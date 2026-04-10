Септември София с категорична подкрепа към позицията на Георги Иванов

"Ръководството на ПФК Септември София изразява своята категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз – Георги Иванов, свързана с необходимостта от обективност, прозрачност и последователност в съдийските решения до края на шампионата.

Считаме, че доверието във футболната система се изгражда върху справедливостта на терена и равнопоставеното третиране на всички клубове – ценности, които през последните десетилетия често липсваха и чието отстояване изисква смелост, характер и доблест. Именно затова днес сме свидетели на позиция, която демонстрира решимост за промяна и отговорност към българския футбол.

Всяко съмнение относно съдийски решения следва да бъде разглеждано внимателно, професионално и безпристрастно, с единствена цел – защита на честната игра и авторитета на футбола в България.

Подкрепяме призива за преразглеждане на спорните ситуации и за повишена отговорност в работата на съдийските екипи, включително при използването на системата ВАР. Убедени сме, че подобни действия са в интерес не на отделни клубове, а на цялото футболно общество и заставаме зад усилията за утвърждаване на високи професионални стандарти, прозрачност и доверие в управлението на българския футбол", написаха от клуба.