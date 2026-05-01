Financial Times: Зеленски беше принуден да чуе някои трудни истини на срещата на върха на ЕС в Кипър
  Тема: Украйна

1 Май, 2026 17:47

Присъединяването към Европейския съюз няма да бъде толкова лесно, колкото си мисли

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Няколко лидери на ЕС се опитаха да ограничат очакванията на Володимир Зеленски относно скоростта на присъединяване на Украйна към ЕС на срещата на върха в Кипър и той беше принуден да чуе някои „трудни истини“, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Зеленски беше принуден да чуе някои трудни истини... Присъединяването към ЕС няма да бъде толкова лесно, колкото си мисли“, вестникът цитира един източник.

Според изданието някои служители са заявили, че неотдавнашното предложение на Франция и Германия за поетапно присъединяване на Украйна към ЕС със символични ползи може да означава, че на Киев може да му отнеме десетилетие, за да постигне пълноправно членство.

Един служител е заявил пред вестника, че Зеленски и неговото обкръжение никога не са разбирали истински как работи механизмът за разширяване на ЕС. Дипломати и служители също така отбелязват, че усилията за реформи на Украйна са отслабнали, особено в областите на върховенството на закона и борбата с корупцията, пише изданието.

През юни 2022 г. ЕС предостави на Украйна и Молдова статут на кандидатки за интеграционното обединение, като постави няколко строги условия за официалното начало на преговорите за присъединяване. ЕС многократно е признавал, че това решение е до голяма степен символично и има за цел да подкрепи тези държави в конфронтацията им с Русия.

Придобиването на статут на кандидатка е само началото на доста дългия процес на присъединяване към ЕС. Турция е кандидат от 1999 г., Северна Македония от 2005 г., Черна гора от 2010 г., а Сърбия от 2012 г. Хърватия беше най-скорошната страна, която се присъедини към ЕС, през 2013 г., процес, който отне десет години.


  • 1 Пич

    49 7 Отговор
    Лидерите:
    - Марш, куче!!! Долу от масата!!!

    Коментиран от #6, #32

    17:48 01.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СПОКО БРЕ

    45 8 Отговор
    ДОТОГАВА ТАКАВА ДЪРЖАВА НЕМА ДА ИМА.

    Коментиран от #18, #46

    17:51 01.05.2026

  • 5 Болшевишки неволи

    10 35 Отговор
    ВСУ отново удари Туапсе, горят последните резервоари, нищо здраво не остана.
    --
    Между другото Туапсе е изконно грузински град, заграбен от руснаците както останалите 90 процента от територията на престъпната федерация.

    Коментиран от #26, #33

    17:56 01.05.2026

  • 6 ...

    7 24 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Изобщо не пише такова нещо в статията. Колкото и да фалшифицирате информация, няма как да повлияете на събитията.

    17:56 01.05.2026

  • 7 Това гнусно нещо

    36 5 Отговор
    не спират да го показват!

    Коментиран от #60

    17:56 01.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Студопор

    32 4 Отговор
    Тоя нали каза, че Украйна вече продава оръжие, защото е напред с производството? Да продава и да плаща дългове!

    17:59 01.05.2026

  • 10 ЕС мирише на мърша

    30 5 Отговор
    След 1 година нито ес нито окраина ще има!

    Коментиран от #14

    18:01 01.05.2026

  • 11 Не ни занимавайте

    31 5 Отговор
    с този шмъркач корумпиран рекетиращ членовете на Европейския парламент с компромати за приети подкупи и филмов материал за сексуални действия с непълнолетни момиченца и момченца и натиск за възможно въздействие на шпиц командите му върху семейства на висшите европейски лидери.

    18:01 01.05.2026

  • 12 Зеленски бомби Путин

    5 10 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва.

    18:01 01.05.2026

  • 13 Горски

    26 5 Отговор
    Европа ще плати колосална цена за най-малкия опит за интеграция на Украйна в ЕС. Ако Москва активно се съпротивлява, цената на интеграцията ще се увеличи неколкократно, приближавайки се до трилиони евро (не стотици милиарди). Никоя страна от ЕС не може да си позволи да плати прекомерните разходи за интеграцията на Украйна. Всички членове на ЕС, без изключение, трябва да направят своя астрономически финансов принос. Как е възможно Украйна да отговаря на критериите за присъединяване към ЕС, като при нея има очевидно бандеровско фашизиране и нацизиране. ЕС се закопава, приемането на държава с диктатура и корумпиран режим е края. Нищо чудно, че във все повече страни членки на ЕС върви брожение и желание да се излезе от карикатурния съюз. Един проект, ориентиран към мир и развитие, всъщност се изроди в клика, съществуваща за обогатяване на де..билен елит. Кому е нужно това? Или ЕС ще се върне към базовите си идеи и принципи, или отива в историята.

