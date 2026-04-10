Си Дзинпин: Бъдещето на Тайван трябва да e в ръцете на самите китайци

Генералният секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (КПК), президентът на Китайската народна република Си Дзинпин се срещна с председателя на тайванската партия Гоминдан Джън Лиуен. Това са първите преговори между лидерите на двете партии за последните 10 години.
"Ние сме готови, на обща политическа основа на ангажимент към консенсуса от 1992 г. и противопоставяне на тайванската независимост, заедно с всички партии, групи и представители на различни кръгове на острова, включително Гоминдана, да засилим обмена и диалога. Възнамеряваме да държим твърдо бъдещето на отношенията между двете страни на пролива в ръцете на самите китайци", предава Китайската централна телевизия думите на Си Дзинпин.
Китайският лидер отбеляза, че никакви промени в международната обстановка не могат да спрат историческата тенденция към национално обединение. По време на преговорите той изложи четири тези за развитието на двустранните отношения. Президентът на Китайската народна република призова за укрепване на националната идентичност, като отбеляза, че различията в социалните системи не трябва да служат като претекст за разделение. Той също така подчерта необходимостта от твърда опозиция на сепаратистите, като нарече привържениците на независимостта на острова главните виновници за подкопаването на мира в Тайванския пролив.
Освен това китайският лидер очерта разширяването на обмена и икономическата интеграция, за да подобри благосъстоянието на своите сънародници. В заключение Си Дзинпин подчерта значението на единството за възраждането на нацията, като добави, че бъдещето на Тайван е неразривно свързано със силата на цялата държава.
На свой ред Джън Лиуен заяви, че народите от двете страни на пролива принадлежат към една и съща китайска нация. Тя потвърди ангажимента на партията Гоминдан към консенсуса от 1992 г. и категоричното ѝ противопоставяне на независимостта на острова. По думите ѝ партията възнамерява да развива сътрудничеството във всички области в името на мирното бъдеще. Срещата се проведе с участието на Уан Хунин и Цай Чи, членове на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на КПК.
Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминданг, водени от Чан Кайши (1887-1975), избягаха там след поражението в Гражданската война в Китай. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на КНР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хахх
Коментиран от #3
09:56 10.04.2026
2 Жорко
10:00 10.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 иван костов
Коментиран от #6, #9, #23, #28
10:06 10.04.2026
6 Китай
До коментар #5 от "иван костов":И комунизъм. Боже колко промити мозъци има на тая земя.
Коментиран от #8
10:10 10.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъхъ
До коментар #6 от "Китай":Правилният комунизъм, китайските другари налучкаха формулата!
10:14 10.04.2026
9 сфдсфсгдсфг
До коментар #5 от "иван костов":Комунизма е една голяма секта , която унищожава духа на свободния човек , като той губи своята индивидуалност . И само една малка група от хора живеят добре за сметка на тези под тях .
Коментиран от #21
10:15 10.04.2026
10 Чин
Коментиран от #22, #25
10:16 10.04.2026
11 Госあ
Коментиран от #16
10:19 10.04.2026
12 Бъдещето на Китай
10:19 10.04.2026
13 АВЕ КВИ СА ТЕЗИ
10:20 10.04.2026
14 !!!?
10:20 10.04.2026
15 Тайванците не щат
10:20 10.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Госあ
10:21 10.04.2026
18 Баце ЕООД
10:21 10.04.2026
19 Седми американски флот:
10:22 10.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Абе
До коментар #9 от "сфдсфсгдсфг":Либералната-демокрация си описал..
10:23 10.04.2026
22 Ахаха
До коментар #10 от "Чин":Те са китайци.. Дори не го отричат
10:23 10.04.2026
23 !!!?
До коментар #5 от "иван костов":То всяка диктатура можеш да я наречеш "комунистическо движение"...Хитлер бил комунист, според Алис Вайдел от Алтернатива за Германия...!
Коментиран от #26
10:24 10.04.2026
24 Баце ЕООД
10:25 10.04.2026
25 Ох, милият!🤣
До коментар #10 от "Чин":Ами то няма тайванци бе пейзан! В Тайван живеят китайци.😂😂😂
10:26 10.04.2026
26 Ахаха
До коментар #23 от "!!!?":В интерес на истината, социалистическа му е била партията на Хитлер..
Коментиран от #33
10:27 10.04.2026
27 Търновец
Коментиран от #29
10:27 10.04.2026
28 Мноу
До коментар #5 от "иван костов":Е яко в Китай.. Ако им разбирах йероглифите и понасях храната малко по добре, бих се преместил. Големи пичове са, пият и се смеят като нас, останал съм с мн приятни спомени
10:29 10.04.2026
29 Госあ
До коментар #27 от "Търновец":Японската история е писана на китайски. Там където липсва китайски източник, не се взема насериозно. Нали знаеш ? М ?
Коментиран от #31
10:32 10.04.2026
30 Безпристрастен
10:41 10.04.2026
31 Търновец
До коментар #29 от "Госあ":Манчжурия е много по стара и богата културно и икономически от Китай но Китайците подкупиха Монголския вожд Тимюжин който завладя части от Манчжурия и Тибет и ги присъедини към поднебесната. Манчжурия е много богата на злато нефт въглища но Япония счита тази държава за историческа родина защото оттам преди 50000 години да тръгнали 75% от днешните Японци а САЩ въоръжиха комунистите и през 1931 и през 1937 за да осигурят достъп до Манчжурия като за целта елиминират Япония. Нефтените банкери от САЩ се интересуваха от страната Манчжурия.
Коментиран от #32
10:47 10.04.2026
32 Госあ
До коментар #31 от "Търновец":в продължение на близо 18 от последните 20 века Китай е бил най-голямата или втората по големина икономика в света.
Коментиран от #35
11:06 10.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
Все повече китайци от острова разбират тази разумна позиция. Гоминтанг вече контролира мнозинството в народното им събрание.
11:21 10.04.2026
35 Търновец
До коментар #32 от "Госあ":Понастоящем в Япония живеят поне един милион Китайци и вземат Японски паспорти, има и много Руси. А коренното Китайско население на Хонг Конг иска възвръщане на областта към Британия
11:52 10.04.2026
36 Обединението
12:04 10.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 гост
14:17 10.04.2026