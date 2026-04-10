Китай призовава към сдържаност

10 Април, 2026 13:21 1 312 15

Мао Нин коментира израелските удари срещу Ливан

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Китай призовава страните в близкоизточния конфликт да проявят сдържаност и политическо уреждане на конфликта. Изявлението направи официалният представител на китайското външно министерство Мао Нин, коментирайки израелските удари срещу Ливан.

„Китай призовава съответните страни да разрешат съществуващите различия чрез политически и дипломатически средства, да запазят сдържаност и да помогнат за охлаждане на ситуацията“, каза тя.

По-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е наредил началото на преки преговори с Ливан във „възможно най-скоро време“. Както отбелязва порталът Axios, преговорите са планирани да се проведат във Вашингтон следващата седмица. И двете страни ще бъдат представени на ниво посланици в САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххх

    17 4 Отговор
    Жълтите ще унищожат евреите в даден момент.

    13:22 10.04.2026

  • 2 Сатана Z

    17 5 Отговор
    Щом Китай призовава към сдържаност,нещата за Еврейска държава хич не са розови .

    13:23 10.04.2026

  • 3 Хъм

    13 3 Отговор
    "Китай призовава страните в близкоизточния конфликт да проявят сдържаност и политическо уреждане на конфликта"

    А иначе какво ?

    Коментиран от #4, #15

    13:27 10.04.2026

  • 4 Зац

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хъм":

    Вероятно ще плякнат Тайван.

    13:29 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Обожавам израел

    8 2 Отговор
    Ама когато го Бомбят Иранците

    13:48 10.04.2026

  • 9 Стига сте трили

    6 0 Отговор
    Защото ще ви направя Луди

    Коментиран от #10, #12

    13:49 10.04.2026

  • 10 Пак питам

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стига сте трили":

    Ясен ли Съм....

    13:49 10.04.2026

  • 11 А маоистите ще освободят ли Тайван

    1 4 Отговор
    Китай призовава към сдържаност
    -;-
    Щото ако тръгне освобождението на Тайван, и кой ще призове маоистите да са сдържани!

    13:56 10.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бой до Последният Руснак

    0 4 Отговор
    Украйна си знае работата
    Този месец целта е ловът на50000 орки

    14:20 10.04.2026

  • 14 Васил

    0 3 Отговор
    А защо Китай не се изказва и за конфликта с Украйна!

    14:21 10.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

