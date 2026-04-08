Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски заяви, че Украйна е готова за примирие с Русия
  Тема: Украйна

8 Април, 2026 14:53 4 807 160

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • война

Киев многократно призовава Москва да се съгласи на пълно прекратяване на огъня от началото на войната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, като добави, че Киев е готов да „отвърне със същото“, ако Москва прекрати ударите, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Украйна винаги е призовавала за примирие във войната, която Русия води тук, в Европа, срещу нашата държава и нашия народ, и ние подкрепяме примирието в Близкия изток и Персийския залив, което проправя път за дипломатически усилия“, написа той в „Екс“. „За всички е очевидно, че примирието може да създаде подходящи предпоставки за споразумения“, добави той.

Украйна по-рано похвали „решителността“ на САЩ при атаките срещу Иран. Ислямската република е близък съюзник на Русия и е доставила хиляди дронове, използвани за въздушните атаки срещу Украйна, отбелязва Ройтерс.

Киев многократно призова Москва да се съгласи на пълно прекратяване на огъня от началото на четиригодишната война, за да могат двете страни да започнат преговори за мирно споразумение.

От своя страна Русия заявява, че иска първо да бъдат договорени всеобхватни условия за мир, преди да прекрати бойните действия.

Украйна също така е изпратила над 200 специалисти в Близкия изток да помогнат за противодействие на иранските атаки с дронове там. Украински екипи от военни експерти ще продължат да работят в региона, за да подпомогнат по-нататъшното развитие на способностите за гарантиране на сигурност, заяви Зеленски.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами

    111 55 Отговор
    Крим и Донбас, нали щяхте да си го връщате?

    Коментиран от #6, #44

    14:55 08.04.2026

  • 3 Украйна и Зеленски

    137 59 Отговор
    не са страна от преговорите.

    Коментиран от #18

    14:55 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Крим

    83 43 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    ЛНР, ДНР се върнаха при матушката си :))

    Коментиран от #12, #123

    14:56 08.04.2026

  • 7 провинциалист

    91 46 Отговор
    Лъже зеленясалият. Докато има Украйна, той няма да е готов за мир.

    Коментиран от #127

    14:56 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 провинциалист

    54 19 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантик":

    Това, дето си го писал, е за Нетаняху.

    14:57 08.04.2026

  • 11 Миролюбец

    71 17 Отговор
    Изведнъж всички започнаха да говорят за мир. Какво надлъгване ще започне сега. Доверието е ерозирало и никой не вярва на никого. Голямата война само се отлага.

    14:58 08.04.2026

  • 12 ЪХЪ

    17 49 Отговор

    До коментар #6 от "Крим":

    И затова всеки ден са бомбени от ВСУ.Понвже се върнаха в Кочистан.

    Коментиран от #17

    14:59 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Овчарник

    97 19 Отговор
    Този изтрепа толкова войничета ....и за какво...? за това дали Украйна да е в НАТО или не...Какво получи България от НАТО и ЕС,...милиарди дълг,източване на природните и ресурси и лоша неорганична химическа храна от която ти се развалят зъбите и органите още от ранна детска възраст...!Рай за фармацевтичните компании които продават отровата си не да лекуват а да притапят болката за известно време,нищо повече...!

    Коментиран от #21

    15:00 08.04.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    11 45 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #37

    15:00 08.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 404

    65 10 Отговор

    До коментар #12 от "ЪХЪ":

    ВСУ все удря и все ударена ходи

    Коментиран от #128

    15:01 08.04.2026

  • 18 Факти

    79 13 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна и Зеленски":

    Батковците Тръмп и Путин , ще решат проблема на масата на преговорите! Зеленясълия плъх, най вероятно, ще бъде ликвидиран от ми6 за да не се разприказва .

    Коментиран от #138

    15:01 08.04.2026

  • 19 Зеленски

    64 11 Отговор
    няма никакви карти.
    Украйна не е субект на собствената си съдба.

