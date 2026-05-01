ExxonMobil: Пазарът още не е усетил напълно вредите от затварянето на Ормузкия проток, но запасите от петрол ще свършат

Американската ExxonMobil очаква, че ще отнеме до два месеца, за да се върнат стабилните потоци от петрол на пазара след отварянето на Ормузкия проток, заяви главният изпълнителен директор Дарън Уудс по време на конферентен разговор.
„След като протокът се отвори отново, ще отнеме известно време, за да се върнем към стабилни потоци, съответстващи на това, което сме виждали в миналото. Корабите трябва да се адаптират. Трябва да се справим със забавянето. Освен това, очевидно е необходимо време, за да се стигне до пазара с продукт. Следователно, смятаме, че ще има забавяне от един до два месеца между действителното отваряне и възстановяването на нормалните пазарни потоци“, каза той.
Според него пазарът все още не е усетил напълно въздействието на затварянето на Ормузкия проток. През първия месец на конфликта големи обеми петрол все още бяха в транзит, бяха разположени стратегически резерви и търговските запаси бяха намалени, което помогна за смекчаване на въздействието върху пазара през март. С намаляването на запасите от петрол този важен пазарен лост ще бъде загубен, отбеляза Уудс.
„И затова очакваме, че когато това се случи и протокът остане затворен, ще продължим да виждаме покачващи се цени на пазара“, подчерта той.
Когато Ормузкият проток се отвори отново, правителствата и компаниите ще се опитат да попълнят петролните си запаси, а тези страни, които нямат стратегически резерви, ще обмислят необходимостта от създаването им, според ръководителя на ExxonMobil. Той смята, че това ще доведе до увеличено пазарно търсене, което ще окаже натиск върху цените.
Междувременно Япония закупи пратка руски петрол на фона на ескалиращата ситуация около Иран и затварянето на Ормузкия проток, през който страната обикновено получава почти всичките си доставки на петрол от Близкия изток, което представлява 95% от общия ѝ внос.
Това показа анализ на данни от мониторинг, потвърден от компанията вносител.
Плаващият под омански флаг петролен танкер Voyager в момента плава край южното крайбрежие на японския остров Кюшу. Очаква се той да пристигне в пристанището Кикума на остров Шикоку, където се намира рафинерията на Taiyo Oil, на 3 май.
Правилно сте написали, че
Но не пишете , че вчера премиера на Япония се е обадил на аятоляха в Иран да иска да японски кораби минават през Ормуз.
До коментар #2 от "Правилно сте написали, че":А знае ли се какъв е бил отговора на иранците?
До коментар #5 от "Исторически парк":НикогИ!
До коментар #7 от "Радев":Сега ако може да сриташ тиквата и прасето (и по-важните от обкръжението им) ще те заобичаме още повече!
До коментар #8 от "Ясно":Ами знае се, да се разберат с Американците за блокадата, отделно му е дал сметката в юани дето се превежда таксата за преминаване ;-)!
До коментар #13 от "Браво Румене":Няма да го направи. Радев е същият,ще видите, просто е по-умерен,но ще каже ,че има по-важни теми от търсене на отговорност, с това е повишаването на доходите на хората. Просто е един популист,това е.
До коментар #8 от "Ясно":Иран ги е отсвирил.
До коментар #11 от "Демократ":Ти откъде си бе
До коментар #13 от "Браво Румене":Ще ги разстрелям с гранатомет, както боко уби чакъра 😏😎
