Тръмп отново плаши света! Пазарите реагират

Цената на петрола се покачи отново и постигна 100 долара за барел. Причината - преговорите между САЩ и Иран приключиха без нова сделка, а американският президентът Доналд Тръмп заяви, че ще блокира иранските пристанища, предаде BBC.

Цената на суровия петрол Brent се повиши със 7,3% - до 102,30 долара, а West Texas Intermediate се повиши с 8,7% - до 104,94 долара. Провалът на преговорите през уикенда породи опасения, че световната енергийна криза ще се задълбочи.

Цената на петрола падна доста под 100 долара миналата сряда, след като Вашингтон и Техеран се споразумяха за условно двуседмично споразумение за прекратяване на огъня, което включва отварянето на ключовия търговски воден път през Ормузкия проток.

Ормузкият пролив, през който преминават една пета от световните енергийни доставки, се превърна в ключова гореща точка на войната с Иран, след като Техеран отвърна на американско-израелските удари, заплашвайки да атакува кораби, които се опитват да го използват.