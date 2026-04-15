САЩ и Ормузкият проток: ще успее ли планът на Тръмп

15 Април, 2026 08:18 1 265 35

С морската блокада на Ормузкия проток, затворен от Иран, американският президент поема огромен риск – така той може да въвлече САЩ в дълготраен военен конфликт

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският военноморски флот започна обявената от него блокада на Ормузкия проток. Това засяга всички кораби, пристигащи от или влизащи в ирански пристанища или крайбрежни райони, съобщи регионалното командване на американската армия. Според Вашингтон във военната операция участват над 15 военни кораба, ударна група със самолетоносач и ракетни установки.

Как ще функционира блокирането на протока

Представители на САЩ заявиха, че целта е да се отнеме на Иран предимството, което му дава контролът над Ормузкия проток. Тръмп заяви още, че така ще спре Техеран да таксува преминаващите кораби - с до 2 млн. долара за танкер. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп заяви още, че американските военноморски сили ще започнат да разминират протока. Американската армия съобщава, че блокадата няма да засегне кораби на съюзниците на САЩ - като Саудитска Арабия, Катар и ОАЕ.

Блокадата ще се извършва от Арабско море, източно от самия проток и Оманския залив и ще включва "цялото крайбрежие на Иран, не само пристанищата и петролните съоръжения”. Всеки кораб, който преминава през блокираната зона без оторизация, може да бъде похитен и отклонен.

Експертите по морско право казват, че налагането на блокадата ще разчита на стандартни процедури за мореплаването - т.нар. право на претърсване, определено от международното морско право. Според него американски военни кораби могат да спират и инспектират танкери и да ги отклоняват, ако се предполага, че пренасят ирански петрол. Някои експерти обаче предупреждават, че въпреки че има прецедент за използването на това право, блокадата навлиза и в сива зона по отношение на претърсването на неутрални кораби и създаването на пречки за функциониране на ключов международен морски маршрут.

Няколко часа след обявения старт на американската блокада данните показваха, че трафикът през протока на практика е спрял. Най-малко два танкера са били отпратени при опит да преминат. Тръмп предупреди Иран да не предприема ответни мерки и заплаши, че малкото оставащи бойни кораби на Техеран ще бъдат "елиминирани”, ако се доближат.

Колко бързо може блокадата да повлияе на износа на ирански петрол

Американската блокада може сериозно да попречи на Иран да изнася суровия петрол от основния си терминал - остров Харг в Персийския залив. Оттам минават над 90% от петрола на Техеран. Ислямската република продължава да изнася въпреки санкциите - с помощта на сенчест флот, съставен от стари кораби, чрез прехвърляне на товарите до Малайзия и с други тактики за заобикаляне на забраната за износ.

САЩ позволиха на Иран временно да продава петрола си като мярка за успокояване на пазарите по време на войната. Новата блокада обаче ще направи това много по-рисковано и по-малко вероятно. През миналата година износът на петрол на Иран се е равнявал на около 45 млрд. долара - около 13% от БВП на Ислямската република, изчислява лондонският "Кепитал Икономикс”. Иран не разполага с наземни тръбопроводи, през които алтернативно да изнася петрола си и в общи линии няма варианти извън морския експорт. Дори терминалът в Оманския залив - Яск, може да бъде претърсван от американските военноморски сили. Ако натискът от САЩ продължи, това може да принуди Техеран бързо да се върне на масата за преговори.

Може ли блокадата да доведе до разширяване на конфликта

Иранската Революционна гвардия веднага реагира на блокадата, обявена от Тръмп, и заяви, че ако иранските пристанища бъдат подложени на рестрикции, "никое пристанище в Залива и в Оманско море няма да е в безопасност”. Това отново създаде опасения за удари по енергийна и друга критична инфраструктура в държавите от Залива. Ебрахим Резаи, говорител на Комитета за национална сигурност на иранския парламент, заяви, че Техеран е подготвен да отговори военно, ако това е нужно. "Това ще усложни ситуацията, в която се намира Тръмп и която прави пазарът по-турбулентен. Ние може да разкрием и някои от картите си, които до момента не сме играли”, написа той в Х.

Някои американски експерти поставиха под въпрос решението на Тръмп да блокира протока - според тях американският президент рискува да въвлече страната във военен конфликт, чийто край не се вижда.

"Тръмп иска бързо решение. Реалността е, че тази мисия е сложна за осъществяване самостоятелно и най-вероятно не е възможно да се поддържа в средносрочен или дългосрочен план”, казва Дейна Струл - бивша старша експертка от Пентагона. Нийл Шиъринг - главен икономист от "Кепитъл Икономикс” - написа, че блокадата "може би цели да окаже натиск на Пекин да играе по-активна роля като медиатор за примирието и да помогне за отварянето на протока”. Китай е сред най-засегнатите от американската блокада, тъй като купува 80-90% от петрола си именно от Иран.

Автор: Ник Мартин


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Мен

    5 18 Отговор
    Аятоласите приключиха.

    Коментиран от #6, #7

    08:19 15.04.2026

  • 2 Петродолар

    15 3 Отговор
    Само DW не раьбра, че улав Дончо няма да се спре докато не фалира напълно САЩ.

    08:24 15.04.2026

  • 3 Баце ЕООД

    8 2 Отговор
    Той вече се провали.. Не знам какво дъвчете още тия стари манджи

    08:24 15.04.2026

  • 4 Дон Корлеоне

    3 7 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора до луната?

    08:24 15.04.2026

  • 5 Гориил

    6 3 Отговор
    Връщането към колониалните правила за преминаване през Ормузкия проток е невъзможно.Единственото нещо, което може да се договори, е намаляване на таксата от 2 милиона долара на 500 000-700 000 долара на танкер. Но това би било възможно само ако и двете страни направят значителни отстъпки.