    Коментиран от #24

    15:01 08.04.2026

  • 20 Людвиг

    36 5 Отговор
    Примирие до новата пратка ракети.

    15:02 08.04.2026

  • 21 10 милиарда долара

    7 35 Отговор

    До коментар #14 от "Овчарник":

    Толкова официално получи България от продадените досега оръжия за Украйна.
    Жик так

    Коментиран от #31

    15:02 08.04.2026

  • 22 ПУТИН

    47 8 Отговор
    И АЗ СЪМ СЪГЛАСЕН НА ПРИМИРИЕ НАРКОМАН , ЦЯЛАТА НОВОРУСИЯ ВЪВ РУСИЯ И ГОТОВОООО !!!!

    Коментиран от #55, #133

    15:02 08.04.2026

  • 23 така така

    38 6 Отговор
    Готова като му разбиха главата.

    15:02 08.04.2026

  • 24 А как е бизнесът на Кобзон?

    6 24 Отговор

    До коментар #19 от "Зеленски":

    Върви ли?

    Коментиран от #147

    15:03 08.04.2026

  • 25 Швейк

    4 14 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантик":

    Не трябва така да обиждаш малкия голям човек

    15:03 08.04.2026

  • 26 Гориил

    35 31 Отговор
    Защо на Бандера му е нужно примирие? За да се превъоръжи и прегрупира силите си?

    Коментиран от #64

    15:03 08.04.2026

  • 27 Тити на Кака

    48 27 Отговор
    Руските условия за сключване на мирен договор са на масата. Който иска мир - приема и подписва.
    Който иска примирие за поемане на въздух, нека иска. Тези номера минаваха през 2022. Сега сме 2026. Не минават.

    Коментиран от #57

    15:04 08.04.2026

  • 28 Тодор Тагарев

    49 7 Отговор
    Набирам доброволци за Украйна, високо заплащане и добри трудови условия.
    Не разбирам защо никой не ми се е обадил досега.

    15:04 08.04.2026

  • 29 Съдията

    44 5 Отговор
    Горкото Зелено, направо се е ошашавило откъде духа вятъра. Бяло знаме, примирие можеше да сключиш 2022, но ти реши да слушаш глупостите на рижавия турчин.😂

    15:04 08.04.2026

  • 30 Спец

    30 4 Отговор
    Номера от селски вечеринки.

    15:05 08.04.2026

  • 31 Атина Палада

    47 7 Отговор

    До коментар #21 от "10 милиарда долара":

    България ще получи пари от Украйна,когато Русия изплати репарации на Украйна..Сиреч,никога:)))

    Коментиран от #40

    15:05 08.04.2026

  • 32 Дзак

    8 6 Отговор
    А ракеты очень мало!

    15:05 08.04.2026

  • 33 Стармър , макарона , шперца .....

    37 7 Отговор
    Абе надрусаняк , отново ли си нашмъркан , ние казахме .....до последния украинец !!!!

    15:05 08.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Руски Z блогър

    11 30 Отговор
    В Русия се обмисля отменяне на парада на 9 май поради страх от украински удар.До Москва една от новите украински ракета стига за 10 минути.

    Коментиран от #38, #56

    15:06 08.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Пиночет

    16 5 Отговор

    До коментар #15 от "Дон Корлеоне":

    Пускаш ли още за 2.50 €врака ,да оллабя жилата ,че съм напррра щял ?

    Коментиран от #45

    15:08 08.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гресиран козяк

    12 5 Отговор

    До коментар #36 от "Гресирана ватенка":

    Мааш ли се още якоо у прррр деллоо ,знам че е пристрастяващо ?

    15:09 08.04.2026

  • 40 Ами

    5 16 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Вече ги е получила. Пак не си подготвена бабо Атино😜

    Коментиран от #43

    15:10 08.04.2026

  • 41 Не примирие

    16 7 Отговор
    А белия байрак, чимадан, макзал и в Масква...да целуваш к... ммм ръка

    15:11 08.04.2026

  • 42 Ицо

    15 5 Отговор
    Има ли недоръъгани козяци ?Да прашам на терен спешно ромммския спецназ за бързо реагиране Арсланите !

