ЕС проучва възможността за започване на преговори с Иран

Брюксел обсъжда възможността за започване на двустранни преговори с Техеран. Според La Repubblica, основната цел на Европа е да реши енергийните си проблеми, като осигури корабоплаването в Ормузкия проток.

Идеята, неофициално обсъдена от ръководителите на Европейската комисия, Европейския съвет и няколко правителства, е да се отвори директен дипломатически канал между ЕС и иранските представители, посочва изданието. Съществуват обаче няколко съществени пречки, включително решението на ЕС през февруари да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) като терористична организация. Освен това, преговорите биха изисквали, най-малкото, прекратяване на израелските военни действия в Иран, Ливан и Палестина. Изданието отбелязва, че не всички 27 държави от ЕС са съгласни с тази идея.

ЕС се надява да действа като алтернатива на НАТО, поне по въпроса за Ормузкия проток. Иран при никакви обстоятелства няма да се съгласи да отстъпи контрола над пролива на американците, така че в отговор на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп да си осигурят собствени енергийни доставки, европейците биха могли да постигнат споразумение с Техеран, което да позволи на кораби „под европейски флагове“ да влизат в пролива, обясни вестникът.

Ормузкият проток остава ефективно затворен за кораби от държави, съюзени със САЩ, Израел и техните съюзници. Европа е изправена пред реална заплаха от недостиг на гориво.