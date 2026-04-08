Зеленски заяви, че Украйна е готова за примирие с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, като добави, че Киев е готов да „отвърне със същото“, ако Москва прекрати ударите, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Украйна винаги е призовавала за примирие във войната, която Русия води тук, в Европа, срещу нашата държава и нашия народ, и ние подкрепяме примирието в Близкия изток и Персийския залив, което проправя път за дипломатически усилия“, написа той в „Екс“. „За всички е очевидно, че примирието може да създаде подходящи предпоставки за споразумения“, добави той.
Украйна по-рано похвали „решителността“ на САЩ при атаките срещу Иран. Ислямската република е близък съюзник на Русия и е доставила хиляди дронове, използвани за въздушните атаки срещу Украйна, отбелязва Ройтерс.
Киев многократно призова Москва да се съгласи на пълно прекратяване на огъня от началото на четиригодишната война, за да могат двете страни да започнат преговори за мирно споразумение.
От своя страна Русия заявява, че иска първо да бъдат договорени всеобхватни условия за мир, преди да прекрати бойните действия.
Украйна също така е изпратила над 200 специалисти в Близкия изток да помогнат за противодействие на иранските атаки с дронове там. Украински екипи от военни експерти ще продължат да работят в региона, за да подпомогнат по-нататъшното развитие на способностите за гарантиране на сигурност, заяви Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами
Коментиран от #6, #44
14:55 08.04.2026
3 Украйна и Зеленски
Коментиран от #18
14:55 08.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Крим
До коментар #2 от "Ами":ЛНР, ДНР се върнаха при матушката си :))
Коментиран от #12, #123
14:56 08.04.2026
7 провинциалист
Коментиран от #127
14:56 08.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 провинциалист
До коментар #5 от "Евроатлантик":Това, дето си го писал, е за Нетаняху.
14:57 08.04.2026
11 Миролюбец
14:58 08.04.2026
12 ЪХЪ
До коментар #6 от "Крим":И затова всеки ден са бомбени от ВСУ.Понвже се върнаха в Кочистан.
Коментиран от #17
14:59 08.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Овчарник
Коментиран от #21
15:00 08.04.2026
15 Дон Корлеоне
Коментиран от #37
15:00 08.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 404
До коментар #12 от "ЪХЪ":ВСУ все удря и все ударена ходи
Коментиран от #128
15:01 08.04.2026
18 Факти
До коментар #3 от "Украйна и Зеленски":Батковците Тръмп и Путин , ще решат проблема на масата на преговорите! Зеленясълия плъх, най вероятно, ще бъде ликвидиран от ми6 за да не се разприказва .
Коментиран от #138
15:01 08.04.2026
19 Зеленски
Украйна не е субект на собствената си съдба.
Коментиран от #24
15:01 08.04.2026
20 Людвиг
15:02 08.04.2026
21 10 милиарда долара
До коментар #14 от "Овчарник":Толкова официално получи България от продадените досега оръжия за Украйна.
Жик так
Коментиран от #31
15:02 08.04.2026
22 ПУТИН
Коментиран от #55, #133
15:02 08.04.2026
23 така така
15:02 08.04.2026
24 А как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #19 от "Зеленски":Върви ли?
Коментиран от #147
15:03 08.04.2026
25 Швейк
До коментар #5 от "Евроатлантик":Не трябва така да обиждаш малкия голям човек
15:03 08.04.2026
26 Гориил
Коментиран от #64
15:03 08.04.2026
27 Тити на Кака
Който иска примирие за поемане на въздух, нека иска. Тези номера минаваха през 2022. Сега сме 2026. Не минават.
Коментиран от #57
15:04 08.04.2026
28 Тодор Тагарев
Не разбирам защо никой не ми се е обадил досега.
15:04 08.04.2026
29 Съдията
15:04 08.04.2026
30 Спец
15:05 08.04.2026
31 Атина Палада
До коментар #21 от "10 милиарда долара":България ще получи пари от Украйна,когато Русия изплати репарации на Украйна..Сиреч,никога:)))
Коментиран от #40
15:05 08.04.2026
32 Дзак
15:05 08.04.2026
33 Стармър , макарона , шперца .....
