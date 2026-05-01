Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Германският вицеканцлер: Не искаме съвети и изнудване според настроението на Тръмп. Нито да плащаме за войната му с Иран

1 Май, 2026 19:04, обновена 1 Май, 2026 19:17 1 678 26

  • германия-
  • иран-
  • сащ-
  • тръмп-
  • вицеканцлер-
  • ларс клингбайл

Той смяташе, че ще е въпрос на два или три дни и всичко ще бъде наред, каза министърът на финансите Ларс Клингбайл

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският вицеканцлер и министър на финансите Ларс Клингбайл (СДП) подкрепи германския канцлер Фридрих Мерц в критиките му към американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че Германия „не се нуждае от съвети“ от американския лидер.

„Със сигурност не се нуждаем от съвети от Доналд Тръмп. Той трябва да види хаоса, който е създал. Той трябва да гарантира, че в Иран ще се проведат сериозни мирни преговори“, каза Клингбайл на събитие по случай Деня на труда в Бергкамен, Рурска област, предаде информационната агенция DPA.

„И казвам това именно в светлината на събитията от последните дни, когато той прави коментари за германското правителство и канцлера“, добави вицеканцлерът.

Клингбайл критикува стратегията на Тръмп спрямо Иран. „Мисля, че той искрено вярваше, че ще е въпрос на два или три дни и всичко ще бъде наред“, каза политикът.

„Сега той носи отговорността да гарантира, че тази война в Иран ще приключи бързо. Преди всичко, той трябва да гарантира, че разходите за неговата война не се поемат от нас – от работещите, потребителите и икономиката“, подчерта германският финансов министър.

Клингбайл отбеляза, че Европа трябва да бъде достатъчно икономически силна, „за да не позволи да бъде изнудвана“. „Не искам да бъдем зависими от настроението на Доналд Тръмп днес или утре“, заключи министърът.

По-рано президентът на САЩ заяви, че Мерц не е успял да намери никаква основа в спора им относно американско-израелска война с Иран, и че германският канцлер „върши ужасна работа“.

В понеделник Мерц обвини Тръмп, че „очевидно е влязъл в тази война без никаква стратегия“.

Преди това президентът на САЩ заяви, че САЩ обмислят намаляване на броя на войските, разположени в Германия. Президентът не уточни защо Вашингтон може да предприеме подобна стъпка. Това изявление обаче последва критичните забележки на Мерц относно военната операция на САЩ срещу Иран.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 7 Отговор
    Белият дом заяви че само Румъния и България помагат срещу Иран.Гюров даде 60 000 000 за гориво за американските самолети на летище София да убиват деца в Иран.

    19:18 01.05.2026

  • 2 Глупак!

    27 3 Отговор
    Тогава защо плащате войната на Украйна?!

    19:19 01.05.2026

  • 3 Квит

    18 4 Отговор
    Е и Тръмп няма да плаща за Украйна.

    19:23 01.05.2026

  • 4 Ехааа

    17 2 Отговор
    Тая шваба как се престраши да го каже тва.

    19:31 01.05.2026

  • 5 Анонимен

    20 1 Отговор
    Сякаш не принуждавате цяла Европа да плаща за войната в Украйна от четири години насам...

    19:32 01.05.2026

  • 6 000

    12 2 Отговор
    Евроатлантическото единство умря!

    19:33 01.05.2026

  • 7 ДРУГАТА НОВИНА

    10 0 Отговор
    BYD взима легендарен германски завод на Volkswagen

    Коментиран от #19

    19:33 01.05.2026

  • 8 Хи хи хи

    10 0 Отговор
    Трилионите, трилионите притискат. Лоша работа. 😇

    19:34 01.05.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    10 0 Отговор
    в Германия живеят сумати юдей със сметки в Шверцария да им ги вземат и дадат на Тръмп!

    19:36 01.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 5264

    6 2 Отговор
    Това е краят на краварското робство, всички трябва да викат на висок глас.

    19:39 01.05.2026

  • 12 така така

    7 0 Отговор
    Какъв германец е това бостанско плашило?

    Коментиран от #13

    19:41 01.05.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "така така":

    Какъв кон може да бъде Лавров 😁😁😁

    Коментиран от #16, #18, #20

    19:49 01.05.2026

  • 14 Целия Цитат От Ларс Клингбайл

    5 0 Отговор
    "Преди всичко, той трябва да гарантира, че разходите за неговата война не се поемат от нас, които поемаме издръжката на Украйна, пълним гушките на Зеленски и бандерите му, като дерем последните кожи – от работещите, потребителите и икономиката“, подчерта германският финансов министър.

    19:55 01.05.2026

  • 15 2029-2033

    0 0 Отговор
    театро- разкачват саш от еуропа после ше се намесят в края на войната - 1 и също цирково колело въртят

    19:56 01.05.2026

  • 16 Гресирай се още

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    че да го обяздиш!

    19:57 01.05.2026

  • 17 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    4 1 Отговор
    Фашага , но искате подкрепата на Тръмп , за войната ви на ЕС срещу Русия !!!

    20:00 01.05.2026

  • 18 Абе ненормален

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    Пак ли си тука ????? Явно много си я закъсал и психически и финансово !!!!! На преглед ....ВЕДНАГА при психиатър !!!!!

    Коментиран от #23

    20:02 01.05.2026

  • 19 Нищо ново и учудващо

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДРУГАТА НОВИНА":

    Китайците взеха и Волво от шведите.

    20:03 01.05.2026

  • 20 ГОЛЯМ ГЛУПАВ ГЛУПАК

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    СИ ЖАЛКО ЗА ТЕБ И ОКОЛНИТЕ ТИ СЪСЕДИ !

    20:05 01.05.2026

  • 21 Идва нов световен ред !

    2 1 Отговор
    Във които правилата ше диктуват РУСИЯ , КИТАЙ , ИДНИЯ , ИРАН .....краварите разбраха това много по рано от глупавите европейци на които реутана на печката им е изгорял !!!!!!

    20:09 01.05.2026

  • 22 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    А нещо за финансирането на наццисрайна защо не споменава. За едни 90 милиарда по които и ний сме поръчители, а други кат Унгария не са? А за експресното асоцииране и светкавично приемане на уссррайна в ЕсЕСс нещо що не споменава и милиардите, които ще потекат натам? А за официалния край на социалната им държава германистанн що не отваря дума? Мълчат кат пуккалли, ейй, ама ТрЪмП им бил виновен, че фалирали, че зелен хайвер купували, че дизела финализирали и на китай всичките си технологии подарили и сега не могат да се конкурират, че газа на четворни цени от хамерика внасят, за да му било зле на путин. Неммччугии изпадналии

    Коментиран от #26

    20:11 01.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гресирана ватенка

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гресирана ватенка":

    Току що ме пуснаха от това какво се казваше душевна почивка на много луксозно заведение със пет звезди .....където те връзват със каиши и ти дават хапче петорно на това което пие клоуна преди да дръпне реч за победата !

    20:17 01.05.2026

  • 25 безпартиен

    1 1 Отговор
    Истинските германци и истинската Германия свършиха на 9 май 1945 година!

    20:17 01.05.2026

  • 26 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Баба Гошка":

    Бъди спокоен.Още много по 90 милиарда ще има.Това е за отбелязване.

    20:17 01.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания