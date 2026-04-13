Тръмп отново плаши света! Пазарите реагират

13 Април, 2026 12:01

Ормузкият пролив, през който преминават една пета от световните енергийни доставки, се превърна в ключова гореща точка на войната с Иран

Тръмп отново плаши света! Пазарите реагират - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

Цената на петрола се покачи отново и постигна 100 долара за барел. Причината - преговорите между САЩ и Иран приключиха без нова сделка, а американският президентът Доналд Тръмп заяви, че ще блокира иранските пристанища, предаде BBC.

Цената на суровия петрол Brent се повиши със 7,3% - до 102,30 долара, а West Texas Intermediate се повиши с 8,7% - до 104,94 долара. Провалът на преговорите през уикенда породи опасения, че световната енергийна криза ще се задълбочи.

Цената на петрола падна доста под 100 долара миналата сряда, след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за условно двуседмично споразумение за прекратяване на огъня, което включва отварянето на ключовия търговски воден път през Ормузкия проток.

Ормузкият пролив, през който преминават една пета от световните енергийни доставки, се превърна в ключова гореща точка на войната с Иран, след като Техеран отвърна на американско-израелските удари, заплашвайки да атакува кораби, които се опитват да го използват.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    39 2 Отговор
    Ярък малоумник !!! Както ви казах, нека сега страда за да отвори нещо, което си беше съвсем отворено преди неговата, и на Нетаняху, тъпотия!!!

    Коментиран от #5

    12:04 13.04.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 23 Отговор
    Тръмпягата въобще не е луд , както съм писал няколко пъти-той си говори , хвърля в пространството , и където ну мине номера! но го прави в интерес на щатите, като бизнесмен-той не е политик

    Коментиран от #4, #7, #25

    12:05 13.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 2 Отговор
    А з си мислех че целта е да се разблокира Ормузкият проток.

    12:08 13.04.2026

  • 4 Стенли

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе може да и в интерес на фащ но не и на обикновените граждани на щатите , защото и те усещат инфлацията и ми се струва че ще има трупане на бай Дончо през ноевмври

    Коментиран от #6, #11

    12:09 13.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    12 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тръмп няма изгода да отваря протока.В момента Тръмп и Путин правят пачки а ЕС плаща сметките.

    Коментиран от #8

    12:10 13.04.2026

  • 6 Последния Софиянец

    10 9 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Евреите печелят.След края на тази война и гащите ни ще бъдат собственост на евреите.

    12:11 13.04.2026

  • 7 Едва ли

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Това, че го прави в интерес на нещо не му пречи да е луд. Говоренето не е празна работа.

    Коментиран от #15

    12:11 13.04.2026

  • 8 Мишо Дудиков 🥷

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Да фалират американски фирми, в интерес на Тръмпоча и Републиканската партия ли е!?

    Коментиран от #10

    12:12 13.04.2026

  • 9 Из падмасковие

    9 9 Отговор
    Плача,САЩ превзеха луната,а ние 10 години,превзехме един склад за ламарина ,дето уж бил на генералите от нато

    Коментиран от #13

    12:12 13.04.2026

  • 10 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мишо Дудиков 🥷":

    Евреите около Тръмп изкупуват всичко на безценица с големите печалби от петрола.

    12:13 13.04.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    инфлацията до определени нива е полезна /тука не ги гледай нашите транспортери и търговци измекяри , дето май играят и в комбина...имаше стар БГ филм , забравих му името..за един плод-зеленчук

    12:14 13.04.2026

  • 12 Ура,,Ура

    14 4 Отговор
    Стига ни занимавахте с този болен олигофрен. На 80 години е. Скоро ще отпътува. Затова нищо не го интересува. Изпял си е песента. И ядрена война да запали все му е тая.

    Коментиран от #22

    12:14 13.04.2026

  • 13 Последния Софиянец

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Из падмасковие":

    Минаха на 8000 км от луната носени от гравитацията

    Коментиран от #20

    12:15 13.04.2026

  • 14 Жиката

    13 5 Отговор
    ЕС кога ще наложи санкции на САЩ и гангстера Дончо ?