15:05 08.04.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Руски Z блогър
Коментиран от #38, #56
15:06 08.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Пиночет
До коментар #15 от "Дон Корлеоне":Пускаш ли още за 2.50 €врака ,да оллабя жилата ,че съм напррра щял ?
Коментиран от #45
15:08 08.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гресиран козяк
До коментар #36 от "Гресирана ватенка":Мааш ли се още якоо у прррр деллоо ,знам че е пристрастяващо ?
15:09 08.04.2026
40 Ами
До коментар #31 от "Атина Палада":Вече ги е получила. Пак не си подготвена бабо Атино😜
Коментиран от #43
15:10 08.04.2026
41 Не примирие
15:11 08.04.2026
42 Ицо
15:11 08.04.2026
43 Атина Палада
До коментар #40 от "Ами":Нищо не е получила..Затова се теглят само заеми за заплатите на държавната администрация и пенсиите..
15:11 08.04.2026
44 Е нали👇
До коментар #2 от "Ами":Киев за два дня и всьо 🤣🤣🤣
15:13 08.04.2026
45 Дон Корлеоне
До коментар #37 от "Пиночет":В събота за Великден има промоция 2в1 ,всичко е безплатно,но само за вярващи христиени ,първи е дядо поп !
15:13 08.04.2026
46 руската мечка
Коментиран от #51
15:13 08.04.2026
47 ДаБо
15:13 08.04.2026
48 Тоя
Коментиран от #52
15:15 08.04.2026
49 БОТЕВ
До коментар #1 от "Боби":Звучи чудесно. И кой е този някой, Макрон, мистър Бийн, хер Флик, Урсула или горката Кая? Това е въпросът, който няма отговор.
15:16 08.04.2026
50 Украйна велика сила!
Коментиран от #102
15:16 08.04.2026
51 Хеми значи вазелин
До коментар #46 от "руската мечка":Ти руската мечка не я мисли ,ами мажи обилно с ваzzze Лин ,дпрррата че съм наоколо .
Коментиран от #60
15:17 08.04.2026
52 путин Жуже в бункер
До коментар #48 от "Тоя":м,да великото Жуже путин ще остане в историята като братоубиец!
15:18 08.04.2026
53 Механик
До коментар #36 от "Гресирана ватенка":Уудрий якоо козяка с фаража !
15:18 08.04.2026
54 Тръмп :
,,Украйна също така е изпратила над 200 специалисти в Близкия изток да помогнат... "
15:19 08.04.2026
55 Целта на войната
До коментар #22 от "ПУТИН":е съвсем друга - поставяне на пропуска власт в Украйна и превръщането й в руска марионетка като Беларус. Ако Русия, виждайки че не може да постигне това и приеме трите области, които си контролираше от 12 год, това е равносилно на загуба за Русия и е крайно унизително за нея.
Коментиран от #62
15:19 08.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 руски сънища
До коментар #27 от "Тити на Кака":Украйна си остава независима държава в бяла Европа. путин азиатско жуже!
15:21 08.04.2026
58 Петрола
15:22 08.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Розовото пони Путин🦄
До коментар #51 от "Хеми значи вазелин":Бункерът ми е зареден догоре с пампперси и ваззелин. Песков се е погрижил нищо да не липсва 🦄🏳️🌈
Коментиран от #72, #93
15:22 08.04.2026
61 СтатиСтик
15:22 08.04.2026
62 Атина Палада
До коментар #55 от "Целта на войната":Логика на нездрав разум показваш:)))
Руснаците не са г.лу.паци за да хранят поляците в Западна Украйна! Русия ясно каза,че си взима само областите с руски етнос .Не иска поляците! Поляците ги предоставя на нас ,ние да ги храним и връщане борчовете...
Коментиран от #71, #77, #136
15:23 08.04.2026
63 не може да бъде
До коментар #1 от "Боби":Ами нека да почакаме още малко да видим кой ще се осмели пръв !?Сега виждам много възторжени постове за украинските победи какви щети нанасят на руснаците по колко руснаци убиват седмично и т.н.!?Би трябвало руснаците вече да се предадат ...но аз считам че примирие вече не може да има както не може да има мирно споразумение базирано на предишни разговори и споразумения....териториални претенции за четирите области вече не са толкова важни ....вече има много по-сериозни неща към които ще се прибавят и исканията за още 2-или 3 а можи би и 4 области!?няма не искам няма недей -такова е вече положението!?
