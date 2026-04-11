ЕС проучва възможността за започване на преговори с Иран

11 Април, 2026 13:25 1 625 52

Съюзът се надява да действа като алтернатива на НАТО, поне по въпроса за Ормузкия проток

ЕС проучва възможността за започване на преговори с Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Брюксел обсъжда възможността за започване на двустранни преговори с Техеран. Според La Repubblica, основната цел на Европа е да реши енергийните си проблеми, като осигури корабоплаването в Ормузкия проток.

Идеята, неофициално обсъдена от ръководителите на Европейската комисия, Европейския съвет и няколко правителства, е да се отвори директен дипломатически канал между ЕС и иранските представители, посочва изданието. Съществуват обаче няколко съществени пречки, включително решението на ЕС през февруари да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) като терористична организация. Освен това, преговорите биха изисквали, най-малкото, прекратяване на израелските военни действия в Иран, Ливан и Палестина. Изданието отбелязва, че не всички 27 държави от ЕС са съгласни с тази идея.

ЕС се надява да действа като алтернатива на НАТО, поне по въпроса за Ормузкия проток. Иран при никакви обстоятелства няма да се съгласи да отстъпи контрола над пролива на американците, така че в отговор на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп да си осигурят собствени енергийни доставки, европейците биха могли да постигнат споразумение с Техеран, което да позволи на кораби „под европейски флагове“ да влизат в пролива, обясни вестникът.

Ормузкият проток остава ефективно затворен за кораби от държави, съюзени със САЩ, Израел и техните съюзници. Европа е изправена пред реална заплаха от недостиг на гориво.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лада искра

    40 5 Отговор
    Украинските „специалисти по дронове“ са изгонени от ОАЕ след пълния им провал

    Украинските „специалисти по дронове“, изпратени в Близкия изток, са били помолени да напуснат Обединените арабски емирства. Според италианското издание LAntiDiplomatico, арабските шейхове са били недоволни от нивото на обучение на украинците.

    Според италианците, емиратските шейхове са „помолили“ украинците да напуснат, защото всичките пет съоръжения, които са защитавали от ирански дронове и ракети, са били ударени. Освен това, украинците са успели да ударят два небостъргача в ОАЕ със собствени противовъздушни ракети

    Коментиран от #15, #33, #52

    13:27 11.04.2026

  • 2 Хи хи хи

    24 5 Отговор
    тиа па кой ги брои за нещо ???!

    13:27 11.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    27 8 Отговор
    Ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #19

    13:28 11.04.2026

  • 4 хехе

    34 2 Отговор
    урсулите се правят на необходими въпреки, че никой не ги брои за живи ни на запад, ни на изток.

    13:29 11.04.2026

  • 5 Интересно

    21 3 Отговор
    ЕС не воюва с Иран, че да преговаря с тях?!
    Великият презокеански вожд не можа ли да се оправи с батака си?

    13:29 11.04.2026

  • 6 Аятолаха

    29 8 Отговор
    Късно е чадо за китка !
    Молете се на Путин ......ако той ви даде нафта , бензин , газ ......става !

    13:29 11.04.2026

  • 7 смотан евроатлантик

    25 5 Отговор
    а путин се радва на евроатлантиците и им опъва червеното килимче на кето ще бъдат опънати яко понеже поверваха на оранджевата перука че ша има газ и нефт за сички без парички

    13:29 11.04.2026

  • 8 Сталин

    26 4 Отговор
    Кво има Иран да преговаря с бандити пирати и мародери

    13:32 11.04.2026

  • 9 Ми то.....

    28 6 Отговор
    Европейците на кого да се молят , със кой да разговарят и водят преговори ......могат само да дават безсмислени милиарди и оръжия на клоуна- надрусаняк за собственото си унищожение !!!!

    13:32 11.04.2026

  • 10 ЕК ще си остане

    25 3 Отговор
    само с проучването. Геополитиката е друго ниво и ЕК не се вписва в това поле.