    15:11 08.04.2026

  • 43 Атина Палада

    17 5 Отговор

    До коментар #40 от "Ами":

    Нищо не е получила..Затова се теглят само заеми за заплатите на държавната администрация и пенсиите..

    15:11 08.04.2026

  • 44 Е нали👇

    6 16 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Киев за два дня и всьо 🤣🤣🤣

    15:13 08.04.2026

  • 45 Дон Корлеоне

    7 6 Отговор

    До коментар #37 от "Пиночет":

    В събота за Великден има промоция 2в1 ,всичко е безплатно,но само за вярващи христиени ,първи е дядо поп !

    15:13 08.04.2026

  • 46 руската мечка

    8 19 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце

    Коментиран от #51

    15:13 08.04.2026

  • 47 ДаБо

    21 6 Отговор
    Да би мирно седялп не би чудо видяло - стара поговорка за зеления човек ако не я е чувал. Предизборно обеща мир (при положение, че официално нямаше война освен крим и престерлки в донбас) - заговори за ядрено оръжие, после заговори как ще си връща крим и в резултат изгуби ДНР, ЛНР и е на път да загуби и части от други региони - и всичко това се представя за успех ... хем да губиш народ, територия и сувернитет (защото ставаш васал на запда) - и това да му казваш успех. Нещо като нашето членство в ЕС - много е готино почивката да си оставяме спестените пари в техните икономика на екскурзии - а ако случайно не ходиш на такива: ежедевно да пазаруваш в техни вериги и с техни продукти и надценки.... живот ли бе "успешен" да го опишеш. И колкото повече пари им оставаме - толкова повече пропагандата ни завладява и ни обяснява колко е хубаво сега - защото парите от продуктите/рекламите и търговията - захранва машината на медийната реклама - респективно пропаганда.

    15:13 08.04.2026

  • 48 Тоя

    19 5 Отговор
    Винаги ше си остане клоун от мъпет шоу

    Коментиран от #52

    15:15 08.04.2026

  • 49 БОТЕВ

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Звучи чудесно. И кой е този някой, Макрон, мистър Бийн, хер Флик, Урсула или горката Кая? Това е въпросът, който няма отговор.

    15:16 08.04.2026

  • 50 Украйна велика сила!

    7 26 Отговор
    путин Фашиста направи от Украйна велика сила с опит срещу международния руски тероризъм!

    Коментиран от #102

    15:16 08.04.2026

  • 51 Хеми значи вазелин

    16 7 Отговор

    До коментар #46 от "руската мечка":

    Ти руската мечка не я мисли ,ами мажи обилно с ваzzze Лин ,дпрррата че съм наоколо .

    Коментиран от #60

    15:17 08.04.2026

  • 52 путин Жуже в бункер

    8 16 Отговор

    До коментар #48 от "Тоя":

    м,да великото Жуже путин ще остане в историята като братоубиец!

    15:18 08.04.2026

  • 53 Механик

    12 6 Отговор

    До коментар #36 от "Гресирана ватенка":

    Уудрий якоо козяка с фаража !

    15:18 08.04.2026

  • 54 Тръмп :

    16 4 Отговор
    ,,Последното нещо,от което се нуждаем в момента е помощта на Украйна!"

    ,,Украйна също така е изпратила над 200 специалисти в Близкия изток да помогнат... "

    15:19 08.04.2026

  • 55 Целта на войната

    10 18 Отговор

    До коментар #22 от "ПУТИН":

    е съвсем друга - поставяне на пропуска власт в Украйна и превръщането й в руска марионетка като Беларус. Ако Русия, виждайки че не може да постигне това и приеме трите области, които си контролираше от 12 год, това е равносилно на загуба за Русия и е крайно унизително за нея.

    Коментиран от #62

    15:19 08.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 руски сънища

    8 19 Отговор

    До коментар #27 от "Тити на Кака":

    Украйна си остава независима държава в бяла Европа. путин азиатско жуже!