    Коментиран от #19

    12:16 13.04.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Едва ли":

    за един бизнесмен е нормално да заплашва конкуренцията-той управлява щатите като фирма , не като свръх държава

    12:16 13.04.2026

  • 16 Рублевка

    13 5 Отговор
    Тръмп хаби ресурса на американските кораби, а китайското корабостроене е 200 ПЪТИ ПО МОЩНО ОТ АМЕРИКАНСКОТО. Китай усилено строи самолетоносачи. Китай е световен хегемон във всички области. САЩ ПРЕВЪЗХОЖДАТ КИТАЙ САМО ВЪВ ФУКНИТЕ!

    12:16 13.04.2026

  • 17 Грамофон свири, майка плаче

    10 2 Отговор
    Вече става неконтролируем.

    12:18 13.04.2026

  • 18 Мишел

    4 2 Отговор
    Цени на нефта днес: Brent $101,53/барел , WTI $96,57/барел, Urals $121,78/барел.

    Коментиран от #23, #26

    12:18 13.04.2026

  • 19 Коуега

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Жиката":

    Стиска ли им?

    12:19 13.04.2026

  • 20 НИЩО подобно

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Луна 25 на монгольята и У.. ЙЛО астронавта...кацна на Луната! Ееееедехееее
    Със...2000 км в час...кацна! Ееееедехееее
    Цел СВЕТ го виде....

    12:19 13.04.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор
    Хаяско ще наложи санкции на САЩ.

    12:19 13.04.2026

  • 22 Хахаха!🎺🥳😀

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ура,,Ура":

    Дедушка в поле гранату нашел.
    Сунул в карман и к райкому пошел.
    Дернул колечко, бросил в окно...
    Дедушка старый, ему все равно.

    12:20 13.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Реагират

    4 0 Отговор
    т.н. пазари за прогнози( виртуални пазари), които са спекулативни.Съответно борсите също реагират на прогнозните пазари, а Тръмп играе хазарт с всяко свое изказване. Дали печели от това?

    12:22 13.04.2026

  • 25 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не е луд. Празноглав самохвалко с бързо напредваща деменция.

    12:22 13.04.2026

  • 26 Че то Украйна наложи тотално

    5 4 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Ембарго на монгольята, бре!! Нема Нефтобаза която да не е Ударена поне по 2 пъти!!
    Затва у москалбад беГзино е с купони и Узкоглазото внася горива от Беларус и Казахстан
    Ееееедехееее

    Коментиран от #41

    12:22 13.04.2026

  • 27 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    7 5 Отговор
    Абе няма ли нормални хора в сащ да го ликвидират този шут и терорист перчема и света да се кротне малко.После НАТО да арестува Нетаняху и всички терористи около него и в Хага

    12:23 13.04.2026

  • 28 Лъжливото овчарче Ханс

    4 1 Отговор
    Това че реагирят е до време. Трябва напълно да изрине Иран

    Коментиран от #30

    12:24 13.04.2026

  • 29 Унгарският Мадяр

    4 3 Отговор
    Тепърва ще яде американски шумове.
    Тръмп е отмъстителен

    12:24 13.04.2026

  • 30 Ха ХаХа

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Лъжливото овчарче Ханс":

    Ти отдавна си изринат

    Коментиран от #43

    12:25 13.04.2026

  • 31 Хахаха!🎺🥳😀

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Гресирана ватенка":

    САЩ и ЕС дариха трилион 1 000 000 000 000 деньги на укра да "фърчи вата" хахаха❗Руските униформи не са с вата от ВСВ ❗ Зеления мухъл отново ви излъга❗

    12:26 13.04.2026

  • 32 нннн

    3 1 Отговор
    Тоя дали не предупреждава приближените си, какво ще каже, и те да играят на борсата. Цените глупаво реагират на неговите думи и тарикатите печелят, че печелят ...

