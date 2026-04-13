Новини
Свят »
Великобритания »
Лондон отново отказа да се присъедини към американската блокада на Ормузкия проток

13 Април, 2026 13:31

  • киър стармър-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър отказа да се присъедини към наложената от американския президент Доналд Тръмп блокада на Ормузкия проток, която може да утежни икономическото положение на британците с по-високи цени на горивата, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Тръмп обяви, че от днес американската армия ще спира танкерите по ключовия маршрут за превоз на петрол и газ - ход, който се очаква допълнително ще повиши цените на петрола.

Предвижда се Стармър да обсъди разходите за живот с местни граждани при днешното си посещение в град Манчестър.

Министърката на финансите Рейчъл Рийвс ще пътува тази седмица до Вашингтон за срещи на Международния валутен фонд, след като предупреди, че „войната в Иран ще има висока цена за британските семейства и за бизнеса“ в Обединеното кралство.

От друга страна днес парламентът възобновява работата си след великденска ваканция, без да се вижда решение на кризата в Близкия изток, отбелязва Пи Ей Мидия.

Тръмп обяви блокадата на корабоплаването, след като мирните преговори между САЩ и Иран в Исламабад приключиха без сделка, като двете страни се обвиняваха взаимно за липсата на споразумение.

Американският президент добави, без да дава подробности, че и „други държави ще бъдат замесени в тази блокада“.

Великобритания „спешно работи с Франция и други партньори, за да сформира широка коалиция за защита на свободата на корабоплаването“, заяви говорител на правителството в Лондон.

Стармър и френският президент Еманюел Макрон се споразумяха за необходимостта от работа с широка коалиция от партньори по въпроса в телефонен разговор, обявиха от „Даунинг стрийт“ 10.

Тази седмица Великобритания ще бъде домакин на нови разговори за повторно отваряне на морския маршрут с коалиция от държави, на които ще се търсят и начини за подкрепа на устойчив край на конфликта и за засилване на международния дипломатически натиск върху Иран за повторно отваряне на протока, включително чрез санкции.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лондон

    14 6 Отговор
    няма карти! С какво? С пакистанците ли? То сега в Лондон са много повече пакита и индийци, отколкото некви европейци, пък англичани??? Никъде ги няма... Така, жива сила нямат. НО и оръжията им никъде ги няма... Е, с кво тогава да участват?

    Коментиран от #29

    13:36 13.04.2026

  • 2 Лондон ще яде

    7 4 Отговор
    Коравата опашка
    Чакаме Тръмп да се изкаже
    Скоро ще се развидели
    Споко

    13:36 13.04.2026

  • 3 Ироничен

    10 1 Отговор
    Да се бомбардира Лондон!

    13:37 13.04.2026

  • 4 име

    12 5 Отговор
    Веднага евроатлантиците да се товарят на една от двете нодуваеми натовски лодки (щото за две няма хора) и до ходат да блокирот Ормузкия проток!

    13:37 13.04.2026

  • 5 бай дончо не се ядосвай с гнусен връмбар

    5 5 Отговор
    привикай го да му връчиш орден магнитски
    и го прати да прави компания на бай мъдъро

    13:38 13.04.2026

  • 6 Смешник

    5 3 Отговор
    С какво да се присъедини?

    13:39 13.04.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    6 3 Отговор
    Май...им на американците...Европа трябва да бъде единна....кой каквото е надробил,да го сърба..

    Коментиран от #11

    13:43 13.04.2026

  • 8 Като гледам цвета на вратовръзките

    2 1 Отговор
    Виждам Левски и ЦСКА

    Коментиран от #18

    13:47 13.04.2026

  • 9 Констатация

    5 3 Отговор
    Щом британците отказват да участват в Авантюрата на Л. Дончо, значи Дончо яко е оцапало бельото си!!! -)))

    Коментиран от #17

    13:51 13.04.2026

  • 10 Васил

    3 5 Отговор
    Щом не искат Англетата ще плащат по 5 паунда за литър нафта за да имаш евтини горива трябва да се пребориш като Китай а не да си пасивен като ленивец.