    15:21 08.04.2026

  • 58 Петрола

    8 14 Отговор
    рязко падна!Маша пак кърпи чорапите на Вова и Серго!

    15:22 08.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Розовото пони Путин🦄

    7 17 Отговор

    До коментар #51 от "Хеми значи вазелин":

    Бункерът ми е зареден догоре с пампперси и ваззелин. Песков се е погрижил нищо да не липсва 🦄🏳️‍🌈

    Коментиран от #72, #93

    15:22 08.04.2026

  • 61 СтатиСтик

    15 8 Отговор
    Всички налични боеприпаси отидоха в Израел и срещу Иран,сега за Осрайна ще им един гоуем Б.У.Й !

    15:22 08.04.2026

  • 62 Атина Палада

    20 9 Отговор

    До коментар #55 от "Целта на войната":

    Логика на нездрав разум показваш:)))
    Руснаците не са г.лу.паци за да хранят поляците в Западна Украйна! Русия ясно каза,че си взима само областите с руски етнос .Не иска поляците! Поляците ги предоставя на нас ,ние да ги храним и връщане борчовете...

    Коментиран от #71, #77, #136

    15:23 08.04.2026

  • 63 не може да бъде

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "Боби":

    Ами нека да почакаме още малко да видим кой ще се осмели пръв !?Сега виждам много възторжени постове за украинските победи какви щети нанасят на руснаците по колко руснаци убиват седмично и т.н.!?Би трябвало руснаците вече да се предадат ...но аз считам че примирие вече не може да има както не може да има мирно споразумение базирано на предишни разговори и споразумения....териториални претенции за четирите области вече не са толкова важни ....вече има много по-сериозни неща към които ще се прибавят и исканията за още 2-или 3 а можи би и 4 области!?няма не искам няма недей -такова е вече положението!?

    15:24 08.04.2026

  • 64 Така или иначе

    9 17 Отговор

    До коментар #26 от "Гориил":

    мощното въоръжаване на Украйна е неизбежно. Дали ще е сега или след войната няма никакво значение.

    Коментиран от #73, #79

    15:24 08.04.2026

  • 65 Ицо

    11 8 Отговор
    Има ли недоръгани укроби

    Коментиран от #75

    15:24 08.04.2026

  • 66 Руското илиянци

    8 12 Отговор
    Иран приключи!

    15:25 08.04.2026

  • 67 Сатана Z

    17 8 Отговор
    Европейският райх е пред разпадане изпадайки в тежка енергийна и финансова криза за да продължава да подържа нациския режим на Зеленски,а войната струва пари,пари и пак пари според Наполеон
    С Укрия е свършено и ще бъде поделена от победителя Русия

    15:25 08.04.2026

  • 68 шекелка

    7 7 Отговор
    За кой да квичим, за Тръпанара или за mapcoла.

    15:25 08.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Гресирана ватенка

    7 9 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Гроздето е кисело 😁

    Коментиран от #95

    15:26 08.04.2026

  • 72 Пиночет

    10 7 Отговор

    До коментар #60 от "Розовото пони Путин🦄":

    Дон Корлеоне,знам че бункерът ти е зареден и задрустен с хасковски ...йна ,щот си местен каунь,ама ще пусна бай Карагьоз от кв.Орфей да те проходи и после се спускам на чисто на терен .И аз съм тарикатче ,ша знайш !

    15:26 08.04.2026

  • 73 Атина Палада

    15 9 Отговор

    До коментар #64 от "Така или иначе":

    Въоръжаването става с пари мило ми козяче:))))

    Коментиран от #80

    15:27 08.04.2026

  • 74 ЕСССР

    14 8 Отговор
    Зеленият Клоун ако искаше мир да беше подписал мир през 2022 г !! Искаха НАТО получиха вечна война !!!

    15:27 08.04.2026

  • 75 зелена миризлива тениска

    11 8 Отговор

    До коментар #65 от "Ицо":

    Винаги съм на линия ,но яко пахна щот съм умирррсан хазарин .

