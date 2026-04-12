Иран очаква да възстанови голяма част от капацитета на рафинериите си до два месеца

12 Април, 2026 16:23 390 8

  • иран-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Изявлението идва на фона на усилията на иранските власти да възстановят енергийната инфраструктура след серията удари, засегнали ключови нефтопреработвателни обекти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран очаква да възстанови най-силно засегнатите си рафинерии и дистрибуторски съоръжения до 70–80% от капацитета им отпреди атаките в рамките на един до два месеца, съобщи високопоставен представител на петролната индустрия, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Изявлението идва на фона на усилията на иранските власти да възстановят енергийната инфраструктура след серията удари, засегнали ключови нефтопреработвателни обекти.

Заместник-министърът на петрола Мохамад Садек Азимифар заяви, че ремонтните дейности вече са започнали. Част от рафинерията в Лаван се очаква да възобнови работа в рамките на около 10 дни, а останалите мощности ще бъдат пускани постепенно.

"В повечето от повредените съоръжения в рамките на 1-2 месеца ще можем да възстановим 70-80% от предишния капацитет, а в бъдеще, в средносрочен и дългосрочен план, ще можем да възстановим 100% от капацитета", каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стопроцента

    3 5 Отговор
    A Иран пита ли Биби

    Коментиран от #3, #4, #6

    16:26 12.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Русия ще възстанови капацитета на Уст-Луга до Два Года, но честта си никогда !!! Позора от руските престъпления е вечен ☝

    16:28 12.04.2026

  • 3 ХВ ВИ

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стопроцента":

    Биби ври в казана в АДА .

    Коментиран от #8

    16:29 12.04.2026

  • 4 лама Кифла

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Стопроцента":

    няма нужда да пита Биби, тенекияния капак вече е пробит

    16:29 12.04.2026

  • 5 Амадор Ривас

    1 4 Отговор
    Така така, че трябват кинти да възстановят щетите на съседните държави...

    Коментиран от #7

    16:30 12.04.2026

  • 6 Къв Биби уе

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стопроцента":

    Израел е изкъртен, сащ избягаха.

    16:33 12.04.2026

  • 7 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Амадор Ривас":

    Тия дето американците ги "пазеха" ли и избягаха ли??

    16:34 12.04.2026

  • 8 Биби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ХВ ВИ":

    Показвам ти шестия пръст.......🍌​🍌​🍌​

    16:34 12.04.2026