    18:02 01.05.2026

  • 14 Да де

    5 18 Отговор

    До коментар #10 от "ЕС мирише на мърша":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете ПЕТА година.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?

    Коментиран от #19, #24, #43

    18:02 01.05.2026

  • 15 Оръжие на ЕС избива руснаци

    5 10 Отговор
    По тоя признак Украйна е отдавна в ЕС.

    Коментиран от #31

    18:02 01.05.2026

  • 16 Истината

    4 16 Отговор
    Украйна няма нужда от ЕС и НАТО. ЕС и НАТО имат нужда от Украйна. Така че не Украйна трябва да кандидатства за присъединяване към нас, а ние трябва да кандидатстваме за присъединяване към нея.

    Коментиран от #23, #29

    18:03 01.05.2026

  • 17 Отдавна нямаше статия за Зеленски

    16 1 Отговор
    Като отсъстват статии за Зеления президент за повече от 1 час и се притеснявам дали е добре. Комедията трябва да продължава ежечасно.

    18:03 01.05.2026

  • 18 Точно така е

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "СПОКО БРЕ":

    А няма да го има и скапания ЕС, така че язък за големите надежди и напъни.

    18:05 01.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Българин

    5 15 Отговор
    Първо русия на колене!След това другото.

    18:06 01.05.2026

  • 21 90 МИЛЯРДА

    11 4 Отговор
    Важно е да има парички Зеления не го интересува
    ЕС

    18:07 01.05.2026

  • 22 А МОЧАТА?

    4 10 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #28

    18:07 01.05.2026

  • 23 Факт

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "Истината":

    ВСУ е най-силната и боеспособна армия в Европа.

    18:09 01.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ши бам

    4 13 Отговор

    До коментар #19 от "А ти безроден глупако":

    ватнишки подлоги.

    Коментиран от #27, #30

    18:10 01.05.2026

  • 26 Ударил или не ударил

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Болшевишки неволи":

    Контра на супа върви в посока на запад към полската граница. Ако имаш друга информация можеш да ни я представиш но ще бъде смешно на картата на бойните действия която е толкова Видима и ясна

    18:10 01.05.2026

  • 27 Не мърси въздуха на България

    13 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ши бам":

    мръщо мизерна!

    18:10 01.05.2026

  • 28 Първо

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "А МОЧАТА?":

    Самолетоносача да сглобят!

    18:11 01.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лъжеш!

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Ши бам":

    Ти си толкус праззз и злобен зъщоту си нипотентен и ич ниможеш секса дажи и ръчну!

    18:13 01.05.2026

  • 31 А липса на евтин Петрол и газ

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Оръжие на ЕС избива руснаци":

    Убива европейски граждани.
    Ти си като тъпят свят българин който ще запали плевнята на съседа си за да изгори неговата къща.
    Реално погледнато пълен проззтак

    18:13 01.05.2026

  • 32 Лука

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Рашистите вън от бг сайтове ! Да ползват рашистки ( ако могат) .

    Коментиран от #38, #39

    18:14 01.05.2026

  • 33 павела митова

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Болшевишки неволи":

    важното е руснаците да копат по 1200 укри на ден, милиони женски укри с нетърпение очакват края на войната,когато в останалата територийка ще бъдат внесени 100 000 сенегалци ,да облагородат това племе та малко от малко да придобие цивилизационен вид

    18:14 01.05.2026

  • 34 Гресирана ватенка

    4 4 Отговор
    Мунчо дьо Гол бори ли мафията 😁

    Коментиран от #40

    18:14 01.05.2026

  • 35 Ехааааааа

    8 2 Отговор
    Тоя ЛИГЛЬО - КЛОУН много се разглези , не е върнал нито евро от милиардите които му дават будалите от ЕС , а постоянно реве дайте ми още и краде като луд барабар със урсулите !!!!!!! Стига вече !!!!!!

    18:15 01.05.2026

  • 36 Т Живков

    3 4 Отговор
    Смърт на комунизма!

    18:16 01.05.2026

  • 37 Зеления път

    7 2 Отговор
    Украйна начело със Зеленото е най-корумпираната и незаконна държава. Искрено съчувствам на обикновените хора там. Ако се изкорени тази гадна пасмина начело с Наркомана, може да стане що-годе нормална държава, но не им трябва ЕС.

    18:16 01.05.2026

  • 38 чезвай в 404 бре

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Лука":

    Набързо на лучена салата ще те направят руснаците

    18:17 01.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Украинец със един крак

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Гресирана ватенка":

    Още ли си тук и ръсиш простотии ? А трябва да си при психиатър !