    15:27 08.04.2026

  • 76 8888

    11 8 Отговор
    Казах ви че последите дни Украйна много "побеждаваше" в новините, което означава че нещата там са много зле... ето го резултата.
    Иначе путин беше пред сваляне, русия пред фалит, петрола им изгорял от дронове... :D

    15:28 08.04.2026

  • 77 пРосия

    8 10 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    Страната на идиотите.

    Коментиран от #83

    15:29 08.04.2026

  • 78 Бай Дончо

    0 5 Отговор
    Кой сега е хегемона?

    15:29 08.04.2026

  • 79 Да бе да...?!

    12 9 Отговор

    До коментар #64 от "Така или иначе":

    Там е работата,че Украйна свикна безплатно да я тъпчат с всевъзможни оръжия!Взеха да го приемат едва ли не ,като задължение на Европа и САЩ...?!
    Но ,,мандрата" свърши...!
    Вече ще требе да плащат...!
    Сори Зели!

    15:30 08.04.2026

  • 80 Дон Корлеоне

    8 5 Отговор

    До коментар #73 от "Атина Палада":

    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #88, #90, #97

    15:30 08.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Украйна

    7 5 Отговор
    свали всички ирански дронове в Персийския залив!

    15:31 08.04.2026

  • 83 Пак аз

    7 12 Отговор

    До коментар #77 от "пРосия":

    След 26 годишно путинско управление 99% от руснацте са ненормалници.

    15:31 08.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 садасд

    6 7 Отговор
    Тоя зеления милиардер стана, обрече народа си на изтребление от страна на рашките и така. Само нз кой е по-богат, той ли, тиквата или прасето. То едно и също и двата народа са обречени.

    15:32 08.04.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Няма пари

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Дон Корлеоне":

    за хартия!

    15:32 08.04.2026

  • 89 Ошашавена Мисирка

    9 7 Отговор
    Зеленото бие, мачка, побеждава, бомбардира Русия и моли за мир!? Какво ни карате да пишем?

    15:33 08.04.2026

  • 90 Пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Дон Корлеоне":

    А ти що само кафяви печати удряш. 🤣🍌🤣 ?

    15:33 08.04.2026

  • 91 еееееееееее

    7 6 Отговор
    изяжте докрай това , което ви сипаха западняците , а вие изпълнявахте

    15:33 08.04.2026

  • 92 отговор

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Евроатлантик":

    Освен с обидни думи можеш ли да представиш аргументи? Бау-бау може всеки.

    15:34 08.04.2026

  • 93 Зеленото пони🦄

    10 7 Отговор

    До коментар #60 от "Розовото пони Путин🦄":

    В бункера винаги имам под ръка трима надарени афроамериканци, затова ми е тънко гласчето, като на жена.🌈🧑‍🤝‍🧑🇺🇦💩

    Коментиран от #98

    15:35 08.04.2026

  • 94 А ГДЕ

    9 7 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    15:36 08.04.2026

  • 95 Атина Палада

    7 8 Отговор

    До коментар #71 от "Гресирана ватенка":

    Не,не гроздето е с пари а ти не отчиташ факта,че сега сме в 21 век! Това не ти е преди векове....
    Кой ще те храни сега бре:)))) кой ще храни чужд народ ? ти се врътиш :)
    Остатъчна Украйна,разрушена и потънала в дългове ,без никакви природни богатства ( природните богатства на Украйна са в Донбас ,които Русия прибира) ще ни я окачат на врата на нас европейците ,да ги храним,възстановяваме и връщаме дълговете.. Имаме само един шанс ,а именно Полша да си ги прибере. .Впрочем още преди година Полша имаше предложение от САЩ - да си прибере полската Украйна и в замяна да върне дълговете на Украйна към САЩ,които САЩ определиха на 350 млрд.долара..

