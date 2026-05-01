Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
ExxonMobil: Пазарът още не е усетил напълно вредите от затварянето на Ормузкия проток, но запасите от петрол ще свършат

ExxonMobil: Пазарът още не е усетил напълно вредите от затварянето на Ормузкия проток, но запасите от петрол ще свършат

1 Май, 2026 18:18, обновена 1 Май, 2026 18:29 654 19

  • ормузки проток-
  • петрол-
  • запаси-
  • пазар-
  • русия-
  • япония

ExxonMobil: Пазарът още не е усетил напълно вредите от затварянето на Ормузкия проток, но запасите от петрол ще свършат - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската ExxonMobil очаква, че ще отнеме до два месеца, за да се върнат стабилните потоци от петрол на пазара след отварянето на Ормузкия проток, заяви главният изпълнителен директор Дарън Уудс по време на конферентен разговор.

„След като протокът се отвори отново, ще отнеме известно време, за да се върнем към стабилни потоци, съответстващи на това, което сме виждали в миналото. Корабите трябва да се адаптират. Трябва да се справим със забавянето. Освен това, очевидно е необходимо време, за да се стигне до пазара с продукт. Следователно, смятаме, че ще има забавяне от един до два месеца между действителното отваряне и възстановяването на нормалните пазарни потоци“, каза той.

Според него пазарът все още не е усетил напълно въздействието на затварянето на Ормузкия проток. През първия месец на конфликта големи обеми петрол все още бяха в транзит, бяха разположени стратегически резерви и търговските запаси бяха намалени, което помогна за смекчаване на въздействието върху пазара през март. С намаляването на запасите от петрол този важен пазарен лост ще бъде загубен, отбеляза Уудс.

„И затова очакваме, че когато това се случи и протокът остане затворен, ще продължим да виждаме покачващи се цени на пазара“, подчерта той.

Когато Ормузкият проток се отвори отново, правителствата и компаниите ще се опитат да попълнят петролните си запаси, а тези страни, които нямат стратегически резерви, ще обмислят необходимостта от създаването им, според ръководителя на ExxonMobil. Той смята, че това ще доведе до увеличено пазарно търсене, което ще окаже натиск върху цените.

Междувременно Япония закупи пратка руски петрол на фона на ескалиращата ситуация около Иран и затварянето на Ормузкия проток, през който страната обикновено получава почти всичките си доставки на петрол от Близкия изток, което представлява 95% от общия ѝ внос.

Това показа анализ на данни от мониторинг, потвърден от компанията вносител.

Плаващият под омански флаг петролен танкер Voyager в момента плава край южното крайбрежие на японския остров Кюшу. Очаква се той да пристигне в пристанището Кикума на остров Шикоку, където се намира рафинерията на Taiyo Oil, на 3 май.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 0 Отговор
    Оранжевото магаре от белия дом и Сатаняху трябва да бъдат довлечени в Хага и съдени за геноцид и престъпления срещу човечеството

    18:35 01.05.2026

  • 2 Правилно сте написали, че

    11 0 Отговор
    Япония си купила руски петрол.
    Но не пишете , че вчера премиера на Япония се е обадил на аятоляха в Иран да иска да японски кораби минават през Ормуз.

    Коментиран от #8

    18:36 01.05.2026

  • 3 Сталин

    9 0 Отговор
    А стратегическия запас от нефт на България е складиран в чужбина,така че ще видите нашия нефт през крив макарон ,също като запаса от злато който циганина Костов даде на Лондон за съхранение

    18:38 01.05.2026

  • 4 Маг

    7 0 Отговор
    Нищо не сте усетили, изчакайте юни, юли! Тогава пак здраво ще се ритат. Ресурси има, лишават ви нарочно. Това не са отделени събития, а непрекъсната линия започнала от ковида. Избиването на животните по целият свят ще ви лиши от храна. Чака ви цифрово робство, до пет години в някои страни ще започнат поставяне на чипове в човеци. Това което не знаете е, че Зеленски, трябваше да е мъртъв, но е спасен от руснаците без никой да предложи намесата им, но не защото са добрички, а защото Зеленски най много ги устройва.

    18:40 01.05.2026

  • 5 Исторически парк

    5 0 Отговор
    А ние кога ще купим руски петрол?!

    Коментиран от #12

    18:40 01.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Радев

    5 0 Отговор
    ПОЧВАМ ДА КУПУВАМ САМО РУСКИ ПЕТРОЛ! БРЮКСЕЛ ДА МИ ПРАВИ КАТО ВЯТЪРА!

    Коментиран от #13

    18:42 01.05.2026

  • 8 Ясно

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Правилно сте написали, че":

    А знае ли се какъв е бил отговора на иранците?

    Коментиран от #15, #17

    18:43 01.05.2026

  • 9 Германец

    3 0 Отговор
    Окрадахме на булгаретата петролеца щото си го складират при нас бухахахах пак пр ееани както винаги 😆😁😆😅🤣😂😂

    18:43 01.05.2026

  • 10 Овчар

    4 0 Отговор
    Рискът е голям , ако храната и тока поскъпнат от вдигащите се цени на петрола , как ще бъде спряна гладната тълпа ?

    18:44 01.05.2026

  • 11 Демократ

    1 1 Отговор
    Най-сетне селските лай на ще се пръждосят от пътното платно.

    Коментиран от #18

    18:45 01.05.2026

  • 12 Механик

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Исторически парк":

    НикогИ!

    18:46 01.05.2026

  • 13 Браво Румене

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радев":

    Сега ако може да сриташ тиквата и прасето (и по-важните от обкръжението им) ще те заобичаме още повече!

    Коментиран от #16, #19

    18:47 01.05.2026

  • 14 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Лукойл добре че поне не разчита на гориво от Близкия Изток, така че тук няма да свърши нищо.

    18:47 01.05.2026

  • 15 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ясно":

    Ами знае се, да се разберат с Американците за блокадата, отделно му е дал сметката в юани дето се превежда таксата за преминаване ;-)!

    18:49 01.05.2026

  • 16 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво Румене":

    Няма да го направи. Радев е същият,ще видите, просто е по-умерен,но ще каже ,че има по-важни теми от търсене на отговорност, с това е повишаването на доходите на хората. Просто е един популист,това е.

    18:50 01.05.2026

  • 17 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ясно":

    Иран ги е отсвирил.

    18:54 01.05.2026

  • 18 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Демократ":

    Ти откъде си бе

    18:56 01.05.2026

  • 19 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Браво Румене":

    Ще ги разстрелям с гранатомет, както боко уби чакъра 😏😎

    18:57 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания