САЩ ще поискат освобождаването на задържани американци по време на преговорите с Иран

10 Април, 2026 18:53 719 13

Ако преговорите се окажат трудни, това „искане може да бъде отложено“

САЩ ще поискат освобождаването на задържани американци по време на преговорите с Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на Вашингтон възнамерява да поиска освобождаването на американци, задържани в Ислямската република, по време на предстоящите консултации с Иран, съобщи The Washington Post (WP).

Според източници на изданието, американските власти „възнамеряват да поискат освобождаването на американци, задържани в Иран, по време на предстоящите преговори“ в Пакистан. Изданието отбелязва, че „все още не е ясно колко решително“ служителите на администрацията ще преследват това. Ако преговорите се окажат трудни, това „искане може да бъде отложено“, уточниха източниците.

Заместник-пресекретарят на Белия дом Анна Кели, коментирайки тази информация, заяви пред репортерите на изданието, че „САЩ не преговарят чрез медиите“. Вестникът изчислява, че „поне шест американци са задържани в Иран“.


  • 1 Може и да ги върнат

    10 0 Отговор
    Ако иранските лидери които бяха убити от краварите възкръснат.

    18:55 10.04.2026

  • 2 Да,бе

    14 0 Отговор
    Да ги разменят за убитите ученички...Може на части по пощата.

    18:56 10.04.2026

  • 3 Учуден

    17 0 Отговор
    „поне шест американци са задържани в Иран“

    Ами нали имаше "брилянтна операция" при която спасиха пилота и нямаше никакви жертви и никакви задържани.

    Коментиран от #5, #12

    18:57 10.04.2026

  • 4 Хамериканец

    3 2 Отговор
    Първия боклук пукна. Останаха още двама, тяхната няма, тяхната мама. Софиянеца е тук, още пърха. Ама оня гейзер циониста, никакъв го няма. Къде е? Неговата мама, ах неговата мама.

    18:58 10.04.2026

  • 5 Буууум

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    Танкер на американските военновъздушни сили изпрати сигнал за бедствие близо до остров Крит.

    19:00 10.04.2026

  • 6 Справедлив

    5 0 Отговор
    Убий сащисан! Убий ционист! Убий ги!

    19:03 10.04.2026

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    5 0 Отговор
    Нали всичко беше точно. Ко стана?

    19:04 10.04.2026

  • 8 Ами

    2 0 Отговор
    В САЩ дискретно си признаят, че преговорите
    с Иран са заради пленените пилоти.
    Знаехме за трима ... Но може и да са станали шест :)

    19:12 10.04.2026

  • 9 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Хахахаха, каква била побе офф работата..

    19:13 10.04.2026

  • 10 АААА ЗНАЧИ МОЖЕЛО ЯНКИТЕ

    5 0 Отговор
    ДА СИ ПРИЗНАВАТ И ЗА ПЛЕНЕНИ ВОЙНИЦИ И ОНЕЗИ ДВАМКАТА ЛЬОТЧИЦИ ДТО УЖ БЯХА СПАСЕНИ.

    19:13 10.04.2026

  • 11 Като ги върнат пленниците

    5 0 Отговор
    Тръпа тържествено ще заяви че победата им е грандиозна и историческа.Оле мале шо стана

    19:16 10.04.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Учуден":

    Постепенно параметрите на фиаското излизат на яве Става въпрос запленени пилоти тюлени и агенти Част от тях вече са извън строя но има и за размяна

    19:19 10.04.2026

  • 13 ЕПИЧНАТА ЯСРОСТ И ЕПИЧНАТА ПОБЕДА

    5 0 Отговор
    СЕ СЪСТОИ В ОГРОМНИ ЩЕТИ ЗА САЩ И ИЗРАЕЛ , МНОГО ЖЕРТВИ И РАЗРУШЕНИЯ В ИСРАЕЛЯ. ХА ЧЕСТИТО

    19:20 10.04.2026