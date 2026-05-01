Не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза Пламен Димитров

В бюджета за 2026 г. не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров. Според него има как дефицитът да остане в рамките на 3%.
Димитров не смята, че финансите на България са катастрофални. Има проблеми, но има и рекорден излишък, посочи той. От КНСБ ще настояват за 10% ръст на доходите, добави Димитров.
По-дълга и по-ясна визия за индустриално развитие на България е друго искане на КНСБ.
1 Румен Радев
19:06 01.05.2026
2 Този е
19:08 01.05.2026
3 Мдаммм
19:08 01.05.2026
4 Как е по-правилно??
19:09 01.05.2026
5 Баба ти
19:09 01.05.2026
6 Не ми Пука !
От Българската Държава !
Но Това !
Не Значи !
Че Не Може !
Още !
19:12 01.05.2026
7 Хем искаш пари
Ехоо, смяна на караула
19:13 01.05.2026
8 Спец
19:24 01.05.2026
9 Откъде Десет процента?
19:25 01.05.2026
10 ГРАЖДАНИН
19:26 01.05.2026
11 Шести
19:42 01.05.2026
12 Бфбж
19:56 01.05.2026
13 безпартиен
19:59 01.05.2026
14 Тоя папуняк
20:24 01.05.2026
15 Анонимен
20:27 01.05.2026