15:24 08.04.2026
64 Така или иначе
До коментар #26 от "Гориил":мощното въоръжаване на Украйна е неизбежно. Дали ще е сега или след войната няма никакво значение.
Коментиран от #73, #79
15:24 08.04.2026
65 Ицо
Коментиран от #75
15:24 08.04.2026
66 Руското илиянци
15:25 08.04.2026
67 Сатана Z
С Укрия е свършено и ще бъде поделена от победителя Русия
15:25 08.04.2026
68 шекелка
15:25 08.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Гресирана ватенка
До коментар #62 от "Атина Палада":Гроздето е кисело 😁
Коментиран от #95
15:26 08.04.2026
72 Пиночет
До коментар #60 от "Розовото пони Путин🦄":Дон Корлеоне,знам че бункерът ти е зареден и задрустен с хасковски ...йна ,щот си местен каунь,ама ще пусна бай Карагьоз от кв.Орфей да те проходи и после се спускам на чисто на терен .И аз съм тарикатче ,ша знайш !
15:26 08.04.2026
73 Атина Палада
До коментар #64 от "Така или иначе":Въоръжаването става с пари мило ми козяче:))))
Коментиран от #80
15:27 08.04.2026
74 ЕСССР
15:27 08.04.2026
75 зелена миризлива тениска
До коментар #65 от "Ицо":Винаги съм на линия ,но яко пахна щот съм умирррсан хазарин .
15:27 08.04.2026
76 8888
Иначе путин беше пред сваляне, русия пред фалит, петрола им изгорял от дронове... :D
15:28 08.04.2026
77 пРосия
До коментар #62 от "Атина Палада":Страната на идиотите.
Коментиран от #83
15:29 08.04.2026
78 Бай Дончо
15:29 08.04.2026
79 Да бе да...?!
До коментар #64 от "Така или иначе":Там е работата,че Украйна свикна безплатно да я тъпчат с всевъзможни оръжия!Взеха да го приемат едва ли не ,като задължение на Европа и САЩ...?!
Но ,,мандрата" свърши...!
Вече ще требе да плащат...!
Сори Зели!
15:30 08.04.2026
80 Дон Корлеоне
До коментар #73 от "Атина Палада":Хаяско що не печата долари?
Коментиран от #88, #90, #97
15:30 08.04.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Украйна
15:31 08.04.2026
83 Пак аз
До коментар #77 от "пРосия":След 26 годишно путинско управление 99% от руснацте са ненормалници.
15:31 08.04.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 садасд
15:32 08.04.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Няма пари
До коментар #80 от "Дон Корлеоне":за хартия!
15:32 08.04.2026
89 Ошашавена Мисирка
15:33 08.04.2026
90 Пиночет
До коментар #80 от "Дон Корлеоне":А ти що само кафяви печати удряш. 🤣🍌🤣 ?
15:33 08.04.2026
91 еееееееееее
15:33 08.04.2026
92 отговор
До коментар #5 от "Евроатлантик":Освен с обидни думи можеш ли да представиш аргументи? Бау-бау може всеки.
15:34 08.04.2026
93 Зеленото пони🦄
До коментар #60 от "Розовото пони Путин🦄":В бункера винаги имам под ръка трима надарени афроамериканци, затова ми е тънко гласчето, като на жена.🌈🧑🤝🧑🇺🇦💩
Коментиран от #98
15:35 08.04.2026
94 А ГДЕ
15:36 08.04.2026
95 Атина Палада
До коментар #71 от "Гресирана ватенка":Не,не гроздето е с пари а ти не отчиташ факта,че сега сме в 21 век! Това не ти е преди векове....
Кой ще те храни сега бре:)))) кой ще храни чужд народ ? ти се врътиш :)
Остатъчна Украйна,разрушена и потънала в дългове ,без никакви природни богатства ( природните богатства на Украйна са в Донбас ,които Русия прибира) ще ни я окачат на врата на нас европейците ,да ги храним,възстановяваме и връщаме дълговете.. Имаме само един шанс ,а именно Полша да си ги прибере. .Впрочем още преди година Полша имаше предложение от САЩ - да си прибере полската Украйна и в замяна да върне дълговете на Украйна към САЩ,които САЩ определиха на 350 млрд.долара..