    15:36 08.04.2026

  • 96 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    6 11 Отговор
    Така е,на блатните муджахидини е казано,че на 100% стават за наторяване на украинските поля ако те не се пръждосат към блатото,снощи и при блатния пропагандист Совальов фантазьора със хлипане обяви че блатния парад за скрап на 9 май се отменя,можело да бъдат гърбени с новите украински ракети пред цял свят......😂😂😂😂😂

    Коментиран от #101, #115

    15:37 08.04.2026

  • 97 Атина Палада

    5 6 Отговор

    До коментар #80 от "Дон Корлеоне":

    Въоръжаването не става с долари а с ресурси..

    15:38 08.04.2026

  • 98 Розовото пони Путин🦄

    6 6 Отговор

    До коментар #93 от "Зеленото пони🦄":

    Песков ми е забранил да се занимавам с афромериканци 🦄🏳️‍🌈

    Коментиран от #107

    15:39 08.04.2026

  • 99 "Злобното Джуджи"

    6 7 Отговор
    Хи хи хи
    усръинското шоу свърши
    на 28 февруари таа година .......
    никой не ходи вече да го гледа, публиката псувайки се разотиде.......
    "главния актьор", брадясалата нашмъркана марионетка с мръсния зилен потник продължава по инерция да бръщолеви за велики перемоги зад кулисите, днеска зе дааааа
    пелтечи за някакво примирие, хората прекратиха офанзивата и през март 2022 ти предлагаха мир не примирие и то при много по изгодни условия от сега

    15:40 08.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Мимч

    5 6 Отговор
    Ами след ,като си готов сключвай сделката с Русия,докато не са се отказали.Приемай условията и даже ще бъдеш жив за напред..

    15:42 08.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ветеринарен врач

    5 2 Отговор
    Днес пак са избягали 20 супер болнави и неумни кални подлоги, и веднага са наплескали ненормални коментари в нета в прослава на блатния нужжжникъ!

    15:44 08.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Пиночет

    5 5 Отговор

    До коментар #98 от "Розовото пони Путин🦄":

    Дон Корлеоне ,сцепват ли ти комшиите от квартал Орфей в Хаскьой яко анна алла ?С Асенчо Василев май сте съседи и не само...🦄🍌 🦄 ?

    Коментиран от #120

    15:46 08.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Е па айде де...

    3 6 Отговор
    Путин от кога те чака... дигай белия байряк и да мирне света!

    Коментиран от #116

    15:49 08.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Механик

    6 6 Отговор
    За кво ви е примирие, бе? Нали пИчелите войната и Русия остана без войници?
    Примирие няма да ви дадат, че да се прегрупирате и превъоръжавате. Един път ви се вързаха руснаците. За повече не си и помисляйте!
    За мир се молете, за примирие не се надявайте.

    Коментиран от #152

    15:52 08.04.2026

  • 115 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 7 Отговор

    До коментар #96 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":

    Гърбят я м@й катти непълно летни роммми в маалата ,че тръгнала на вересия да работи ...хахаха .

    Коментиран от #158

    15:54 08.04.2026

  • 116 Много е късно вече за белия байряк

    8 4 Отговор

    До коментар #111 от "Е па айде де...":

    Русия фатално пропусна момента за белия байряк, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.

    Коментиран от #118

    15:54 08.04.2026

  • 117 Баце ЕООД

    4 8 Отговор
    Каква Европа сте вие ве? Вие сте руска територия

    Коментиран от #132, #150

    15:55 08.04.2026

  • 118 Кирил Петков

    3 7 Отговор

    До коментар #116 от "Много е късно вече за белия байряк":

    Ти кой беше бе пррррр дльоо с този уверен ,убедителен тон ,че нещо хич не моа се сетя ?

    Коментиран от #142

    15:56 08.04.2026

  • 119 Последният украинец

    4 7 Отговор
    Зеления rнom ce nacpa. 😁😁🇺🇦💩🏳️‍🌈

    15:58 08.04.2026

  • 120 Розовото пони Путин🦄

    8 2 Отговор

    До коментар #107 от "Пиночет":

    Песков изобщо не ме пуска извън бункера. Вече пета година съм като затворник тук. 🦄🏳️‍🌈

    Коментиран от #122

    15:59 08.04.2026

  • 121 npogynчен укроб

    3 6 Отговор
    А ние за кого ще викаме вече?

