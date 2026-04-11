Израел няма да обсъжда прекратяване на огъня с Хизбула на преговорите във Вашингтон

Израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер заяви, че няма да обсъжда прекратяване на огъня с шиитското движение Хизбула с ливанския си колега Нада Хамада Муауад на организираните от САЩ преговори на 14 април.

„Израел отказа да обсъжда прекратяване на огъня с терористичната организация Хизбула, която продължава да атакува Израел и е основната пречка за мира между двете страни“, цитира Лайтер вестник „Таймс ъф Израел“.

По-рано офисът на ливанския президент съобщи, че посланиците са се споразумели да се срещнат в сградата на Държавния департамент на 14 април, за да обсъдят преговорите за прекратяване на огъня.

По-рано Axios съобщи, че САЩ и Ливан са поискали от Израел да спре атаките срещу позициите на Хизбула, докато преговорите, насрочени за следващата седмица, не започнат.

Според източниците на портала „някои израелски служители са съгласни и вярват, че обявяването на пауза би било в интерес“ на еврейската държава.

Axios подчерта, че израелският и ливанският посланици във Вашингтон са провели подготвителен тристранен телефонен разговор на 10 април с един от съветниците на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, след което ливанското ръководство обяви споразумение за провеждане на преговори на 14 април.