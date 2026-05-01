Германският вицеканцлер: Не искаме съвети и изнудване според настроението на Тръмп. Нито да плащаме за войната му с Иран

Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл (СДП) подкрепи германския канцлер Фридрих Мерц в критиките му към американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че Германия „не се нуждае от съвети“ от американския лидер.
„Със сигурност не се нуждаем от съвети от Доналд Тръмп. Той трябва да види хаоса, който е създал. Той трябва да гарантира, че в Иран ще се проведат сериозни мирни преговори“, каза Клингбайл на събитие по случай Деня на труда в Бергкамен, Рурска област, предаде информационната агенция DPA.
„И казвам това именно в светлината на събитията от последните дни, когато той прави коментари за германското правителство и канцлера“, добави вицеканцлерът.
Клингбайл критикува стратегията на Тръмп спрямо Иран. „Мисля, че той искрено вярваше, че ще е въпрос на два или три дни и всичко ще бъде наред“, каза политикът.
„Сега той носи отговорността да гарантира, че тази война в Иран ще приключи бързо. Преди всичко, той трябва да гарантира, че разходите за неговата война не се поемат от нас – от работещите, потребителите и икономиката“, подчерта германският финансов министър.
Клингбайл отбеляза, че Европа трябва да бъде достатъчно икономически силна, „за да не позволи да бъде изнудвана“. „Не искам да бъдем зависими от настроението на Доналд Тръмп днес или утре“, заключи министърът.
По-рано президентът на САЩ заяви, че Мерц не е успял да намери никаква основа в спора им относно американско-израелска война с Иран, и че германският канцлер „върши ужасна работа“.
В понеделник Мерц обвини Тръмп, че „очевидно е влязъл в тази война без никаква стратегия“.
Преди това президентът на САЩ заяви, че САЩ обмислят намаляване на броя на войските, разположени в Германия. Президентът не уточни защо Вашингтон може да предприеме подобна стъпка. Това изявление обаче последва критичните забележки на Мерц относно военната операция на САЩ срещу Иран.
