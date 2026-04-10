Септември София с категорична подкрепа към позицията на Георги Иванов

10 Април, 2026 15:59 890 9

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Септември (София) изрази категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.

"Ръководството на ПФК Септември София изразява своята категорична подкрепа към позицията на президента на Българския футболен съюз – Георги Иванов, свързана с необходимостта от обективност, прозрачност и последователност в съдийските решения до края на шампионата.

Считаме, че доверието във футболната система се изгражда върху справедливостта на терена и равнопоставеното третиране на всички клубове – ценности, които през последните десетилетия често липсваха и чието отстояване изисква смелост, характер и доблест. Именно затова днес сме свидетели на позиция, която демонстрира решимост за промяна и отговорност към българския футбол.

Всяко съмнение относно съдийски решения следва да бъде разглеждано внимателно, професионално и безпристрастно, с единствена цел – защита на честната игра и авторитета на футбола в България.

Подкрепяме призива за преразглеждане на спорните ситуации и за повишена отговорност в работата на съдийските екипи, включително при използването на системата ВАР. Убедени сме, че подобни действия са в интерес не на отделни клубове, а на цялото футболно общество и заставаме зад усилията за утвърждаване на високи професионални стандарти, прозрачност и доверие в управлението на българския футбол", написаха от клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Осми клас

    7 3 Отговор
    Осмокласник

    16:00 10.04.2026

  • 2 Само Лефски

    10 4 Отговор
    Футболен съдия, които не дава поне една дузпа за лефски- вън от футбола!

    16:03 10.04.2026

  • 3 ужас

    9 0 Отговор
    По добре Кабаков да е съгласен, отколкото Септември. Снощи вдига табелата с 6 мин продължение, а пуща 8. Подпира Лудогорец.

    16:08 10.04.2026

  • 4 Тома

    9 4 Отговор
    Ако този с тази умна физиономия управи футбола ни аз ще стана трамвай

    Коментиран от #5

    16:08 10.04.2026

  • 5 Левски 1914

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Томее вземи един буквар и се научи да пишеш , недей да го мислиш Гонзо.

    Коментиран от #6

    16:28 10.04.2026

  • 6 ЦСКА

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Левски 1914":

    Букварът се появява като учебник в Русия в 16 век.

    Коментиран от #7

    16:35 10.04.2026

  • 7 Левски 1914

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЦСКА":

    А на 09 09 2016г цска ФАЛИРА!

    Коментиран от #9

    17:10 10.04.2026

  • 8 Ъхъ!!!

    0 2 Отговор
    Очаквано! Интелектуалните титани се подкрепят. Ето сега разбрахме, че във ФК Септември са титани на мисълта като Гонзо!

    18:08 10.04.2026

  • 9 А,, пелеефски" ще фалира

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Левски 1914":

    Веднага след ,, ерата Тиквун"

    18:20 10.04.2026

