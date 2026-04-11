ЕС проучва възможността за започване на преговори с Иран

Брюксел обсъжда възможността за започване на двустранни преговори с Техеран. Според La Repubblica, основната цел на Европа е да реши енергийните си проблеми, като осигури корабоплаването в Ормузкия проток.
Идеята, неофициално обсъдена от ръководителите на Европейската комисия, Европейския съвет и няколко правителства, е да се отвори директен дипломатически канал между ЕС и иранските представители, посочва изданието. Съществуват обаче няколко съществени пречки, включително решението на ЕС през февруари да определи Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили) като терористична организация. Освен това, преговорите биха изисквали, най-малкото, прекратяване на израелските военни действия в Иран, Ливан и Палестина. Изданието отбелязва, че не всички 27 държави от ЕС са съгласни с тази идея.
ЕС се надява да действа като алтернатива на НАТО, поне по въпроса за Ормузкия проток. Иран при никакви обстоятелства няма да се съгласи да отстъпи контрола над пролива на американците, така че в отговор на призивите на президента на САЩ Доналд Тръмп да си осигурят собствени енергийни доставки, европейците биха могли да постигнат споразумение с Техеран, което да позволи на кораби „под европейски флагове“ да влизат в пролива, обясни вестникът.
Ормузкият проток остава ефективно затворен за кораби от държави, съюзени със САЩ, Израел и техните съюзници. Европа е изправена пред реална заплаха от недостиг на гориво.
Лада искра
Украинските „специалисти по дронове“, изпратени в Близкия изток, са били помолени да напуснат Обединените арабски емирства. Според италианското издание LAntiDiplomatico, арабските шейхове са били недоволни от нивото на обучение на украинците.
Според италианците, емиратските шейхове са „помолили“ украинците да напуснат, защото всичките пет съоръжения, които са защитавали от ирански дронове и ракети, са били ударени. Освен това, украинците са успели да ударят два небостъргача в ОАЕ със собствени противовъздушни ракети
13:27 11.04.2026
Великият презокеански вожд не можа ли да се оправи с батака си?
Да, да... Ще действа като алтернатива.... Само че, когато Иран са минирали протока в първите часове след нападението, не са записали местоположението на мините и сега никой не знае къде са...И да го отворят е все тая....🤣
13:42 11.04.2026
21 Ъъъъ
До коментар #17 от "Айде сега..":"...и на крака там,в Техеран...в Москва.."
Ма те вече са там... 🤣
Ето едно заглавие от днес във ФТ:
"ЕС увеличава вноса на руски газ, тъй като кризата в Близкия изток свива доставките
Блокът е изкупил 97% от товарите от огромния проект за втечнен природен газ "Ямал“ в Сибир през първите три месеца на годината., като 87% от товарите са закупени през март."
Така че не ги слушайте какво говорят. Без руски газ никога не са можели, не могат и няма и да могат... 🤣