    13:34 11.04.2026

  • 11 урсусУла и кая

    12 2 Отговор
    ХИ ХИ ХИ
    на миндер в чакалнята в Анкара,
    ентшукдиген зи битте
    в чакалнята в Техеран

    -чакаме вече три дня.....що не ни дават талон че, номерче за влизане де ???!

    13:40 11.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъъъъ

    13 4 Отговор
    "Съюзът се надява да действа като алтернатива на НАТО, поне по въпроса за Ормузкия проток"

    Да, да... Ще действа като алтернатива.... Само че, когато Иран са минирали протока в първите часове след нападението, не са записали местоположението на мините и сега никой не знае къде са...И да го отворят е все тая....🤣

    13:42 11.04.2026

  • 14 Нещастници

    15 2 Отговор
    Жалки

    13:43 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Казанлъшкия

    18 3 Отговор
    Нищо няма да направят без да питат господарите от САЩ. Само се правят на важни ,а са въздъхар7 от ЕС, слуги на САЩ.

    13:45 11.04.2026

  • 17 Айде сега..

    17 3 Отговор
    Целувайте,посипете си празните глави с пепел и на крака там,в Техеран...в Москва..
    Има една българска поговорка :Голям залък хапни,голяма дума не казвай !

    Коментиран от #21

    13:46 11.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тъпако

    3 8 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Май прекали. Първо ще почакаме репапациите на иранците заради атентата на летището ни в Сарафово

    13:49 11.04.2026

  • 20 Българин

    2 12 Отговор

    До коментар #15 от "Лъжеш куче":

    Иранските цигани лъжат като руснаци.

    13:50 11.04.2026

  • 21 Ъъъъ

    17 2 Отговор

    До коментар #17 от "Айде сега..":

    "...и на крака там,в Техеран...в Москва.."

    Ма те вече са там... 🤣
    Ето едно заглавие от днес във ФТ:

    "ЕС увеличава вноса на руски газ, тъй като кризата в Близкия изток свива доставките

    Блокът е изкупил 97% от товарите от огромния проект за втечнен природен газ "Ямал“ в Сибир през първите три месеца на годината., като 87% от товарите са закупени през март."

    Така че не ги слушайте какво говорят. Без руски газ никога не са можели, не могат и няма и да могат... 🤣

    Коментиран от #26

    13:51 11.04.2026

  • 22 Дзак

    4 2 Отговор
    Трябваше да го кажат преди преговорите!

    13:51 11.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дон Корлеоне

    5 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    13:54 11.04.2026

  • 25 Анонимен

    12 3 Отговор
    Така ЕС официално обяви въоръжените сили на Персия за терористи.Това недалновидно (може да се каже глупаво)решение ще си има последици в обозримо бъдеще.Тези от Брюксел се занимават с дела,които не са актуални даже вятърничави.Те са фокусирани основно върху правата на 32пола,измислени само от тях.Основен катализатор в тези събития е акушерката,която изражда успешно ново и нови закони.

    13:54 11.04.2026

  • 26 гру гайтанджиева

    3 12 Отговор

    До коментар #21 от "Ъъъъ":

    Руски фейкове колега.

    13:56 11.04.2026

  • 27 Сатана Z

    10 6 Отговор
    Урсулите отново са от страната на булката.В какви преговори и като какви се надяват да участват с Иран?Плащаш—минаваш.Бецален му се вика в Германистан.

    Коментиран от #29

    13:56 11.04.2026

  • 28 Русофил

    5 5 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    13:57 11.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пламен

    12 2 Отговор
    Преди два дни евреите бомбиха ,Пътя на коприната" в Иран . Не знам защо това го няма в българските новини , но тава е ,,червена линия " за китаеца . ЖП-линията е построена с няколко милиарда китайски пари и сега те съвсем открито могат да се намесят за да си пазят стоката .