    18:18 01.05.2026

  • 41 Смех с копейки

    2 5 Отговор
    Зеленски подлудява копейките🤣

    18:18 01.05.2026

  • 42 Копейкотрошач

    1 7 Отговор

    До коментар #39 от "Осъзнаваш":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #49

    18:18 01.05.2026

  • 43 4000 лева

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да де":

    Още година-две с тази инфлация и такива като теб ще искате да се върне лева, но до тогава всички ще сме обедняли….

    18:19 01.05.2026

  • 44 Смях в залата

    2 4 Отговор
    За първи път от съществуването на Парада на 9 май в Москва няма да има колона с военна техника „поради настоящата оперативна обстановка". Това гласи официално съобщение на руското военно министерство. В пеша колона ще участват военнослужещи. Това решение е взето поради настоящата ситуация се уточнява в съобщението.

    😁

    Коментиран от #51

    18:19 01.05.2026

  • 45 Зелената дрога

    4 1 Отговор
    За кой се мисли ?????? Пак е дръпнал няколко петолиния !!!!!!!

    18:20 01.05.2026

  • 46 хаха 🤣

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "СПОКО БРЕ":

    Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб за руските крепостни 🤣

    18:20 01.05.2026

  • 47 Факти моля да не ни занимавате със

    6 2 Отговор
    НАРКОМАНА НА ВЕКА !

    18:21 01.05.2026

  • 48 Тука един платен дженд. Трол

    2 2 Отговор
    Пише под много никове и ще се побърка в най скоро време ! Ама не се усеща , че дотяга на всички !

    Коментиран от #52

    18:23 01.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Делианко Пеев ски

    0 1 Отговор
    Така е.

    18:29 01.05.2026

  • 51 Смех с ватенки

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "Смях в залата":

    Путин планираше парад в Киев през 2022.
    Сега през 2026 година не може да направи парад в Москва.🤣😂😅

    Коментиран от #53, #59

    18:30 01.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Обтегач

    3 1 Отговор
    Изправям криви руzофилски кратуни! Иновативни решения.

    18:37 01.05.2026

  • 55 Украинец със един крак

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Гресиран паветник":

    Абе момче не си наред , бягай бързо на преглед , че се влошаваш все повече или бързо ще се излекуваш като скочиш от по висок етаж за да се отървеш от тая мъка !!

    18:39 01.05.2026

  • 56 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пропагандата":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #66

    18:40 01.05.2026

  • 57 Kопейкин

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пропагандата":

    Така ли се роди или после се опростачи?

    Коментиран от #65

    18:42 01.05.2026

  • 58 Само Зеленски ли?

    3 2 Отговор
    Туапсе гори за четвърти път. Путин чу ли истината?

    18:42 01.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 уфф

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Това гнусно нещо":

    то пък защото Путин не е гнусен. Стар глупак на 80г., който се е вмирисал от 4 години в бункера 😂

    Коментиран от #64

    18:43 01.05.2026

  • 61 Глас от бункера

    3 1 Отговор
    Герасимов превзехте ли тоя Купянск бре?

    18:43 01.05.2026

  • 62 Госあ

    0 2 Отговор
    “ЕС многократно е признавал, че това решение е до голяма степен символично и има за цел да подкрепи тези държави в конфронтацията им с Русия.” 💁 Нужда от коментар ? Трябваше да слушат китайците. За Молдова все още не е късно, ако не изритат националните си предатели.

    18:44 01.05.2026

  • 63 арбалета 🎯

    1 3 Отговор
    Има още ,,трудни ,, истини да чуе и разбере дебелоглавия комедиант , Путин ще му ги добави след време ...

    18:44 01.05.2026

  • 64 Ами не е, факт

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "уфф":

    А това гнусно продажно и фашистко нищожество денонощно ни го навират по медиите. А боклука трябва да се изхвърля!

    Коментиран от #67

    18:45 01.05.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Град Козлодуй":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:46 01.05.2026

  • 67 арбалета 🎯

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Ами не е, факт":

    И всички , дето му симпатизират на белоноското !

    18:47 01.05.2026

  • 68 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Пропагандата":

    Руската пропаганда е предназначена само за глупака 😀

    Коментиран от #70, #72

    18:51 01.05.2026

  • 69 защо

    0 1 Отговор
    Ако. Той им е взел адресите. Ще видим. Може и да преосмислят вижданията си.

    Коментиран от #71

    18:51 01.05.2026

  • 70 кух ,

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Така е":

    А украинската е само за хора със СОП! Понял ?!

    Коментиран от #73

    18:52 01.05.2026

  • 71 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "защо":

    Ако доживее дотогава ....

    18:53 01.05.2026

  • 72 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #68 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва глупака за евтина пропаганда и лъжи срещу Русия!

    18:55 01.05.2026

  • 73 Пико4,

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "кух ,":

    Пиши на български.

    18:57 01.05.2026