    Коментиран от #32

    08:24 15.04.2026

  • 6 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мен":

    С теб ли приключиха?
    Кой е следващия?

    08:24 15.04.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мен":

    Не знам за аятоласите, но е сигурно , че целият Европейски съюз ще даде фира.

    Коментиран от #14

    08:26 15.04.2026

  • 8 Гориил

    8 2 Отговор
    Светът стана свидетел на раждането на нова суперсила и е невъзможно да ни убеди в противното.

    08:27 15.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 0 Отговор
    ще успее!! само да изкара още няколко милиарда от колебанията на борсите , Тръмпягата))) нека да е луд)

    08:27 15.04.2026

  • 10 авантгард

    3 2 Отговор
    Откачалка на закачалка.
    До кога американския народ ще бъде ограбван?
    Първо с мита, сега и с повишена цена за галон гориво.
    Да не говорим за разходите за авантюрата отдавна минали стотици милиарди - пак данъкоплатеца ще ги плати.
    От външна помощ ли имат нужда за да свалят режима във вашингтон?

    08:28 15.04.2026

  • 11 Гориил

    8 4 Отговор
    От една страна, Западът губи контрол над гигантския петролен пазар; от друга, Китай и Русия се намесват и променят правилата на този пазар. Би било наивно да се мисли, че Иран не получава колосална подкрепа и от двамата глобални играчи.

    Коментиран от #23

    08:32 15.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дон Корлеоне":

    не , спря тока!

    08:35 15.04.2026

  • 14 Ол1гофрен,

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Кога това -ще ?

    Коментиран от #18

    08:35 15.04.2026

  • 15 Смях смях

    11 1 Отговор
    Иранците блокират .Американците блокират.Китайците свободно минават

    Коментиран от #30

    08:37 15.04.2026

  • 16 Meфистофел

    11 1 Отговор
    " ... ще успее ли планът на Тръмп"
    Кой план на Тръмп? Той си сменя плановете по-често отколкото Мелания бельото.

    08:37 15.04.2026

  • 17 анонимко

    4 1 Отговор
    Каква новина може да предложи DW ? Главата над заглавието на статията би трябвало да бъде "Пропагандата на часа"

    08:39 15.04.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ол1гофрен,":

    Когато нервите на шофьорите в Европа не издържат и подгонят с камъни глупавите си управници.

    08:41 15.04.2026

  • 19 Да Напомним

    2 4 Отговор
    Когато Тръмп се подиграваше със
    Зеленски
    Във Белият дом

    Рижавия беше първи Любимец
    На Русофилския Контингент.

    Сега да не се правят на Алтави .

    ИСТОРИЯТА ПОМНИ

    Какви Върти Опашки са

    Путерастите.

    Коментиран от #27, #34

    08:46 15.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор
    Тая статия е отпреди пет дни....засрамете се

    08:47 15.04.2026

  • 21 Новите от вчера

    3 0 Отговор
    Два санкционирани от САЩ танкера са преминали прохода.😎

    Коментиран от #25, #26

    08:49 15.04.2026

  • 22 Някой

    1 0 Отговор
    Ще са идеална цел за потапяне. Само за подводниците ще трябва да помолят китайците.

    Коментиран от #24

    08:49 15.04.2026

  • 23 Ново пет

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Ква подкрепа получава Иран...САЩ ги завряха в пещерите и в ...Пролива. Нема износ от иранските пристанища, нема паре за иранската хазна.

    08:49 15.04.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Някой":

    Чакаме някой да скочи на САЩ...ако му стиска де

    08:50 15.04.2026

  • 25 Сбъркал си

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Новите от вчера":

    една буква вместо к си писал х.

    Коментиран от #28

    08:51 15.04.2026

  • 26 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Новите от вчера":

    Бил преминал....смех, смех....

    08:51 15.04.2026

  • 27 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да Напомним":

    Да напомня на такъв, като теб с къса памет, че тези опорки си ги съчинявате сами. Москва беше сдържана, преди избора на Тръмп и Песков заяви. Тръмп беше вече президент и го знаем , що за стока е. Политиката на САЩ и при него и при другите си е била все същата."

    08:51 15.04.2026

  • 28 Дреме ми

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сбъркал си":

    на маркуча.

    08:52 15.04.2026

  • 29 Преговори, война,

    1 1 Отговор
    последно какво е тази блокада?
    От преговори до война и обратно всеки ден.
    За какъв се мисли рижавия да разиграва целия свят?
    Не помни ли как свършват такива като него? Скоро ще марширува в цял оранжев костюм и закопчани ръце отзад.

    08:53 15.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Смях смях":

    Кое китайче натоварило в Иран е минало свободно, че нещо не са разбра.

    08:53 15.04.2026

  • 31 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор
    Давайте урана и ша ви отпусна примката

    08:56 15.04.2026

  • 32 дядо дръмпир

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    вероятно не знаеш има условия.тези военни кораби и самолетоносача ЛИнкълн са там за да потопят всеки кораб ,който плати такса.А 2милиона$ са нищо за един Петроло- носач.Петроло-носача кара над 100милиона барела..

    08:58 15.04.2026

  • 33 И колко ще стоят

    2 0 Отговор
    там янките?
    Повече и от Иран?

    Коментиран от #35

    08:58 15.04.2026

  • 34 Парс

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да Напомним":

    Чтом става дума за Върти Опашки да напомня ли за Рюте? Или това е друго?

    09:00 15.04.2026

  • 35 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 4 Отговор

    До коментар #33 от "И колко ще стоят":

    Докато не клекнат аятоласите, ша блокираме пролива.

    09:00 15.04.2026