ExxonMobil: Пазарът още не е усетил напълно вредите от затварянето на Ормузкия проток, но запасите от петрол ще свършат

Американската ExxonMobil очаква, че ще отнеме до два месеца, за да се върнат стабилните потоци от петрол на пазара след отварянето на Ормузкия проток, заяви главният изпълнителен директор Дарън Уудс по време на конферентен разговор.

„След като протокът се отвори отново, ще отнеме известно време, за да се върнем към стабилни потоци, съответстващи на това, което сме виждали в миналото. Корабите трябва да се адаптират. Трябва да се справим със забавянето. Освен това, очевидно е необходимо време, за да се стигне до пазара с продукт. Следователно, смятаме, че ще има забавяне от един до два месеца между действителното отваряне и възстановяването на нормалните пазарни потоци“, каза той.

Според него пазарът все още не е усетил напълно въздействието на затварянето на Ормузкия проток. През първия месец на конфликта големи обеми петрол все още бяха в транзит, бяха разположени стратегически резерви и търговските запаси бяха намалени, което помогна за смекчаване на въздействието върху пазара през март. С намаляването на запасите от петрол този важен пазарен лост ще бъде загубен, отбеляза Уудс.

„И затова очакваме, че когато това се случи и протокът остане затворен, ще продължим да виждаме покачващи се цени на пазара“, подчерта той.

Когато Ормузкият проток се отвори отново, правителствата и компаниите ще се опитат да попълнят петролните си запаси, а тези страни, които нямат стратегически резерви, ще обмислят необходимостта от създаването им, според ръководителя на ExxonMobil. Той смята, че това ще доведе до увеличено пазарно търсене, което ще окаже натиск върху цените.

Междувременно Япония закупи пратка руски петрол на фона на ескалиращата ситуация около Иран и затварянето на Ормузкия проток, през който страната обикновено получава почти всичките си доставки на петрол от Близкия изток, което представлява 95% от общия ѝ внос.

Това показа анализ на данни от мониторинг, потвърден от компанията вносител.

Плаващият под омански флаг петролен танкер Voyager в момента плава край южното крайбрежие на японския остров Кюшу. Очаква се той да пристигне в пристанището Кикума на остров Шикоку, където се намира рафинерията на Taiyo Oil, на 3 май.