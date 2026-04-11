Израел няма да обсъжда прекратяване на огъня с Хизбула на преговорите във Вашингтон

11 Април, 2026 07:39, обновена 11 Април, 2026 07:47 817 18

Срещата между делегации на Тел Авив и Бейрут е предвидена за 14 април в Държавния департамент

Израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер заяви, че няма да обсъжда прекратяване на огъня с шиитското движение Хизбула с ливанския си колега Нада Хамада Муауад на организираните от САЩ преговори на 14 април.

„Израел отказа да обсъжда прекратяване на огъня с терористичната организация Хизбула, която продължава да атакува Израел и е основната пречка за мира между двете страни“, цитира Лайтер вестник „Таймс ъф Израел“.

По-рано офисът на ливанския президент съобщи, че посланиците са се споразумели да се срещнат в сградата на Държавния департамент на 14 април, за да обсъдят преговорите за прекратяване на огъня.

По-рано Axios съобщи, че САЩ и Ливан са поискали от Израел да спре атаките срещу позициите на Хизбула, докато преговорите, насрочени за следващата седмица, не започнат.

Според източниците на портала „някои израелски служители са съгласни и вярват, че обявяването на пауза би било в интерес“ на еврейската държава.

Axios подчерта, че израелският и ливанският посланици във Вашингтон са провели подготвителен тристранен телефонен разговор на 10 април с един от съветниците на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което ливанското ръководство обяви споразумение за провеждане на преговори на 14 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Хазарите убиват християните в Ливан а ЕС мълчи.

    Коментиран от #14

    07:49 11.04.2026

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Превод:
    - Ей ся отиваме да им начукаме канчетата във Вашингтон, за да не забравят, че евреите командват в Америка!!!

    07:50 11.04.2026

  • 3 ПОКАЗВАТ

    15 0 Отговор
    ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА ЦИОНИСТА

    Коментиран от #9

    07:52 11.04.2026

  • 4 Едва ли

    4 2 Отговор
    САЩ могат да поискат каквото и да е от Израел. Това е твърде нереално.

    07:52 11.04.2026

  • 5 Нищо

    8 0 Отговор
    чудно Натаниаху да вземе самолета и да иде пак у Вашингтон в Конгреса да им припомни кой ги управлява в действителност.

    07:55 11.04.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 0 Отговор
    ТОЙ ЛАВРОВ ИМ КАЗА ВЧЕРА
    .....
    ЩЕ СЛЕДВАЩИТЕ ПРЕГОВАРЯЩИ С ЕВРЕИТЕ
    ЗА ЛИВАНСКАТА КРИЗА ЩЕ СА ТОЙ И ОРЕШНИКОВ:)
    ......
    ОБАЧЕ ДЕБИЛИТЕ РАЗБИРАТ САМО ОТ БОЙ ЗА ДА
    СЕ ОПРАВЯТ

    07:58 11.04.2026

  • 7 Истината

    10 0 Отговор
    Бум бум Телавив

    08:02 11.04.2026

  • 8 Ауууу

    11 0 Отговор
    Да ви е ба ма й к а та и чукондурите еврейска .Който и да е преговарял с вас вие никога не сте спазвали договори

    Коментиран от #15

    08:03 11.04.2026

  • 9 Истината

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПОКАЗВАТ":

    БУМ БУМ ТЕЛАВИВ

    08:03 11.04.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    2 10 Отговор
    Забелязвам само как от лентата с новините удобно изчезна заглавието за Успешното завръщане на Артемис, ловко подменено с поредната ру3ка "пабеда".
    Таваришчи комундета ☝

    Коментиран от #13

    08:05 11.04.2026

  • 11 Боко

    0 0 Отговор
    ✡️🧨💣🔥🪦👌

    08:06 11.04.2026

  • 12 Тия

    4 0 Отговор
    пак го играят "дипломатични" !

    08:07 11.04.2026

  • 13 Боко

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Владимир Путин, президент":

    ТИ си 💩асранСПЕР🤬оглът👌

    08:08 11.04.2026

  • 14 Къде беше ти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ЕС мълчи и за убиването на християните в Сирия от протурските джихадисти и за турската окупацията в Кипър и за етническото чистене в Арцах

    08:18 11.04.2026

  • 15 Мяууу

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ауууу":

    Лидерите на "свободния демократичен свят" отдавана не представляват народите си нито питат народите си, а са назначени и изпълняват
    Така, че не обобщававай!

    Проф. Джефри Сакс (евреин)

    08:20 11.04.2026

  • 16 Истинско обещание 🇮🇷

    4 0 Отговор
    Иран пак трябва да ви почва мръ.сни ку.чета еврейски..само балистични ракети вас ви оправят...а на по късен етап атом

    08:21 11.04.2026

  • 17 ЕВРЕИТЕ СА ПОСТИГНАЛИ НЕЩО УНИКАЛНО

    5 0 Отговор
    Инсталирали са техни подлоги на управленски позиции в цял свят. Истински социален тумор.

    08:30 11.04.2026

  • 18 Трол

    0 0 Отговор
    Хай Хитлер,мишоци

    08:35 11.04.2026