    13:52 13.04.2026

  • 11 Галя

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":

    Режа ти надника за целия месец, ще бъркаш по кофите за боклук, радвай се че васко ушето ти осигурява голам избор.

    13:53 13.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    6 1 Отговор
    Тръмп трябва да асвабади Англия и да донесе димукрацията в тази красива държава.

    13:55 13.04.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Хм...
    Где крайцера Масква, Черната Перла на Русия ?
    Или както казваха в блокбъстъра Карибски Пирати - мъртъвците не плуват, не хапят ☝😁

    Коментиран от #19, #30

    13:56 13.04.2026

  • 17 Европеец

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Не знам, малобриканците бяха верното пуделче на краварите, ама от как Дончо стана пудел на евреите сигурно ревнуват......

    Коментиран от #24, #27

    13:56 13.04.2026

  • 18 Рефера пардон съдията

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Като гледам цвета на вратовръзките":

    ще бъде от Москва.

    13:58 13.04.2026

  • 19 Бихлюл

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Бате, а где Украина ? У Европа ли ? Или само ората бегаха там?

    13:58 13.04.2026

  • 20 Тръмпутлер

    1 1 Отговор
    Орбан обеща да се включи!

    14:02 13.04.2026

  • 21 Путин гол до кръста на пони

    1 2 Отговор
    Аз може ли да се включа?

    14:02 13.04.2026

  • 22 Фен

    1 1 Отговор
    Въргал между аверчета. Желая успех и на двете страни. Отивам за пуканки.

    14:02 13.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ама сериозно ли

    2 1 Отговор
    Сащ ще блокират тъсния 21 мили Ормузки проток?! Та флотът им е изхвърлен от Персийския залив на 1200 км. И не смее да припари... Агресорите загубиха, само уран спечели.

    14:06 13.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор
    Честно казано мaлo6pитaнците са чистокръвни Велико6pитанци в сравнение с непохватните малopyснаци ПЯTЬ года забавляващи Света и Фaкти с бeзобpaзията си 😄☝

    14:07 13.04.2026

  • 29 Нека тези

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Лондон":

    които са писали горе минуси, да кажат, кое не е така? "Великата империя" на тези е дълбока история... Днес били "мрежова страна" от тайни служби и лобийсти по света??? Ха-ха-ха! Ама без народ, какво са? Едно "велико нищо"! Нямат вече онзи народ, при когото са били някога истинска империя. Това днес даже не е и европейска страна... Хайде, дайте и тука мнооогото минуси! Това не променя нищо, че империята им умря безвъзвратно!!!

    14:10 13.04.2026

  • 30 Безпропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Владимир Путин, президент":

    Какъв крайцер бе, видя ли оцапаните с л-- на самлетносачи!

    14:10 13.04.2026

  • 31 Перо

    1 1 Отговор
    БГ да изпрати единствената фрегата Дръзки, /трета ръка/, да оправи нещата. Ако може и Тагаренко да е на борда!

    14:14 13.04.2026

  • 32 Перо

    2 0 Отговор
    БГ да изпрати единствената фрегата Дръзки, /трета ръка/, да “оправи” нещата. Ако може и Тагаренко да е на борда!

    14:14 13.04.2026

  • 33 Читател

    0 0 Отговор
    Бай Дончо заплашва и убижда целия свят,по следно Папата.

    14:22 13.04.2026

  • 34 Дудов

    0 0 Отговор
    Подръжката от едно мразено племе към друго такова е към своя край.Кога ли ще почнат да се гърмят?Може би само въпрос на време🤮

    14:28 13.04.2026

  • 35 Българин

    0 0 Отговор
    България няма избор и трябва да следваме нарежданията на Тръмп безусловно! В противен случай той ще ни накаже жестоко, както само американците могат!

    14:29 13.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания