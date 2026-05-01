Не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза Пламен Димитров

1 Май, 2026 19:04 684 15

  • кнсб-
  • заплати-
  • доходи-
  • пламен димитров

Не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза Пламен Димитров - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В бюджета за 2026 г. не трябва да се върви към радикално орязване на разходите, каза пред журналисти президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров. Според него има как дефицитът да остане в рамките на 3%.

Димитров не смята, че финансите на България са катастрофални. Има проблеми, но има и рекорден излишък, посочи той. От КНСБ ще настояват за 10% ръст на доходите, добави Димитров.

По-дълга и по-ясна визия за индустриално развитие на България е друго искане на КНСБ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румен Радев

    6 3 Отговор
    Пари нема-действайте!

    19:06 01.05.2026

  • 2 Този е

    14 0 Отговор
    голям “умник” вервайте му!

    19:08 01.05.2026

  • 3 Мдаммм

    13 0 Отговор
    Че излишък има,има,щото на тия двойни цени ддс-то е двойно.Пара винаги е имало и ще има дорде население има-основният капитал на всяка държава.Въпросът е как се разпределя тая пара.За некои нищоправещи по 10к еврака,на пчеличките по 1к еврака!

    19:08 01.05.2026

  • 4 Как е по-правилно??

    9 0 Отговор
    Сирене не ми се яде или не ми се яде сирене.Искате икономиката да се оправи ама не искате разходите да се намаляват.Затова питам за сиренето.

    19:09 01.05.2026

  • 5 Баба ти

    14 0 Отговор
    Защо бе царвулпродажен?! 25 % пролетна резитба на всичко на държавната ясла, освен пенсиите, които по начало са орязани с толкова.

    19:09 01.05.2026

  • 6 Не ми Пука !

    6 0 Отговор
    Моите Вече Са отдавна Орязяни !

    От Българската Държава !

    Но Това !

    Не Значи !

    Че Не Може !

    Още !

    19:12 01.05.2026

  • 7 Хем искаш пари

    10 0 Отговор
    Хем да не орязват
    Ехоо, смяна на караула

    19:13 01.05.2026

  • 8 Спец

    12 0 Отговор
    Профсъюзите в държавните предприятия да се забранят със закон!

    19:24 01.05.2026

  • 9 Откъде Десет процента?

    9 0 Отговор
    Още Заеми? Още Данъци? Акцизи? Още инфлация? Имаш дефицит, имаш най-бързи темпове на задлъжняване в ЕС, имаш чудовищна инфлация. Изтегляне на инвеститори в реален сектор и уволнения на работници, заради юрошита и високи производствени разходи. Нужда от КНСБ, няма. Закриват се органи като вашите. Съкращаване на депутати с 50%, на 5.5 милиона народ 240 хрантутника, на Запад при десет милиона сто депутата. Рязко намаляне на заплати в бюджетен сектор 3000 лв. чисто. 80% съкращаване на бюджетници. Какви са тези държавни заплати по 200 000 лв.?Какви са тези цени 66 лв. кило череши, 12 чушки, десет лева домати. Свърши се вашата, ще гладувате, ще си плащате осигуровки, мобилни, наеми, без шофьори, коли, безплатни бензини. Една карта за обществен транспорт ви е достатъчна. Какви са тези пари за костюмчета по 6000 лв.на година? Да нямате частни молове в къщите си с тези пари. Половин годин пенсия на родителите ни за костюмчета. 300% увеличения заплати в СОС? 155% увеличения на заплати в държавен сектор за 5 години, при наличие, че нищо не произвеждаш с висока добавена стойност. Чудовищна инфлация, чудовищни цени на ток, вода, парно, услуги. Чакаме Референдумът на Дойран.

    19:25 01.05.2026

  • 10 ГРАЖДАНИН

    10 0 Отговор
    А този Лидер стана милионер от ГРАБ!!

    19:26 01.05.2026

  • 11 Шести

    9 0 Отговор
    Тоя смешник стана много активен какви профсъюзи какви пет лева колко членове има профсъюза му и той не знае но добре му плащаше Винету от Банкя и добре забогатя имотно ,а сега се дупи вече на новите индианци

    19:42 01.05.2026

  • 12 Бфбж

    7 0 Отговор
    Съкращаване на държавните чиновници. Дошъл е моментът.

    19:56 01.05.2026

  • 13 безпартиен

    4 0 Отговор
    Какви са разходите за заплата на този!За заместниците му беше пет цифрена сума в лева месечно!Дали неговата е по малко? Профсъюзите могат да съществуват само там където заплати се плащат от държавния и общинския бюджет! Като цяло си е пирамида-всички плащат за заплати на няколко.

    19:59 01.05.2026

  • 14 Тоя папуняк

    0 0 Отговор
    е крайно време да се скрие и повече да не го показвате. Позор...

    20:24 01.05.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Трябва да се реже яко.Замразяване на заплатите на държавните търтеи.Затваряне на 70 % от ВУЗ овете , административна реформа на общини и области като се намали броя на общините с 60% а областите да станат 10.Стига сме издържали общински и областни администрации и професори които вземат тлъсти заплати но не учат студентите на нещо полезно.На държавна субсидия само студенти със специалности нужни на икономиката и администрацията.

    20:27 01.05.2026