    13:58 11.04.2026

  • 31 Трябва

    10 2 Отговор
    да преговаряте със САЩ и Израел а не с Иран. А преди това трябва целият ЕС да откаже всякакво съдействие с бази, територии, летища и всякаква логистика на САЩ във войната срещу Иран. Заради кефа на САЩ и Украйна останахте без руски горива. Сега заради кефа на САЩ и Израел останахте съвсем без гориво и удобен транспорт през Ормундския проток.

    Коментиран от #38

    14:09 11.04.2026

  • 32 Вашето мнение

    10 2 Отговор
    За съжаление от българското летище се зареждаха самолетите, които убиваха деца в Иран, едва ли ЕС ще се размине без да плаща репарации.

    Коментиран от #34, #41

    14:14 11.04.2026

  • 33 Много тъпа гъска

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    Си ти байно!

    14:14 11.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Баце ЕООД

    9 2 Отговор
    Точно ЕС, с тия "топ-гига-свръх умни" политици които сами се вкараха в енергийна криза да намерят решение.. Никакъв шанс.

    14:17 11.04.2026

  • 36 Ахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Лъжеш куче":

    И 4те цели които са пазили са поразени.. Истина е, миличка

    14:17 11.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кухоглава копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "Трябва":

    Ще се мриееее бе боклууук с боклууук!

    Коментиран от #42

    14:19 11.04.2026

  • 39 Клъх!

    0 4 Отговор
    Условията са ясни: Плащайте в Евро!

    Никакви долари.

    14:19 11.04.2026

  • 40 Много тъпи копейки

    3 7 Отговор

    До коментар #34 от "Много тъп гъсок":

    Се напинят тук и излагат. Май много си сърбят дупятата...

    14:20 11.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Много

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Кухоглава копейка":

    епитети и никакви аргументи. Не плюйте на обществено място. Тук е място за мнения и коментари..

    14:24 11.04.2026

  • 43 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Запознат":

    Изпитвам истинско удоволствие да ви гледам вас от клуба на богатите, докато се вайкате, че ви е скъпо горивото и не можете да си джиткате с 15 годишните нов внос. Голям кеф е това, аз си карам новата Лада и хич не ми пука колко струва горивото, печеля достатъчно за да си го позволя.

    14:25 11.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Обезчестена копейка

    0 4 Отговор
    Препоръчвам иранците...

    Коментиран от #46

    14:27 11.04.2026

  • 46 Строганов

    1 6 Отговор

    До коментар #45 от "Обезчестена копейка":

    На иранците им трябват няколко Хирушимки за да влязат в ритъм. Бой Доншчо ги е подготвил на бойно дежурство вече.

    14:40 11.04.2026

  • 47 Цвете

    1 1 Отговор
    ОТЛИЧНА ИДЕЯ Е, КОЙТО Е ПРЕДЛОЖИЛ В ЕВРОЗОНАТА. А, КОЙТО НЕ Е СЪГЛАСЕН ОТ 27 ТЕ СТРАНИ, ДА СКЛЮЧВАТ " ДОГОВОР " С КОГАТО СИ ИСКАТ И ДА СЕ МАХАТ ТОГАВА. ЕТО ЗАЩО СЕ КАЗВА СЪЮЗ. 🍀👍🌹

    15:04 11.04.2026

  • 48 Цвете

    0 1 Отговор
  • 49 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лъжеш куче":

    Ахахахаха, всичко ще си кажеш. Мен отдавна ми е ясна каква ти е другата специалност.

    15:08 11.04.2026

  • 50 Мамин сладък

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лъжеш куче":

    Той, как тропа с краченце, мисли се за мъж. Ахахаха

    15:09 11.04.2026

  • 51 значи

    0 0 Отговор
    тия разтуриха НАТО вече !

    15:18 11.04.2026

  • 52 цепиш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лада искра":

    мрака ! Дай пак !

    15:23 11.04.2026