15:36 08.04.2026
96 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
Коментиран от #101, #115
15:37 08.04.2026
97 Атина Палада
До коментар #80 от "Дон Корлеоне":Въоръжаването не става с долари а с ресурси..
15:38 08.04.2026
98 Розовото пони Путин🦄
До коментар #93 от "Зеленото пони🦄":Песков ми е забранил да се занимавам с афромериканци 🦄🏳️🌈
Коментиран от #107
15:39 08.04.2026
99 "Злобното Джуджи"
усръинското шоу свърши
на 28 февруари таа година .......
никой не ходи вече да го гледа, публиката псувайки се разотиде.......
"главния актьор", брадясалата нашмъркана марионетка с мръсния зилен потник продължава по инерция да бръщолеви за велики перемоги зад кулисите, днеска зе дааааа
пелтечи за някакво примирие, хората прекратиха офанзивата и през март 2022 ти предлагаха мир не примирие и то при много по изгодни условия от сега
15:40 08.04.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Мимч
15:42 08.04.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Ветеринарен врач
15:44 08.04.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Пиночет
До коментар #98 от "Розовото пони Путин🦄":Дон Корлеоне ,сцепват ли ти комшиите от квартал Орфей в Хаскьой яко анна алла ?С Асенчо Василев май сте съседи и не само...🦄🍌 🦄 ?
Коментиран от #120
15:46 08.04.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Е па айде де...
Коментиран от #116
15:49 08.04.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Механик
Примирие няма да ви дадат, че да се прегрупирате и превъоръжавате. Един път ви се вързаха руснаците. За повече не си и помисляйте!
За мир се молете, за примирие не се надявайте.
Коментиран от #152
15:52 08.04.2026
115 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #96 от "МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК":Гърбят я м@й катти непълно летни роммми в маалата ,че тръгнала на вересия да работи ...хахаха .
Коментиран от #158
15:54 08.04.2026
116 Много е късно вече за белия байряк
До коментар #111 от "Е па айде де...":Русия фатално пропусна момента за белия байряк, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия.
Коментиран от #118
15:54 08.04.2026
117 Баце ЕООД
Коментиран от #132, #150
15:55 08.04.2026
118 Кирил Петков
До коментар #116 от "Много е късно вече за белия байряк":Ти кой беше бе пррррр дльоо с този уверен ,убедителен тон ,че нещо хич не моа се сетя ?
Коментиран от #142
15:56 08.04.2026
119 Последният украинец
15:58 08.04.2026
120 Розовото пони Путин🦄
До коментар #107 от "Пиночет":Песков изобщо не ме пуска извън бункера. Вече пета година съм като затворник тук. 🦄🏳️🌈
Коментиран от #122
15:59 08.04.2026
121 npogynчен укроб
15:59 08.04.2026
122 Пиночет
До коментар #120 от "Розовото пони Путин🦄":Бъркаш го с Асен Василев -хасковският лама Калушев 😂🍌😂 .
16:01 08.04.2026
123 Питащ
До коментар #6 от "Крим":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #125
16:09 08.04.2026
124 Само един изход
Коментиран от #131, #148, #154
16:10 08.04.2026
125 оня с х.я
До коментар #123 от "Питащ":Много питаш Гриша и все едно и също ,по 100 пъти като развален грамофон ,лесно е -уап пай гуя .
Коментиран от #134
16:12 08.04.2026
126 Многоходовото
16:22 08.04.2026
127 Лука
До коментар #7 от "провинциалист":Зеленсси е герой, защитава родината си. Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола !
16:22 08.04.2026
128 Механик
До коментар #17 от "404":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
16:24 08.04.2026
129 Лука
До коментар #13 от "Зелен Свoло4ь":Не мислиш ! Чети за фашизма и тогава мисли!
16:25 08.04.2026
130 КОМЕНТАР
16:27 08.04.2026
131 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #124 от "Само един изход":Рашистки неосъществими мечти .
16:28 08.04.2026
132 Лука
До коментар #117 от "Баце ЕООД":В русия нямат интернет ,как пишеш тук ?
16:33 08.04.2026
133 Лука
До коментар #22 от "ПУТИН":Какво пиеш ,щото действа умопомрачително ?