    12:27 13.04.2026

  • 33 До дека я докарАхме копейки

    3 1 Отговор
    Да разчитаме на цената на петрола! Нема веке... могучая, 3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон,..нема нефтобази,... даже и танкерите ( 28 бр)..ги конфискува нашио човек бай ДОНЧО
    Хехехехехехе

    12:28 13.04.2026

  • 34 Търновец

    5 0 Отговор
    Откакто Бай Дончо стана президент неговото и на ризата богатство е нараснало с 4 милиарда долара а при новите цени на нефта един кръг заинтересовани правят проучване дали да стартират разработки на Север. Канада също много печели.

    12:29 13.04.2026

  • 35 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Тръмп заяви, че бандерия и ЕС пречат на добрите взаимоотношения между САЩ и РФ ❗ Ясно ли е? Пречат и Тръмп ще ги накаже! Информация от Факти БГ.

    12:30 13.04.2026

  • 36 1246

    5 1 Отговор
    Абе тая еврейска подлога до кога ще тормози света,американците защо го търпят още?

    12:30 13.04.2026

  • 37 Копейки,

    2 2 Отговор
    Ама Путин загуби и7234зборите в Унгария.,а?

    Коментиран от #42

    12:31 13.04.2026

  • 38 Отстрани

    3 0 Отговор
    Ормузкият пролив на Персийския залив си беше напълно отворен и в него си плаваха свободно платноходки преди рижият психопат да започне война.
    Сега се мъчи да го отвори с нова порция. Колко трябва да си малоумен!?

    12:31 13.04.2026

  • 39 На корпорациите

    10 2 Отговор
    така им изнася иначе изстрела по него в ухото щеше да е 4 пръста в дясно !
    Лудите/улавите сме ние. Вижте персите как се борят и не дават на никой да граби от това що имат !

    12:31 13.04.2026

  • 40 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    2 1 Отговор
    ВЕЛИКИЯТ КНЯЗ на Украйна,...разреши ли на Узкоглазите блатари да провеждат Парад пред мумията или ги...отряза?

    12:32 13.04.2026

  • 41 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Че то Украйна наложи тотално":

    Фантазираш . За февруари и март Русия е изнесла рекордни количества нефт и газ. Доходите са рекордни при цени на нефта Уралс над 120 евро на барел и също така високи на газа,

    Коментиран от #44, #46

    12:32 13.04.2026

  • 42 Наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Копейки,":

    Загуби ги педофилът Тръмп. Неговият човек Ванс беше онзи ден там да подкрепя марионетката на Тръмп., но получи мощен шут от унгарците, които скандираха по улиците свобода за Палестина и смърт за Израел!

    12:33 13.04.2026

  • 43 демократ

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Комунде вас отвсякъде ви изриват аз съм си тук стабиларката.
    Нека припомним
    Кадафи, Милошевич. Садам, Асад, Мадуро, Орбан, Аятолаха и тн.

    Коментиран от #48

    12:33 13.04.2026

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Т.н. Украйна е сбирщина от мутри и терористи, която така е наплашила мирното население, че не смее да гъкне. Избити по фронтовете са над 3 милиона укри и не правят протести на Майдана, щото ги пребиват до смърт.

    12:35 13.04.2026

  • 45 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор
    60 000 ловци на "месо" тероризират населението на крайна. Маскирани ловят хора от опозицията по улиците и в домовете им. След това заловените "изчезват безследно".

    12:40 13.04.2026

  • 46 Виж какво казва финансовият министър

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Край блатата,..и кремля ТВ! Соло ВЬЕВ!
    48% спаднал износа ( нефт и газ) в сравнение със миналата година!
    Ха-ха-ха

    12:42 13.04.2026

  • 47 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Да се прави интервю на украинец е все едно да се пита концлагерист за условията в концлагера, под усмихнатите погледи на надзирателите.

    12:44 13.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.