    15:59 08.04.2026

  • 122 Пиночет

    4 6 Отговор

    До коментар #120 от "Розовото пони Путин🦄":

    Бъркаш го с Асен Василев -хасковският лама Калушев 😂🍌😂 .

    16:01 08.04.2026

  • 123 Питащ

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Крим":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #125

    16:09 08.04.2026

  • 124 Само един изход

    4 6 Отговор
    Украйна разчленена и унищожена!

    Коментиран от #131, #148, #154

    16:10 08.04.2026

  • 125 оня с х.я

    3 5 Отговор

    До коментар #123 от "Питащ":

    Много питаш Гриша и все едно и също ,по 100 пъти като развален грамофон ,лесно е -уап пай гуя .

    Коментиран от #134

    16:12 08.04.2026

  • 126 Многоходовото

    7 3 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:22 08.04.2026

  • 127 Лука

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "провинциалист":

    Зеленсси е герой, защитава родината си. Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !

    16:22 08.04.2026

  • 128 Механик

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "404":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    16:24 08.04.2026

  • 129 Лука

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Зелен Свoло4ь":

    Не мислиш ! Чети за фашизма и тогава мисли!

    16:25 08.04.2026

  • 130 КОМЕНТАР

    3 7 Отговор
    ГУБЕЩ БЯЛО ЗНАМЕ

    16:27 08.04.2026

  • 131 Путин е като хитлер но е в зародиш

    8 4 Отговор

    До коментар #124 от "Само един изход":

    Рашистки неосъществими мечти .

    16:28 08.04.2026

  • 132 Лука

    6 4 Отговор

    До коментар #117 от "Баце ЕООД":

    В русия нямат интернет ,как пишеш тук ?

    16:33 08.04.2026

  • 133 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "ПУТИН":

    Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?

    16:35 08.04.2026

  • 134 Реално е така. Русия нищо не успя да

    6 3 Отговор

    До коментар #125 от "оня с х.я":

    да направи за тези 5 години, освен да фалира. Както и да погледнем на ситуацията в тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    16:37 08.04.2026

  • 135 1102

    4 3 Отговор
    Още година война и ЕС фалира! Путин не бърза! За късмет и Тръмп му помага! ЕС плаща всички разходи по войната плюс скъпи въглеводороди! Икономиката на съюза скърца! Няма връщане!

    16:40 08.04.2026

  • 136 В много голяма заблуда си

    5 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    "Лавров: Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия. "

    16:44 08.04.2026

  • 137 Я па тоя!

    3 4 Отговор
    Какво примирие, какви пет гривни... На руснаците им писна такива като тебе да ги пързалят! Те ти казаха какви са им условията и на тебе отдавна трябва да ти е ясно, че само с едно примирие няма да ти се размине... Капитулация, приемаш всички останали условия и твоята работа може и да стане, но тогава ще трябва да обясняваш на своите как съсипа държава си, като резултатите от подобни обяснения обикновено са за пред наказателния взвод или до живот специализация на дърводобив в безкрайните гори на Сибир...

    Коментиран от #143, #149

    16:48 08.04.2026

  • 138 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Криминалните филми са те оставили непораснал. Но вероятно има и друга причина.

    16:48 08.04.2026

  • 139 1102

    3 5 Отговор
    Жизнения стандарт в ЕС се срина!
    Редно е и нас да стане!
    Писачите от безплатния дюнер и минерална вода ще минат на блажна амбалажна хартия наречени баничка и лимонада от оплакнатите съдове в лимонаджийницита!

    Коментиран от #144

    16:48 08.04.2026

  • 140 Сельо красний

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Зелен Свoло4ь":

    На кого му пука точно ти какво мислиш?!?