16:35 08.04.2026
134 Реално е така. Русия нищо не успя да
До коментар #125 от "оня с х.я":да направи за тези 5 години, освен да фалира. Както и да погледнем на ситуацията в тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
16:37 08.04.2026
135 1102
16:40 08.04.2026
136 В много голяма заблуда си
До коментар #62 от "Атина Палада":"Лавров: Целта на СВО е сваляне на престъпния Киевски режим и да не се допуска власт в Украйна, която да си сътрудничи със Запада." Това е заплаха за съществуването на Русия. "
16:44 08.04.2026
137 Я па тоя!
Коментиран от #143, #149
16:48 08.04.2026
138 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #18 от "Факти":Криминалните филми са те оставили непораснал. Но вероятно има и друга причина.
16:48 08.04.2026
139 1102
Редно е и нас да стане!
Писачите от безплатния дюнер и минерална вода ще минат на блажна амбалажна хартия наречени баничка и лимонада от оплакнатите съдове в лимонаджийницита!
Коментиран от #144
16:48 08.04.2026
140 Сельо красний
До коментар #13 от "Зелен Свoло4ь":На кого му пука точно ти какво мислиш?!?
16:50 08.04.2026
141 1102
Е като не можете разтушвайте тук мъката като плюете по други държави!
16:53 08.04.2026
142 Мамин пръцльо
До коментар #118 от "Кирил Петков":не могъл да се сети,но използва име за да обиди и засегне За да се сетиш,трябва да имаш горе нещо,иначе не става!
16:55 08.04.2026
143 Късно е вече за капитулация
До коментар #137 от "Я па тоя!":Русия фатално пропусна момента. Капитулацията беше възможна февруари 2022, сега е невъзможно.
16:55 08.04.2026
144 Келешеру
До коментар #139 от "1102":А В Русия
Кажи какъв е Стандартът
Чатрак ?
Русорабите все гледат Европа
Вместо да си гледат Руската Кочина.
16:56 08.04.2026
145 защо
Само три букви са.
16:57 08.04.2026
146 хаха🤣
До коментар #13 от "Зелен Свoло4ь":остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол, фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣
16:57 08.04.2026
147 Евреина КАБЗОН
До коментар #24 от "А как е бизнесът на Кобзон?":Много добре върви .
Концертът се пръска по шевовете.
16:59 08.04.2026
148 Може.може
До коментар #124 от "Само един изход":става,АМА НА КУКОВ ДЕН!!
17:01 08.04.2026
149 Дърт прудльооо
До коментар #137 от "Я па тоя!":КАПИТУЛАЦИЯ ВИНАГИ СЕ ОБЯВЯВА ОТ НАПАДАЩИЯ,ЩОМ НЕ МОЖЕ ДА ИЗПЪЛНИ ЦЕЛИТЕ СИ,ДА ВДИГА БЕЛИЯ БАЙРАК!ИНАЧЕ ГОНЕНЕ ДО ДУПКА!!
17:04 08.04.2026
150 А бре смотаняк
До коментар #117 от "Баце ЕООД":що не се разкараш бре? Като не можеш да коментираш,поне глупости не драскай!!
Коментиран от #151
17:06 08.04.2026
151 А бе
До коментар #150 от "А бре смотаняк":Този е от гилдията на механика.Тук е за друго.
17:09 08.04.2026
152 Сульо красний русогейски
До коментар #114 от "Механик":Примирието е нужно за Русия,не за нас!! Пета година само загуби и резил!!
17:12 08.04.2026
153 Мъдрецът
17:15 08.04.2026
154 ганю
До коментар #124 от "Само един изход":има и втори начин
разделя се на източна и западна украйна
като не могат се разбра със граница визи и всичко по реда си
и ще видим кой по напред ще иде
като демокрация работа просперитет.
руснаците в едната част украинците във другата.
така няма да се карат,бият и да мрат за нищо
ясно че са кибритлии
Коментиран от #156
17:22 08.04.2026
155 Тиква
17:23 08.04.2026
156 ...
До коментар #154 от "ганю":Русия няма да се съгласи на такова нещо, защото това означава загуба за нея.
17:33 08.04.2026
157 Тома
18:03 08.04.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Ццц
20:49 08.04.2026
160 Шопо
22:19 08.04.2026