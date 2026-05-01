Взривиха бомба от Втората Световна война

1 Май, 2026 19:11 638 1

Във Великобритания откриха високо-фугасна бомба SC250 с тегло приблизително четвърт тон.

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Невзривени боеприпаси от Втората световна война са унищожени чрез контролирана детонация в град Плимът в югозападна Англия. Видео на експлозията е публикувано от Би Би Си.

Немска високо-фугасна бомба SC250 с тегло приблизително четвърт тон е открита от собственик на жилище, който е копаел яма в имота си в района на Саутуей на 30 април. Впоследствие районът около бомбата е отцепен и жителите на приблизително 1200 близки домове са били принудени да евакуират домовете си.

„Невзривена боеприпасна снаряда, открита в района на Саутуей, беше успешно обезвредена тази сутрин от специалисти по взривни вещества на Кралския флот и армията. Поради отломките, създадени от контролираната детонация, обаче, сега са необходими обширни проверки за безопасност, преди жителите да могат безопасно да се върнат по домовете си. Поради това, кордонът с радиус от 400 метра остава налице“, съобщи градският съвет.

Плимут, дом на база на Кралския флот, е бил подложен на приблизително 60 германски бомбардировки по време на Втората световна война, като най-лошото е било между март и април 1941 г. Бомбардировките са довели до сериозни щети на центъра на града и пристанищните съоръжения. 1174 цивилни са били убити, 3200 са били ранени, повече от 4000 домове са били напълно разрушени, а други 18 000 са били повредени.


  • 1 Тръмп към чарлсз оня ден

    4 0 Отговор
    Ако не бях аз щяхте да говорите на немски.

    19:17 01.05.2026

