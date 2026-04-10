Китай призовава към сдържаност

Китай призовава страните в близкоизточния конфликт да проявят сдържаност и политическо уреждане на конфликта. Изявлението направи официалният представител на китайското външно министерство Мао Нин, коментирайки израелските удари срещу Ливан.
„Китай призовава съответните страни да разрешат съществуващите различия чрез политически и дипломатически средства, да запазят сдържаност и да помогнат за охлаждане на ситуацията“, каза тя.
По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил началото на преки преговори с Ливан във „възможно най-скоро време“. Както отбелязва порталът Axios, преговорите са планирани да се проведат във Вашингтон следващата седмица. И двете страни ще бъдат представени на ниво посланици в САЩ.
1 Ххх
13:22 10.04.2026
2 Сатана Z
13:23 10.04.2026
3 Хъм
А иначе какво ?
Коментиран от #4, #15
13:27 10.04.2026
4 Зац
До коментар #3 от "Хъм":Вероятно ще плякнат Тайван.
13:29 10.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Обожавам израел
13:48 10.04.2026
9 Стига сте трили
Коментиран от #10, #12
13:49 10.04.2026
10 Пак питам
До коментар #9 от "Стига сте трили":Ясен ли Съм....
13:49 10.04.2026
11 А маоистите ще освободят ли Тайван
-;-
Щото ако тръгне освобождението на Тайван, и кой ще призове маоистите да са сдържани!
13:56 10.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бой до Последният Руснак
Този месец целта е ловът на50000 орки
14:20 10.04.2026
14 Васил
14:21 10.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.