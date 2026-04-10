Си Дзинпин: Бъдещето на Тайван трябва да e в ръцете на самите китайци

Генералният секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (КПК), президентът на Китайската народна република Си Дзинпин се срещна с председателя на тайванската партия Гоминдан Джън Лиуен. Това са първите преговори между лидерите на двете партии за последните 10 години.

"Ние сме готови, на обща политическа основа на ангажимент към консенсуса от 1992 г. и противопоставяне на тайванската независимост, заедно с всички партии, групи и представители на различни кръгове на острова, включително Гоминдана, да засилим обмена и диалога. Възнамеряваме да държим твърдо бъдещето на отношенията между двете страни на пролива в ръцете на самите китайци", предава Китайската централна телевизия думите на Си Дзинпин.

Китайският лидер отбеляза, че никакви промени в международната обстановка не могат да спрат историческата тенденция към национално обединение. По време на преговорите той изложи четири тези за развитието на двустранните отношения. Президентът на Китайската народна република призова за укрепване на националната идентичност, като отбеляза, че различията в социалните системи не трябва да служат като претекст за разделение. Той също така подчерта необходимостта от твърда опозиция на сепаратистите, като нарече привържениците на независимостта на острова главните виновници за подкопаването на мира в Тайванския пролив.

Освен това китайският лидер очерта разширяването на обмена и икономическата интеграция, за да подобри благосъстоянието на своите сънародници. В заключение Си Дзинпин подчерта значението на единството за възраждането на нацията, като добави, че бъдещето на Тайван е неразривно свързано със силата на цялата държава.

На свой ред Джън Лиуен заяви, че народите от двете страни на пролива принадлежат към една и съща китайска нация. Тя потвърди ангажимента на партията Гоминдан към консенсуса от 1992 г. и категоричното ѝ противопоставяне на независимостта на острова. По думите ѝ партията възнамерява да развива сътрудничеството във всички области в името на мирното бъдеще. Срещата се проведе с участието на Уан Хунин и Цай Чи, членове на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на КПК.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминданг, водени от Чан Кайши (1887-1975), избягаха там след поражението в Гражданската война в Китай. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на КНР.