    16:50 08.04.2026

  • 141 1102

    4 3 Отговор
    Агнешко, ечанца, козунаци, салатки, хубаво винце, хубава ракийка и разни великденски неща ще можете ли да си позволите на воля?
    Е като не можете разтушвайте тук мъката като плюете по други държави!

    16:53 08.04.2026

  • 142 Мамин пръцльо

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Кирил Петков":

    не могъл да се сети,но използва име за да обиди и засегне За да се сетиш,трябва да имаш горе нещо,иначе не става!

    16:55 08.04.2026

  • 143 Късно е вече за капитулация

    4 4 Отговор

    До коментар #137 от "Я па тоя!":

    Русия фатално пропусна момента. Капитулацията беше възможна февруари 2022, сега е невъзможно.

    16:55 08.04.2026

  • 144 Келешеру

    5 5 Отговор

    До коментар #139 от "1102":

    А В Русия
    Кажи какъв е Стандартът
    Чатрак ?

    Русорабите все гледат Европа
    Вместо да си гледат Руската Кочина.

    16:56 08.04.2026

  • 145 защо

    2 4 Отговор
    Мир бе .лупчо! МИР!!!
    Само три букви са.

    16:57 08.04.2026

  • 146 хаха🤣

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Зелен Свoло4ь":

    остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    16:57 08.04.2026

  • 147 Евреина КАБЗОН

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    Много добре върви .

    Концертът се пръска по шевовете.

    16:59 08.04.2026

  • 148 Може.може

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Само един изход":

    става,АМА НА КУКОВ ДЕН!!

    17:01 08.04.2026

  • 149 Дърт прудльооо

    2 3 Отговор

    До коментар #137 от "Я па тоя!":

    КАПИТУЛАЦИЯ ВИНАГИ СЕ ОБЯВЯВА ОТ НАПАДАЩИЯ,ЩОМ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ СИ,ДА ВДИГА БЕЛИЯ БАЙРАК!ИНАЧЕ ГОНЕНЕ ДО ДУПКА!!

    17:04 08.04.2026

  • 150 А бре смотаняк

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Баце ЕООД":

    що не се разкараш бре? Като не можеш да коментираш,поне глупости не драскай!!

    Коментиран от #151

    17:06 08.04.2026

  • 151 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "А бре смотаняк":

    Този е от гилдията на механика.Тук е за друго.

    17:09 08.04.2026

  • 152 Сульо красний русогейски

    4 3 Отговор

    До коментар #114 от "Механик":

    Примирието е нужно за Русия,не за нас!! Пета година само загуби и резил!!

    17:12 08.04.2026

  • 153 Мъдрецът

    6 3 Отговор
    Укpите сега са в дълга серия, и перспективата е обещаваща! Така, че това предложение е много по добро от следващото след месец примерно! Веке нема такова нещо "магучая"! И укpите вече не я приемат насериозно!

    17:15 08.04.2026

  • 154 ганю

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "Само един изход":

    има и втори начин
    разделя се на източна и западна украйна
    като не могат се разбра със граница визи и всичко по реда си
    и ще видим кой по напред ще иде
    като демокрация работа просперитет.
    руснаците в едната част украинците във другата.
    така няма да се карат,бият и да мрат за нищо
    ясно че са кибритлии

    Коментиран от #156

    17:22 08.04.2026

  • 155 Тиква

    2 2 Отговор
    Никакво примирие със окрабандерите.слава ма Русия.

    17:23 08.04.2026

  • 156 ...

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "ганю":

    Русия няма да се съгласи на такова нещо, защото това означава загуба за нея.

    17:33 08.04.2026

  • 157 Тома

    2 1 Отговор
    Е как сте готови бе зеле като вчера сте ударили училище и има убити деца

    18:03 08.04.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Ццц

    0 0 Отговор
    Дрогиран, руснаците вече се опариха с вашите циркаджийски номера с Минските договори. За това сега първо байрячето, после останалото. Какво стана с експертите в Иран? Успяха ли да върнат нещо от тях или и те "безследно изчезнали"

    20:49 08.04.2026

  • 160 Шопо

    1 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    22:19 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания