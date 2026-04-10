Си Дзинпин: Бъдещето на Тайван трябва да e в ръцете на самите китайци

10 Април, 2026 09:55 1 703 38

Никакви промени в международната обстановка няма да могат да спрат историческата тенденция към национално обединение

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (КПК), президентът на Китайската народна република Си Дзинпин се срещна с председателя на тайванската партия Гоминдан Джън Лиуен. Това са първите преговори между лидерите на двете партии за последните 10 години.

"Ние сме готови, на обща политическа основа на ангажимент към консенсуса от 1992 г. и противопоставяне на тайванската независимост, заедно с всички партии, групи и представители на различни кръгове на острова, включително Гоминдана, да засилим обмена и диалога. Възнамеряваме да държим твърдо бъдещето на отношенията между двете страни на пролива в ръцете на самите китайци", предава Китайската централна телевизия думите на Си Дзинпин.

Китайският лидер отбеляза, че никакви промени в международната обстановка не могат да спрат историческата тенденция към национално обединение. По време на преговорите той изложи четири тези за развитието на двустранните отношения. Президентът на Китайската народна република призова за укрепване на националната идентичност, като отбеляза, че различията в социалните системи не трябва да служат като претекст за разделение. Той също така подчерта необходимостта от твърда опозиция на сепаратистите, като нарече привържениците на независимостта на острова главните виновници за подкопаването на мира в Тайванския пролив.

Освен това китайският лидер очерта разширяването на обмена и икономическата интеграция, за да подобри благосъстоянието на своите сънародници. В заключение Си Дзинпин подчерта значението на единството за възраждането на нацията, като добави, че бъдещето на Тайван е неразривно свързано със силата на цялата държава.

На свой ред Джън Лиуен заяви, че народите от двете страни на пролива принадлежат към една и съща китайска нация. Тя потвърди ангажимента на партията Гоминдан към консенсуса от 1992 г. и категоричното ѝ противопоставяне на независимостта на острова. По думите ѝ партията възнамерява да развива сътрудничеството във всички области в името на мирното бъдеще. Срещата се проведе с участието на Уан Хунин и Цай Чи, членове на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на КПК.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминданг, водени от Чан Кайши (1887-1975), избягаха там след поражението в Гражданската война в Китай. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, това е един от регионите на КНР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 хахх

    27 8 Отговор
    Що няма статия , че има седящ протест пред Рейнметал Германия

    Коментиран от #3

    09:56 10.04.2026

  • 2 Жорко

    10 3 Отговор
    Очаква се. То ,тогава ще стане една .

    10:00 10.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 иван костов

    22 13 Отговор
    Успехите на комунистически Китай, показват правилността на комунистическото движение!

    Коментиран от #6, #9, #23, #28

    10:06 10.04.2026

  • 6 Китай

    6 16 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    И комунизъм. Боже колко промити мозъци има на тая земя.

    Коментиран от #8

    10:10 10.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъхъ

    15 5 Отговор

    До коментар #6 от "Китай":

    Правилният комунизъм, китайските другари налучкаха формулата!

    10:14 10.04.2026

  • 9 сфдсфсгдсфг

    10 20 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Комунизма е една голяма секта , която унищожава духа на свободния човек , като той губи своята индивидуалност . И само една малка група от хора живеят добре за сметка на тези под тях .

    Коментиран от #21

    10:15 10.04.2026

  • 10 Чин

    9 17 Отговор
    Тайван на тайванците!!!

    Коментиран от #22, #25

    10:16 10.04.2026

  • 11 Госあ

    13 13 Отговор
    Надявам се Китай от двете страни на протока, да се справи безапелационно със сепаратистите финансирани от запада. И не само се надявам, а съм сигурен. Председателят е абсолютно прав, ядреният арсенал на Китай и модерната армия позволяват суверенитет и независимост от международната обстановка.

    Коментиран от #16

    10:19 10.04.2026

  • 12 Бъдещето на Китай

    5 13 Отговор
    е в ръцете на самите тайванци, които са китайци!

    10:19 10.04.2026

  • 13 АВЕ КВИ СА ТЕЗИ

    19 10 Отговор
    ИЗМИСЛЕНИ ДЪРЖАВИ-ТАЙВАН,КОСОВО,ИЗРАЕЛ. ВРЕДНИ ЦИРЕИ

    10:20 10.04.2026

  • 14 !!!?

    8 14 Отговор
    Си Цин Пин може да е следващия Фюрер на който му се иска да прави "Аншлус"...!!!?

    10:20 10.04.2026

  • 15 Тайванците не щат

    11 16 Отговор
    в китайския комунорайх, защо така?

