    09:37 09.04.2026

  • 85 Зевзек

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не е на гърба на иранците а на гърба на нашите наведени козячета които им харесва да ги унижават

    Коментиран от #134

    09:37 09.04.2026

  • 86 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор
    Иран да бил спазвал примирието, все едно Иран ги е нападнал... 🤣🤣🤣

    09:38 09.04.2026

  • 87 Усмихнат

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ти мани самолетоносача ...
    А къде са им базите, ами инвестициите им при наведените шейхове детоТръмп заяви че му лижели ..

    Коментиран от #132

    09:42 09.04.2026

  • 88 Заплахата от екскалация на войната

    6 0 Отговор
    Заплахата за масирани бомбардировки на гражданска инфрструктура в Иран НЕ Е ОТМИНАЛА!

    Не случайно обръщаме внимание на нея от самото начало.
    Иран няма да отстъпи, преговорите няма да доведат до нищо и в един момент Тръмп ще заложи всичко на една карта. Няма да има друг избор. Около него са само шантави религиозни фундаменталисти- Ванс, Хегсет, Бесент Кенеди и т.н. няма кой да му даде друг акъл!

    Коментиран от #95

    09:42 09.04.2026

  • 89 Шопо

    6 0 Отговор
    Иран: Преговорите и прекратяването на огъня със САЩ са безсмислени

    09:43 09.04.2026

  • 90 Ром

    3 0 Отговор
    Скъпи българи, скъпи братя и сестри! Сърдечно поздравявам най-древните ни хора в Европа с Деня на циганите, който се чества вчера, 8 април! Изминаха хилядолетия от нашето изселване от Индия, но ние успяхме да запазим нашата индоевропейска Култура, Изкуство и братско отношение един към друг!

    Коментиран от #105

    09:43 09.04.2026

  • 91 поп Алигорко

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рамбо":

    Алчността е най-големия грях и тя ще го затрие, а снего и САЩ!

    09:43 09.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Наблюдател

    5 1 Отговор
    Това е най-големият резил за краварите от войната във Виетнам насам. Спукаха ги от бой!
    Тя цялата им работа е един голям резил още като почнеш от Корея, минеш през Виетнам и стигнеш до Ирак и Афганистан.
    Унижиха ги отново пред целия свят и ще им държи влага за следващите 20 години, ако изобщо просъществуват до тогава.
    А в момента Иран контролира пролива, взема такси и изнася двойно повече петрол без да има санкции на тройни цени. Това преди войната беше фантастика.
    Всички съборени мостове и сгради ще ги избият за 6 месеца в пари кеш, а на краварите ще им трябват поне 6 години да си възстановят базите, боеприпасите, радарите и щетите и положителен доход от тази война нямат никакъв .
    Тотал щета!

    Коментиран от #100, #109

    09:48 09.04.2026

  • 94 Основното оръжие на Иран

    1 1 Отговор
    е протокът Ормуз.

    Докато Иран може да отваря и затваря протока Ормуз, мирен договор няма да има.
    Дори Иран да загуби всичко останало- авиация, флот, ПВО, инфраструктура, ядрени мощности, ракети, дронове, фактът, че могат да обстрелват кораби в Ормуз и да затварят 20 % от световния износ на петрол през Ормуз, прави мира невъзможен.

    Ако светът иска да реши този проблем , има само един ход- да създаде ПАРАЛЕЛЕН КОРИДОР ЗА ИЗНОС!
    Може и да не е по море.

    Така че, ако Тръмп иска победа, тя се състои в две неща:

    1. Разрушаване на военните и ядрените способности на Иран- до голяма степен вече е постигнато!
    2. Паралелен Ормуз- тепърва ще се мисли за това!

    Коментиран от #98

    09:50 09.04.2026

  • 95 Запознат

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Заплахата от екскалация на войната":

    Е точно де ама това ще е краят на хегемонията на САЩ - първо ще има много свалени самолети на краварите и евреите и второ те и сега са големи протестите в САЩ а също и в Израел.

    Проблема е че краварите настъпаха мотиката с нападението на Иран а сега Русия и Китай им заложиха още мотики и на където и да мръднат все някоя ги прасва по кратуната.

