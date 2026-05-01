Financial Times: Зеленски беше принуден да чуе някои трудни истини на срещата на върха на ЕС в Кипър

Няколко лидери на ЕС се опитаха да ограничат очакванията на Володимир Зеленски относно скоростта на присъединяване на Украйна към ЕС на срещата на върха в Кипър и той беше принуден да чуе някои „трудни истини“, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.
Зеленски беше принуден да чуе някои трудни истини... Присъединяването към ЕС няма да бъде толкова лесно, колкото си мисли“, вестникът цитира един източник.
Според изданието някои служители са заявили, че неотдавнашното предложение на Франция и Германия за поетапно присъединяване на Украйна към ЕС със символични ползи може да означава, че на Киев може да му отнеме десетилетие, за да постигне пълноправно членство.
Един служител е заявил пред вестника, че Зеленски и неговото обкръжение никога не са разбирали истински как работи механизмът за разширяване на ЕС. Дипломати и служители също така отбелязват, че усилията за реформи на Украйна са отслабнали, особено в областите на върховенството на закона и борбата с корупцията, пише изданието.
През юни 2022 г. ЕС предостави на Украйна и Молдова статут на кандидатки за интеграционното обединение, като постави няколко строги условия за официалното начало на преговорите за присъединяване. ЕС многократно е признавал, че това решение е до голяма степен символично и има за цел да подкрепи тези държави в конфронтацията им с Русия.
Придобиването на статут на кандидатка е само началото на доста дългия процес на присъединяване към ЕС. Турция е кандидат от 1999 г., Северна Македония от 2005 г., Черна гора от 2010 г., а Сърбия от 2012 г. Хърватия беше най-скорошната страна, която се присъедини към ЕС, през 2013 г., процес, който отне десет години.
