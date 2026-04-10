Китай призовава към сдържаност

Китай призовава страните в близкоизточния конфликт да проявят сдържаност и политическо уреждане на конфликта. Изявлението направи официалният представител на китайското външно министерство Мао Нин, коментирайки израелските удари срещу Ливан.

„Китай призовава съответните страни да разрешат съществуващите различия чрез политически и дипломатически средства, да запазят сдържаност и да помогнат за охлаждане на ситуацията“, каза тя.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил началото на преки преговори с Ливан във „възможно най-скоро време“. Както отбелязва порталът Axios, преговорите са планирани да се проведат във Вашингтон следващата седмица. И двете страни ще бъдат представени на ниво посланици в САЩ.