    09:51 09.04.2026

  • 96 войските не пречат на Иран

    2 1 Отговор
    да си седят . загубите са за американските фирми . не могат и да вземат много петрол за да компенсират . и у нас надуха цените . сега що не ги смъкват . 200 000 коли пътуват цивилни и 180 000 на гратски транспорт , пожарна, линейки , райсове, тирове, и всякакви други . общо 400 000 ще се движат . а нафтата е подскъпнала . най стиснати са в Габрово .

    09:53 09.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Антитрол

    2 1 Отговор

    До коментар #94 от "Основното оръжие на Иран":

    "ПАРАЛЕЛЕН КОРИДОР ЗА ИЗНОС!
    Може и да не е по море"

    Ами заминавай да пренасяш с кофи петрол - само Иран продава милион и половина барела дневно а персийските монархии многократно повече. И не е само протока козът на Иран - може да унищожи добива на петрол в тези монархи и даже го доказаха - тогава какво ще пренасяте.

    Ама то трябва да можеш да ползваш това между ушите.

    Коментиран от #108

    09:55 09.04.2026

  • 99 МхтоМхто

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Мисля,че се е отказал още след първият сеанс. Направо му е издал книжката.

    09:55 09.04.2026

  • 100 Пълни смешки!

    2 4 Отговор

    До коментар #93 от "Наблюдател":

    Иранската военна машина е тежко ударена!

    Иран наистина изнася през Ормуз, понеже САЩ им позволява. А защо им позолява- защото инак цяла Азия, където има съюзници на САЩ, а също и Астралия, Нова Зеландия и т.н., ще изпаднат в тежка рецесия.

    Американската армада е от другата страна на Ормуз- в Арабския залив и ако иска ще запре и запуши всеки ирнски износ! И Иран умира прав!

    Ако искш да си НАБЛЮДАТЕЛ, смени диоптъра! Хахаха!

    Коментиран от #103, #113

    09:55 09.04.2026

  • 101 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    А СССР просперира и президент и Горбачов.

    Майтапчия си!

    09:56 09.04.2026

  • 102 Стивън Дарси...

    3 0 Отговор
    ИРАН ЗА КАШЕРНИТЕ ЗАДОКЕАНСКИ ГУВяДА ЩЕ БЪДЕ ВТОРИ ВИЕТНАМ И АФГАНИСТАН НА КВАДРАТ.А КОЛКОТО ДО НЕЗАКОННАТА ЦИОНИСТКА КЛОАКА В ПАЛЕСТИНА-ИСРАЛ-ЕЛ , МИ НЕЯ Я ПРОСТО Я ПИШЕТЕ ЗАЛИЧЕНА И ПРИКЛЮЧВНА КАТО ГОЛЕМИТЕ НОСОВЕ И УШИ ОТНОВО КАКТО Е БИЛО ВИНАГИ В ИСТОРИЯТА ИМ НА ЧЕРГАРИ ЩЕ СКИТОРЯТ ПО СВЕТА И ОТНОВО НАВСЯКЪДЕ ЩЕ БЪДАТ РИТАНИ И ЗАПЛЮВАНИ ПРЕДВИД (ЛЮБОВТА)КОЯТО ЧОВЕЧЕСТВОТО ПИТАЕ КЪМ МОШЕТАТА

    09:58 09.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Ром":

    "но ние успяхме да запазим нашата индоевропейска Култура, Изкуство и братско отношение един към друг"

    Хайде бе нищо не сте запазили - нито езика нито обичаите нито религията нито изкуството - останало ви е само това да си правите на различни че е изгодно.

    09:59 09.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Защо ревете бе?

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Наблюдател":

    Щом всички бият тия кравари и навсякъде ги унижават, защо толкова злоба и омраза? Щом са без значение и навсякъде са загубили?

    Коментиран от #116

    10:04 09.04.2026

  • 110 Ром

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "ИстаМбул":

    Скъпи българи, скъпи братя и сестри! Сърдечно поздравявам най-древните ни хора в Европа с Деня на циганите, който се чества вчера, 8 април! Изминаха хилядолетия от нашето изселване от Индия, но ние успяхме да запазим нашата индоевропейска Култура, Изкуство и братско отношение един към друг!