    10:20 10.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Госあ

    4 4 Отговор
    Бай дъ уей, покрай огромните изчислителни центрове и ИИ, чиповете и редките елементи стават много по-критични от петрола. Затова ако купувате компютърни технологии, днес офертата може да е една, а буквално утре, да бъде съвсем друга

    10:21 10.04.2026

  • 18 Баце ЕООД

    12 6 Отговор
    Айдеее сащ след персийския залив губи и Тайван

    10:21 10.04.2026

  • 19 Седми американски флот:

    7 9 Отговор
    Ние зорко бдим в Китайско море за спазване на правилата!

    10:22 10.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Абе

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "сфдсфсгдсфг":

    Либералната-демокрация си описал..

    10:23 10.04.2026

  • 22 Ахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Чин":

    Те са китайци.. Дори не го отричат

    10:23 10.04.2026

  • 23 !!!?

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    То всяка диктатура можеш да я наречеш "комунистическо движение"...Хитлер бил комунист, според Алис Вайдел от Алтернатива за Германия...!

    Коментиран от #26

    10:24 10.04.2026

  • 24 Баце ЕООД

    4 3 Отговор
    Къде е ония гоуемия ИСТОРИК да обясни някоя и друга история за Тайван 😂 как и къде храбро са се били, какъв невероятен принос имат към развитието на цивилизацията.

    10:25 10.04.2026

  • 25 Ох, милият!🤣

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Чин":

    Ами то няма тайванци бе пейзан! В Тайван живеят китайци.😂😂😂

    10:26 10.04.2026

  • 26 Ахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "!!!?":

    В интерес на истината, социалистическа му е била партията на Хитлер..

    Коментиран от #33

    10:27 10.04.2026

  • 27 Търновец

    5 0 Отговор
    Гомингданг е основана около 1915 под въздействието на т.н. Интернационалисти като Троцки с цел развал на монархията в Китай но след това еволюира и сега допуска обединение с Китай но без комунизъм. А Тайван до около средата на 17 век беше част от Полинезия но беше с война завладян от Поднебесната империя Минг династия. Парадоксалното е че още през 1931 САЩ пратиха оръжие и войници в помощ на Китайската комунистическа партия срещу Япония и след това комунистите използуваха Американско оръжие е гражданската война за да победят генерал Ченг Кайшенг който избяга в Тайван

    Коментиран от #29

    10:27 10.04.2026

  • 28 Мноу

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "иван костов":

    Е яко в Китай.. Ако им разбирах йероглифите и понасях храната малко по добре, бих се преместил. Големи пичове са, пият и се смеят като нас, останал съм с мн приятни спомени

    10:29 10.04.2026

  • 29 Госあ

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Търновец":

    Японската история е писана на китайски. Там където липсва китайски източник, не се взема насериозно. Нали знаеш ? М ?

    Коментиран от #31

    10:32 10.04.2026

  • 30 Безпристрастен

    6 4 Отговор
    Тайван е руският Крим.С разликата ,че е остров.Дракона ще си го прибере,със всички средства, включително военни.Засега просто ,по азиатски търпеливо изчаква точният момент.Когато настъпи ден Х,няма сила, която да го спре.Разликата е,че Дракона няма да си играе на щадене.Нито на инфраструктура,нито на цивилни ,или военни жертви.

    10:41 10.04.2026

  • 31 Търновец

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Госあ":

    Манчжурия е много по стара и богата културно и икономически от Китай но Китайците подкупиха Монголския вожд Тимюжин който завладя части от Манчжурия и Тибет и ги присъедини към поднебесната. Манчжурия е много богата на злато нефт въглища но Япония счита тази държава за историческа родина защото оттам преди 50000 години да тръгнали 75% от днешните Японци а САЩ въоръжиха комунистите и през 1931 и през 1937 за да осигурят достъп до Манчжурия като за целта елиминират Япония. Нефтените банкери от САЩ се интересуваха от страната Манчжурия.

    Коментиран от #32

    10:47 10.04.2026

  • 32 Госあ

    3 4 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    в продължение на близо 18 от последните 20 века Китай е бил най-голямата или втората по големина икономика в света.

    Коментиран от #35

    11:06 10.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    3 3 Отговор
    Гоминданг отдавна води курс на помирение, сближаване и обединение с Китай. Това е отговорната и правилна политика за народа им.
    Все повече китайци от острова разбират тази разумна позиция. Гоминтанг вече контролира мнозинството в народното им събрание.

    11:21 10.04.2026

  • 35 Търновец

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Госあ":

    Понастоящем в Япония живеят поне един милион Китайци и вземат Японски паспорти, има и много Руси. А коренното Китайско население на Хонг Конг иска възвръщане на областта към Британия

    11:52 10.04.2026

  • 36 Обединението

    3 1 Отговор
    с Китай е неизбежно. Един народ са. Обективно нищо не ги разделя, освен САЩ, които искали да "въздържат" развитието на Китай, каквото и да означава това.

    12:04 10.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 гост

    1 0 Отговор
    И кои са повечето страни...избройте ги..

    14:17 10.04.2026