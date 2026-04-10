САЩ ще поискат освобождаването на задържани американци по време на преговорите с Иран

Администрацията на Вашингтон възнамерява да поиска освобождаването на американци, задържани в Ислямската република, по време на предстоящите консултации с Иран, съобщи The Washington Post (WP).

Според източници на изданието, американските власти „възнамеряват да поискат освобождаването на американци, задържани в Иран, по време на предстоящите преговори“ в Пакистан. Изданието отбелязва, че „все още не е ясно колко решително“ служителите на администрацията ще преследват това. Ако преговорите се окажат трудни, това „искане може да бъде отложено“, уточниха източниците.

Заместник-пресекретарят на Белия дом Анна Кели, коментирайки тази информация, заяви пред репортерите на изданието, че „САЩ не преговарят чрез медиите“. Вестникът изчислява, че „поне шест американци са задържани в Иран“.