Тръмп отново плаши света! Пазарите реагират

Цената на петрола се покачи отново и постигна 100 долара за барел. Причината - преговорите между САЩ и Иран приключиха без нова сделка, а американският президентът Доналд Тръмп заяви, че ще блокира иранските пристанища, предаде BBC.
Цената на суровия петрол Brent се повиши със 7,3% - до 102,30 долара, а West Texas Intermediate се повиши с 8,7% - до 104,94 долара. Провалът на преговорите през уикенда породи опасения, че световната енергийна криза ще се задълбочи.
Цената на петрола падна доста под 100 долара миналата сряда, след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за условно двуседмично споразумение за прекратяване на огъня, което включва отварянето на ключовия търговски воден път през Ормузкия проток.
Ормузкият пролив, през който преминават една пета от световните енергийни доставки, се превърна в ключова гореща точка на войната с Иран, след като Техеран отвърна на американско-израелските удари, заплашвайки да атакува кораби, които се опитват да го използват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5
12:04 13.04.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4, #7, #25
12:05 13.04.2026
3 Последния Софиянец
12:08 13.04.2026
4 Стенли
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе може да и в интерес на фащ но не и на обикновените граждани на щатите , защото и те усещат инфлацията и ми се струва че ще има трупане на бай Дончо през ноевмври
Коментиран от #6, #11
12:09 13.04.2026
5 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Пич":Тръмп няма изгода да отваря протока.В момента Тръмп и Путин правят пачки а ЕС плаща сметките.
Коментиран от #8
12:10 13.04.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Стенли":Евреите печелят.След края на тази война и гащите ни ще бъдат собственост на евреите.
12:11 13.04.2026
7 Едва ли
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Това, че го прави в интерес на нещо не му пречи да е луд. Говоренето не е празна работа.
Коментиран от #15
12:11 13.04.2026
8 Мишо Дудиков 🥷
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Да фалират американски фирми, в интерес на Тръмпоча и Републиканската партия ли е!?
Коментиран от #10
12:12 13.04.2026
9 Из падмасковие
Коментиран от #13
12:12 13.04.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Мишо Дудиков 🥷":Евреите около Тръмп изкупуват всичко на безценица с големите печалби от петрола.
12:13 13.04.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Стенли":инфлацията до определени нива е полезна /тука не ги гледай нашите транспортери и търговци измекяри , дето май играят и в комбина...имаше стар БГ филм , забравих му името..за един плод-зеленчук
12:14 13.04.2026
12 Ура,,Ура
Коментиран от #22
12:14 13.04.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Из падмасковие":Минаха на 8000 км от луната носени от гравитацията
Коментиран от #20
12:15 13.04.2026
14 Жиката
Коментиран от #19
12:16 13.04.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Едва ли":за един бизнесмен е нормално да заплашва конкуренцията-той управлява щатите като фирма , не като свръх държава
12:16 13.04.2026
16 Рублевка
12:16 13.04.2026
17 Грамофон свири, майка плаче
12:18 13.04.2026
18 Мишел
Коментиран от #23, #26
12:18 13.04.2026
19 Коуега
До коментар #14 от "Жиката":Стиска ли им?
12:19 13.04.2026
20 НИЩО подобно
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Луна 25 на монгольята и У.. ЙЛО астронавта...кацна на Луната! Ееееедехееее
Със...2000 км в час...кацна! Ееееедехееее
Цел СВЕТ го виде....
12:19 13.04.2026
21 Дон Корлеоне
12:19 13.04.2026
22 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #12 от "Ура,,Ура":Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно...
Дедушка старый, ему все равно.
12:20 13.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Реагират
12:22 13.04.2026
25 Мишел
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не е луд. Празноглав самохвалко с бързо напредваща деменция.
12:22 13.04.2026
26 Че то Украйна наложи тотално
До коментар #18 от "Мишел":Ембарго на монгольята, бре!! Нема Нефтобаза която да не е Ударена поне по 2 пъти!!
Затва у москалбад беГзино е с купони и Узкоглазото внася горива от Беларус и Казахстан
Ееееедехееее
Коментиран от #41
12:22 13.04.2026
27 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
12:23 13.04.2026
28 Лъжливото овчарче Ханс
Коментиран от #30
12:24 13.04.2026
29 Унгарският Мадяр
Тръмп е отмъстителен
12:24 13.04.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #28 от "Лъжливото овчарче Ханс":Ти отдавна си изринат
Коментиран от #43
12:25 13.04.2026
31 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #23 от "Гресирана ватенка":САЩ и ЕС дариха трилион 1 000 000 000 000 деньги на укра да "фърчи вата" хахаха❗Руските униформи не са с вата от ВСВ ❗ Зеления мухъл отново ви излъга❗
12:26 13.04.2026
32 нннн
12:27 13.04.2026
33 До дека я докарАхме копейки
Хехехехехехе
12:28 13.04.2026
34 Търновец
12:29 13.04.2026
35 Хахаха!🎺🥳😀
12:30 13.04.2026
36 1246
12:30 13.04.2026
37 Копейки,
Коментиран от #42
12:31 13.04.2026
38 Отстрани
Сега се мъчи да го отвори с нова порция. Колко трябва да си малоумен!?
12:31 13.04.2026
39 На корпорациите
Лудите/улавите сме ние. Вижте персите как се борят и не дават на никой да граби от това що имат !
12:31 13.04.2026
40 Само минавам тъдява ама да попитам де..
12:32 13.04.2026
41 Мишел
До коментар #26 от "Че то Украйна наложи тотално":Фантазираш . За февруари и март Русия е изнесла рекордни количества нефт и газ. Доходите са рекордни при цени на нефта Уралс над 120 евро на барел и също така високи на газа,
Коментиран от #44, #46
12:32 13.04.2026
42 Наблюдател
До коментар #37 от "Копейки,":Загуби ги педофилът Тръмп. Неговият човек Ванс беше онзи ден там да подкрепя марионетката на Тръмп., но получи мощен шут от унгарците, които скандираха по улиците свобода за Палестина и смърт за Израел!
12:33 13.04.2026
43 демократ
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Комунде вас отвсякъде ви изриват аз съм си тук стабиларката.
Нека припомним
Кадафи, Милошевич. Садам, Асад, Мадуро, Орбан, Аятолаха и тн.
Коментиран от #48
12:33 13.04.2026
44 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #41 от "Мишел":Т.н. Украйна е сбирщина от мутри и терористи, която така е наплашила мирното население, че не смее да гъкне. Избити по фронтовете са над 3 милиона укри и не правят протести на Майдана, щото ги пребиват до смърт.
12:35 13.04.2026
45 Хахаха!🎺🥳😀
12:40 13.04.2026
46 Виж какво казва финансовият министър
До коментар #41 от "Мишел":Край блатата,..и кремля ТВ! Соло ВЬЕВ!
48% спаднал износа ( нефт и газ) в сравнение със миналата година!
Ха-ха-ха
12:42 13.04.2026
47 Хахаха!🎺🥳😀
12:44 13.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.