    Коментиран от #130

    10:04 09.04.2026

  • 111 Циганин ли си, българино? 🤔

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "ИстаМбул":

    В дома на културата на град Видин ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "ЦИГАНИН ЛИ СИ, БЪЛГАРИНО?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    10:06 09.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Учуден

    2 5 Отговор

    До коментар #100 от "Пълни смешки!":

    "Американската армада е от другата страна на Ормуз- в Арабския залив и ако иска ще запре и запуши всеки ирнски износ! И Иран умира прав!"

    Можеш ли ми каза от къде ви копат такива обратното на остри. Иран няма да умре защото той си има петрол а ще умрат "съюзниците" на краварите и за това даже Тръмп свали санкциите от Иран. Ако краварите пък се осмелят да спрат иранския петрол той ще удари персийските монархии и ще спре и техния петрол. Иран ще удари обезсоляващите инсталации и те загиват за седмица и познай дали ще са "съюзници" на краварите а краварите загубят ли персийските монархии губят и петро-долара а това е смъртна присъда за краварите - долара ще се срине за месец.

    Коментиран от #117, #119, #120

    10:07 09.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #109 от "Защо ревете бе?":

    "защо толкова злоба и омраза? Щом са без значение и навсякъде са загубили?"

    Тя омразата не е към американците а към нашите подлоги наричащи се евроатлантици които позволиха на краварите да ни окупират и да ни превърнат в бананова република и колония и най вече да ни унищожават като нация. Намаляхме с една трета за 36 години но те са наведени и виждат само пръстите на краката си.

    Коментиран от #118, #122

    10:12 09.04.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Баничаря

    4 1 Отговор

    До коментар #113 от "Учуден":

    Дореди ли се за банички пред пасолья?

    10:20 09.04.2026

  • 120 Иран

    4 4 Отговор

    До коментар #113 от "Учуден":

    има петрол, защото му разрешават да има, има износ, защото му разрешават да има.

    Ако продължи войната, ще му забранят и добив ,и износ, А съседните арабски държави също ще се включат и заедно със САЩ и Израел ще върнат Иран три века назад!

    10:22 09.04.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Баничаря

    0 2 Отговор

    До коментар #116 от "Антитрол":

    Ти изкара ли за баничка?

    10:24 09.04.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Абе

    1 2 Отговор
    Що сороските подлоги не се радват на победата на Тръмпака, или победите на Зеленски... Нали Пичелити?! Дедовия..

    10:32 09.04.2026

  • 127 Ами

    1 0 Отговор
    Прав е втората деменция. 100% ще си останат там заровените вече говеда.

    10:35 09.04.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Гад Зеев":

    Вазов го е казал точно.

    10:36 09.04.2026

  • 130 Честит празник, братя и сестри роми!

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Ром":

    бъдете част от съвременна България, работете, печелете, учете си децата, плащайте си сметките, данъците, осигуровките и добре дошли на всички нива в администрцията, културата, науката , иакуствата и управлението в България!

    10:42 09.04.2026

  • 131 Къв психолог?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Виж го само вицето какво казва. Преговорния екип не бил разбрал, че не се отнася за Ливан.
    Дядо Дън изглеждаше по-добре психически от тези откачалки.

    10:49 09.04.2026

  • 132 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Усмихнат":

    Щатските бази са там, но в тях отдавна нема американци...иначе САЩ сгазиха целия Иран....

    10:58 09.04.2026

  • 133 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не се разбра кой е на хиляди километри....и откеде излитат изтребителите да бомбят Иран.

    11:00 09.04.2026

  • 134 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Зевзек":

    Тебе как по точно та "унижиха", че нещо не са разбра

    11:01 09.04.2026

  • 135 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Хохо Бохо":

    От къде ли излитат щатските изтребители да бомбят Иран.....

    11:07 09.04.2026

  • 136 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "хахаха":

    Ква война в Афганистан бре.Американците завряха талибаните в пещерите.. пращаха там американски новобранци да са обучават в реални бойни условия...
    То и руснаците избягаха от там най позорно, ама айде.

    11:10 09.04.2026

  • 137 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ама":

    От къде ли излитат изтребителите дето бомбят Иран....

    11:12 09.04.2026